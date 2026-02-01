Προειδοποίηση Χαμενεΐ: Μια αμερικανική επίθεση στο Ιράν θα πυροδοτούσε περιφερειακό πόλεμο

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε σήμερα ότι οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση κατά της χώρας του θα πυροδοτούσε «έναν περιφερειακό πόλεμο», τη στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να προσφύγει στη βία κατά της Τεχεράνης.

«Οι Αμερικανοί οφείλουν να ξέρουν ότι αν ξεκινήσουν έναν πόλεμο, αυτή τη φορά θα είναι ένας περιφερειακός πόλεμος», σημείωσε ο Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις στο Ιράν, σύμφωνα με τις δηλώσεις του που επικαλέστηκε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη ναυτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή, μετά τις επανειλημμένες απειλές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι θα επέμβει στο Ιράν.

«(Ο Τραμπ) λέει τακτικά ότι έφερε πλοία (…) Ο ιρανικός λαός δεν θα φοβηθεί από αυτά τα πράγματα, ο ιρανικός λαός δεν θα ταραχθεί από αυτές τις απειλές», δήλωσε ο Χαμενεΐ, μεταδίδει το Reuters.

«Δεν είμαστε εμείς οι πρωτεργάτες και δεν θέλουμε να επιτεθούμε σε καμία χώρα, αλλά ο ιρανικός λαός θα χτυπήσει σκληρά όποιον του επιτεθεί και τον παρενοχλήσει».

Μια διπλωματική λύση παραμένει πιθανή, με την Τεχεράνη να δηλώνει ότι είναι έτοιμη για «δίκαιες» διαπραγματεύσεις που δεν θα επιδιώκουν να περιορίσουν τις αμυντικές της δυνατότητες.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ διαθέτει επί του παρόντος στην περιοχή έξι αντιτορπιλικά, ένα αεροπλανοφόρο και τρία πλοία παράκτιων επιχειρήσεων.

Πραξικόπημα για τον Χαμενεΐ οι διαδηλώσεις

Οι διαδηλώσεις, που ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου λόγω οικονομικών δυσκολιών αλλά εξελίχθηκαν στη σοβαρότερη πολιτική πρόκληση για την Ισλαμική Δημοκρατία από την ίδρυσή της το 1979, έχουν πλέον υποχωρήσει μετά τη βίαιη καταστολή.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ο αριθμός των νεκρών που σχετίζονται με τις ταραχές ανέρχεται σε 3.117, ενώ η αμερικανική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA ανέφερε την Κυριακή ότι μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο 6.713 ανθρώπων. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τα στοιχεία.

Ο Χαμενεΐ παρομοίασε τις διαδηλώσεις με «πραξικόπημα», λέγοντας ότι ο στόχος της «στάσης» ήταν να πληγούν τα κέντρα που κυβερνούν τη χώρα, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης