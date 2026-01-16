«Ιμπεριαλιστές, δεν σας φοβόμαστε» – Χιλιάδες Κουβανοί διαδηλώνουν μπροστά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αβάνα
Η ένταση μεταξύ των δύο παλιών αντιπάλων έχει οξυνθεί μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
Χιλιάδες Κουβανοί συγκεντρώθηκαν μπροστά από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αβάνα, τα ξημερώματα της Παρασκευής τοπική ώρα, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την αμερικανική επιθετικότητα στην περιοχή, μετά τη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας και συμμάχου της Κούβας, Νικολάς Μαδούρο.
Η ένταση μεταξύ των δύο παλιών αντιπάλων έχει οξυνθεί μετά την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 32 στρατιωτικών και μελών των υπηρεσιών πληροφοριών της Κούβας, που υπερασπίζονταν τον Μαδούρο, στις πρώτες συγκρούσεις μεταξύ δυνάμεων των ΗΠΑ και της Κούβας εδώ και δεκαετίες.
Ενάντια στον αμερικανικό ιμπεριαλισμό
Χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν την παραλιακή λεωφόρο Malecon κρατώντας σημαίες της Κούβας και της Βενεζουέλας κι αψηφώντας τους ισχυρούς ανέμους που επικρατούσαν στην περιοχή και τα μεγάλα κύματα που σφυροκοπούσαν τις ακτές.
Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας Κανέλ, φορώντας στρατιωτική περιβολή και έχοντας γυρίσει την πλάτη του στο κτίριο της αμερικανικής πρεσβείας, κάλεσε τους Κουβανούς να παραμείνουν ενωμένοι μπροστά στις αμερικανικές πιέσεις.
«Όχι, ιμπεριαλιστές, δεν σας φοβόμαστε καθόλου… και δεν μας αρέσει να δεχόμαστε απειλές», δήλωσε, γυρίζοντας για να δείξει με το δάκτυλό του το κτίριο της πρεσβείας.
«Δεν θα μας εκφοβίσετε».
Και οι δύο πλευρές έχουν κλιμακώσει την πολιτική ρητορική τις τελευταίες ημέρες, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή έντασης στις εδώ και καιρό ψυχρές σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της κομμουνιστικής Κούβας, που βρίσκεται σε απόσταση 145 χλμ από τις ακτές της Φλόριντα.
Την περασμένη Κυριακή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως η Κούβα δεν θα λαμβάνει πλέον ούτε πετρέλαιο ούτε χρήματα από τη Βενεζουέλα, προειδοποιώντας την Αβάνα να συνάψει μια συμφωνία προτού είναι «πάρα πολύ αργά».
Μετά τα σχόλια του Τραμπ, ο Ντίας Κανέλ απάντησε πως η Κούβα θα υπερασπιστεί το έδαφός της «έως την τελευταία ρανίδα αίματος».
