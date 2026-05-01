Βαρύτατες καταγγελίες για «θεσμική εκτροπή» και «χειρισμούς συγκάλυψης» ακολουθούν την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα να «ενταφιάσει» τον φάκελο για την υπόθεση που αφορά τις υποκλοπές.

Νομικοί και πολιτικά πρόσωπα καταγγέλλουν τη διαδικασία ως μια πρωτοφανή θεσμική εκτροπή και επιχείρηση συγκάλυψης της αλήθειας

Παρά τα νέα στοιχεία που προέκυψαν στη διάρκεια της πολύμηνης αποδεικτικής διαδικασίας (στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας) για δεύτερη φορά κρίθηκε ότι η δικογραφία πρέπει να παραμείνει στο αρχείο της Εισαγγελίας και κάπως έτσι έσβησαν οι προβολείς των νέων ερευνών πριν καν ανάψουν.

Την παραίτησή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητά ο ΔΣΑ

Όμως, σε μία συγκυρία κατά την οποία η γενικευμένη καταρράκωση θεσμών και κανόνων έχει ήδη αποκτήσει τον χαρακτήρα ισχυρής πολιτειακής δοκιμασίας η δημόσια κριτική από τον επιστημονικό και πολιτικό κόσμο της χώρας παίρνει μορφή χιονοστιβάδας.

Την παραίτησή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητά με ψήφισμα του ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας. Η απόφαση αυτή ελήφθη κατά πλειοψηφία ενώ στο ψήφισμα επισημαίνεται ότι η άρνηση του ανωτάτου εισαγγελικού λειτουργού να ανασύρει τη δικογραφία από το αρχείο παρά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας για περαιτέρω έρευνα συνιστά θεσμική εκτροπή.

Παράλληλα ο δικηγορικός σύλλογος της Αθήνας αποφάσισε να προχωρήσει και σε μια σειρά άλλες δράσεις ενώ τη Δευτέρα (04/05) θα παραχωρηθεί συνέντευξη Τύπου για τις εξελίξεις στη σοβαρή αυτή υπόθεση που αφορά τη λειτουργία του κράτους δικαίου και την ίδια τη Δημοκρατία.

Ο επιστημονικός κόσμος της χώρας απέναντι στην απόφαση Τζαβέλλα για τις υποκλοπές

Με τα κύρια ζητήματα προστασίας και ενίσχυσης της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου να βρίσκονται διαρκώς στην επικαιρότητα βαρύνουσας σημασίας ήταν οι τοποθετήσεις στην ημερίδα του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς και του Ινστιτούτου ΕΝΑ.

Ο πρώην πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών και επίτιμος αντιπρόεδρος ΣτΕ, Χρήστος Ράμμος κληθείς να σχολιάσει την απόφαση του Εισαγγελέα του ΑΠ δήλωσε άφωνος. «Λέω δεν μπορεί κάτι εγώ δεν κατάλαβα καλά. Όταν έχουν αναδειχθεί σε μια δίκη τόσα περιστατικά, έχουν τεκμηριωθεί από δημοσιογράφους, όταν υπάρχουν σοβαρότατα θέματα που η λογική τα δέχεται ως ενδείξεις, λέει ανώτατος δικαστικός λειτουργός ‘αρνούμαι, δεν υπάρχουν νέα στοιχεία’. Όταν έχουν αναδειχθεί θέματα παρακολούθησης υπουργικών τηλεφώνων, όταν άνθρωποι δήλωσαν για την εξεταστική ‘μου είπαν τις ερωτήσεις και μη φοβάσαι όσο είναι η Νέα Δημοκρατία…’, αυτό πραγματικά δεν νομίζω ότι έχει να κάνει ούτε με Συντάγματα ούτε με τίποτα. Κανένα Σύνταγμα δεν μπορεί να σου δώσει την ανεξαρτησία που δεν θες να έχεις».

Με το κλίμα να έχει βαρύνει ιδιαίτερα ο κ. Ράμμος μεταξύ άλλων πρόσθεσε με βαθύτατη ανησυχία: «Σήμερα το διακύβευμα δεν είναι να κάνουμε ένα καλύτερο Σύνταγμα, είναι να προστατεύσουμε το υπάρχον. Διότι οι προτάσεις οι οποίες ακούγονται (από την κυβέρνηση) είναι προτάσεις οι οποίες προσπαθούν είτε να συρρικνώσουν ατομικές ελευθερίες, να μην μπορεί να διαμαρτύρεται το κοινωνικό σύνολο […] ή να βάλουμε το φρένο χρέους στο Σύνταγμα, το οποίο σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να αλλάξει δημοσιονομική πολιτική όποια κυβέρνηση και να εκλεγεί».

Ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Γιώργος Σωτηρέλης μίλησε για «μια κυβέρνηση που δεν έχει ίχνος αξιοπιστίας, που δεν έχει καν μπέσα». Αναρωτήθηκε: «τελικά ανήκουν αυτοί οι εισαγγελείς στο δικαστικό σώμα ή είναι υπάλληλοι του κράτους;» και να επισημάνει πως «αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι νομίζω πρωτοφανές. Εισαγγελικοί λειτουργοί, όχι απλώς κινούνται, συμμορφώνονται με βάση τις υποδείξεις της κυβέρνησης, αλλά το ‘χουν και μέσα τους. Πιστεύουν ότι έτσι πρέπει να φέρονται, να είναι αλληλέγγυοι με την κρατική εξουσία».

Με το θέμα των υποκλοπών να βρίσκεται στην ατζέντα της επικαιρότητας ο κ. Σωτηρέλης τόνισε πως πρόκειται για «ένα τεράστιο σκάνδαλο, πρωτοφανές στα χρονικά της μεταπολεμικής Ευρώπης και των μεταπολεμικών δημοκρατιών. Είναι δέκα φορές χειρότερο απ’ το σκάνδαλο του Νίξον».

Ο Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΝΠ και του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Γιάννης Δρόσος έκανε ένα καυστικό σχόλιο. «Μου συνδέθηκαν τρία ονόματα στο μυαλό: Κωνσταντίνος Κόλλιας, Ισίδωρος Ντογιάκος και Κωνσταντίνος Τζαβέλλας. Τι κοινό έχουν; Το αφήνω να το σκεφτείτε εσείς… ».

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Μιλώντας σε εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Συνταγματολόγων και του Διοικητικού Επιμελητηρίου Ελλάδος επεσήμανε ότι «το σκάνδαλο των υποκλοπών έχει καταφέρει καίριο πλήγμα στην καρδιά του Κράτους Δικαίου» κατηγορώντας εμμέσως πλην σαφώς τόσο την εκτελεστική εξουσία όσο και τη Δικαιοσύνη για χειρισμούς που, όπως είπε, αφήνουν κρίσιμες σκοτεινές ζώνες ανοχής ή και συγκάλυψης.

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε λόγο για πρακτικές που αγγίζουν τον πυρήνα του πολιτικού συστήματος και συνιστούν ιδιαίτερα σοβαρή θεσμική εκτροπή.

Ο πρώην πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Κωνσταντίνος Μενουδάκος, σε ανάρτησή του σημείωσε πως «είναι πολλοί οι παράγοντες και οι υπεύθυνοι που οδήγησαν τη Δικαιοσύνη σε πολύ χαμηλά επίπεδα αξιοπιστίας. Η κύρια ευθύνη πάντως ανήκει στα δικά της όργανα, και σε δικές τους ενέργειες και παραλείψεις. Κραυγαλέο παράδειγμα τέτοιας ενέργειας η παρεμπόδιση να φωτιστεί η υπόθεση των υποκλοπών. Ας παρακολουθήσουμε όμως την εξέλιξη του θέματος».

Ο συνταγματολόγος, καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και Κοινωνικής Διοίκησης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Ξενοφών Κοντιάδης, σε άρθρο του στα ΝΕΑ σημειώνει πως «η διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με την οποία έκρινε ότι δεν χωρούν λόγοι να ανασύρει την υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο, θέτει τρία κρίσιμα νομικά ζητήματα: πρώτον αν υφίσταται λόγος εξαίρεσής του από τη συγκεκριμένη υπόθεση, δεύτερον ποια είναι η δικαστηριακή πρακτική σε παρεμφερείς περιπτώσεις και τρίτον αν θεμελιώνεται επαρκώς η θέση του εισαγγελέα ότι δεν τεκμηριώνονται λόγοι ανάσυρσης της υπόθεσης από το αρχείο.

Αφού κάνει διεξοδική αναφορά και στα τρία καταλήγει πως από την την επίμαχη εισαγγελική διάταξη «προκύπτουν ερωτηματικά τόσο σε σχέση με τη μη εξαίρεση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού όσο και με την ελλιπή αιτιολογία της διάταξης, λαμβάνοντας υπόψη και την πάγια δικαστηριακή πρακτική».

Μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας η πρόταση ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική Επιτροπή

Επίθεση με σκληρή γλώσσα έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στην κυβέρνηση για το θέμα των υποκλοπών από το βήμα της Βουλής. Μίλησε για θεσμική παρακμή και παρακράτος.

Ο κ. Ανδρουλάκης έχει δώσει εντολή στους νομικούς του κόμματος να επεξεργαστούν την πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, με τη Χαριλάου Τρικούπη να προαναγγέλλει παράλληλα θεσμικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες για την υπεράσπιση του Κράτους Δικαίου.

Στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημειώνουν ότι ο αγώνας για την υπεράσπιση του Κράτους Δικαίου «δεν αρχειοθετείται».