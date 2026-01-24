newspaper
Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Τραμπ κυριάρχησε στο Νταβός, αλλά ο Κάρνεϊ ήταν το αστέρι – Η ομιλία του Καναδού πρωθυπουργού που «έστησε στον τοίχο» τις ΗΠΑ
Κόσμος 24 Ιανουαρίου 2026, 07:00

Ο Τραμπ κυριάρχησε στο Νταβός, αλλά ο Κάρνεϊ ήταν το αστέρι – Η ομιλία του Καναδού πρωθυπουργού που «έστησε στον τοίχο» τις ΗΠΑ

Ο Κάρνεϊ εκφώνησε μια εντυπωσιακή ομιλία που αντιμετώπισε ευθέως τον κόσμο που δημιούργησε η προεδρία του Τραμπ. Οι παρευρισκόμενοι στο Νταβός - συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ - την έλαβαν υπόψη

Νατάσα Ρουγγέρη
ΕπιμέλειαΝατάσα Ρουγγέρη
A
A
Vita.gr
To texting σου γίνεται ο «καθρέφτης» των ανασφαλειών σου

To texting σου γίνεται ο «καθρέφτης» των ανασφαλειών σου

Spotlight

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήρθε, είδε και μάλλον νομίζει ότι κατέκτησε. Για μεγάλο μέρος αυτής της εβδομάδας στις Άλπεις, οι συζητήσεις στις αίθουσες και στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός προσηλώθηκαν στο τι θα έκανε ή δεν θα έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ωστόσο, τις εντυπώσεις «έκλεψε» ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μάρκ Κάρνεϊ, με μία ομιλία καθοριστική για τις διεθνείς εξελίξεις και την επιθετικότητα του Ρεπουμπλικανού μεγιστάνα.

Στην ομιλία του στην ετήσια συνάντηση των πολιτικών και επιχειρηματικών ελίτ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποχώρησε από τη μαξιμαλιστική του θέση για τη Γροιλανδία, επιμένοντας ότι η χώρα του δεν θα έπαιρνε το ημιαυτόνομο νησί της Δανίας με τη βία. Αργότερα, μετά από συναντήσεις με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο Τραμπ εγκατέλειψε και τις δασμολογικές απειλές του, δηλώνοντας ότι υπήρχε ένα πλαίσιο για κάποιου είδους συμφωνία, που θα ικανοποιούσε τις ανησυχίες του για την ασφάλεια στην Αρκτική.

Στη συνέχεια, την Πέμπτη, οι συνεδριάσεις στο Νταβός έφεραν ξανά τον Τραμπ στο επίκεντρο για το «περίφημο» «Συμβούλιο Ειρήνης», το οποίο ο Λευκός Οίκος έχει διαφημίσει ως εργαλείο για την επίλυση παγκόσμιων συγκρούσεων, όπως αυτή στην Γάζα, με εύρος που συναγωνίζεται αυτό των Ηνωμένων Εθνών.

Η ομιλία Κάρνεϊ που «άνοιξε τα μάτια» των Ευρωπαίων

Αμέσως μετά, έφυγε από το Νταβός, παίρνοντας μαζί του τη φρενίτιδα των μέσων ενημέρωσης. Όμως, τα «επιτεύγματα» του Τραμπ δεν είχαν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο. Αυτή η διάκριση ανήκει στον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ, η ομιλία του οποίου, την Τρίτη, θεωρήθηκε ευρέως ως η καθοριστική στιγμή της εβδομάδας.

Ο Κάρνεϊ, ο οποίος έφτασε στο Νταβός μετά από μία επίσκεψη στην Κίνα και στο Κατάρ, εκφώνησε μια ομιλία που αντιμετώπισε ευθέως τον κόσμο που δημιούργησε η προεδρία του Τραμπ. Προέτρεψε τους ομολόγους του στο Νταβός να «ζήσουν την αλήθεια» και «να σταματήσουν να επικαλούνται τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες, σαν να λειτουργεί ακόμα όπως διαφημίζεται».

Περιέγραψε τους ευσεβείς πόθους σχετικά με τη μεταπολεμική τάξη που πολλοί ηγέτες στη Δύση επικαλούνταν συχνά, ως μια βολική «μυθοπλασία», που αποδεικνύεται «χρήσιμη» ακόμη και όταν «οι ισχυρότεροι θα τη γλίτωναν όταν τους βόλευε» – μία αιχμή για τα λάθη των ΗΠΑ τις τελευταίες δεκαετίες, συμπεριλαμβανομένης ίσως της εισβολής στο Ιράκ το 2003.

«Πείτε τα πράγματα με το όνομά τους: η οικονομική ολοκλήρωση ως εξαναγκασμός»

Ο Κάρνεϊ προέτρεψε τους ομολόγους του να προχωρήσουν. «Ονομάστε το όπως είναι – ένα σύστημα εντεινόμενης αντιπαλότητας μεγάλων δυνάμεων, όπου οι πιο ισχυροί διεκδικούν τα συμφέροντά τους χρησιμοποιώντας την οικονομική ολοκλήρωση ως εξαναγκασμό», υπογράμμισε. Η στιγμή, που σημαδεύτηκε εκείνη την περίοδο από τις απειλές του Τραμπ για τη Γροιλανδία, σηματοδότησε μια «ρήξη», είπε, και απαίτησε από άλλες χώρες να διαφοροποιήσουν τα συμφέροντά τους για να βάλουν τέλος στην αβεβαιότητα και να οικοδομήσουν νέους συνασπισμούς και συμμαχίες.

«Οι μεσαίες δυνάμεις πρέπει να δράσουν μαζί, γιατί αν δεν είμαστε στο τραπέζι, είμαστε στο μενού», τόνισε χαρακτηριστικά και προσέθεσε πως «σε έναν κόσμο αντιπαλότητας μεγάλων δυνάμεων, οι χώρες που βρίσκονται στο μέσο έχουν μια επιλογή: να ανταγωνίζονται μεταξύ τους για εύνοια ή να συμμαχήσουν για να δημιουργήσουν έναν τρίτο δρόμο με αντίκτυπο».

Η φλύαρη τάξη στο Νταβός, σημειώνει η Washington Post, χαιρέτισε την ουσία και τη σαφήνεια της στάσης του Κάρνεϊ. «Γνωρίζουμε ότι αντικατοπτρίζει μια αλλαγή στην παγκόσμια τάξη, που σχεδόν όλοι έχουμε δει να έρχεται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, αλλά κανένας σημαντικός ηγέτης δεν ήταν διατεθειμένος να το πει ξεκάθαρα», δήλωσε στην αμερικανική εφημερίδα ο Ίαν Μπρέμερ, πρόεδρος του Eurasia Group, μιας εταιρείας συμβούλων γεωπολιτικών κινδύνων, προσθέτοντας ότι «οι άνθρωποι θα ξανασκεφτούν [την ομιλία του Καναδού πρωθυπουργού] για πολύ καιρό».

«Οι Ευρωπαίοι να καλέσουν τον Μαρκ – που είναι διαθέσιμος για ‘προπόνηση’ ηγετών»

«Ήταν η μόνη από τις ομιλίες των ηγετών που είδα ότι, με βαρύτητα και ηθική σοβαρότητα, εξέφραζε το σοκ που νιώθουμε πολλοί από εμάς εδώ», επισήμανε από την πλευρά του ο Άνταμ Τουζ, οικονομικός ιστορικός και δημοφιλής podcaster, που συντόνισε μια δύσκολη συζήτηση με τον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λούτνικ.

Ο Βόλφγκανγκ Ίσινγκερ, Γερμανός πρώην διπλωμάτης και «μάστερ» της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, συμφώνησε. Περιέγραψε τις δηλώσεις του Κάρνεϊ ως «απολύτως αξιοθαύμαστες» και είπε ότι «υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που τώρα λένε, ‘γιατί δεν μπορούμε να προσκαλέσουμε τον Καναδά να γίνει μέλος της ΕΕ;’»

Ο Μαρκ Κάρνεϊ, ένας ευγενικός πρώην κεντρικός τραπεζίτης, «φτιάχτηκε» κατά κάποιο τρόπο για να πρωταγωνιστήσει στο Νταβός. «Έδωσε μια λαμπρή ομιλία, μια αξιομνημόνευτη ομιλία, και επίσης πιστεύω ότι είναι μια ομιλία που σέβεται κάποιος όπως ο Ντόναλντ Τραμπ», είπε ο Άντονι Σκαραμούτσι, συχνός «θαμώνας» του Νταβός, που ήταν για λίγο διευθυντής επικοινωνίας του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. «Και η σύστασή μου προς τους Ευρωπαίους ηγέτες είναι να καλέσετε τον Μαρκ – που είναι διαθέσιμος για ‘προπόνηση’ ηγετών».

«Τον έτσουξε» τον Τραμπ

Ο Τραμπ φαινόταν να έχει ενημερωθεί για την ομιλία του Κάρνεϊ και την ενθουσιώδη υποδοχή του. «Ο Καναδάς ζει εξαιτίας των Ηνωμένων Πολιτειών – να το θυμάσαι, Μαρκ, την επόμενη φορά που θα κάνεις τις δηλώσεις σου», είπε κάπως πικρόχολα από το βήμα του Νταβός, την Τετάρτη. Και την Πέμπτη, σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που απευθυνόταν στον Κάρνεϊ, πρόσθεσε ότι ακυρώνει την πρόσκληση του Καναδά στο Συμβούλιο Ειρήνης.

Την αίσθηση της «ρήξης» που τόνισε ο Κάρνεϊ συμμερίστηκαν, όμως, πολλοί ακόμη στο Νταβός. «Το μόνο πράγμα που έχει προκύψει σε πολλές συνεδρίες στις οποίες έχω συμμετάσχει είναι ότι βρισκόμαστε σε μια νέα πραγματικότητα», δήλωσε ο οικονομολόγος του Πανεπιστημίου Κορνέλ, Eswar Prasad. «Δεν είναι ένας κύκλος που πρόκειται να επιστρέψει σε κάποιο βαθμό κανονικότητας», προέβλεψε.

Γιατί ήταν σημαντική η ομιλία του Καναδού πρωθυπουργού

Αλλά τι προμηνύει για τη διεθνή συνεργασία και τις κρίσεις, όπως η κλιματική αλλαγή και η κοινωνική ανισότητα, είναι πιο αβέβαιο. «Ένας λόγος για τον οποίο η ομιλία του Μαρκ Κάρνεϊ ήταν σημαντική ήταν ότι ανέκτησε τη δυνατότητα για χώρες που θέλουν να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις βάσει κοινών αρχών», δήλωσε ο Ντέιβιντ Μίλιμπαντ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Διεθνούς Επιτροπής Διάσωσης, μιας ανθρωπιστικής οργάνωσης, τονίζοντας πως «η γεωπολιτική τής στιγμής δεν αφορά μόνο στη δύναμη των τιτάνων. Η άνοδος των μεσαίων δυνάμεων και το συλλογικό τους βάρος είναι μια πιθανή διαδρομή προς τα εμπρός για ζητήματα που θα ‘δαγκώσουν’ αν δεν αντιμετωπιστούν».

Όσο για την Comfort Ero, επικεφαλής της International Crisis Group, μιας δεξαμενής σκέψης, θρηνούσε για το γεγονός ότι χρειάστηκε μία απειλή για την κυριαρχία μιας ευρωπαϊκής χώρας, προκειμένου ένας μεγάλος ηγέτης της Δύσης να ανακοινώσει «τι διακυβευόταν και τι είχε περάσει ο υπόλοιπος κόσμος – για να αναγνωρίσει την ανομοιομορφία, την ψευδαίσθηση, την αίσθηση ότι η βασισμένη σε κανόνες τάξη υπήρχε ως προς το πλαίσιο, αλλά όχι στην πράξη».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Νταβός: Η επιστροφή σε έναν κόσμο που αλλάζει – Απολογισμός του Politico

Νταβός: Η επιστροφή σε έναν κόσμο που αλλάζει – Απολογισμός του Politico

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
To texting σου γίνεται ο «καθρέφτης» των ανασφαλειών σου

To texting σου γίνεται ο «καθρέφτης» των ανασφαλειών σου

Markets
Wall Street: Μικτά πρόσημα και δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών για τον S&P 500 μετά από έντονες διακυμάνσεις

Wall Street: Μικτά πρόσημα και δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών για τον S&P 500 μετά από έντονες διακυμάνσεις

inWellness
inTown
Stream newspaper
Νέα στρατηγική ΗΠΑ: Περιορίζει την υποστήριξη στους ευρωπαίους συμμάχους – Προτεραιότητα η αποτροπή της Κίνας
Ουάσιγκτον 24.01.26

Νέο έγγραφο: Οι ΗΠΑ περιορίζουν την υποστήριξη στους ευρωπαίους συμμάχους

Οι ΗΠΑ «πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην υπεράσπιση της πατρίδας και στην αποτροπή της Κίνας», παρότι η αμερικανική εμπλοκή στην Ευρώπη θα συνεχιστεί, αναφέρει η νέα στρατηγική της Ουάσιγκτον.

Σύνταξη
Νέα Ζηλανδία: Απίθανο να βρεθούν επιζώντες μετά την κατολίσθηση που έπληξε κάμπινγκ
Κατολίσθηση 24.01.26

Μόνο για νεκρούς ψάχνουν στο κάμπινγκ

Η επιχείρηση για την ανεύρεση επιζώντων σε κάμπινγκ που επλήγη από κατολίσθηση, στη Νέα Ζηλανδία, έχει σταματήσει και πλέον οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον εντοπισμό των νεκρών

Σύνταξη
Συρία: Οι Κούρδοι παραδίδουν και άλλη φυλακή στις κυβερνητικές δυνάμεις καθώς εκπνέει η εκεχειρία
Συρία 24.01.26

Οι Κούρδοι παραδίδουν και άλλη φυλακή στις κυβερνητικές δυνάμεις

Κυβερνητικά στρατεύματα κατέλαβαν ολόκληρα μέρη της βόρειας και της ανατολικής Συρίας, που διοικούσαν οι Κούρδοι, και χθες πήραν τον έλεγχο μιας ακόμα φυλακής, μετά την έξοδο των κούρδων μαχητών.

Σύνταξη
Λούλα: Ο Τραμπ προσπαθεί με το «Συμβούλιο Ειρήνης» να δημιουργήσει νέο ΟΗΕ
«Συμβούλιο Ειρήνης» 24.01.26

Ο Τραμπ προσπαθεί να δημιουργήσει νέο ΟΗΕ, λέει ο Λούλα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ «καταρτίζει πρόταση για τη δημιουργία νέου ΟΗΕ, του οποίου θα είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης», τονίζει ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, αναφερόμενος στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Εκρήξεις και πυρκαγιές στο Κίεβο καθώς η Ρωσία εξαπολύει νέα μαζική επίθεση
Ουκρανία 24.01.26

Νέα μαζική επίθεση της Ρωσίας - Εκρήξεις και πυρκαγιές στο Κίεβο

Νέα μαζική επίθεση έχει εξαπολύσει η Ρωσία στο Κίεβο, όπου οι αρχές κάνουν λόγο για πλήγματα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προειδοποιώντας για πιθανές επιδρομές και με βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύνταξη
Μελάνια Τραμπ: Οργανώνει ιδιωτική προβολή στον Λευκό Οίκο για ντοκιμαντέρ με τη ζωή της
ΗΠΑ 24.01.26

Μελάνια Τραμπ: Οργανώνει ιδιωτική προβολή στον Λευκό Οίκο για ντοκιμαντέρ με τη ζωή της

Η ταινία «Μελάνια» θα προβληθεί παγκοσμίως στους κινηματογράφους στις 30 Ιανουαρίου. Θα ακολουθήσουν κι άλλες ταινίες για τη ζωή και τις δραστηριότητές της Μελάνια Τραμπ.

Σύνταξη
Mercosur: Η ηγεσία της ΕΕ πιέζει για την εφαρμογή της συμφωνίας, που έχει παραπεμφθεί στο Ευρωδικαστήριο
Ποιοι ζητούν τι 24.01.26

Mercosur: Η ηγεσία της ΕΕ πιέζει για την εφαρμογή της συμφωνίας, που έχει παραπεμφθεί στο Ευρωδικαστήριο

Το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε μέσα στην εβδομάδα υπέρ της παραπομπής της συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, καθώς υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις για την εφαρμογή της. Η εκδίκαση ίσως χρειαστεί δύο χρόνια.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ απειλούν να στερήσουν από το Ιράκ τα πετροδολάριά του λόγω της ιρανικής επιρροής στη χώρα
Προειδοποίηση 23.01.26

Οι ΗΠΑ απειλούν να στερήσουν από το Ιράκ τα πετροδολάριά του λόγω της ιρανικής επιρροής στη χώρα

Πρόκειται για την πιο σκληρή προειδοποίηση της κυβέρνησης Τραμπ, που προσπαθεί να αποκόψει την επιρροή του Ιράν στο Ιράκ. Η χώρα είναι σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή, αλλά επηρεάζεται από το Ιράν.

Σύνταξη
Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου δεσμεύεται να «περάσει» την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, παρά τις αντιρρήσεις
Δασμοί Τραμπ 23.01.26

Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου δεσμεύεται να «περάσει» την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, παρά τις αντιρρήσεις

Ορισμένοι ευρωβουλευτές παραμένουν επιφυλακτικοί για την εμπορική συμφωνία, παρά την απόσυρση της απειλής Τραμπ για νέους δασμούς. Υπέρ έγκρισης της συμφωνίας πιέζουν Σουηδία και Ιρλανδία.

Σύνταξη
Από την άρνηση στην αποδοχή: Η Ευρώπη πενθεί το ΝΑΤΟ – Και έχει περάσει όλα τα στάδια
The Economist 23.01.26

Από την άρνηση στην αποδοχή: Η Ευρώπη πενθεί το ΝΑΤΟ – Και έχει περάσει όλα τα στάδια

Η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο έφερε πολλές ανατροπές. Μία από αυτές είναι η ουσία ύπαρξης του ΝΑΤΟ. Και αυτή η συνειδητοποίηση για την Ευρώπη της έχει προκαλέσει πένθος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Πόσο χρεώνει το ΑΦΜ;» – Πρόσωπα από διαλόγους του ΟΠΕΚΕΠΕ τοποθετήθηκαν ξανά σε θέσεις ευθύνης
«Συνέχεια του κράτους» 24.01.26

«Πόσο χρεώνει το ΑΦΜ;» – Πρόσωπα από διαλόγους του ΟΠΕΚΕΠΕ τοποθετήθηκαν ξανά σε θέσεις ευθύνης

Το in φέρνει στο φως τρία πρόσωπα που εμφανίζονται μέσω επισυνδέσεων στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία τοποθετήθηκαν σε θέσεις ευθύνες χωρίς να έχουν ελεγχθεί πειθαρχικά

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Πώς θα ειναι η αγορά εργασίας σε Ελλάδα και ΕΕ το 2040; Τρεις εμπειρογνώμονες απαντούν στο in
Οικονομία 24.01.26

Πώς θα ειναι η αγορά εργασίας σε Ελλάδα και ΕΕ το 2040; Τρεις εμπειρογνώμονες απαντούν στο in

Με αφορμή νέα πανευρωπαϊκή έρευνα, τρεις εμπειρογνώμονες του Cedefop μιλάνε στο in για τις επιπτώσεις της ΑΙ στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Νέα στρατηγική ΗΠΑ: Περιορίζει την υποστήριξη στους ευρωπαίους συμμάχους – Προτεραιότητα η αποτροπή της Κίνας
Ουάσιγκτον 24.01.26

Νέο έγγραφο: Οι ΗΠΑ περιορίζουν την υποστήριξη στους ευρωπαίους συμμάχους

Οι ΗΠΑ «πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην υπεράσπιση της πατρίδας και στην αποτροπή της Κίνας», παρότι η αμερικανική εμπλοκή στην Ευρώπη θα συνεχιστεί, αναφέρει η νέα στρατηγική της Ουάσιγκτον.

Σύνταξη
Νέα Ζηλανδία: Απίθανο να βρεθούν επιζώντες μετά την κατολίσθηση που έπληξε κάμπινγκ
Κατολίσθηση 24.01.26

Μόνο για νεκρούς ψάχνουν στο κάμπινγκ

Η επιχείρηση για την ανεύρεση επιζώντων σε κάμπινγκ που επλήγη από κατολίσθηση, στη Νέα Ζηλανδία, έχει σταματήσει και πλέον οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον εντοπισμό των νεκρών

Σύνταξη
Συρία: Οι Κούρδοι παραδίδουν και άλλη φυλακή στις κυβερνητικές δυνάμεις καθώς εκπνέει η εκεχειρία
Συρία 24.01.26

Οι Κούρδοι παραδίδουν και άλλη φυλακή στις κυβερνητικές δυνάμεις

Κυβερνητικά στρατεύματα κατέλαβαν ολόκληρα μέρη της βόρειας και της ανατολικής Συρίας, που διοικούσαν οι Κούρδοι, και χθες πήραν τον έλεγχο μιας ακόμα φυλακής, μετά την έξοδο των κούρδων μαχητών.

Σύνταξη
Λούλα: Ο Τραμπ προσπαθεί με το «Συμβούλιο Ειρήνης» να δημιουργήσει νέο ΟΗΕ
«Συμβούλιο Ειρήνης» 24.01.26

Ο Τραμπ προσπαθεί να δημιουργήσει νέο ΟΗΕ, λέει ο Λούλα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ «καταρτίζει πρόταση για τη δημιουργία νέου ΟΗΕ, του οποίου θα είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης», τονίζει ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, αναφερόμενος στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Εκρήξεις και πυρκαγιές στο Κίεβο καθώς η Ρωσία εξαπολύει νέα μαζική επίθεση
Ουκρανία 24.01.26

Νέα μαζική επίθεση της Ρωσίας - Εκρήξεις και πυρκαγιές στο Κίεβο

Νέα μαζική επίθεση έχει εξαπολύσει η Ρωσία στο Κίεβο, όπου οι αρχές κάνουν λόγο για πλήγματα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προειδοποιώντας για πιθανές επιδρομές και με βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύνταξη
Μελάνια Τραμπ: Οργανώνει ιδιωτική προβολή στον Λευκό Οίκο για ντοκιμαντέρ με τη ζωή της
ΗΠΑ 24.01.26

Μελάνια Τραμπ: Οργανώνει ιδιωτική προβολή στον Λευκό Οίκο για ντοκιμαντέρ με τη ζωή της

Η ταινία «Μελάνια» θα προβληθεί παγκοσμίως στους κινηματογράφους στις 30 Ιανουαρίου. Θα ακολουθήσουν κι άλλες ταινίες για τη ζωή και τις δραστηριότητές της Μελάνια Τραμπ.

Σύνταξη
Η μητέρα της 16χρονης Λόρα «σπάει» τη σιωπή της – «Είσαι η ζωή μας, δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά»
Ελλάδα 24.01.26

Η μητέρα της 16χρονης Λόρα «σπάει» τη σιωπή της – «Είσαι η ζωή μας, δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά»

Οι έρευνες για την ανήλικη Λόρα, που αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου, όταν έφυγε από το σπίτι της στο Ρίο Πάτρας, συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα, με τις Αρχές να ψάχνουν ένα στοιχείο που θα οδηγήσει στα ίχνη της. Τα σενάρια για το πού μπορεί να βρίσκεται σήμερα η 16χρονη μαθήτρια είναι πολλά. Τα ίχνη όμως, όσο […]

Σύνταξη
Mercosur: Η ηγεσία της ΕΕ πιέζει για την εφαρμογή της συμφωνίας, που έχει παραπεμφθεί στο Ευρωδικαστήριο
Ποιοι ζητούν τι 24.01.26

Mercosur: Η ηγεσία της ΕΕ πιέζει για την εφαρμογή της συμφωνίας, που έχει παραπεμφθεί στο Ευρωδικαστήριο

Το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε μέσα στην εβδομάδα υπέρ της παραπομπής της συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, καθώς υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις για την εφαρμογή της. Η εκδίκαση ίσως χρειαστεί δύο χρόνια.

Σύνταξη
AI: To Χόλιγουντ καταγγέλει εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης για «κλοπή» δημιουργικού έργου
Culture Live 24.01.26

AI: To Χόλιγουντ καταγγέλει εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης για «κλοπή» δημιουργικού έργου

Ηχηρά ονόματα του κινηματογράφου, της μουσικής και της λογοτεχνίας ενώνουν τις φωνές τους ζητώντας κανόνες και αμοιβή για τη χρήση των έργων τους από την AI

Νατάσα Σινιώρη
Οι ΗΠΑ απειλούν να στερήσουν από το Ιράκ τα πετροδολάριά του λόγω της ιρανικής επιρροής στη χώρα
Προειδοποίηση 23.01.26

Οι ΗΠΑ απειλούν να στερήσουν από το Ιράκ τα πετροδολάριά του λόγω της ιρανικής επιρροής στη χώρα

Πρόκειται για την πιο σκληρή προειδοποίηση της κυβέρνησης Τραμπ, που προσπαθεί να αποκόψει την επιρροή του Ιράν στο Ιράκ. Η χώρα είναι σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή, αλλά επηρεάζεται από το Ιράν.

Σύνταξη
Πρίγκιπας Χάρι εναντίον Τραμπ για το Αφγανιστάν – «Υπηρέτησα εκεί. Έχασα φίλους εκεί»
«Οι θυσίες απαιτούν σεβασμό» 23.01.26

Πρίγκιπας Χάρι εναντίον Τραμπ για το Αφγανιστάν – «Υπηρέτησα εκεί. Έχασα φίλους εκεί»

Ο πρίγκιπας Χάρι απάντησε στις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον ρόλο των συμμάχων του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, υπενθυμίζοντας το βαρύ τίμημα σε ανθρώπινες ζωές που κατέβαλε το Ηνωμένο Βασίλειο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο