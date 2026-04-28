newspaper
Τρίτη 28 Απριλίου 2026
weather-icon 19o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
28.04.2026 | 09:23
Ντελαπάρισε φορτηγό στη Βουλιαγμένη - Δείτε βίντεο
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Επίθεση ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη για υποκλοπές: Ποιος μπορεί να πάρει στα σοβαρά αυτόν τον πολιτικό κωλοτούμπα
Πολιτική 28 Απριλίου 2026, 08:48

Επίθεση ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη για υποκλοπές: Ποιος μπορεί να πάρει στα σοβαρά αυτόν τον πολιτικό κωλοτούμπα

Με αφορμή ανάρτηση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, το ΠΑΣΟΚ περνά στην αντεπίθεση σημειώνοντας με νόημα «ποια αξιοπιστία έχει ένα πολιτικό πρόσωπο που επιχαίρει επειδή τίθεται στο αρχείο μια υπόθεση που τον αφορά ως θύμα»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η καρδιά δεν «φωνάζει» πάντα όταν υπάρχει πρόβλημα – Τι λέει νέα γαλλική μελέτη;

Η καρδιά δεν «φωνάζει» πάντα όταν υπάρχει πρόβλημα – Τι λέει νέα γαλλική μελέτη;

Spotlight

Επίθεση στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ με φόντο το θάψιμο στο αρχείο της υπόθεσης των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

«Ο κ. Γεωργιάδης, ως στόχος παρακολούθησης του Predator που *δεν είχε το θάρρος να υποβάλλει μηνυτήρια αναφορά ούτε να συνδράμει τη δικαιοσύνη ενημερώνοντας αν άνοιξε το μόλυσμενο μήνυμα, εγκαλεί ως «αντιθεσμικό» τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ που αποκάλυψε το σκάνδαλο και έκανε όλες τις απαραίτητες θεσμικές κινήσεις» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ για να προσθέσει.

«Είναι ο ίδιος άνθρωπος, που πριν λίγες μέρες ισχυριζόταν ότι υπάρχει απόφαση που ακυρώνει την ανανέωση της θητείας των εντεταλμένων Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων και χθες με μία θεαματική κυβίσθηση χαρακτήρισε «αναγκαστική» την ανανέωση των θητειών τους.

Ποιος μπορεί να πάρει στα σοβαρά αυτόν τον πολιτικό κωλοτούμπα;» αναρωτιέται το ΠΑΣΟΚ και προσθέτει:

«Ποια αξιοπιστία έχει ένα πολιτικό πρόσωπο που επιχαίρει που τίθεται στο αρχείο μια υπόθεση που τον αφορά ως θύμα;

Του έχει μείνει έστω και λίγη πολιτική αξιοπρέπεια;».

Η ανάρτηση Γεωργιάδη

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το μεγάλο comeback στην ελίτ των διεθνών αγορών

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το μεγάλο comeback στην ελίτ των διεθνών αγορών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η καρδιά δεν «φωνάζει» πάντα όταν υπάρχει πρόβλημα – Τι λέει νέα γαλλική μελέτη;

Η καρδιά δεν «φωνάζει» πάντα όταν υπάρχει πρόβλημα – Τι λέει νέα γαλλική μελέτη;

Κόσμος
Δυσαρεστημένος ο Τραμπ με την πρόταση του Ιράν αλλά την εξετάζει

Δυσαρεστημένος ο Τραμπ με την πρόταση του Ιράν αλλά την εξετάζει

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Θετικός για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ
Επικαιρότητα 27.04.26

Θετικός για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ

Από την Κουμουνδούρου, υπενθυμίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει προτείνει το τελευταίο διάστημα επιπλέον κοινές πρωτοβουλίες για πρόταση δυσπιστίας, «για να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση»

Σύνταξη
Δουδωνής: Εξόχως προβληματικό ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είναι εμπλεκόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών
Επικαιρότητα 27.04.26

Δουδωνής: Εξόχως προβληματικό ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είναι εμπλεκόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών

Όπως τονίζει ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τζαβέλλας, ως βοηθός εισαγγελέας της κυρίας Βλάχου, τα είχε βρει «όλα όπως πρέπει» στην υπόθεση των υποκλοπών.

Σύνταξη
Μιλένα Αποστολάκη: Η κυβέρνηση άφησε τους πολίτες εκτεθειμένους στον ακριβό δανεισμό και στις καταχρηστικές χρεώσεις
Επικαιρότητα 27.04.26

Μιλένα Αποστολάκη: Η κυβέρνηση άφησε τους πολίτες εκτεθειμένους στον ακριβό δανεισμό και στις καταχρηστικές χρεώσεις

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε τη σοβαρή επιβάρυνση των ελληνικών νοικοκυριών από το υψηλό κόστος της καταναλωτικής πίστης.

Σύνταξη
Οι λέξεις κουκούλωμα, συγκάλυψη, μπάζωμα είναι πλέον ανεπαρκείς – Τι λέει ο δικηγόρος του Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές
Πολιτική 27.04.26

Οι λέξεις κουκούλωμα, συγκάλυψη, μπάζωμα είναι πλέον ανεπαρκείς – Τι λέει ο δικηγόρος του Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές

Ο Μανώλης Βελεργάκης, δικηγόρος του Νίκου Ανδρουλάκη στην υπόθεση των υποκλοπών στο ΕΔΔΑ, στηλιτεύει την απόφαση του Αρείου Πάγου να αφήσει τον «φάκελο υποκλοπές» στο αρχείο

Σύνταξη
Εκτός πραγματικότητας πανηγυρίζει ο Μητσοτάκης: «Έχουμε κάνει το καλύτερο για να στηρίξουμε τα νοικοκυριά»
Πολιτική 27.04.26

Εκτός πραγματικότητας πανηγυρίζει ο Μητσοτάκης: «Έχουμε κάνει το καλύτερο για να στηρίξουμε τα νοικοκυριά»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση με τον ΠτΔ Κωνσταντίνο Τασούλα για μία ακόμη φορά πανηγύρισε για τα τελευταία μέτρα που ανακοίνωσε- τα οποία χαρακτηριστήκαν από την αντιπολίτευση κατώτερα των προσδοκιών - ενώ έκανε αναφορά και για την μείωση του χρέους

Σύνταξη
Ο Μητσοτάκης καταδικάζει την επίθεση στις ΗΠΑ -« Tέτοια περιστατικά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ανεκτά»
Επικαιρότητα 26.04.26

Ο Μητσοτάκης καταδικάζει την επίθεση στις ΗΠΑ -« Tέτοια περιστατικά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ανεκτά»

«Η επίθεση στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου είναι μια έντονη υπενθύμιση ότι η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Η «Ιθάκη» ταξιδεύει στο Ηράκλειο Κρήτης – Στις 29 Απριλίου η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική 26.04.26

Η «Ιθάκη» ταξιδεύει στο Ηράκλειο Κρήτης – Στις 29 Απριλίου η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν μεταξύ άλλων ο Βαγγέλης Ζάχαρης  Διευθυντής ΕΣΥ Καρδιολογίας ΠΑΓΝΗ - Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης και Φραγκίσκος Κουτεντάκης Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σύνταξη
Ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και το Σύνταγμα: Μια λεπτή ισορροπία
'Αποψη 25.04.26

Ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και το Σύνταγμα: Μια λεπτή ισορροπία

Η μόνη δυνατότητα μονομερούς αποδέσμευσης κράτους μέλους από ενωσιακό νομοθέτημα, έστω και στο πλαίσιο ενισχυμένης συνεργασίας, παραμένει η αποχώρησή του από την ΕΕ εν συνόλω.

Κωνταντίνα Γεωργάκη
Νέα Αριστερά για επίσκεψη Μακρόν: Ο Μητσοτάκης πορεύεται για ακόμη μια φορά δουλοπρεπώς
Πολιτική 25.04.26

Νέα Αριστερά για επίσκεψη Μακρόν: Ο Μητσοτάκης πορεύεται για ακόμη μια φορά δουλοπρεπώς

Όπως αναφέρει η Νέα Αριστερά, «ο κ. Μητσοτάκης, για ακόμη μία φορά, πορεύεται δουλοπρεπώς και αγνοεί παντελώς το συμφέρον του ελληνικού λαού, το οποίο βρίσκεται μακριά από κάθε πόλεμο»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ό,τι και να πει ο Γεωργιάδης η ώρα της ετυμηγορίας για τα γαλάζια σκάνδαλα πλησιάζει
Επικαιρότητα 24.04.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ό,τι και να πει ο Γεωργιάδης η ώρα της ετυμηγορίας για τα γαλάζια σκάνδαλα πλησιάζει

«Η κοινωνία γνωρίζει και ζητά δικαιοσύνη και αλήθεια, κόντρα στην εκτεταμένη διαφθορά και τα κυβερνητικά στελέχη που πιστεύουν ότι μπορούν πάντα να την 'βγάζουν καθαρή', ό,τι και να κάνουν», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για Ρωμανό: Καμία αθώωση δεν μπορεί να επιστρέψει τον χρόνο που χάθηκε
Επικαιρότητα 24.04.26

Νέα Αριστερά για Ρωμανό: Καμία αθώωση δεν μπορεί να επιστρέψει τον χρόνο που χάθηκε

«Η συγκεκριμένη υπόθεση εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση και οι θιασώτες της αντιλαμβάνονται το κράτος δικαίου», λέει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Υποθηκεύουν την εθνική ενεργειακή ασφάλεια εν μέσω παγκόσμιας κρίσης
Επικαιρότητα 23.04.26

ΠΑΣΟΚ: Υποθηκεύουν την εθνική ενεργειακή ασφάλεια εν μέσω παγκόσμιας κρίσης

«Η είδηση της ανάθεσης του έργου μετατροπής της υπερσύγχρονης λιγνιτικής μονάδας 'Πτολεμαΐδα 5' σε μονάδα φυσικού αερίου αποκαλύπτει ένα από τα πιο εντυπωσιακά κατορθώματα ενεργειακής αυτοκαταστροφής στη νεότερη ιστορία της χώρας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΕΟ ΚΚΕ: Διάταξη-ταφόπλακα για τις κοινωνικές δομές των δήμων και των εργαζομένων από την κυβέρνηση
Αυτοδιοίκηση 23.04.26

ΕΟ ΚΚΕ: Διάταξη-ταφόπλακα για τις κοινωνικές δομές των δήμων και των εργαζομένων από την κυβέρνηση

Η ΕΟ του ΚΚΕ, σε ερώτηση στην Κομισιόν, τονίζει ότι με τη διάταξη νόμου για τη στελέχωση βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και κέντρων δημιουργικής απασχόλησης των ΟΤΑ, προβλέπεται «ένας μηχανισμός διάλυσης, εμπορευματοποίησης και λειτουργίας με όρους εργασιακής γαλέρας»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΕ’)
Language 28.04.26

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΕ')

Ήδη από τη γέννηση του ανθρώπου και τα πρώτα χρόνια της παιδικής του ηλικίας, ενόσω η ψυχή του είναι άγραφος πίνακας, σχηματίζονται «έννοιες» που ονομάζονται «προλήψεις»

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
«Απαγορευμένη σεξουαλική επιθυμία» – Οι ιδιωτικές επιστολές του Λέοναρντ Μπερνστάιν και του μέντορά του
Culture Live 28.04.26

«Απαγορευμένη σεξουαλική επιθυμία» - Οι ιδιωτικές επιστολές του Λέοναρντ Μπερνστάιν και του μέντορά του

Το νέο ντοκιμαντέρ «Bernstein's Wall» εξερευνά τη ζωή και την καριέρα του θρυλικού μαέστρου και αναλύει τη στενή φιλία 53 ετών που τον συνέδεε με τον Άαρον Κόπλαντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δουλειά της δικαιοσύνης δεν είναι να συγκαλύπτει την παρανομία και να προσφέρει ατιμωρησία σε μια κυβέρνηση που εγκληματεί
Editorial 28.04.26

Δουλειά της δικαιοσύνης δεν είναι να συγκαλύπτει την παρανομία και να προσφέρει ατιμωρησία σε μια κυβέρνηση που εγκληματεί

Η απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κ. Τζαβέλλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών αποτελεί σοβαρή θεσμική εκτροπή και βαρύ πλήγμα στο κράτος δικαίου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ισόβια στον ηθοποιό Nathan Chases His Horse του «Χορεύοντας με τους λύκους» για σεξουαλικές επιθέσεις
Woman 28.04.26

Ισόβια στον ηθοποιό Nathan Chases His Horse του «Χορεύοντας με τους λύκους» για σεξουαλικές επιθέσεις

Ο Νέιθαν Λι, γνωστός ως Nathan Chasing His Horse, καταδικάστηκε σε ισόβια για κακοποίηση γυναικών και ανήλικων, εκμεταλλευόμενος τη θέση του ως «πνευματικός ηγέτης»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το El Niño επιστρέφει ισχυρό και θεαματικό εν μέσω κλιματικής κρίσης – Επηρεάζεται η Ελλάδα;
Εχει ξεκινήσει 28.04.26

Το El Niño επιστρέφει ισχυρό και θεαματικό εν μέσω κλιματικής κρίσης – Επηρεάζεται η Ελλάδα;

To in προδημοσιεύει την ανάλυση του ΜΕΤΕΟ για το πιο σημαντικό παγκόσμιο καιρικό φαινόμενο - Θα ξεπεράσει το επεισόδιο του 2015;- 6 ερωταπαντήσεις για την εξέλιξη του φαινομένου El Niño το 2026 – Μιλά στο in ο διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Νεκρή βρέθηκε 74χρονη στις τουαλέτες του Πολιτιστικού Κέντρου στο Άργος Ορεστικού
Ελλάδα 28.04.26

Νεκρή βρέθηκε 74χρονη στις τουαλέτες του Πολιτιστικού Κέντρου στο Άργος Ορεστικού

Οταν οι οικείοι της διαπίστωσαν πως η 74χρονη δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι ενημέρωσαν το τοπικό Αστυνομικό τμήμα για την εξαφάνιση της. Μετά από ολονύχτιες έρευνες, βρέθηκε νεκρή στις τουαλέτες του Πολιτικού Κέντρου στο Άργος Ορεστικού

Σύνταξη
«Δυσαρεστημένος ο Τραμπ» με την πρόταση του Ιράν αλλά την εξετάζει – Το Ισραήλ βομβαρδίζει τον νότιο Λίβανο
Ρευστό σκηνικό 28.04.26 Upd: 08:43

«Δυσαρεστημένος ο Τραμπ» με την πρόταση του Ιράν αλλά την εξετάζει – Το Ισραήλ βομβαρδίζει τον νότιο Λίβανο

Ο Τραμπ εμφανίζεται δυσαρεστημένος με την ιρανική πρόταση, επειδή δεν αφορούσε το πυρηνικό πρόγραμμα ωστόσο την εξετάζει - Ο Αραγτσί συναντήθηκε με τον Πούτιν και δήλωσε ότι η Τεχεράνη εξετάζει το αίτημα των ΗΠΑ για επανέναρξη των συνομιλιών - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 28 Απριλίου 2026
Cookies