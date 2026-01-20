newspaper
Καναδάς: Ο στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο αμερικανικής εισβολής – Ετοιμάζει σχέδιο αντίδρασης
Κόσμος 20 Ιανουαρίου 2026 | 19:51

Καναδάς: Ο στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο αμερικανικής εισβολής – Ετοιμάζει σχέδιο αντίδρασης

Ο Τραμπ υποστηρίζει ο Καναδάς είναι ευάλωτος απέναντι στους αντιπάλους των ΗΠΑ. Ο ακροδεξιός Στιβ Μπάνον, πρώην σύμβουλος και στενός του σύμμαχος, δήλωσε ότι ο Καναδάς γίνεται «εχθρικός» προς τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε στο διαδίκτυο επεξεργασμένη φωτογραφία με ΑΙ, όπου παρουσιάζει τον Καναδά (και τη Βενεζουέλα και τη Γροιλανδία) ως αμερικανικό έδαφος, εφημερίδα αποκάλυψε ότι ο Καναδός «δημιουργεί μοντέλο αντίδρασης» σε υποθετική αμερικανική εισβολή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας Globe and Mail του Καναδά, που επικαλείται στρατιωτικούς που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, οι Ένοπλες Δυνάμεις οραματίζονται τακτικές πολέμου όπως αυτές που χρησιμοποίησαν οι Αφγανοί μουτζαχεντίν. Δηλαδή, τακτικές παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν εναντίον της Ρωσίας και αργότερα των δυνάμεων υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν.

ο στρατός οραματίζεται έναν αντισυμβατικό πόλεμο στον οποίο μικρές ομάδες άτακτων στρατιωτικών ή ένοπλων πολιτών θα καταφεύγουν σε ενέδρες

Οι αξιωματούχοι και ειδικοί που μίλησαν στην Globe and Mail είπαν ότι μια αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση είναι απίθανη και τα σενάρια είναι «θεωρητικά».

Οι δύο ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι στρατιωτικοί σχεδιαστές μοντελοποιούν μια αμερικανική εισβολή από τον νότο. Αναμένουν ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα καταλάβουν τις στρατηγικές θέσεις του Καναδά στην ξηρά και στη θάλασσα μέσα σε μια εβδομάδα και πιθανώς ακόμη και σε δύο ημέρες.

Ο Καναδάς δεν διαθέτει τον αριθμό του στρατιωτικού προσωπικού ή τον εξελιγμένο εξοπλισμό που απαιτείται για να αποκρούσει μια συμβατική αμερικανική επίθεση, είπαν. Έτσι, ο στρατός οραματίζεται έναν αντισυμβατικό πόλεμο στον οποίο μικρές ομάδες άτακτων στρατιωτικών ή ένοπλων πολιτών θα καταφεύγουν σε ενέδρες, δολιοφθορές, πόλεμο με μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή τακτικές επίθεσης και φυγής.

Πρώτη φορά

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, αυτή είναι η πρώτη φορά, τουλάχιστον στη διάρκεια ενός αιώνα που οι καναδικές Ένοπλες Δυνάμεις δημιούργησαν ένα μοντέλο αμερικανικής επίθεσης. Ο Καναδάς είναι ιδρυτικό μέλος του ΝΑΤΟ και συνεργάζεται με τις ΗΠΑ στην αεράμυνα της βόρειας Αμερικής.

Οι αξιωματούχοι που μίλησαν στην εφημερίδα επισήμαναν ότι ένα στρατιωτικό μοντέλο είναι ένα εννοιολογικό και θεωρητικό πλαίσιο, όχι ένα στρατιωτικό σχέδιο. Αντίθετα, το στρατιωτικό σχέδιο περιέχει εφαρμόσιμες και βήμα προς βήμα οδηγίες για την εκτέλεση επιχειρήσεων. Επίσης, φέρονται να είπαν ότι θεωρούν απίθανο η κυβέρνηση Τραμπ να διατάξει εισβολή στον Καναδά.

Στρατιώτες στη Γροιλανδία

Η είδηση ήρθε την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία για να καταλάβει τη Γροιλανδία. Η εφημερίδα Globe and Mail είχε αναφέρει επίσης ότι ο Καναδάς εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει μια μικρή ομάδα στρατευμάτων στη Γροιλανδία. Η ομάδα αυτή θα ενταχθεί σε αυτές οκτώ ευρωπαϊκών χωρών που διεξάγουν στρατιωτικές ασκήσεις ως ένδειξη αλληλεγγύης προς τη Δανία, έδαφος της οποίας είναι η Γροιλανδία.

Μετά τη στρατιωτική επιχείρηση και σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να καταλάβει τη Γροιλανδία, ενώ απειλεί με δασμούς τις χώρες που αντιτίθενται στα σχέδιά του.

Επίσης, έχει επίσης επανειλημμένα αναφερθεί στο ενδεχόμενο ο Καναδάς να γίνει η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το δίκτυο NBC, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει το τελευταίο διάστημα ότι ο Καναδάς είναι ευάλωτος απέναντι στους αντιπάλους των ΗΠΑ στην Αρκτική. Επίσης, ο ακροδεξιός Στιβ Μπάνον, πρώην σύμβουλος στρατηγικής του Ντόναλντ Τραμπ και στενός του σύμμαχος, δήλωσε ότι ο Καναδάς «αλλάζει γρήγορα» και γίνεται «εχθρικός» προς τις ΗΠΑ.

Από τον «Χρυσό Θόλο» στην… εισβολή

Η μοντελοποίηση παρέχει την πιο σαφή εικόνα μέχρι στιγμής σχετικά με το επίπεδο αξιολόγησης απειλής που συζητείται ενεργά από τον Καναδά σε σχέση με την κυβέρνηση Τραμπ.

Ένας από τους αξιωματούχους σημείωσε, ωστόσο, ότι οι σχέσεις με τον αμερικανικό στρατό παραμένουν θετικές και οι δύο χώρες συνεργάζονται για τη συμμετοχή του Καναδά στο νέο ηπειρωτικό αμυντικό σύστημα, ή «Χρυσό Θόλο», για την άμυνα κατά των ρωσικών ή κινεζικών πυραύλων.

Ο στρατός έχει επίσης εφαρμόσει μοντέλα για πυραυλικές επιθέσεις από τη Ρωσία ή την Κίνα σε καναδικές πόλεις και κρίσιμες υποδομές.

Οι στρατιωτικοί σχεδιαστές προβλέπουν μια αμερικανική επίθεση που θα ακολουθούσε σαφή σημάδια από τον αμερικανικό στρατό ότι η συνεργασία των δύο χωρών στη NORAD, τη Βορειοαμερικανική Διοίκηση Αεροδιαστημικής Άμυνας, τελείωνε και οι ΗΠΑ είχαν νέες διαταγές να καταλάβουν τον Καναδά με τη βία.

Σώμα εθελοντών και το αδιανόητο σενάριο

Ο Καναδάς έχει προς το παρόν αποκλείσει την υποχρεωτική θητεία, αλλά το επίπεδο θυσίας που θα ζητηθεί από τους Καναδούς παραμένει κεντρικό θέμα, ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Η στρατηγός Τζένι Καρινιάν, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Άμυνας, έχει ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή της να δημιουργήσει μια εφεδρική δύναμη εθελοντών άνω των 400.000 ατόμων. Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι θα μπορούσαν να οπλιστούν ή να τους ζητηθεί να προκαλέσουν αναστάτωση εάν οι ΗΠΑ γίνουν κατοχική δύναμη.

Ανώτερος αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι ο Καναδάς θα έχει το πολύ τρεις μήνες για να προετοιμαστεί για μια χερσαία και θαλάσσια εισβολή. Ο απόστρατος υποστράτηγος Ντέιβιντ Φρέιζερ, ο οποίος διοικούσε καναδικά στρατεύματα στο Αφγανιστάν παράλληλα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ότι είναι αδιανόητο οι Καναδοί σχεδιαστές να έπρεπε να καταρτίσουν ένα σενάριο εισβολής των ΗΠΑ. Ό,τι και αν κάνει ο κ. Τραμπ με τη Γροιλανδία και ενδεχομένως με το Μεξικό θα επηρεάσει οποιοδήποτε καναδικό σενάριο, είπε.

Αλλά ο Καναδάς μπορεί να βασιστεί στην υποστήριξη από ευρωπαϊκές χώρες, τη Βρετανία, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και άλλα δημοκρατικά έθνη.

«Ξέρετε, αν κυνηγήσετε τον Καναδά, θα έχετε τον κόσμο να έρχεται εναντίον σας, ακόμη περισσότερο από τη Γροιλανδία. Οι άνθρωποι νοιάζονται για το τι θα συμβεί στον Καναδά, σε αντίθεση με τη Βενεζουέλα», είπε ο κ. Φρέιζερ. «Θα μπορούσατε πραγματικά να δείτε γερμανικά πλοία και βρετανικά αεροπλάνα στον Καναδά για να ενισχύσουν την κυριαρχία της χώρας».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βουτιά με τραπεζικό sell off

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βουτιά με τραπεζικό sell off

Σύνταξη
