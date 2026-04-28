Επίθεση ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη για υποκλοπές: Ποιος μπορεί να πάρει στα σοβαρά αυτόν τον πολιτικό κωλοτούμπα

Επίθεση στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ με φόντο το θάψιμο στο αρχείο της υπόθεσης των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

«Ο κ. Γεωργιάδης, ως στόχος παρακολούθησης του Predator που *δεν είχε το θάρρος να υποβάλλει μηνυτήρια αναφορά ούτε να συνδράμει τη δικαιοσύνη ενημερώνοντας αν άνοιξε το μόλυσμενο μήνυμα, εγκαλεί ως «αντιθεσμικό» τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ που αποκάλυψε το σκάνδαλο και έκανε όλες τις απαραίτητες θεσμικές κινήσεις» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ για να προσθέσει.

«Είναι ο ίδιος άνθρωπος, που πριν λίγες μέρες ισχυριζόταν ότι υπάρχει απόφαση που ακυρώνει την ανανέωση της θητείας των εντεταλμένων Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων και χθες με μία θεαματική κυβίσθηση χαρακτήρισε «αναγκαστική» την ανανέωση των θητειών τους.

Ποιος μπορεί να πάρει στα σοβαρά αυτόν τον πολιτικό κωλοτούμπα;» αναρωτιέται το ΠΑΣΟΚ και προσθέτει:

«Ποια αξιοπιστία έχει ένα πολιτικό πρόσωπο που επιχαίρει που τίθεται στο αρχείο μια υπόθεση που τον αφορά ως θύμα;

Του έχει μείνει έστω και λίγη πολιτική αξιοπρέπεια;».

Η ανάρτηση Γεωργιάδη