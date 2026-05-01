newspaper
Παρασκευή 01 Μαϊου 2026
weather-icon 14o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Καταιγιστική κριτική για «θάψιμο» του φακέλου που αφορά τις υποκλοπές – Τα «σκάγια» ακουμπούν και την κυβέρνηση Μητσοτάκη
Ελλάδα 01 Μαΐου 2026, 06:00

Καταιγιστική κριτική για «θάψιμο» του φακέλου που αφορά τις υποκλοπές – Τα «σκάγια» ακουμπούν και την κυβέρνηση Μητσοτάκη

Σε μία συγκυρία κατά την οποία η γενικευμένη καταρράκωση θεσμών και κανόνων έχει ήδη αποκτήσει τον χαρακτήρα ισχυρής πολιτειακής δοκιμασίας η δημόσια κριτική από τον επιστημονικό κόσμο της χώρας παίρνει μορφή χιονοστιβάδας μετά το «θάψιμο» του φακέλου που αφορά τις υποκλοπές. Στο μεταξύ, ο πολιτικός κόσμος αξιοποιεί όλα τα θεσμικά εργαλεία για να μην επιτρέψει την περαιτέρω θεσμική παρακμή.

Στράτος Ιωακείμ
A
A
Βαρύτατες καταγγελίες για «θεσμική εκτροπή» και «χειρισμούς συγκάλυψης» ακολουθούν την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα να «ενταφιάσει» τον φάκελο για την υπόθεση που αφορά τις υποκλοπές.

Νομικοί και πολιτικά πρόσωπα καταγγέλλουν τη διαδικασία ως μια πρωτοφανή θεσμική εκτροπή και επιχείρηση συγκάλυψης της αλήθειας

Παρά τα νέα στοιχεία που προέκυψαν στη διάρκεια της πολύμηνης αποδεικτικής διαδικασίας (στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας) για δεύτερη φορά κρίθηκε ότι η δικογραφία πρέπει να παραμείνει στο αρχείο της Εισαγγελίας και κάπως έτσι έσβησαν οι προβολείς των νέων ερευνών πριν καν ανάψουν.

Την παραίτησή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητά ο ΔΣΑ

Όμως, σε μία συγκυρία κατά την οποία η γενικευμένη καταρράκωση θεσμών και κανόνων έχει ήδη αποκτήσει τον χαρακτήρα ισχυρής πολιτειακής δοκιμασίας η δημόσια κριτική από τον επιστημονικό και πολιτικό κόσμο της χώρας παίρνει μορφή χιονοστιβάδας.

Την παραίτησή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητά με ψήφισμα του ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας. Η απόφαση αυτή ελήφθη κατά πλειοψηφία ενώ στο ψήφισμα επισημαίνεται ότι η άρνηση του ανωτάτου εισαγγελικού λειτουργού να ανασύρει τη δικογραφία από το αρχείο παρά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας για περαιτέρω έρευνα συνιστά θεσμική εκτροπή.

Παράλληλα ο δικηγορικός σύλλογος της Αθήνας αποφάσισε να προχωρήσει και σε μια σειρά άλλες δράσεις ενώ τη Δευτέρα (04/05) θα παραχωρηθεί συνέντευξη Τύπου για τις εξελίξεις στη σοβαρή αυτή υπόθεση που αφορά τη λειτουργία του κράτους δικαίου και την ίδια τη Δημοκρατία.

Ο επιστημονικός κόσμος της χώρας απέναντι στην απόφαση Τζαβέλλα για τις υποκλοπές

Με τα κύρια ζητήματα προστασίας και ενίσχυσης της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου να βρίσκονται διαρκώς στην επικαιρότητα βαρύνουσας σημασίας ήταν οι τοποθετήσεις στην ημερίδα του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς και του Ινστιτούτου ΕΝΑ.

Ο πρώην πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών και επίτιμος αντιπρόεδρος ΣτΕ, Χρήστος Ράμμος κληθείς να σχολιάσει την απόφαση του Εισαγγελέα του ΑΠ δήλωσε άφωνος. «Λέω δεν μπορεί κάτι εγώ δεν κατάλαβα καλά. Όταν έχουν αναδειχθεί σε μια δίκη τόσα περιστατικά, έχουν τεκμηριωθεί από δημοσιογράφους, όταν υπάρχουν σοβαρότατα θέματα που η λογική τα δέχεται ως ενδείξεις, λέει ανώτατος δικαστικός λειτουργός ‘αρνούμαι, δεν υπάρχουν νέα στοιχεία’. Όταν έχουν αναδειχθεί θέματα παρακολούθησης υπουργικών τηλεφώνων, όταν άνθρωποι δήλωσαν για την εξεταστική ‘μου είπαν τις ερωτήσεις και μη φοβάσαι όσο είναι η Νέα Δημοκρατία…’, αυτό πραγματικά δεν νομίζω ότι έχει να κάνει ούτε με Συντάγματα ούτε με τίποτα. Κανένα Σύνταγμα δεν μπορεί να σου δώσει την ανεξαρτησία που δεν θες να έχεις».

Με το κλίμα να έχει βαρύνει ιδιαίτερα ο κ. Ράμμος μεταξύ άλλων πρόσθεσε με βαθύτατη ανησυχία: «Σήμερα το διακύβευμα δεν είναι να κάνουμε ένα καλύτερο Σύνταγμα, είναι να προστατεύσουμε το υπάρχον. Διότι οι προτάσεις οι οποίες ακούγονται (από την κυβέρνηση) είναι προτάσεις οι οποίες προσπαθούν είτε να συρρικνώσουν ατομικές ελευθερίες, να μην μπορεί να διαμαρτύρεται το κοινωνικό σύνολο […] ή να βάλουμε το φρένο χρέους στο Σύνταγμα, το οποίο σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να αλλάξει δημοσιονομική πολιτική όποια κυβέρνηση και να εκλεγεί».

Ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Γιώργος Σωτηρέλης μίλησε για «μια κυβέρνηση που δεν έχει ίχνος αξιοπιστίας, που δεν έχει καν μπέσα».  Αναρωτήθηκε: «τελικά ανήκουν αυτοί οι εισαγγελείς στο δικαστικό σώμα ή είναι υπάλληλοι του κράτους;» και να επισημάνει πως «αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι νομίζω πρωτοφανές. Εισαγγελικοί λειτουργοί, όχι απλώς κινούνται, συμμορφώνονται με βάση τις υποδείξεις της κυβέρνησης, αλλά το ‘χουν και μέσα τους. Πιστεύουν ότι έτσι πρέπει να φέρονται, να είναι αλληλέγγυοι με την κρατική εξουσία».

Με το θέμα των υποκλοπών να βρίσκεται στην ατζέντα της επικαιρότητας ο κ. Σωτηρέλης τόνισε πως πρόκειται για «ένα τεράστιο σκάνδαλο, πρωτοφανές στα χρονικά της μεταπολεμικής Ευρώπης και των μεταπολεμικών δημοκρατιών. Είναι δέκα φορές χειρότερο απ’ το σκάνδαλο του Νίξον».

Ο Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΝΠ και του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα,  Γιάννης Δρόσος έκανε ένα καυστικό σχόλιο. «Μου συνδέθηκαν τρία ονόματα στο μυαλό: Κωνσταντίνος Κόλλιας, Ισίδωρος Ντογιάκος και Κωνσταντίνος Τζαβέλλας. Τι κοινό έχουν; Το αφήνω να το σκεφτείτε εσείς… ».

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Μιλώντας σε εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Συνταγματολόγων και του Διοικητικού Επιμελητηρίου Ελλάδος επεσήμανε ότι «το σκάνδαλο των υποκλοπών έχει καταφέρει καίριο πλήγμα στην καρδιά του Κράτους Δικαίου» κατηγορώντας εμμέσως πλην σαφώς τόσο την εκτελεστική εξουσία όσο και τη Δικαιοσύνη για χειρισμούς που, όπως είπε, αφήνουν κρίσιμες σκοτεινές ζώνες ανοχής ή και συγκάλυψης.

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε λόγο για πρακτικές που αγγίζουν τον πυρήνα του πολιτικού συστήματος και συνιστούν ιδιαίτερα σοβαρή θεσμική εκτροπή.

Ο πρώην πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Κωνσταντίνος Μενουδάκος, σε ανάρτησή του σημείωσε πως «είναι πολλοί οι παράγοντες και οι υπεύθυνοι που οδήγησαν τη Δικαιοσύνη σε πολύ χαμηλά επίπεδα αξιοπιστίας.  Η κύρια ευθύνη πάντως ανήκει στα δικά της όργανα, και σε δικές τους ενέργειες και παραλείψεις. Κραυγαλέο παράδειγμα τέτοιας ενέργειας η παρεμπόδιση να φωτιστεί η υπόθεση των υποκλοπών. Ας παρακολουθήσουμε όμως την εξέλιξη του θέματος».

Ο συνταγματολόγος, καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και Κοινωνικής Διοίκησης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Ξενοφών Κοντιάδης, σε άρθρο του στα ΝΕΑ  σημειώνει πως «η διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με την οποία έκρινε ότι δεν χωρούν λόγοι να ανασύρει την υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο, θέτει τρία κρίσιμα νομικά ζητήματα: πρώτον αν υφίσταται λόγος εξαίρεσής του από τη συγκεκριμένη υπόθεση, δεύτερον ποια είναι η δικαστηριακή πρακτική σε παρεμφερείς περιπτώσεις και τρίτον αν θεμελιώνεται επαρκώς η θέση του εισαγγελέα ότι δεν τεκμηριώνονται λόγοι ανάσυρσης της υπόθεσης από το αρχείο.

Αφού κάνει διεξοδική αναφορά και στα τρία καταλήγει πως από την την επίμαχη εισαγγελική διάταξη «προκύπτουν ερωτηματικά τόσο σε σχέση με τη μη εξαίρεση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού όσο και με την ελλιπή αιτιολογία της διάταξης, λαμβάνοντας υπόψη και την πάγια δικαστηριακή πρακτική».

Μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας η πρόταση ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική Επιτροπή

Επίθεση με σκληρή γλώσσα έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στην κυβέρνηση για το θέμα των υποκλοπών από το βήμα της Βουλής. Μίλησε για θεσμική παρακμή και παρακράτος.

Ο κ. Ανδρουλάκης έχει δώσει εντολή στους νομικούς του κόμματος να επεξεργαστούν την πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, με τη Χαριλάου Τρικούπη να προαναγγέλλει παράλληλα θεσμικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες για την υπεράσπιση του Κράτους Δικαίου.

Στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημειώνουν ότι ο αγώνας για την υπεράσπιση του Κράτους Δικαίου «δεν αρχειοθετείται».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Morgan Stanley: Εμπορεύματα ως «ασφάλιστρο» γεωπολιτικού κινδύνου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί δεν μου φτάνει ο ύπνος;

Γιατί δεν μου φτάνει ο ύπνος;

Wall Street
Wall Street: Τεχνολογία και ΑΕΠ έφεραν ράλι ανόδου

inWellness
inTown
Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Σκιάθος: Το σεισμικό παρελθόν προβληματίζει τους σεισμολόγους
Ανησυχία 01.05.26

Το σεισμικό παρελθόν της Σκιάθου προβληματίζει τους σεισμολόγους

Τα 4,7 και 4,9 ρίχτερ μέσα σε διάστημα δύο ωρών την περασμένη Τετάρτη συνεχίζουν να απασχολούν τους επιστήμονες - Η ακτινογραφία του σεισμού στη Σκιάθο από τέσσερις σεισμολόγους

Κατερίνα Ροββά
«Το Αττικόν καθρεφτίζει την τραγική κατάσταση του σημερινού ΕΣΥ» – Νέο «παράρτημα» με ράντζα, που ο Άδωνις δεν θα εγκαινιάσει
Ελλάδα 30.04.26

Τί συμβαίνει στο Αττικόν και «πλημμυρίζει» ξανά και ξανά με ράντζα τα τελευταία χρόνια; Τα σχέδια του υπουργού Υγείας για μείωση των ράντζων στο Αττικόν είναι ανεδαφικά σύμφωνα με τους εργαζόμενους - Τι λένε στο in νοσοκομειακοί γιατροί

Θύμα απαγωγής είχε πέσει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που κάηκε στο Ίλιον – «Ακούστηκαν εκρήξεις» λένε οι γείτονες
Ελλάδα 30.04.26

Γνωστός από την υπόθεση απαγωγής του ιδίου το 2022 είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανταλλακτικών που κάηκε ολοσχερώς στο Ίλιον - Τότε η οικογένειά του είχε καταβάλλει 800.000 ευρώ λύτρα στους απαγωγείς για να τον αφήσουν ελεύθερο

Σύνταξη
Καταγγελίες για το σύστημα υγείας και προτεραιότητες της νέας παράταξης «Ενεργοί Ιατροί» που διεκδικεί τον ΙΣΑ
Ελλάδα 30.04.26

«Έχει έρθει η στιγμή ο ΙΣΑ όχι μόνο να διεκδικήσει τον ρόλο του ως επίσημου σύμβουλου τής Πολιτείας σε θέματα υγείας, αλλά και να λειτουργήσει ως θεσμός» σημειώνουν οι «Ενεργοί Ιατροί».

Σύνταξη
Το Ισραήλ θα αποβιβάσει τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla στην Ελλάδα – Σε συντονισμό με την κυβέρνηση
Ελλάδα 30.04.26

Οι ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν σκάφη του Global Sumud Flotilla τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/4), ανοιχτά της Κρήτης - Η αποστολή είχε στόχο να σπάσει το ισραηλινό εμπάργκο και να παραδώσει βοήθεια στη Γάζα

Σύνταξη
Αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό μελών της τουρκικής μαφίας στην Αττική – Τρεις συλλήψεις
Ελλάδα 30.04.26

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποίησε χθες συντονισμένες έρευνες για την καταπολέμηση τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια

Σύνταξη
Πάργα: Δύο ανήλικοι απείλησαν με σουγιά μαθήτρια μέσα σε σχολικό λεωφορείο- Συνελήφθησαν και οι γονείς τους
Ελλάδα 30.04.26

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν και οι γονείς των δύο παιδιών, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων. Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σκιάθος: Το σεισμικό παρελθόν προβληματίζει τους σεισμολόγους
Ανησυχία 01.05.26

Τα 4,7 και 4,9 ρίχτερ μέσα σε διάστημα δύο ωρών την περασμένη Τετάρτη συνεχίζουν να απασχολούν τους επιστήμονες - Η ακτινογραφία του σεισμού στη Σκιάθο από τέσσερις σεισμολόγους

Κατερίνα Ροββά
Ο Τζέφρι Έπσταϊν και το «τζαμί» του στο ιδιωτικό νησί της «κολάσεως» στην Καραϊβική
Little Saint James 01.05.26

Στο ιδιωτικό του νησί, ο Τζέφρι Έπσταϊν δημιούργησε «τζαμί» με υφάσματα από την Καάμπα, Kiswa, πλακάκια και χρυσό θόλο, ενώ οικοδομούσε σχέσεις με πρίγκιπες και κορυφαίους επιχειρηματίες

Σύνταξη
Υπερτουρισμός: Οι πόλεις που «πνίγονται» από τουρίστες – Η θέση της Αθήνας και το μεγάλο δίλημμα
Υπερτουρισμός 01.05.26

Ο υπερτουρισμός έχει χτυπήσει την πόρτα της Ελλάδας προ πολλού με την Αθήνα να μην είναι πλέον η πόλη που «περιμένει» τους τουρίστες· αλλά η πόλη που προσπαθεί να τους χωρέσει. Η πρόκληση και το μεγάλο δίλημμα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Big Tech: Γιατί οι επενδυτές εμπιστεύονται περισσότερο την Google από την Meta
Τεχνολογία 01.05.26

Οι τεχνολογικοί επενδυτές εξακολουθούν να εμπιστεύονται περισσότερο την Google παρά τη Meta όταν πρόκειται να ξοδέψουν τα χρήματά τους στην τεχνητή νοημοσύνη που αναπτύσσουν οι Big Tech

Σύνταξη
Έληξε η προθεσμία των 60 ημερών για τον πόλεμο στο Ιράν – Ο Λευκός Οίκος σπεύδει για έγκριση του Κογκρέσου
Πόλεμος στο Ιράν 01.05.26

Από την αρχή του πολέμου, ο Τραμπ και οι υπουργοί του υποστήριζαν ότι η στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν, μαζί με το Ισραήλ, έπρεπε να γίνει. Ισχυρίζονταν ότι «μέσα σε δύο εβδομάδες» όλα θα τελείωναν. Πλέον η έγκριση του Κογκρέσου είναι απαραίτητη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γαλλία: Μυστηριώδης γοητεία του πρώην πρωθυπουργού Ατάλ στους… Κινέζους
«Είναι τρελό» 01.05.26

«Υπάρχει μια Αταλμανία στο κινεζικό διαδίκτυο»

Μια μυστηριώδη γοητεία ασκεί στους Κινέζους ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Γκαμπριέλ Ατάλ, με το περιβάλλον του να κάνει λόγο για «Αλταμανία», αλλά να μην μπορεί να την εξηγήσει.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στη δημοσιότητα το βίντεο των αρχών με την ένοπλη επίθεση στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου
Λεπτό προς λεπτό 01.05.26

Οι αρχές των ΗΠΑ έδωσαν στη δημοσιότητα το βίντεο με τις κινήσεις και την ένοπλη επίθεση του Κόουλ Αλεν εναντίον ανδρών της Μυστικής Υπηρεσίας, στη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Προσγειώθηκε στο Καράκας η πρώτη απευθείας εμπορική πτήση από τις ΗΠΑ τα τελευταία 7 χρόνια
Envoy Air 01.05.26

Επιχειρηματίες, εκπρόσωποι της αμερικανικής κυβέρνησης και μια ομάδα δημοσιογράφων επέβαιναν στην πρώτη, τα τελευταία επτά χρόνια, απευθείας εμπορική πτήση από τις ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Ιταλία: Επιβάτιδα γέννησε σε πτήση από το Ντακάρ προς τη Ρώμη
ITA Airways 01.05.26

Ενα υγιέστατο αγοράκι γεννήθηκε στη διάρκεια της πτήσης αεροσκάφους της ITA Airways από το Ντακάρ προς τη Ρώμη, με τη συνδρομή μελών του πληρώματος και δύο επιβατών – γιατρού και νοσηλεύτριας.

Σύνταξη
Γάζα: Η κυβέρνηση των ΗΠΑ «καταδικάζει» τον Global Sumud Flotilla
Στέιτ Ντιπάρτμεντ 01.05.26

«Αντιπαραγωγική» πρωτοβουλία «υπέρ της Χαμάς», βλέπει η κυβέρνηση των ΗΠΑ στο εγχείρημα του Global Sumud Flotilla, ο οποίος αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανοικτά της Κρήτης.

Σύνταξη
Γερμανία: Ο Μερτς απαντά στις απειλές Τραμπ τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας και για τις δυο πλευρές
Γερμανία 01.05.26

Ο Μερτς απάντησε στις απειλές του Τραμπ για απόσυρση αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία, τονίζοντας τη σημασία που έχει και για τις δυο πλευρές η συνεργασία τους στον στρατιωτικό τομέα.

Σύνταξη
Conference League: Mε εισιτήριο στο χέρι η Κρίσταλ Πάλας, βήμα τελικού η Ράγιο Βαγεκάνο (vids)
Conference League 01.05.26

Μεγάλες μάχες στους πρώτους ημιτελικούς. Η Ράγιο λύγισε την Στρασμπούρ και πάει στη ρεβάνς με τον αέρα του 1-0, ενώ η Κρίσταλ Πάλας πέτυχε εκτός έδρας νίκη (3-1) επί της Σαχτάρ

Σύνταξη
Nescod: Πείτε αντίο στον παραδοσιακό κλιματισμό – Μια νέα μέθοδος που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο ψύξης
Nescod 30.04.26

Το Nescod υπόσχεται μείωση της θερμοκρασίας χωρίς τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που την καθιστά λύση οικονομικά αποδοτική και περιβαλλοντικά βιώσιμη.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 01 Μαϊου 2026
Cookies