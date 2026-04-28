Υποκλοπές: Τις επόμενες ημέρες η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή

Στο ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ότι ο αγώνας για την υπεράσπιση του Κράτους Δικαίου «δεν αρχειοθετείται», με τον Νίκο Ανδρουλάκη να προαναγγέλλει κατά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου θεσμικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες.

Μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται, εκτός απροόπτου, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η νομική ομάδα «κρούσης» του Κινήματος έχει πάρει ήδη εντολή από τον κ. Ανδρουλάκη προκειμένου να φτιάξει το σχετικό κείμενο. Μεταξύ άλλων, την πρόταση θα επεξεργαστούν ο προϊστάμενος της Κ.Ο. Χάρης Δημακαρέας και οι δικηγόροι Χρήστος Κακλαμάνης και Μανόλης Βελεγράκης.

Χθες, πραγματοποιήθηκε κλειστή σύσκεψη στη Χαριλάου Τρικούπη για την εκτίμηση της κατάστασης και τη διαχείριση της συνέντευξης Τύπου. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε αυτή συμμετείχαν μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Τσουκαλάς, η διευθύντρια επικοινωνίας του κόμματος, Στεφανία Μουρελάτου και οι νομικοί της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι στη συνέντευξη Τύπου συμμετείχαν επίσης οι δικηγόροι του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, Χρήστος Κακλαμάνης και Μανόλης Βελεγράκης καθώς και ο Ζαχαρίας Κεσσές, που εκπροσωπεί 13 θύματα στην υπόθεση του Predator.

Ο Ντίλιαν, ο ποινικός κώδικας, και η πρόταση Δυσπιστίας

Πρόθεση του ΠΑΣΟΚ είναι να καλέσει στην εξεταστική επιτροπή και τον Ταλ Ντίλιαν. Ο επικεφαλής της Intellexa θα κληθεί να προσκομίσει τα έγγραφα, τα οποία επικαλείται. Αυτό επισήμανε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ενώ διερωτήθηκε εάν θα δεχθεί η Νέα Δημοκρατία από την πλευρά της να έρθει. Είναι σαφές πάντως, ότι το «πρέσινγκ» του Ανδρουλάκη προς το γαλάζιο στρατόπεδο θα ενταθεί το επόμενο διάστημα.

Ο επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη έστειλε χθες άλλο ένα μήνυμα προς το Μέγαρο Μαξίμου με τη μορφή ερωτήματος.

«​​Ποιο άραγε είναι το επόμενο στάδιο διαπραγμάτευσης; Η αλλαγή του ποινικού κώδικα για να γίνουν εξαγοράσιμες οι ποινές του παρακράτους και να αποφύγουν κάποιοι τη φυλακή; Πλέον δεν μας εκπλήσσει τίποτα από ένα διεφθαρμένο, βαθιά διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας και από ένα Πρωθυπουργό που όσο μένει Πρωθυπουργός διαβρώνει τους θεσμούς για να παραμείνει στην εξουσία» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ως προς την πρόταση δυσπιστίας, αυτή δεν αποκλείεται από το ΠΑΣΟΚ ως ύστατο κοινοβουλευτικό «όπλο». Βέβαια, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν πρόκειται να υπάρξει μία τέτοια πρωτοβουλία χωρίς εξαντλητική σκέψη και χωρίς ένα μεγάλο συμβάν. Ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας σε δημοσιογράφους, επισήμανε ότι η πρόταση δυσπιστίας είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται μια φορά το εξάμηνο και όταν υπάρχει ένα γεγονός. Αν η κυβέρνηση αλλάξει τον ποινικό κώδικα για να μην πάει φυλακή ο κύριος Ντίλιαν, αυτό είναι ένα γεγονός, τόνισε.

Ο ρόλος της κοινωνίας

«Αυτή η ιστορία αφορά 11 εκατομμύρια Έλληνες. Εγώ γι’ αυτό βάζω το ζήτημα ευρύτερα κοινωνικά. Πρέπει να κινητοποιηθούν μαζικά κοινωνικές δυνάμεις σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους θεσμούς, από την αυτοδιοίκηση, τα συνδικάτα, την κοινωνία των πολιτών, τους δικηγορικούς συλλόγους». Η συγκεκριμένη αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη μόνο τυχαία δεν πρέπει να θεωρηθεί. Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι για να δοθεί ένα ουσιαστικό «ράπισμα» στο Μέγαρο Μαξίμου και στη ΝΔ χρειάζεται κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών.

Γι’ αυτόν τον λόγο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε στο ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στα συνδικάτα και στους δικηγορικούς συλλόγους. Δεν πρέπει, δε, να παραγνωρίζεται, ότι το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη έχει την ισχυρότερη παρουσία στους συγκεκριμένους χώρους. Κατ’ επέκταση δεν αποκλείεται να ληφθούν το επόμενο διάστημα συγκεκριμένες κοινωνικές πρωτοβουλίες με στόχο να αυξηθεί η πολιτική πίεση προς το κυβερνητικό στρατόπεδο.