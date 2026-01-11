Κούβα: Ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ απαντά στον Τραμπ – «Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε την πατρίδα»

Η Κούβα «προετοιμάζεται» και «είναι έτοιμη να υπερασπιστεί την πατρίδα», δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, απαντώντας στον Αμερικανό πρόεδρο, που απείλησε ευθέως με επέμβαση.

Ο πρόεδρος της Κούβας δήλωσε επίσης ότι «κανείς δεν υπαγορεύει τι να κάνει» στη χώρα του, αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Κυριακή την Αβάνα να «κάνει συμφωνία». Διαφορετικά, απείλησε, «θα αντιμετωπίσει απροσδιόριστες συνέπειες», προειδοποιώντας ότι η ροή πετρελαίου και χρημάτων της Βενεζουέλας προς την Αβάνα θα σταματήσει τώρα.

«Δεν θα υπάρχει άλλο πετρέλαιο ή χρήματα για την Κούβα! Μηδέν!» δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο κανάλι του Truth Social. «Τους συμβουλεύω έντονα να κάνουν μια συμφωνία, πριν να είναι πολύ αργά». Και λίγη ώρα αργότερα, έκανε χιούμορ, σχολιάζοντας ανάρτηση χρήστη στο Truth Social, o οποίος έγραψε ότι «πρόεδρος της Κούβας θα γίνει ο Μάρκο Ρούμπιο», υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε: «Μου φαίνεται καλή ιδέα».

«Πολλοί Κουβανοί πέθαναν»

Λίγο αργότερα, σε άλλη ανάρτηση στον δικό του ιστότοπο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε: «Η Κούβα ζει για πολλά χρόνια με μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και χρημάτων που προέρχονται από τη Βενεζουέλα. Σε αντάλλαγμα, η Κούβα παρείχε υπηρεσίες ασφαλείας στους δύο τελευταίους δικτάτορες της Βενεζουέλας, αλλά αυτό δεν ισχύει πλέον!»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόταν στην επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και στον θάνατο των Κουβανών ανδρών της ασφάλειας του Νικολάς Μαδούρο στη διάρκειά της.

«Πολλοί Κουβανοί πέθαναν ως αποτέλεσμα της αμερικανικής επίθεσης της περασμένης εβδομάδας και η Βενεζουέλα δεν χρειάζεται πλέον προστασία από τους κακοποιούς και τους εκβιαστές που τους κρατούσαν ομήρους για τόσα χρόνια», συνέχισε.

«Ελεύθερο έθνος»

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, στην ανάρτησή του στο Χ, επισήμανε επίσης ότι η Κούβα είναι «ένα ελεύθερο, ανεξάρτητο έθνος».

No tienen moral para señalar a Cuba en nada, absolutamente en nada, quienes convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas. Quienes hoy drenan histéricos contra nuestra nación lo hacen enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político. — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 11, 2026



«Η Κούβα δεν επιτίθεται. Έχει δεχθεί επιθέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και 66 χρόνια και δεν απειλεί. Προετοιμάζεται, είναι έτοιμη να υπερασπιστεί την Πατρίδα μέχρι την τελευταία σταγόνα αίματος».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροντρίγκες, επίσης μέσω Χ, ανέφερε ότι η χώρα του δεν έχει λάβει αποζημίωση για τις υπηρεσίες ασφάλειας που προσέφερε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Και τόνισε ότι η Κούβα έχει δικαίωμα να εισάγει καύσιμα από οποιαδήποτε χώρα που επιθυμεί να το εξάγει.

#Cuba no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país. A diferencia de #EEUU, no tenemos un gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados. Como todo… pic.twitter.com/BnifpEjyIg — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) January 11, 2026



Η Κούβα εισάγει ιστορικά το μεγαλύτερο ποσοστό του πετρελαίου της από τη Βενεζουέλα και το Μεξικό. Ο Ροντρίγκες κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι συμπεριφέρονται με «εγκληματικό» τρόπο που απειλεί την παγκόσμια ειρήνη.

Θέλουν να ωθήσουν την Κούβα στα όριά της

Κορυφαίοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, δεν έχουν κρύψει την προσδοκία τους ότι η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα θα μπορούσε να ωθήσει την Κούβα στα όριά της.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν σκληρύνει τη ρητορική τους εναντίον της Κούβας τις τελευταίες εβδομάδες, αν και οι δύο χώρες βρίσκονται σε διαμάχη από την επανάσταση του πρώην ηγέτη Φιντέλ Κάστρο το 1959.

Η άποψη της CIA είναι ότι βασικοί τομείς της οικονομίας στην Κούβα, όπως η γεωργία και ο τουρισμός, υφίστανται σοβαρές πιέσεις από συχνές διακοπές ρεύματος, εμπορικές κυρώσεις και άλλα προβλήματα. Η πιθανή απώλεια εισαγωγών πετρελαίου και άλλης υποστήριξης από τη Βενεζουέλα θα μπορούσε να δυσχεράνει τη διακυβέρνηση του Ντίας-Κανέλ.

Ωστόσο, το Μεξικό έχει αναδειχθεί τις τελευταίες εβδομάδες ως ένας κρίσιμος εναλλακτικός προμηθευτής πετρελαίου για την Κούβα. Παρ’ όλα αυτά, η προσφορά παραμένει μικρή.