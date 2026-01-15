Οι ΗΠΑ στέλνουν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα με είδη πρώτης ανάγκης και απειλές

Ένα κορυφαίο στέλεχος του Στέιτ Ντιπάρμεντ προειδοποίησε σήμερα τις αρχές της Αβάνας να μην παρεμποδίσουν την είσοδο ενός φορτίου ανθρωπιστικής βοήθειας και υπονόησε ότι αν η Κούβα δεν υπακούσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να αναλάβει δράση εναντίον της.

Η προειδοποίηση του Τζέρεμι Λιούιν ήρθε την ώρα που οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να στείλουν βοήθεια ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων στους πληγέντες από τον τυφώνα Μελίσα, που έπληξε το νησί τον Οκτώβριο.

«Αυτό είναι το δικό μας ημισφαίριο και όπως είπε ο πρόεδρος μετά την επιχείρηση για τη σύλληψη του (Νικολάς Μαδούρο), ξέρετε, η αμερικανική κυριαρχία στο ημισφαίριό μας δεν θα αμφισβητηθεί ποτέ ξανά», είπε ο Λιούιν.

Η βοήθεια θα μοιραστεί μέσω της Καθολικής Εκκλησίας της Κούβας και η αποστολή παρακολουθείται στενά από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η Κούβα καταγγέλλει πως η ανθρωπιστική βοήθεια αποτελεί πολιτική χειραγώγηση

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κούβας χαρακτήρισε «οπορτονουστική» και «πολιτική χειραγώγηση» την αποστολή που «εμφανίζεται ως ανθρωπιστική χειρονομία», όμως σημείωσε ότι θα δεχτεί τη δωρεά χωρίς όρους, θεωρώντας ότι προέρχεται από τον αμερικανικό λαό και θα διασφαλίσει την κατάλληλη χρήση της.

Ο Τραμπ ορκίστηκε ότι θα σταματήσει τη ροή πετρελαίου και χρημάτων από τη Βενεζουέλα προς την Κούβα μετά την επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου στην οποία συνελήφθη ο Μαδούρο.

Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα σταλεί με δύο ναυλωμένα αεροσκάφη από το Μαϊάμι, διαβεβαιώνοντας ότι έχουν ληφθεί «έκτακτα μέτρα» για να διασφαλίσει ότι θα φτάσει απευθείας στον κουβανικό λαό «χωρίς την παρέμβαση του παράνομου καθεστώτος» της Αβάνας, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, από τη βοήθεια θα ωφεληθούν περίπου 6.000 οικογένειες. Το ΥΠΕΞ της Κούβας διευκρίνισε ότι η Ουάσινγκτον ουδέποτε επικοινώνησε επισήμως με την Αβάνα για να επιβεβαιώσει την αποστολή της βοήθειας, 77 ημέρες μετά τον τυφώνα που έπληξε πολλές επαρχίες της χώρας.

The U.S. is sending the first humanitarian shipment to Cuba to help people in need as they continue to recover from Hurricane Melissa. We are working with the Catholic Church and partners to ensure aid reaches the Cuban people directly—not the illegitimate regime. The Trump… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) January 14, 2026

Κυρώσεις και ανθρωπιστική βοήθεια για την «υποστηρίκτρια της τρομοκρατίας» Κούβα

Να σημειωθεί πως ο Μάρκο Ρούμπιο, κουβανικής καταγωγής ο ίδιος, είναι από καιρό επικριτικός απέναντι στην κουβανική κυβέρνηση και, ως μία από τις πρώτες του ενέργειες ως υπουργός Εξωτερικών τον περασμένο Ιανουάριο, επανέφερε τις οικονομικές κυρώσεις σε οντότητες που συνδέονται με το στρατό και την κυβέρνηση, όπως σημειώνει το The Hill.

Η κίνηση αυτή ανέτρεψε την απόφαση της κυβέρνησης του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν να άρει τον χαρακτηρισμό της χώρας ως υποστηρικτή της τρομοκρατίας, τον οποίο είχε εφαρμόσει ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.

Η ανθρωπιστική βοήθεια καταφθάνει μετά την δολοφονία 32 κουβανών στρατιωτών που ήταν επιφορτισμένοι με την ασφάλεια του Νικολάς Μαδούρο, στο Καράκας της Βενεζουέλας στις αρχές της χρονιάς