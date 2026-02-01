Το Ιράν αποκαλεί τους ευρωπαϊκούς στρατούς «τρομοκρατικές οργανώσεις»

Το Ιράν θεωρεί «τρομοκρατικές οργανώσεις» τους ευρωπαϊκούς στρατούς, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να χαρακτηρίσει «τρομοκρατική οργάνωση» τους Φρουρούς της Επανάστασης.

«Σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου για τα αντίμετρα που αφορούν τον χαρακτηρισμό του Σώματος των Φρουρών της ισλαμικής Επανάστασης ως τρομοκρατικής οργάνωσης, οι στρατοί των ευρωπαϊκών χωρών θεωρούνται τρομοκρατικές οργανώσεις», δήλωσε στο κοινοβούλιο ο Γαλιμπάφ, ο οποίος φορούσε, όπως και οι βουλευτές, στολή των Φρουρών της Επανάστασης σε ένδειξη αλληλεγγύης.

Οι άμεσες συνέπειες της απόφασης αυτής δεν είναι προς το παρόν σαφείς.

Την Πέμπτη η συνεδρίαση της ΕΕ

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες την Πέμπτη και αναμένεται να υπογράψουν νέες κυρώσεις ως απάντηση στην καταστολή των διαδηλώσεων, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων και τη σύλληψη χιλιάδων άλλων.

Με τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Γερμανία πλέον να συμφωνούν, η απόφαση είναι πιθανό να εγκριθεί πολιτικά την Πέμπτη, αν και απαιτείται ομοφωνία μεταξύ των 27 μελών της Ένωσης.

Το Σώμα των Φρουρών, που ιδρύθηκε μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 στο Ιράν για να προστατεύσει το σιιτικό κληρικό σύστημα διακυβέρνησης, έχει μεγάλη επιρροή στη χώρα, ελέγχοντας τμήματα της οικονομίας και των ενόπλων δυνάμεων, και ήταν υπεύθυνο για τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων και πυρηνικών του Ιράν.