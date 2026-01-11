newspaper
Κούβα: Ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ απαντά στον Τραμπ – «Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε την πατρίδα»
Κόσμος 11 Ιανουαρίου 2026 | 19:08

Κούβα: Ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ απαντά στον Τραμπ – «Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε την πατρίδα»

Ο πρόεδρος της Κούβας δήλωσε επίσης ότι «κανείς δεν υπαγορεύει τι να κάνει» στη χώρα του, αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Κυριακή την Αβάνα να «κάνει συμφωνία».

Η Κούβα «προετοιμάζεται» και «είναι έτοιμη να υπερασπιστεί την πατρίδα», δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, απαντώντας στον Αμερικανό πρόεδρο, που απείλησε ευθέως με επέμβαση.

Ο πρόεδρος της Κούβας δήλωσε επίσης ότι «κανείς δεν υπαγορεύει τι να κάνει» στη χώρα του, αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Κυριακή την Αβάνα να «κάνει συμφωνία». Διαφορετικά, απείλησε, «θα αντιμετωπίσει απροσδιόριστες συνέπειες», προειδοποιώντας ότι η ροή πετρελαίου και χρημάτων της Βενεζουέλας προς την Αβάνα θα σταματήσει τώρα.

Κούβα

Κούβα

«Δεν θα υπάρχει άλλο πετρέλαιο ή χρήματα για την Κούβα! Μηδέν!» δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο κανάλι του Truth Social. «Τους συμβουλεύω έντονα να κάνουν μια συμφωνία, πριν να είναι πολύ αργά». Και λίγη ώρα αργότερα, έκανε χιούμορ, σχολιάζοντας ανάρτηση χρήστη στο Truth Social, o οποίος έγραψε ότι «πρόεδρος της Κούβας θα γίνει ο Μάρκο Ρούμπιο», υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε: «Μου φαίνεται καλή ιδέα».

«Πολλοί Κουβανοί πέθαναν»

Λίγο αργότερα, σε άλλη ανάρτηση στον δικό του ιστότοπο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε: «Η Κούβα ζει για πολλά χρόνια με μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και χρημάτων που προέρχονται από τη Βενεζουέλα. Σε αντάλλαγμα, η Κούβα παρείχε υπηρεσίες ασφαλείας στους δύο τελευταίους δικτάτορες της Βενεζουέλας, αλλά αυτό δεν ισχύει πλέον!»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόταν στην επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και στον θάνατο των Κουβανών ανδρών της ασφάλειας του Νικολάς Μαδούρο στη διάρκειά της.

«Πολλοί Κουβανοί πέθαναν ως αποτέλεσμα της αμερικανικής επίθεσης της περασμένης εβδομάδας και η Βενεζουέλα δεν χρειάζεται πλέον προστασία από τους κακοποιούς και τους εκβιαστές που τους κρατούσαν ομήρους για τόσα χρόνια», συνέχισε.

«Ελεύθερο έθνος»

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, στην ανάρτησή του στο Χ, επισήμανε επίσης ότι η Κούβα είναι «ένα ελεύθερο, ανεξάρτητο έθνος».


«Η Κούβα δεν επιτίθεται. Έχει δεχθεί επιθέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και 66 χρόνια και δεν απειλεί. Προετοιμάζεται, είναι έτοιμη να υπερασπιστεί την Πατρίδα μέχρι την τελευταία σταγόνα αίματος».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροντρίγκες, επίσης μέσω Χ, ανέφερε ότι η χώρα του δεν έχει λάβει αποζημίωση για τις υπηρεσίες ασφάλειας που προσέφερε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Και τόνισε ότι η Κούβα έχει δικαίωμα να εισάγει καύσιμα από οποιαδήποτε χώρα που επιθυμεί να το εξάγει.


Η Κούβα εισάγει ιστορικά το μεγαλύτερο ποσοστό του πετρελαίου της από τη Βενεζουέλα και το Μεξικό. Ο Ροντρίγκες κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι συμπεριφέρονται με «εγκληματικό» τρόπο που απειλεί την παγκόσμια ειρήνη.

Θέλουν να ωθήσουν την Κούβα στα όριά της

Κορυφαίοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, δεν έχουν κρύψει την προσδοκία τους ότι η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα θα μπορούσε να ωθήσει την Κούβα στα όριά της.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν σκληρύνει τη ρητορική τους εναντίον της Κούβας τις τελευταίες εβδομάδες, αν και οι δύο χώρες βρίσκονται σε διαμάχη από την επανάσταση του πρώην ηγέτη Φιντέλ Κάστρο το 1959.

Η άποψη της CIA είναι ότι βασικοί τομείς της οικονομίας στην Κούβα, όπως η γεωργία και ο τουρισμός, υφίστανται σοβαρές πιέσεις από συχνές διακοπές ρεύματος, εμπορικές κυρώσεις και άλλα προβλήματα. Η πιθανή απώλεια εισαγωγών πετρελαίου και άλλης υποστήριξης από τη Βενεζουέλα θα μπορούσε να δυσχεράνει τη διακυβέρνηση του Ντίας-Κανέλ.

Ωστόσο, το Μεξικό έχει αναδειχθεί τις τελευταίες εβδομάδες ως ένας κρίσιμος εναλλακτικός προμηθευτής πετρελαίου για την Κούβα. Παρ’ όλα αυτά, η προσφορά παραμένει μικρή.

Σύνταξη
Ιράν: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών – Απειλές και άγρια καταστολή εναντίον των διαδηλωτών
«Κανένα έλεος» 11.01.26

Ιράν: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών – Απειλές και άγρια καταστολή εναντίον των διαδηλωτών

Συνεχίζονται οι συγκρούσεις διαδηλωτών και ανδρών των σωμάτων ασφαλείας στο Ιράν, με τον αριθμό των νεκρών να έχει ξεπεράσει τους 400. Ο γενικός εισαγγελέας απείλησε τους διαδηλωτές με ποινές εκτέλεσης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΝΑΤΟ: Σιωπή και αδράνεια για τη Γροιλανδία προκαλούν ανησυχία μεταξύ των συμμαχών
Financial Times 11.01.26

ΝΑΤΟ: Σιωπή και αδράνεια για τη Γροιλανδία προκαλούν ανησυχία μεταξύ των συμμαχών

Το ΝΑΤΟ έχει αποφύγει μέχρι στιγμής να κάνει κάποια δήλωση καταδίκης των απειλών Τραμπ για τη Γροιλανδία ή έστω επιβεβαίωσης της εδαφικής κυριαρχίας του νησιού.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Put her in a bikini»: Η εξάπλωση της σεξιστικής τάσης του Grok που γδύνει γυναίκες και κορίτσια
«βάλ’ της μπικίνι» 11.01.26

«Put her in a bikini»: Η εξάπλωση της σεξιστικής τάσης του Grok που γδύνει γυναίκες και κορίτσια

Η τάση «βάλ’ της μπικίνι» στο Grok κλιμακώθηκε ταχύτατα σε εκατοντάδες χιλιάδες αιτήματα ψηφιακής απογύμνωσης γυναικών σε φωτογραφίες, προκαλώντας τρόμο και βαθιά ανασφάλεια σε όσες στοχοποιήθηκαν.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: Το Ισραήλ σκότωσε τρεις και τραυμάτισε εννιά ανθρώπους – Στους 21 οι νεκροί από το κρύο
Νέες επιθέσεις 11.01.26

Το Ισραήλ σκότωσε τρεις και τραυμάτισε εννιά ανθρώπους στη Γάζα - Στους 21 οι νεκροί από το κρύο

Ανάμεσα στους 21 που έχουν πεθάνει από υποθερμία στη Γάζα, τα 18 ήταν παιδιά - Με το σταγονόμετρο εισέρχεται η ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα λόγω των περιορισμών από το Ισραήλ

Σύνταξη
Ιράν: Άνοιξαν πυρ κατά διαδηλωτών – Η Τεχεράνη λέει ότι έχουν σκοτωθεί 109 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας
Νέα δήλωση Πεζεσκιάν 11.01.26

Άνοιξαν πυρ κατά διαδηλωτών στο Ιράν - Η Τεχεράνη λέει ότι έχουν σκοτωθεί 109 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας

Οι αρχές του Ιράν αντιμετωπίζουν με σκληρή καταστολή τις διαδηλώσεις ενάντια στην ακρίβεια που έχουν πάρει και αντικυβερνητικό χαρακτήρα - Ο Πεζεσκιάν κατηγορεί Ισραήλ και ΗΠΑ για υποκίνηση

Σύνταξη
Ιράν: Αναφορές για 116 νεκρούς – Τεχεράνη: «Θα πλήξουμε Ισραήλ, αμερικάνικες βάσεις αν οι ΗΠΑ παρέμβουν»
Διαδηλώσεις και συγκρούσεις 11.01.26

Αναφορές για 116 νεκρούς στο Ιράν - Τεχεράνη: «Θα πλήξουμε Ισραήλ, αμερικάνικες βάσεις αν οι ΗΠΑ παρέμβουν»

Συνεχίζονται οι μαζικές διαδηλώσεις στο Ιράν ενάντια στην αύξηση του κόστους ζωής, οι οποίες έχουν πάρει αντικυβερνητικό χαρακτήρα - Νέες δηλώσεις Τραμπ για παρέμβαση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κολομβία: Έξι νεκροί σε συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους – Δημοφιλής τραγουδιστής μεταξύ των θυμάτων [βίντεο]
Κολομβία 11.01.26

Έξι νεκροί σε συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους – Δημοφιλής τραγουδιστής μεταξύ των θυμάτων [βίντεο]

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται η στιγμή που το αεροσκάφος συντρίβεται σε χωράφι και τυλίγεται στις φλόγες.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Άρης – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 11.01.26

LIVE: Άρης – ΑΕΚ

LIVE: Άρης – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – ΑΕΚ για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Άρης: Οι αρχικές επιλογές του Χιμένεθ για το παιχνίδι με την ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Άρης: Οι αρχικές επιλογές του Χιμένεθ για το παιχνίδι με την ΑΕΚ

Νέα πρόσωπα στην 11άδα του Άρη οι Καντεβέρε, Άλβαρο, Γένσεν και Ντούντου για το αποψινό (11/1, 19.30) ντέρμπι με την ΑΕΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ενώ ο Δώνης επιστρέφει στην αποστολή μετά από καιρό.

Σύνταξη
Νίκος Ανδρουλάκης: Από τη Δυτική Μακεδονία για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής
Πολιτική Γραμματεία 11.01.26

Live η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην Κοζάνη - Αναδεικνύει την ανάγκη πολιτικής αλλαγής

Μετά το μπαράζ παρεμβάσεων για το ενεργειακό ζήτημα, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα απευθυνθεί, από το Εκθεσιακό Κέντρο στα Κοίλα Κοζάνης, στην κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας.

Σύνταξη
Τρομερή δήλωση Αταμάν: «Αν είσαι μεγάλη ομάδα, παίζεις όπως ο Ολυμπιακός και στο πρωτάθλημα»
Μπάσκετ 11.01.26

Τρομερή δήλωση Αταμάν: «Αν είσαι μεγάλη ομάδα, παίζεις όπως ο Ολυμπιακός και στο πρωτάθλημα»

Ο Εργκίν Αταμάν δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος με όσα είδε από τον Παναθηναϊκό στη νίκη επί του Περιστερίου Betsson και αυτό φάνηκε στις δηλώσεις του μετά το ματς, όταν επέλεξε να αποθεώσει τον «αιώνιο» αντίπαλο της ομάδας του, τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Ζάκυνθος: «Απρόβλεπτος και δυνητικά επικίνδυνος» ο σκύλος που σκότωσε το αγοράκι – Το πόρισμα του ΔΙΚΕΠΑΖ για το πίτμπουλ
Ελλάδα 11.01.26

Ζάκυνθος: «Απρόβλεπτος και δυνητικά επικίνδυνος» ο σκύλος που σκότωσε το αγοράκι – Το πόρισμα του ΔΙΚΕΠΑΖ για το πίτμπουλ

Μετά το πόρισμα των κτηνίατρων του ΔΙΚΕΠΑΖ η αρμόδια επιτροπή του δήμου Ζακύνθου θα αποφασίσει για το ενδεχόμενο της ευθανασίας ή όχι του σκύλου

Σύνταξη
Ιράν: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών – Απειλές και άγρια καταστολή εναντίον των διαδηλωτών
«Κανένα έλεος» 11.01.26

Ιράν: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών – Απειλές και άγρια καταστολή εναντίον των διαδηλωτών

Συνεχίζονται οι συγκρούσεις διαδηλωτών και ανδρών των σωμάτων ασφαλείας στο Ιράν, με τον αριθμό των νεκρών να έχει ξεπεράσει τους 400. Ο γενικός εισαγγελέας απείλησε τους διαδηλωτές με ποινές εκτέλεσης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τραυματισμός στο κεφάλι για τον Μαυροπάνο! Αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο (vid)
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Τραυματισμός στο κεφάλι για τον Μαυροπάνο! Αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο (vid)

Σοβαρός τραυματισμός για τον Ντίνο Μαυροπάνο, ο οποίος μετά από χτύπημα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια του αγώνα Γουέστ Χαμ - ΚΠΡ στο FA Cup αποχώρησε με φορείο από το γήπεδο, φορώντας κολάρο.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 11.01.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον για το FA Cup. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
«Εγώ ένιωθα καλά να το κάνω»: Η Άριελ Κωνσταντινίδη απαντά στα σχόλια για την ηλικία της μητρότητας
Βίντεο 11.01.26

«Εγώ ένιωθα καλά να το κάνω»: Η Άριελ Κωνσταντινίδη απαντά στα σχόλια για την ηλικία της μητρότητας

«Ήταν ένας δρόμος σχεδόν 8 χρόνια, δεν είπα ‘’ξύπνησα τώρα, είμαι 53 και θα το κάνω’’», δήλωσε μεταξύ άλλων η Άριελ Κωνσταντινίδη σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Θα δικαιωθεί η πρόβλεψη για Ταρέμι
On Field 11.01.26

Θα δικαιωθεί η πρόβλεψη για Ταρέμι

Ο Ιρανός σέντερ φορ έχει ήδη 13 γκολ με την φανέλα του Ολυμπιακού και όλα δείχνουν ότι η πρόβλεψη για 20 γκολ θα δικαιωθεί

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ηράκλειο: Συνελήφθη δημοτικός υπάλληλος που πήρε φακελάκι 6.000 ευρώ για να εκδώσει πλαστό έγγραφο
Ηράκλειο 11.01.26

Συνελήφθη δημοτικός υπάλληλος που πήρε φακελάκι 6.000 ευρώ για να εκδώσει πλαστό έγγραφο για οικογενειακό τάφο

Την καταγγελία έκανε γυναίκα για υπόθεση που αφορά οικογενειακό τάφο στον δήμο Μαλεβιζίου - Ο δημοτικός υπάλληλος συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα

Σύνταξη
Ολυμπιακός: «Εξαφανίζονται» τα εισιτήρια για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ – Πόσα απέμειναν
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Ολυμπιακός: «Εξαφανίζονται» τα εισιτήρια για το ματς με τον ΠΑΟΚ - Πόσα απέμειναν

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη (14.1, 18.30) στο πλαίσιο του προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με τα περισσότερα εισιτήρια να έχουν ήδη βρει κατόχους.

Σύνταξη
Η περίπλοκη, αληθινή ιστορία του αδέσποτου αρκούδου Paddington — Η κόρη του δημιουργού αφηγείται
Τρυφερότητα 11.01.26

Η περίπλοκη, αληθινή ιστορία του αδέσποτου αρκούδου Paddington — Η κόρη του δημιουργού αφηγείται

Εκατό χρόνια μετά τη γέννηση του Μάικλ Μποντ, του δημιουργού του Paddington, η κόρη του αποκαλύπτει πώς η αγορά ενός αρκουδάκου ως δώρο για τα Χριστούγεννα άλλαξε τη ζωή του συγγραφέα μέχρι τα τελευταία του χρόνια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πέθανε η καθηγήτρια Πολιτικής Θεωρίας και θεωρητικός του φεμινισμού, Ελένη Βαρίκα
Στο Παρίσι 11.01.26

Πέθανε η καθηγήτρια Πολιτικής Θεωρίας και θεωρητικός του φεμινισμού, Ελένη Βαρίκα

Η καθηγήτρια Πολιτικής Θεωρίας και Σπουδών Φύλου στο Πανεπιστήμιο Paris 8/Saint-Denis, Ελένη Βαρίκα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Υπήρξε πρωτοπόρος θεωρητικός του φεμινισμού στην Ελλάδα.

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – Αστέρας
Ποδόσφαιρο 11.01.26

LIVE: ΟΦΗ – Αστέρας

LIVE: ΟΦΗ – Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Αστέρας για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
ΝΑΤΟ: Σιωπή και αδράνεια για τη Γροιλανδία προκαλούν ανησυχία μεταξύ των συμμαχών
Financial Times 11.01.26

ΝΑΤΟ: Σιωπή και αδράνεια για τη Γροιλανδία προκαλούν ανησυχία μεταξύ των συμμαχών

Το ΝΑΤΟ έχει αποφύγει μέχρι στιγμής να κάνει κάποια δήλωση καταδίκης των απειλών Τραμπ για τη Γροιλανδία ή έστω επιβεβαίωσης της εδαφικής κυριαρχίας του νησιού.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Συνελήφθησαν 3 οδηγοί μηχανών που έκαναν σούζες και κόντρες – Ανέβαζαν βίντεο στα social media
Ελλάδα 11.01.26

Συνελήφθησαν 3 οδηγοί μηχανών που έκαναν σούζες και κόντρες – Ανέβαζαν βίντεο στα social media

Η Τροχαία εντόπισε τους 3 οδηγούς χθες το βράδυ να κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς και σούζες μετά από διαδικτυακό κάλεσμα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής

Σύνταξη
Κοινό γενετικό υπόβαθρο ίσως συνδέει διαφορετικές ψυχικές παθήσεις
Αναπάντεχες ομοιότητες 11.01.26

Κοινό γενετικό υπόβαθρο ίσως συνδέει διαφορετικές ψυχικές παθήσεις

Η κατάθλιψη μοιράζεται γενετικούς παράγοντες κινδύνου με παθήσεις όπως το άγχος και η μετατραυματική διαταραχή, ενώ η σχιζοφρένεια δείχνει να σχετίζεται με τη διπολική διαταραχή.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
