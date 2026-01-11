Τραμπ: Νέες απειλές – Η Κούβα πρέπει να κάνει μία συμφωνία με τις ΗΠΑ πριν να είναι πολύ αργά
Ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του, απείλησε την Κούβα, απαιτώντας να κάνει συμφωνία με την Ουάσινγκτον
Δεν έχουν τέλος οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, σε νέα ανάρτησή του, έβαλε ξανά στο στόχαστρό του την Κούβα.
Ο Τραμπ συνεχίζει να εκτοξεύει απειλές μετά την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο από τη Βενεζουέλα
Ο Αμερικανός πρόεδρος πρότεινε σήμερα ότι η Κούβα θα πρέπει να καταλήξει σε μία συμφωνία με τις ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι η νησιωτική χώρα δεν θα λαμβάνει πλέον πετρέλαιο ή χρήματα.
«ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΛΛΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Ή ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ – ΜΗΔΕΝ! Προτείνω ανεπιφύλακτα να κάνουν μία συμφωνία, ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του, Truth Social (σ.σ. τα κεφαλαία όπως στο πρωτότυπο κείμενο).
«Η Κούβα έζησε για αρκετά χρόνια από τις μεγάλες ποσότητες ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ και ΧΡΗΜΑΤΩΝ που έρχονταν από τη Βενεζουέλα», ανέφερε ο Τραμπ.
Δείτε σχετική ανάρτηση για τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ:
Trump:
Cuba lived, for many years, on large amounts of OIL and MONEY from Venezuela. In return, Cuba provided “Security Services” for the last two Venezuelan dictators, BUT NOT ANYMORE!
Most of those Cubans are DEAD from last weeks U.S.A. attack, and Venezuela doesn’t need… pic.twitter.com/fc0V3AyfkR
— Clash Report (@clashreport) January 11, 2026
Στο στόχαστρο του Τραμπ και η Γροιλανδία
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εκτός από Βενεζουέλα και Κούβα, έχει βάλει στο στόχαστρό του και τη Γροιλανδία.
Η Mail on Sunday έγραψε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει διατάξει τους διοικητές των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ να καταρτίσουν σχέδιο για την εισβολή στο νησί της Αρκτικής, αλλά αντιμετωπίζει αντιδράσεις από υψηλόβαθμους στρατιωτικούς
