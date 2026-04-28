Επίθεση ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη για υποκλοπές: Ποιος μπορεί να πάρει στα σοβαρά αυτόν τον πολιτικό κωλοτούμπα
Με αφορμή ανάρτηση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, το ΠΑΣΟΚ περνά στην αντεπίθεση σημειώνοντας με νόημα «ποια αξιοπιστία έχει ένα πολιτικό πρόσωπο που επιχαίρει επειδή τίθεται στο αρχείο μια υπόθεση που τον αφορά ως θύμα»
Επίθεση στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ με φόντο το θάψιμο στο αρχείο της υπόθεσης των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
«Ο κ. Γεωργιάδης, ως στόχος παρακολούθησης του Predator που *δεν είχε το θάρρος να υποβάλλει μηνυτήρια αναφορά ούτε να συνδράμει τη δικαιοσύνη ενημερώνοντας αν άνοιξε το μόλυσμενο μήνυμα, εγκαλεί ως «αντιθεσμικό» τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ που αποκάλυψε το σκάνδαλο και έκανε όλες τις απαραίτητες θεσμικές κινήσεις» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ για να προσθέσει.
«Είναι ο ίδιος άνθρωπος, που πριν λίγες μέρες ισχυριζόταν ότι υπάρχει απόφαση που ακυρώνει την ανανέωση της θητείας των εντεταλμένων Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων και χθες με μία θεαματική κυβίσθηση χαρακτήρισε «αναγκαστική» την ανανέωση των θητειών τους.
Ποιος μπορεί να πάρει στα σοβαρά αυτόν τον πολιτικό κωλοτούμπα;» αναρωτιέται το ΠΑΣΟΚ και προσθέτει:
«Ποια αξιοπιστία έχει ένα πολιτικό πρόσωπο που επιχαίρει που τίθεται στο αρχείο μια υπόθεση που τον αφορά ως θύμα;
Του έχει μείνει έστω και λίγη πολιτική αξιοπρέπεια;».
Η ανάρτηση Γεωργιάδη
Ο @androulakisnick ο οποίος εδώ και μέρες με κατηγορεί ως αντιθεσμικό, επιτέθηκε σήμερα στην Δικαιοσύνη για την Απόφαση του Εισαγγελέα του ΑΠ να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, διότι έκρινε ότι η πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση δεν εισέφερε κανένα νέο…
— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 27, 2026
- Ρόδος: 45χρονος προσπάθησε να ρίξει αυτοκίνητο με τη εν διαστάσει σύζυγο και το παιδί του σε γκρεμό
- ΠΑΟΚ: Συνάντηση Σαββίδη – Λουτσέσκου για το μέλλον
- Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΕ’)
- Κίνηση στους δρόμους: Ντελαπάρισε φορτηγό στη Βουλιαγμένη – Σημειωτόν τα αυτοκίνητα στο λεκανοπέδιο
- «Απαγορευμένη σεξουαλική επιθυμία» – Οι ιδιωτικές επιστολές του Λέοναρντ Μπερνστάιν και του μέντορά του
- Η νέα εποχή στην οικιακή φροντίδα είναι πιο λεπτή και εύχρηστη από ποτέ
- Οι αθλητικές μεταδόσεις (28/4): Πού θα δείτε τα ματς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στα play offs της Euroleague
- Κέρκυρα: Στο νοσοκομείο μητέρα και γιος – Τους παρέσυρε αυτοκίνητο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις