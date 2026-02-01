newspaper
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τι θα κάνει ο Τραμπ με το Ιράν – Κρίσιμες οι επόμενες ώρες ενώ δυνάμεις των ΗΠΑ συγκεντρώνονται στην περιοχή
Κόσμος 01 Φεβρουαρίου 2026, 10:06

Τι θα κάνει ο Τραμπ με το Ιράν – Κρίσιμες οι επόμενες ώρες ενώ δυνάμεις των ΗΠΑ συγκεντρώνονται στην περιοχή

Η κατάσταση παραμένει εύθραυστη αν και οι εκατέρωθεν δηλώσεις για πρόοδο στις προσπάθειες διεξαγωγής διαπραγματεύσεων ΗΠΑ - Ιράν θεωρείται ότι αποτελούν ένα «θετικό» σημάδι

Παρασκευή Τσιβόλα
ΕπιμέλειαΠαρασκευή Τσιβόλα
Ξεκούραση: Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε διάλειμμα;

Ξεκούραση: Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε διάλειμμα;

Spotlight

Εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στον Περσικό, με  ΗΠΑ και Ιράν να κινούνται ταυτόχρονα σε δύο παράλληλες και αντικρουόμενες τροχιές: από τη μία, ανοίγουν διαύλους επικοινωνίας και διερευνούν το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων και από την άλλη, προχωρούν σε επίδειξη δύναμης στο πεδίο ανταλλάσσοντας απειλές.

Η ανάπτυξη αμερικανικής ναυτικής δύναμης με επικεφαλής το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln στα ανοικτά των ιρανικών ακτών, οι απειλές Τραμπ για χρήση στρατιωτικής ισχύος σε συνδυασμό με την προγραμματισμένη ναυτική άσκηση με πραγματικά πυρά από το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, διατηρούν τα σενάρια ανάφλεξης, που θα συμπαρασύρει ολόκληρη την περιοχή.

Τραμπ: Το Ιράν συζητά με τις ΗΠΑ – Περιμένω αποδεκτή πρόταση

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι το Ιράν «διαπραγματεύεται», «συζητά» με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άφησε να εννοηθεί πως υπάρχει το ενδεχόμενο συμφωνίας για να αποφευχθεί η χρήση στρατιωτικών πληγμάτων.

«[Το Ιράν] μιλάει μαζί μας και θα δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, διαφορετικά θα δούμε τι θα συμβεί… Έχουμε έναν μεγάλο στόλο που κατευθύνεται προς τα εκεί», δήλωσε στο Fox News. «Διαπραγματεύονται».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι περιφερειακοί σύμμαχοι των ΗΠΑ δεν θα ενημερωθούν για τα αμερικανικά σχέδια ενδεχόμενων πληγμάτων

Την ίδια ώρα, ερωτηθείς σχετικά, ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στην περιοχή δεν ενημερώνονται για τα σχέδια ενδεχόμενων πληγμάτων για λόγους ασφαλείας.

«Λοιπόν, δεν μπορούμε να τους πούμε το σχέδιο. Αν τους έλεγα το σχέδιο, θα ήταν σχεδόν τόσο κακό όσο να το έλεγα σε εσάς – ίσως και χειρότερο, στην πραγματικότητα», είπε.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της πτήσης του προς τη Φλόριντα, απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση για το αν η Τεχεράνη θα αποθρασυνθεί εάν οι ΗΠΑ υπαναχωρήσουν από την εκτόξευση πληγμάτων κατά του Ιράν, λέγοντας: «Κάποιοι το πιστεύουν αυτό. Κάποιοι όχι».

Ο Τραμπ είπε ότι το Ιράν θα πρέπει να διαπραγματευτεί μια «ικανοποιητική» συμφωνία για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων, αλλά πρόσθεσε: «Δεν ξέρω αν θα το κάνουν. Όμως μιλούν μαζί μας. Μιλούν σοβαρά μαζί μας».

«Ελπίζω να διαπραγματευτούν κάτι που να είναι αποδεκτό», πρόσθεσε.

Οι ανακοινώσεις αυτές έγιναν ενώ η αμερικανική ναυτική δύναμη μάχης, με επικεφαλής το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, βρίσκεται στα ανοικτά των ιρανικών ακτών, μετά την απειλή του Τραμπ για επέμβαση έπειτα από τη φονική καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Η άφιξη του στολίσκου εντείνει τους φόβους για άμεση αντιπαράθεση με το Ιράν, το οποίο έχει προειδοποιήσει ότι θα απαντήσει με πυραυλικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις, πλοία και συμμάχους — ιδίως το Ισραήλ — σε περίπτωση επίθεσης.

Ισορροπίες τρόμου

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε ότι τα αμερικανικά πλοία που αποστέλλονται προς το Ιράν είναι έτοιμα να χρησιμοποιήσουν «βία, εάν χρειαστεί», εάν το Ιράν αρνηθεί να καθίσει στο τραπέζι των συνομιλιών για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) προειδοποίησε επίσης την Παρασκευή τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) σχετικά με τα σχέδιά τους να πραγματοποιήσουν διήμερη ναυτική άσκηση στα Στενά του Χορμούζ, έναν θαλάσσιο διάδρομο ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη προετοιμάζεται για συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

«Σε αντίθεση με το τεχνητά κατασκευασμένο αφήγημα ενός επικοινωνιακού πολέμου, η διαμόρφωση ενός πλαισίου για διαπραγματεύσεις προχωρά», έγραψε στην πλατφόρμα X, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ανώτατοι Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι είναι ανοιχτοί σε διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον, αλλά μόνο εφόσον ο Τραμπ σταματήσει να απειλεί με επίθεση κατά της χώρας.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, απάντησε επίσης το Σάββατο, γράφοντας σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο αμερικανικός στρατός, που επιχειρεί στα ανοικτά των ιρανικών ακτών, «προσπαθεί τώρα να υπαγορεύσει πώς οι ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις μας θα διεξάγουν ασκήσεις βολών στο ίδιο τους το έδαφος».

«Η CENTCOM ζητά επίσης ‘επαγγελματισμό’ από έναν εθνικό στρατό που η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει χαρακτηρίσει ‘τρομοκρατική οργάνωση’, ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζει το δικαίωμα αυτής της ίδιας ‘τρομοκρατικής οργάνωσης’ να διεξάγει στρατιωτικές ασκήσεις!», έγραψε ο Αραγτσί.

Οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, επίλεκτο σώμα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, «τρομοκρατική οργάνωση» το 2019, κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ.

Ο Αραγτσί πρόσθεσε: «Η παρουσία εξωτερικών δυνάμεων στην περιοχή μας έχει πάντα προκαλέσει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που διακηρύσσεται: προώθηση της κλιμάκωσης αντί της αποκλιμάκωσης».

«Μια ευρύτερη σύγκρουση θα έβλαπτε το Ιράν και τις ΗΠΑ»

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε το Σάββατο ότι μια ευρύτερη σύγκρουση θα έβλαπτε τόσο το Ιράν όσο και τις ΗΠΑ.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν επιδίωξε ποτέ, και με κανέναν τρόπο δεν επιδιώκει, πόλεμο και είναι απολύτως πεπεισμένη ότι ένας πόλεμος δεν θα ήταν προς το συμφέρον ούτε του Ιράν, ούτε των Ηνωμένων Πολιτειών, ούτε της περιοχής», είπε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, σύμφωνα με την ιρανική προεδρία.

Ο αρχηγός του ιρανικού στρατού, Αμίρ Χαταμί, είχε νωρίτερα προειδοποιήσει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να μην προχωρήσουν σε καμία επίθεση, λέγοντας ότι οι δυνάμεις του βρίσκονται «σε πλήρη αμυντική και στρατιωτική ετοιμότητα» για να απαντήσουν.

«Αν ο εχθρός κάνει το λάθος, χωρίς αμφιβολία θα θέσει σε κίνδυνο τη δική του ασφάλεια, την ασφάλεια της περιοχής και την ασφάλεια του σιωνιστικού καθεστώτος», δήλωσε ο Χαταμί, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Είπε επίσης ότι η πυρηνική τεχνολογία και τεχνογνωσία του Ιράν «δεν μπορούν να εξαλειφθούν».

Η περίεργη έκρηξη

Με την ένταση να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, οι ιρανικές αρχές έσπευσαν να διαψεύσουν ότι αρκετά περιστατικά με νεκρούς το Σάββατο συνδέονταν με επίθεση ή δολιοφθορά, μεταξύ αυτών και μια έκρηξη στο νότιο ιρανικό λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς, την οποία οι τοπικοί πυροσβέστες απέδωσαν σε διαρροή αερίου.

Οι εκρήξεις στο νότιο Ιράν, ακριβώς στην είσοδο των στενών του Ορμούζ, άφησαν συνολικά 6 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Η Τεχεράνη διέψευσε ότι οι επιθέσεις είχαν στόχο τον αρχηγό του πολεμικού ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης. Το Ισραήλ αρνείται όποια ανάμειξη στις εκρήξεις.

«Τρομοκρατικοί οι ευρωπαϊκοί στρατοί» – Το Ιράν απαντά στην ΕΕ

Την ίδια ώρα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι θεωρεί «τρομοκρατικές οργανώσεις» τους ευρωπαϊκούς στρατούς, μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να χαρακτηρίσει «τρομοκρατική οργάνωση» τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφο Γαλιμπάφ, ο οποίος φορούσε, όπως και οι βουλευτές, στολή των Φρουρών της Επανάστασης σε ένδειξη αλληλεγγύης, δήλωσε την Κυριακή, ότι «σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου για τα αντίμετρα που αφορούν τον χαρακτηρισμό του Σώματος των Φρουρών της ισλαμικής Επανάστασης ως τρομοκρατικής οργάνωσης, οι στρατοί των ευρωπαϊκών χωρών θεωρούνται τρομοκρατικές οργανώσεις».

Προσπάθειες αποκλιμάκωσης

Στο μεταξύ, το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε ότι ο πρωθυπουργός, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θάνι, συναντήθηκε με τον Λαριτζανί στην Τεχεράνη το Σάββατο για να συζητήσουν «προσπάθειες αποκλιμάκωσης των εντάσεων στην περιοχή».

Ο σεΐχης Μοχάμεντ επανέλαβε τη «στήριξη του Κατάρ σε όλες τις προσπάθειες που αποσκοπούν στη μείωση των εντάσεων και στην επίτευξη ειρηνικών λύσεων που ενισχύουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή», σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου.

«Τόνισε επίσης την ανάγκη για συντονισμένες προσπάθειες ώστε να προστατευθούν οι λαοί της περιοχής από τις συνέπειες της κλιμάκωσης και να συνεχιστεί ο συντονισμός με αδελφικές και φίλιες χώρες για την αντιμετώπιση των διαφορών μέσω διπλωματικών μέσων», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία έχουν επίσης εμπλακεί σε διπλωματικές προσπάθειες για την αποτροπή στρατιωτικής αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, συνορεύει με το Ιράν και αντιτίθεται σε οποιαδήποτε ξένη επέμβαση στη χώρα. Έχει καλέσει σε διάλογο ΗΠΑ–Ιράν για να αποφευχθεί περαιτέρω αποσταθεροποίηση και βρίσκεται σε επαφή και με τις δύο πλευρές αναζητώντας λύση.

Ο Σαουδάραβας διάδοχος του θρόνου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, δήλωσε επίσης στον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν την Τρίτη ότι το Ριάντ δεν θα επιτρέψει τη χρήση του εναέριου χώρου ή του εδάφους του για στρατιωτικές ενέργειες κατά της Τεχεράνης, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SPA.

Economy
Ελληνική οικονομία: Ο κίνδυνος της κόπωσης και η θύελλα που έρχεται

Ελληνική οικονομία: Ο κίνδυνος της κόπωσης και η θύελλα που έρχεται

Vita.gr
Αισιοδοξία: 5 απίστευτα και απροσδόκητα οφέλη για την υγεία και την ευημερία μας

Αισιοδοξία: 5 απίστευτα και απροσδόκητα οφέλη για την υγεία και την ευημερία μας

Economy
Μισθοί: Πόση αύξηση μπορούν να «σηκώσουν» οι μικρομεσαίες; 

Μισθοί: Πόση αύξηση μπορούν να «σηκώσουν» οι μικρομεσαίες; 

«Δούρειος Ίππος» – Ο Καναδάς, ο Τραμπ και τα «παιχνίδια» με τους αυτονομιστές στην πετρελαιοπαραγωγό Αλμπέρτα
Αποσχιστικές τάσεις 01.02.26

«Δούρειος Ίππος» – Ο Καναδάς, ο Τραμπ και τα «παιχνίδια» με τους αυτονομιστές στην πετρελαιοπαραγωγό Αλμπέρτα

Υπό το στενό γεωπολιτικό μαρκάρισμα των ΗΠΑ, ο Καναδάς παρακολουθεί ανήσυχος το «φλερτ» μεταξύ της Ουάσιγκτον και των αυτονομιστών στην δυτική επαρχία του, την πλουσιότερη σε ενεργειακούς πόρους

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Αρκτική: Στους πάγους, ο Πούτιν έχει το πάνω χέρι
Μεταβαλλόμενος κόσμος 01.02.26

Στους πάγους, ο Πούτιν έχει το πάνω χέρι

Στην Αρκτική διεξάγεται εδώ και δεκαετίες ένας αθόρυβος γεωπολιτικός πόλεμος, με τη Ρωσία να έχει χτίσει σταθερά πλεονέκτημα σε έδαφος, οικονομία και στρατιωτική παρουσία

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για το Ιράκ, Μαρκ Σαβάγια απομακρύνεται πριν πατήσει το πόδι του στην Βαγδάτη
Κόσμος 01.02.26

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για το Ιράκ, Μαρκ Σαβάγια απομακρύνεται πριν πατήσει το πόδι του στην Βαγδάτη

Ο Μαρκ Σαβάγια, Αμερικανοϊρακινός επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην κάνναβη, απομακρύνθηκε από την θέση του, μετά τις τελευταίες αποτυχίες της αμερικανικής διπλωματίας στο Ιράκ

Σύνταξη
Η SpaceX παίρνει μέτρα ενάντια στη χρήση του Starlink από τη Ρωσία σε επιθέσεις με drones στην Ουκρανία [βίντεο]
Ποια είναι αυτά 01.02.26

Η SpaceX παίρνει μέτρα ενάντια στη χρήση του Starlink από τη Ρωσία σε επιθέσεις με drones στην Ουκρανία

Η Ρωσία με την χρήση Starlink στα νέα drones BM-35, μετεξέλιξη των Geran-2 / Shahed 136, έχει καταστρέψει πολλά αεροπλάνα και ραντάρ στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα οι ουκρανοί να ζητήσουν λύση από τον Μασκ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει εντολή σε ICE και CBP να μείνουν μακριά από διαδηλώσεις
Κόσμος 01.02.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει εντολή σε ICE και CBP να μείνουν μακριά από διαδηλώσεις

Υποχώρηση Τραμπ, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε εντολή στις υπηρεσίες που ελέγχονται από το υπουργείο Εσωτερικών να παραμείνουν μακριά από διαδηλώσεις σε πολιτείες Δημοκρατικών

Σύνταξη
Ιράν: Η Τεχεράνη κάνει λόγο για «πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον
Καρότο και μαστίγιο 01.02.26

Ιράν: Η Τεχεράνη κάνει λόγο για «πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον

Την ώρα Που ο αρχηγός του στρατού του Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ και το Ιράν ότι η πυρηνική τεχνολογία που έχει αποκτήσει το Ιράν δεν μπορεί να «εξαλειφθεί». Και πως ο στρατός είναι σε ύψιστη επιφυλακή.

Σύνταξη
Τι συνέβη με τα αλυσιδωτά μπλακ άουτ σε Ουκρανία, Ρουμανία και Μολδαβία
Κόσμος 31.01.26

Τι συνέβη με τα αλυσιδωτά μπλακ άουτ σε Ουκρανία, Ρουμανία και Μολδαβία

Στο σκοτάδι μεγάλο μέρος του Κιέβου, το Χάρκοβο και το Σούμι, μετά από βλάβη που έπληξε κυρίως την κεντρική Ουκρανία, αλλά και τις Ρουμανία και Μολδαβία. Όλα δείχνουν για τεχνική βλάβη λέει ο Ζελένσκι.

Σύνταξη
Μινεάπολη: Δικαστής απέρριψε αίτημα παύσης των επιχειρήσεων της ICE
Απογοήτευση στην πόλη 31.01.26

Μινεάπολη: Δικαστής απέρριψε αίτημα παύσης των επιχειρήσεων της ICE

Παρά το γεγονός ότι η δικαστής αναγνώρισε πως οι τακτικές των πρακτόρων της ICE στη Μινεάπολη έχουν οδυνηρές συνέπειες, έκρινε ότι τα επιχειρήματα των εναγόντων δεν ήταν επαρκή για να εκδώσει εντολή.

Σύνταξη
Τορίνο: Συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές για το κλείσιμο κοινωνικού κέντρου – Στόχος επίθεσης συνεργείο της RAI
Σκληρή δήλωση Μελόνι 31.01.26

Βίαιες συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία στο Τορίνο - Τραυμάτισαν αστυνομικό, επιτέθηκαν σε συνεργείο της RAI

«Αυτό που συνέβη σήμερα στο Τορίνο, κατά τη διάρκεια της πορείας διαμαρτυρίας κατά της εκκένωσης του κτιρίου Askatasuna, είναι σοβαρό και απαράδεκτο», δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι

Σύνταξη
Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα 3 εκατ. έγγραφα της λίστας Έπσταϊν που κυκλοφόρησαν
Κόσμος 31.01.26

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα 3 εκατ. έγγραφα της λίστας Έπσταϊν που κυκλοφόρησαν

Περίπου 3 εκατ. έγγραφα από την λίστα Έπσταϊν δημοσιεύθηκαν και κάποιοι φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι ή ερευνώμενοι ήδη «χρεώνονται» πως είχαν αναφέρει ψευδώς πως είχαν κόψει σχέσεις με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πυροβολισμοί στη Λουιζιάνα κατά τη διάρκεια του Μαρντί Γκρα – Επτά τραυματίες ανάμεσά τους ένα παιδί [βίντεο]
Κόσμος 31.01.26

Πυροβολισμοί στη Λουιζιάνα κατά τη διάρκεια του Μαρντί Γκρα - Επτά τραυματίες ανάμεσά τους ένα παιδί

Κατά τη διάρκεια παρέλασης - γιορτής για το Μαρντί Γκρα, το καρναβαλικό αντίστοιχο της Τσικνοπέμπτης, σημειώθηκαν πυροβολισμοί με 7 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί έξι ετών

Σύνταξη
Οικονομικό φρένο στην Bundesliga: Η DFL αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού
Ποδόσφαιρο 01.02.26

Οικονομικό φρένο στην Bundesliga: Η DFL αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού

Ανώτατο όριο στα κόστη των ρόστερ, αυστηρές ποινές και στόχος η βιωσιμότητα – Τι σημαίνει το νέο χρηματοοικονομικό πλαίσιο για τους συλλόγους της Bundesliga και το μέλλον του γερμανικού ποδοσφαίρου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Το σχολείο που φοβόταν τις βροχές
Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθηνών 01.02.26

Το σχολείο που φοβόταν τις βροχές

Το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθηνών, «άστεγο» από την πρώτη μέρα λειτουργίας του, σε κάθε έντονη βροχόπτωση «βλέπει» το ισόγειο του να πλημμυρίζει. Μιλούν στο in ο διευθυντής του σχολείου και ο αντιδήμαρχος υποδομών Αθήνας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η ζέστη σκοτώνει στους χώρους εργασίας – Το θεσμικό κενό στην ΕΕ και η απαίτηση για μέτρα
Οικονομικές Ειδήσεις 01.02.26

Η ζέστη σκοτώνει στους χώρους εργασίας - Το θεσμικό κενό στην ΕΕ και η απαίτηση για μέτρα

Η αυξανόμενη ζέστη λόγω κλιματικής αλλαγής ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων - Γιατί μια δεσμευτική ειδική Οδηγία της ΕΕ για τις επιχειρήσεις είναι η μόνη λύση

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
AI: Από τον ξενοδόχο μέχρι τον ταξιδιώτη – Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει την εμπειρία του τουρισμού
Κύκλος Capsule T 01.02.26

Από τον ξενοδόχο μέχρι τον ταξιδιώτη - Πώς η AI αλλάζει καθολικά την εμπειρία του τουρισμού

Startuppers του φετινού κύκλου Capsule T του ΞΕΕ παρουσιάζουν καινοτόμες προτάσεις για την αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας και τη βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων

Σύνταξη
Κατώτατος μισθός: Τι σημαίνει η αύξηση για τις ΜμΕ και πόσο επιπλέον κόστος μπορούν να αντέξουν
Απαιτείται στήριξη 01.02.26

Τι σημαίνει η αύξηση του κατώτατου μισθού για τις ΜμΕ και πόσο επιπλέον κόστος μπορούν να αντέξουν

Ο νέος κατώτατος μπορεί να μετατραπεί σε φρένο για την απασχόληση καθώς το κόστος για τις επιχειρήσεις περιλαμβάνει εργοδοτικές εισφορές, προσαυξήσεις για υπερωρίες ή εργασία σε αργίες

Αλέξανδρος Κλώσσας
Η φέτα και ο ανταγωνισμός από το λευκό τυρί 
Ρεκόρ εξαγωγών 01.02.26

Η φέτα και ο ανταγωνισμός από το λευκό τυρί 

Παρά τα προβλήματα πάνω από το 70% της παραγωγής φέτας εξάγεται στις διεθνείς αγορές – Ο ρόλος της ευλογιάς και τα συμβόλαια με τους ξένους 

Δημήτρης Χαροντάκης
Δωρεάν ένσημα μέχρι τη σύνταξη – Ποιοι άνεργοι τα δικαιούνται, πώς τα κατοχυρώνουν
ΔΥΠΑ 01.02.26

Δωρεάν ένσημα μέχρι τη σύνταξη – Ποιοι άνεργοι τα δικαιούνται, πώς τα κατοχυρώνουν

Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και άνεργοι από τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, ωστόσο ο χρόνος ασφάλισης που θα προκύψει δεν θα αναγνωρίζεται ως χρόνος βαρέας και ανθυγιεινής εργασίας.

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Καιρός: Σε εξέλιξη το πρώτο κύμα κακοκαιρίας – Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική – «Βροχή» τα 112 στην επικράτεια
Καιρός 01.02.26

Σε εξέλιξη το πρώτο κύμα κακοκαιρίας - Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική - «Βροχή» τα 112 στην επικράτεια

Επιδείνωση της κακοκαιρίας από τα ξημερώματα με ισχυρές βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Επίθεση της κυβέρνησης Τραμπ στον Μπρους Σπρίνγκστιν: «Άσχετο» έβγαλαν το τραγούδι του για τα θύματα της ICE
Streets of Minneapolis 01.02.26

Επίθεση της κυβέρνησης Τραμπ στον Μπρους Σπρίνγκστιν: «Άσχετο» έβγαλαν το τραγούδι του για τα θύματα της ICE

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν κυκλοφόρησε το Streets of Minneapolis μετά τις θανατηφόρες επιθέσεις από την ICE που οδήγησαν στον θάνατο του Άλεξ Πρέττι και της Ρενέ Γκουντ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Διεθνής έρευνα: 6η αιτία θανάτου παγκοσμίως τα ατυχήματα που θα μπορούσαν να αποφευχθούν
Τροχαία-Εργατικά 01.02.26

Διεθνής έρευνα: 6η αιτία θανάτου παγκοσμίως τα ατυχήματα που θα μπορούσαν να αποφευχθούν

Έρευνα αποκαλύπτει ότι τα ατυχήματα που θα μπορούσαν να αποφευχθούν, εντός και εκτός εργασιακών χώρων, είναι η 6η πιο συχνή αιτία θανάτου παγκοσμίως. Οι φτωχότερες χώρες σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος.

Σύνταξη
Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκαλύπτει τι έμαθε από τη συνεργασία της με τον Μπραντ Πιτ στο «Κάποτε στο…Χόλιγουντ»
Αποφάσεις 01.02.26

Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκαλύπτει τι έμαθε από τη συνεργασία της με τον Μπραντ Πιτ στο «Κάποτε στο…Χόλιγουντ»

Η Σίντνεϊ Σουίνι μίλησε στο περιοδικό Cosmopolitan και αποκάλυψε ένα πράγμα που θαύμαζε στον πρωταγωνιστή της ταινίας «Κάποτε στο... Χόλιγουντ», Μπραντ Πιτ.

Σύνταξη
