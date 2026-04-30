Πέμπτη 30 Απριλίου 2026
30.04.2026 | 18:58
Κυκλοφοριακό κομφούζιο στους δρόμους – Στο «κόκκινο» η Αττική
Ανδρουλάκης: Όσοι και όσο ανέχεστε τη συμμορία του Μαξίμου που οργανώθηκε από Μητσοτάκη – Δημητριάδη είστε συνένοχοι
Επικαιρότητα 30 Απριλίου 2026, 17:09

Ανδρουλάκης: Όσοι και όσο ανέχεστε τη συμμορία του Μαξίμου που οργανώθηκε από Μητσοτάκη – Δημητριάδη είστε συνένοχοι

Επίθεση με σκληρή γλώσσα έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στην κυβέρνηση για το θέμα των υποκλοπών από το Βήμα της Βουλής. Μίλησε για θεσμική παρακμή και παρακράτος. Στο στόχαστρο και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης μετά τα όσα συνέβησαν στη Διάσκεψη των Προέδρων για την εκλογή επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων.

«Σκόπιμη ανικανότητα»: Όταν το «δεν μπορώ» σημαίνει όντως «δεν θέλω»

Παρέμβαση στη Βουλή έκανε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

«Τις τελευταίες ημέρες γινόμαστε οι βουλευτές όλων των κομμάτων παρατηρητές μιας θεσμικής παρακμής. Πραγματικά αναρωτιέμαι, ο πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν για τα θέματα άμυνας και ασφάλειας, τον ρώτησε αν η αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας είχαν παγιδευτεί με Predator από ένα απόστρατο αξιωματικό τρίτης χώρας, πού θα ήταν αυτοί; στα μπουντρούμια ή έξω να τον εκβιάζουν;» ανέφερε αρχικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην παρέμβασή του από το βήμα της Βουλής.

«Για τα στοιχειώδη θέματα ασφάλειας, κάνετε τις ‘κότες’, μπροστά στον εκβιασμό του απόστρατου Ισραηλινού αξιωματικού» συμπλήρωσε ο κ. Ανδρουλάκης για το σκάνδαλο των υποκλοπών και τις σχέσεις της κυβέρνησης με τον Ταλ Ντίλιαν της Intellexa.

Οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης

«Σας ενοχλεί γιατί ασκήσαμε κριτική στη Δικαιοσύνη, σε μία δημοκρατία δυτικού τύπου, είναι δικαίωμα κάθε πολίτη να αξιολογεί τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Αλλά είναι αντιθεσμικό, παραβατικό και επικίνδυνο να εκβιάζεις, να επιτίθεσαι και να οργανώνεις δολοφονίες χαρακτήρα σε δικαστικούς λειτουργούς και προϊσταμένους ανεξάρτητων Αρχών. Αυτό που έκανε η Νέα Δημοκρατία» πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Θα ασκούμε κριτική, γιατί αυτό είναι στις αρχές και τις αξίες μας. Δεν θα σας επιτρέψουμε περαιτέρω θεσμική παρακμή, η οποία έχει πολλές και διαφορετικές μορφές» συμπλήρωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Γαλάζιο παρακράτος στα social media»

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ αναφέρθηκε στο παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας στα social media.

«Αν είχατε αρχές και αξίες, θα είχατε πάει στη δικαιοσύνη απέναντι στο παρακράτος. Όχι, μόνο εσείς. Όλοι οι στόχοι του Predator. Εσείς λοιπόν είστε εκβιαζόμενοι και εσείς στηρίζετε το παρακράτος του Μεγάρου Μαξίμου, τη συμμορία που οργάνωσε Δημητριάδης και Μητσοτάκης» σημείωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης απευθυνόμενος στα στελέχη που κάθονταν στα έδρανα της κυβέρνησης.

«Ποιος πληρώνει τα χιλιάδες τρολ του Διαδικτύου;» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης, κάνοντας αναφορά στον «Georgy Zhukov» και ρωτώντας αν τα στελέχη της κυβέρνησης τον γνωρίζουν.

Όπως τόνισε, πρόκειται για ένα γαλάζιο στέλεχος, απότακτο αστυνομικό, ο οποίος ήταν εργαζόμενος στη γνωστή εταιρεία «Blue Sky», που πλήρωναν ιδιώτες για να στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία, και στο περιβάλλον του κ. Λιβάνιου.

«Ο κ. Θεοδωρικάκος με απόφασή του βάζει ένα απότακτο αστυνομικό, που έχει καταδικαστεί με το μισό ποινικό κώδικα. Με τους ποινικούς κάντε τις δουλειές. Με τους ποινικούς. Αυτό είναι το ήθος σας» πρόσθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την τοποθέτηση του Θεοδόση Μούγιου στην Επιτροπή Έγκρισης Έργων Προγράμματος «Αντώνη Τρίτση».

«Το παρακράτος στις επιτροπές αξιολόγησης. Επίσης, με απόφαση του Προέδρου της Ενιαίας Αρχής Ανεξάρτητων Δημοσίων Συμβάσεων, με την οποία ο εν λόγω κύριος καλείται να αναμορφώσει το παρακράτος, να αναμορφώσει τη νέα Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες συμβάσεις. Προσοχή. Ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, ο απόστρατος καταδικασμένος με το μισό Ποινικό Κώδικα ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών. Δηλαδή κάποιος που είχε οργανώσει τη συκοφαντική μας δυσφήμηση, οργανωμένος από τη γνωστή συμμορία του Μαξίμου, αποδεικνύεται τις σχέσεις με το σκοτάδι και την αριστεία που μας λέγατε. Άρα οι συνεργάτες σας με ποια κριτήρια πήραν αυτές τις θέσεις; Με τα κριτήρια των αποφάσεων της ελληνικής δικαιοσύνης;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι είπε για την Συγγούνα και τις ανεξάρτητες αρχές

Στη συνέχεια, ο Νίκος Ανδρουλάκης στάθηκε στα όσα συνέβησαν στη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής για την εκλογή επικεφαλής στις ανεξάρτητες αρχές.

«Και πάω στο νέο πραξικόπημα, στη νέα εκτροπή, τη σημερινή εκτροπή. Μου κάνει εντύπωση η στάση του ΣΥΡΙΖΑ που από ότι βλέπω εξαφανίστηκε από τις συνεδρίες. Καλό θα ήταν να είχε εδώ ένα εκπρόσωπο να ακούσει τις απόψεις μας και της κυρίας Κωνσταντοπούλου» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και συνέχισε:

«Έκανα μια πρόταση στον πρωθυπουργό τον Σεπτέμβριο. Τι είπα; Τέλος τα παζάρια για τις ανεξάρτητες αρχές κάτω από το τραπέζι. Ανοιχτή πρόσκληση να συλλέξουμε βιογραφικά, να τα αξιολογήσει κάθε κόμμα, να γίνει σύγκληση της αρμόδιας επιτροπής της Διάσκεψης των προέδρων και να τοποθετούμε όλα τα κόμματα. Άρα πρότεινα κάτι που ενισχύει τη διαφάνεια και την αξιοκρατία».

«Διαβάζω τώρα και μήνες ότι κολλησιεργείται με ευθύνη της αντιπολίτευσης. Το γράφουν γνωστοί δημοσιογράφοι, υποστηρικτές του Μεγάρου Μαξίμου και του κ. Μητσοτάκη. Μετά λοιπόν, από μεγάλη ταλαιπωρία και προπαγάνδα. Χθες μαθαίνουμε χθες ότι σήμερα θα συνεδριάσει η επιτροπή, αλλά όχι για τις τρεις, αλλά για τις δύο. Γιατί; Ποιος ο λόγος; Τα βιογραφικά είναι 22 για τα προσωπικά δεδομένα, 25 για το συνήγορο του πολίτη και για την ΑΑΔΕ 22» ανέφερε και υπογράμμισε για τις κινήσεις της κυβέρνησης, ότι «υπάρχουν 3/5 στο πρόσωπο της κ. Συγγούνα και ακυρώνεται η διαδικασία, όταν έχει έναν χρόνο που παραιτήθηκε ο Μενουδάκος».

«Δεν θέλετε ούτε διαφάνεια, ούτε αξιοκρατία. Παζάρια θέλετε; Από το ΠΑΣΟΚ παζάρια δεν θα έχετε. Η κυρία Συγγούνα έπρεπε σήμερα να ήταν πρόεδρος της ΑΠΔΠΧ και εσείς δεν το επιτρέψατε. Δεν είναι φέουδο το κοινοβούλιο, είμαστε εμείς εδώ» τόνισε για τους χειρισμούς της κυβέρνησης.

«Ένα κόμμα που υπό την ηγεσία του κυρίου Μητσοτάκη κοιμίζει νωρίς τους βουλευτές, εκβιάζει τη δικαιοσύνη, στήνει παρακράτος υποκλοπών και νομίζει ότι είναι φέουδο το Κοινοβούλιο. Όχι, δεν είναι, γιατί είμαστε εμείς εδώ. Είμαστε εμείς εδώ. Ο πυλώνας σεβασμού του Κοινοβουλίου και της Δημοκρατίας» συμπλήρωσε ασκώντας δριμεία κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη και το Μέγαρο Μαξίμου.

«Οι μάσκες λοιπόν έπεσαν και σε αυτό το ζήτημα. Ο μόνος που λειτουργεί παραθεσμικά είστε εσείς και κανένας άλλος. Και δεν μιλώ πάλι προσωπικά. Μιλώ κομματικά. Αλλά πρέπει να κατανοήσετε. Η ανοχή σας είναι συνενοχή και αυτό σας αφορά όλους. Και υπουργούς και βουλευτές» συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Από ένα θαύμα εξυγίανσης στην αχαλίνωτη κερδοσκοπία»

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε και στα ενεργειακά θέματα, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση άφησε τη χώρα «ενεργειακά γυμνή, εγκαταλείποντας εγχώριες πηγές που θα μπορούσαν να μας θωρακίσουν σε περιόδους κρίσης, κρίσης».

«Μια υπερσύγχρονη μονάδα που δαπανήθηκαν κοντά στο 1,5 δισ. ευρώ και τώρα καλείται η ΔΕΗ να πληρώσει άλλα 420 εκατ. για να μετατρέψει τη μονάδα αυτή σε φυσικό αέριο, ουσιαστικά να την ξηλώσει. Ο ΑΔΜΗΕ τι σας λέει για αυτό; Είπατε στην Ολομέλεια;» σημείωσε, τονίζοντας ότι «ο ΑΔΜΗΕ πριν από λίγες μέρες με επιστολή του ζητά την παράταση της λειτουργίας της Πτολεμαΐδας 5 γιατί υπάρχει κίνδυνος μπλακ-άουτ το χειμώνα».

Σχολιάζοντας την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι «ο Έλληνας φορολογούμενος θα αναγκαστεί να καταβάλει 700 εκατ. ευρώ για να αποκτήσουν φθηνότερη ενέργεια πολίτες άλλων χωρών, Ρουμανία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Κροατία, Σλοβακία, Πολωνία – γιατί εκεί επενδύει η ΔΕΗ».

«Και αυτά τη στιγμή που ώριμες εγχώριες πράσινες λύσεις, όπως το φράγμα της Μεσοχώρας που είχε εξαγγείλει ο πρωθυπουργός το ’19, παραμένουν ανενεργές, ενώ το δίκτυο διανομής ενέργειας στην Ελλάδα είναι προσβάσιμο μόνο για τους λίγους και τους αρεστούς σας» συμπλήρωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Το 31% του στρατηγικού σχεδίου θα χρηματοδοτηθεί, θα χρηματοδοτηθεί μέσω αύξησης καθαρού δανεισμού από τη ΔΕΗ, καθαρού δανεισμού. Δηλαδή η επιχείρηση θα δανειστεί επιπλέον 7 δις. ευρώ, τη στιγμή που ο καθαρός της δανεισμός έχει σχεδόν διπλασιαστεί από 3,3 δισ. το ’20 σε 6,9 δισεκατομμύρια το 2026. Σύμφωνα λοιπόν μάλιστα με τη ΔΕΗ, ο συνολικός δανεισμός παρακαλώ μέχρι το ’30 θα είναι 16 δισ. ευρώ. Αυτό είναι το success story. Από ένα θαύμα εξυγίανσης σε μια πορεία υπερχρέωσης αχαλίνωτης κερδοσκοπίας» τόνισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υπογραμμίζοντας ότι «ο λαός τα πληρώνει όλα αυτά, στα τιμολόγια του. Αυτά λοιπόν είναι τα μεγάλα ζητήματα τα οποία έχουν δημιουργήσει τα golden boys στη ΔΕΗ».

«Όσοι ανέχεστε το παρακράτος, είστε συνένοχοι»

Στη συνέχεια, απαντώντας στον υπουργό Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε ευθεία επίθεση στην κυβέρνηση κατηγορώντας την για προσπάθεια πολιτικών εξολοθρεύσεων από το Μέγαρο Μαξίμου.

«Εμείς στο ΠΑΣΟΚ, που σηκώσαμε το βάρος της χρεοκοπίας σας. Εσάς των Ζαπείων, σας θυμόμαστε τα Ζάπεια, αυτά που λέγατε μαζί με τους άλλους παρέα. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση πόσο κοντή μνήμη έχετε, κύριε Παπασταύρου. Και πραγματικά θα ήθελα ένα παράδειγμα που το ΠΑΣΟΚ οργάνωσε εξολόθρευση πολιτικού αντιπάλου» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Το Predator στην Ελλάδα γιατί το έφερε ο πρωθυπουργός; Γιατί; Γιατί σας παρακολουθούσαν; Γιατί; Τους υπουργούς σας γιατί; Γιατί οι μισοί υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας είχαν καρφωμένο το Predator. Γιατί η Αρχή των Ενόπλων Δυνάμεων είχαν καρφωμένο το Predator. Μήπως άλλος οργάνωνε πολιτικές εξολοθρεύσεις; Και αυτό σήμερα στον βωμό του να κρυφτεί από τους εκβιασμούς του Ισραηλινού αξιωματικού παίζει παιχνίδια παραθεσμικά; Και μου τα λέτε αυτά πότε; Σήμερα; Που κάνω μία ύψιστη θεσμική καταγγελία; Από το 1974 έχουν περάσει πολλά χρόνια. Απ’ το 2002 επίσης πολλά. Εγώ δεν θυμάμαι ξανά να γίνεται συνεδρίαση και να καλείται τα 3/5 και αντί ο Πρόεδρος της Βουλής να προχωρήσει στην πλήρωση της θέσης του Προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής, να το βάζει στα πόδια. Γιατί το έκανε αυτό σήμερα ο κ. Ζακλαμάνης, κ. Παπασταύρου; Γιατί; Τι επιδιώκετε; Πόσο πιο χαμηλά θα πάει το Ελληνικό Κοινοβούλιο; Πού θα φτάσετε τη δημοκρατία;» επανέλαβε για τη διαδικασία στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.

«Πρότεινα και σχεδόν εξήντα άνθρωποι δέχθηκαν να στείλουν τα βιογραφικά τους. Περιμένουμε μήνες και αυτοί περιμένουν μήνες. Εμείς τα αξιολογήσαμε τα βιογραφικά. Όχι με το ποιος είναι ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιο άλλο κόμμα, αλλά με το ποιος θα είναι ο νέος Ράμμος και ο νέος Μανουδάκος για να βάλουν φραγμό στην απληστία σας, στη διαφθορά σας και στα παιχνίδια που κάνετε με τη δικαιοσύνη. Ήρθε λοιπόν η ώρα σήμερα. Και ενώ υπάρχουν τα τρία πέμπτα, ο κ. Κακλαμάνης το βάζει στα πόδια. Μου προκαλεί αλγηνή εντύπωση. Αλγηνή εντύπωση. Είναι πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε ζήσει ποτέ. Δεν είχαμε ζήσει ποτέ να λέει ένας πρωθυπουργός ότι η επιστολική ψήφο είναι για να ελέγξω τους βουλευτές μου. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ. Ποτέ! Το σημερινό πάλι δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ποτέ! Γι’ αυτά λοιπόν, έχετε μία απάντηση; Αφήστε, λοιπόν, τις θεωρίες και τις μεγαλοστομίες ότι οργανώνουμε την πολιτική σας εξολόθρευση.

«Το κόμμα είναι θεσμικό, προοδευτικό, δημοκρατικό. Δεν είναι παρακρατικό. Δεν είναι παρακρατικό» ανέφερε για το ΠΑΣΟΚ ο κ. Ανδρουλάκης και κατέληξε λέγοντας ότι «όσοι ανέχεστε και όσο ανέχεστε τη συμμορία του Μαξίμου που οργανώθηκε από Μητσοτάκη – Δημητριάδη, είστε συνένοχοι».

Λαγκάρντ: Ομόφωνη η απόφαση – Συζητήσαμε την αύξηση των επιτοκίων

Λαγκάρντ: Ομόφωνη η απόφαση – Συζητήσαμε την αύξηση των επιτοκίων

«Σκόπιμη ανικανότητα»: Όταν το «δεν μπορώ» σημαίνει όντως «δεν θέλω»

«Χέγκσεθ, είσαι εγκληματίας πολέμου» – Ακτιβιστής διέκοψε την ακρόαση του υπουργού Άμυνας στη Γερουσία

«Χέγκσεθ, είσαι εγκληματίας πολέμου» – Ακτιβιστής διέκοψε την ακρόαση του υπουργού Άμυνας στη Γερουσία

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

sp_banner_Desk
Φαραντούρης: Ανακοίνωσε τη συμπόρευσή του με το ΠΑΣΟΚ
30.04.26
Επικαιρότητα 30.04.26

Ο Φαραντούρης ανακοίνωσε τη συμπόρευσή του με το ΠΑΣΟΚ

Λίγους μήνες μετά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νικόλας Φαραντούρης μιλώντας για την απόφασή του να μεταβεί στο ΠΑΣΟΚ, είπε: «Είναι ο μοναδικός συγκροτημένος πόλος, που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική δυναμική»

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν θέλει διάλογο για μείωση των ωρών απασχόλησης, γιατί εκπροσωπεί τις ελίτ και όχι τον κόσμο της εργασίας
30.04.26
Επικαιρότητα 30.04.26

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν θέλει διάλογο για μείωση των ωρών απασχόλησης, γιατί εκπροσωπεί τις ελίτ και όχι τον κόσμο της εργασίας

«Η κυβέρνηση της ΝΔ κατάφερε ταυτόχρονα να είμαστε ουραγοί και στην παραγωγικότητα και στην αγοραστική δύναμη» αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς

Πιερρακάκης: Ζητεί από το ΝΣΚ να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τα θύματα σε Τέμπη, Μάτι και Μάνδρα
30.04.26
Αποσυμφόρηση Δικαιοσύνης 30.04.26

Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τα θύματα σε Τέμπη, Μάτι και Μάνδρα ζητεί από το ΝΣΚ ο Πιερρακάκης

Επιτάχυνση διαδικασιών με σκοπό τον τερματισμό της πολυετούς ταλαιπωρίας των τραυματιών και των συγγενών των θυμάτων σε Τέμπη, Μάτι, Μάνδρα, αναφέρει στην επιστολή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Τουρκία: Γίνονται μελέτες για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου προς το ψευδοκράτος
30.04.26
Τουρκία 30.04.26

Σχεδιάζουν αγωγό φυσικού αερίου προς τα Κατεχόμενα

Η διασυνδεσιμότητα της Τουρκίας με τα Κατεχόμενα «είναι το πιο σημαντικό ζήτημα», σύμφωνα με τον Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, που δηλώνει ότι γίνονται μελέτες για αγωγό φυσικού αερίου προς το ψευδοκράτος.

ΠΑΣΟΚ κατά Λαζαρίδη: Επανήλθε στην ενεργό δράση των… social media με τις γνωστές χυδαιολογίες του
29.04.26
Πολιτική 29.04.26

ΠΑΣΟΚ κατά Λαζαρίδη: Επανήλθε στην ενεργό δράση των… social media με τις γνωστές χυδαιολογίες του

«Αλήθεια, σε τι στάδιο βρίσκεται ο καταλογισμός των ποσών που εισπράξατε αχρεωστήτως;» αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τον Μακάριο Λαζαρίδη μετά τη νέα του ανάρτηση

Τσουκαλάς: Η εισαγγελία του ΑΠ δεν αξιολόγησε τη δήλωση Ντίλιαν – Γι΄ αυτό θα κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας στην εξεταστική
29.04.26
Πολιτική 29.04.26

Τσουκαλάς: Η εισαγγελία του ΑΠ δεν αξιολόγησε τη δήλωση Ντίλιαν – Γι΄ αυτό θα κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας στην εξεταστική

Συνεχίζονται οι επιθέσεις του ΠΑΣΟΚ με φόντο το θάψιμο της υπόθεσης των υποκλοπών από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ο Κώστας Τσουκαλάς έβαλε στο στόχαστρο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη ο οποίος - όπως τόνισε - απέφυγε να πει ένα καθαρό όχι για το αν υπάρχει υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ κυβέρνησης και της εταιρείας του κ. Ντίλιαν

ΠΑΣΟΚ: Tο κράτος δικαίου στην ατζέντα Ανδρουλάκη – Οι συναντήσεις στη Βουλή
28.04.26
Επικαιρότητα 28.04.26

Tο κράτος δικαίου στην ατζέντα Ανδρουλάκη - Οι συναντήσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, υποδέχθηκε στη Βουλή τις εισηγήτριες της Επιτροπής για την παρακολούθηση των υποχρεώσεων της Ελλάδας προς το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Νέα Αριστερά: Game over για τον «Zhukov» – Το «τρολ» της ΝΔ απέκτησε όνομα, επώνυμο και κυρίως καταδίκη
28.04.26
Πολιτική 28.04.26

Νέα Αριστερά: Game over για τον «Zhukov» – Το «τρολ» της ΝΔ απέκτησε όνομα, επώνυμο και κυρίως καταδίκη

Σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά, «η υπόθεση με το «γαλάζιο τρολ» «Zhukov» αποτελεί την απόδειξη ότι η διαστρέβλωση και η δολοφονία χαρακτήρων δεν είναι «υπερβολές του διαδικτύου», αλλά εργαλεία μιας οργανωμένης πολιτικής πρακτικής που χρησιμοποιούνται από την κυβέρνηση»

Νέα Αριστερά για επιστολή βουλευτών ΝΔ: Αρχιερέας της καχεκτικής δημοκρατίας και αρχιτέκτονας του επιτελικού κράτους ο Μητσοτάκης
28.04.26
Πολιτική 28.04.26

Νέα Αριστερά για επιστολή βουλευτών ΝΔ: Αρχιερέας της καχεκτικής δημοκρατίας και αρχιτέκτονας του επιτελικού κράτους ο Μητσοτάκης

Η Νέα Αριστερά δια του εκπροσώπου Τύπου της εκτοξεύει πυρά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στη σκιά της ανοιχτής επιστολής πέντε βουλευτών της ΝΔ με την οποία στοχοποιούν το Μαξίμου για το «επιτελικό κράτος»

Επίθεση ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη για υποκλοπές: Ποιος μπορεί να πάρει στα σοβαρά αυτόν τον πολιτικό κωλοτούμπα
28.04.26
Πολιτική 28.04.26

Επίθεση ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη για υποκλοπές: Ποιος μπορεί να πάρει στα σοβαρά αυτόν τον πολιτικό κωλοτούμπα

Με αφορμή ανάρτηση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, το ΠΑΣΟΚ περνά στην αντεπίθεση σημειώνοντας με νόημα «ποια αξιοπιστία έχει ένα πολιτικό πρόσωπο που επιχαίρει επειδή τίθεται στο αρχείο μια υπόθεση που τον αφορά ως θύμα»

Θετικός για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ
27.04.26
Επικαιρότητα 27.04.26

Θετικός για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ

Από την Κουμουνδούρου, υπενθυμίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει προτείνει το τελευταίο διάστημα επιπλέον κοινές πρωτοβουλίες για πρόταση δυσπιστίας, «για να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση»

Δουδωνής: Εξόχως προβληματικό ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είναι εμπλεκόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών
27.04.26
Επικαιρότητα 27.04.26

Δουδωνής: Εξόχως προβληματικό ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είναι εμπλεκόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών

Όπως τονίζει ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τζαβέλλας, ως βοηθός εισαγγελέας της κυρίας Βλάχου, τα είχε βρει «όλα όπως πρέπει» στην υπόθεση των υποκλοπών.

Μι
Επικαιρότητα 27.04.26

Μιλένα Αποστολάκη: Η κυβέρνηση άφησε τους πολίτες εκτεθειμένους στον ακριβό δανεισμό και στις καταχρηστικές χρεώσεις

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε τη σοβαρή επιβάρυνση των ελληνικών νοικοκυριών από το υψηλό κόστος της καταναλωτικής πίστης.

Οι λέξεις κουκούλωμα, συγκάλυψη, μπάζωμα είναι πλέον ανεπαρκείς – Τι λέει ο δικηγόρος του Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές
Πολιτική 27.04.26

Οι λέξεις κουκούλωμα, συγκάλυψη, μπάζωμα είναι πλέον ανεπαρκείς – Τι λέει ο δικηγόρος του Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές

Ο Μανώλης Βελεργάκης, δικηγόρος του Νίκου Ανδρουλάκη στην υπόθεση των υποκλοπών στο ΕΔΔΑ, στηλιτεύει την απόφαση του Αρείου Πάγου να αφήσει τον «φάκελο υποκλοπές» στο αρχείο

Το Ισραήλ θα αποβιβάσει τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla στην Ελλάδα – Σε συντονισμό με την κυβέρνηση
Ελλάδα 30.04.26

Το Ισραήλ θα αποβιβάσει τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla στην Ελλάδα – Σε συντονισμό με την κυβέρνηση

Οι ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν σκάφη του Global Sumud Flotilla τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/4), ανοιχτά της Κρήτης - Η αποστολή είχε στόχο να σπάσει το ισραηλινό εμπάργκο και να παραδώσει βοήθεια στη Γάζα

Αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό μελών της τουρκικής μαφίας στην Αττική – Τρεις συλλήψεις
Ελλάδα 30.04.26

Αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό μελών της τουρκικής μαφίας στην Αττική – Τρεις συλλήψεις

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποίησε χθες συντονισμένες έρευνες για την καταπολέμηση τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια

Η ωμή ζωή μιας ανύπαντρης μητέρας με μικρά παιδιά
Λείπω, εγκαταλείπω 30.04.26

Η ζωή μιας ανύπαντρης μητέρας με μικρά παιδιά σε μια χαοτική πόλη - Αδιαφορία των θεσμών, βία, φτώχεια και ο Ιησούς

Ο φωτογράφος Abdulhamid Kircher μας παρουσιάζει τη ζωή της Sierra Kiss, η οποία παλεύει να επιβιώσει στο Λος Άντζελες ως ανύπαντρη μητέρα, δίνοντας μάχη και με τους δικούς της δαίμονες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πάργα: Δύο ανήλικοι απείλησαν με σουγιά μαθήτρια μέσα σε σχολικό λεωφορείο- Συνελήφθησαν και οι γονείς τους
Ελλάδα 30.04.26

Πάργα: Δύο ανήλικοι απείλησαν με σουγιά μαθήτρια μέσα σε σχολικό λεωφορείο- Συνελήφθησαν και οι γονείς τους

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν και οι γονείς των δύο παιδιών, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων. Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.

Η Ομάδα Αλήθειας πάει Βρυξέλλες;
Διαδρομές χρήματος 30.04.26

Η Ομάδα Αλήθειας πάει Βρυξέλλες;

Όταν χρειάζεται πρόσωπα από την Ελλάδα για δουλειές στις Βρυξέλλες, το ΕΛΚ διαλέγει από τους κύκλους που σχετίζονται με την Blue Skies.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
ΕΚΤ: Η καθησυχαστική Λαγκάρντ και οι φωνές για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Διεθνής Οικονομία 30.04.26

Η καθησυχαστική Λαγκάρντ και οι φωνές για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Η Κριστίν Λαγκάρντ απέρριψε τους φόβους ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα προκαλέσει μια παρατεταμένη περίοδο υψηλού πληθωρισμού και χαμηλής ανάπτυξη ενώ πληθαίνουν οι φωνές ότι οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι χειρότερες από την πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 1970.

Αρχεία Έπσταϊν: Η Πάμ Μπόντι καλείται να δώσει εξηγήσεις στο Κογκρέσο
Χωρίς όρκο 30.04.26

Αρχεία Έπσταϊν: Η Πάμ Μπόντι καλείται να δώσει εξηγήσεις στο Κογκρέσο

Η πρώην Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Πάμ Μπόντι, θα εμφανιστεί στις 29 Μαΐου ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας, για να καταθέσει σχετικά με τον χειρισμό των λεγόμενων «αρχείων Έπσταϊν»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σιμόνε Σότσα: Την Παρασκευή AVAR στην Ιταλία, την Κυριακή διαιτητής στην Τούμπα
Ποδόσφαιρο 30.04.26

Σιμόνε Σότσα: Την Παρασκευή AVAR στην Ιταλία, την Κυριακή διαιτητής στην Τούμπα

Η διαχείριση του διαιτητή του αγώνα ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός στην χώρα του πριν από το ματς των πλέι οφ της Super League. Η διαιτησία του στο ντέρμπι Μίλαν-Γιουβέντους 0-0. Το παρελθόν του VAR Παϊρέτο.

Βάιος Μπαλάφας
Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για την 72χρονη που λειτουργούσε παράνομο γηροκομείο - «Θα την πετάξω στα σκουπίδια»

Η 72χρονη υποσχόταν φροντίδα σε ηλικιωμένες γυναίκες με 650 ευρώ τον μήνα - Απείλησε συγγενικό πρόσωπο ηλικιωμένης ότι θα την εγκατέλειπε εντός κάδου απορριμμάτων αν δεν της κατέβαλλε το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ

Υποκλοπές: Παραίτηση Τζαβέλλα ζητά ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
Ελλάδα 30.04.26

Παραίτηση Τζαβέλλα ζητά ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών κάνει λόγο για «θεσμική εκτροπή», υπογραμμίζοντας πως τίθεται ζήτημα δεοντολογίας λόγω προηγούμενης εμπλοκής του ίδιου εισαγγελικού λειτουργού στην υπόθεση.

Μίνα Μουστάκα
Πρωθυπουργός ντελιβεράς ιδιωτικών συμφερόντων
Αγοραία λογική 30.04.26

Πρωθυπουργός ντελιβεράς ιδιωτικών συμφερόντων

Η παρουσία του πρωθυπουργού στα εγκαίνια ενός ιδιωτικού πανεπιστημίου χρηματοδοτημένου από το fund CVC απλώς επιβεβαίωσε ότι αυτή η κυβέρνηση μόνο να εξυπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα ξέρει

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Το ποδόσφαιρο στα χνάρια του μπάσκετ – Court seats για πολύ «γερά» πορτοφόλια στο Μουντιάλ
On Field 30.04.26

Το ποδόσφαιρο στα χνάρια του μπάσκετ – Court seats για πολύ «γερά» πορτοφόλια στο Μουντιάλ

Για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου, θα υπάρχουν court seats για 12 φιλάθλους, οι οποίοι αναμένεται να πληρώσουν αδρά για να παρακολουθήσουν αγώνες του Μουντιάλ από την… γραμμή του πλαγίου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Ξεκινώ επιχειρηματικά»: Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ύψους 70 εκατ. ευρώ για ενίσχυση νέων πτυχιούχων
Το κριτήριο 30.04.26

«Ξεκινώ επιχειρηματικά»: Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ύψους 70 εκατ. ευρώ για ενίσχυση νέων πτυχιούχων

Ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος στο «Ξεκινώ επιχειρηματικά», το κριτήριο πριμοδότησης, τα ποσά των ενισχύσεων, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 30 Απριλίου 2026
