Ανδρουλάκης: Όσοι και όσο ανέχεστε τη συμμορία του Μαξίμου που οργανώθηκε από Μητσοτάκη – Δημητριάδη είστε συνένοχοι

Παρέμβαση στη Βουλή έκανε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

«Τις τελευταίες ημέρες γινόμαστε οι βουλευτές όλων των κομμάτων παρατηρητές μιας θεσμικής παρακμής. Πραγματικά αναρωτιέμαι, ο πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν για τα θέματα άμυνας και ασφάλειας, τον ρώτησε αν η αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας είχαν παγιδευτεί με Predator από ένα απόστρατο αξιωματικό τρίτης χώρας, πού θα ήταν αυτοί; στα μπουντρούμια ή έξω να τον εκβιάζουν;» ανέφερε αρχικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην παρέμβασή του από το βήμα της Βουλής.

«Για τα στοιχειώδη θέματα ασφάλειας, κάνετε τις ‘κότες’, μπροστά στον εκβιασμό του απόστρατου Ισραηλινού αξιωματικού» συμπλήρωσε ο κ. Ανδρουλάκης για το σκάνδαλο των υποκλοπών και τις σχέσεις της κυβέρνησης με τον Ταλ Ντίλιαν της Intellexa.

Οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης

«Σας ενοχλεί γιατί ασκήσαμε κριτική στη Δικαιοσύνη, σε μία δημοκρατία δυτικού τύπου, είναι δικαίωμα κάθε πολίτη να αξιολογεί τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Αλλά είναι αντιθεσμικό, παραβατικό και επικίνδυνο να εκβιάζεις, να επιτίθεσαι και να οργανώνεις δολοφονίες χαρακτήρα σε δικαστικούς λειτουργούς και προϊσταμένους ανεξάρτητων Αρχών. Αυτό που έκανε η Νέα Δημοκρατία» πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Θα ασκούμε κριτική, γιατί αυτό είναι στις αρχές και τις αξίες μας. Δεν θα σας επιτρέψουμε περαιτέρω θεσμική παρακμή, η οποία έχει πολλές και διαφορετικές μορφές» συμπλήρωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Γαλάζιο παρακράτος στα social media»

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ αναφέρθηκε στο παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας στα social media.

«Αν είχατε αρχές και αξίες, θα είχατε πάει στη δικαιοσύνη απέναντι στο παρακράτος. Όχι, μόνο εσείς. Όλοι οι στόχοι του Predator. Εσείς λοιπόν είστε εκβιαζόμενοι και εσείς στηρίζετε το παρακράτος του Μεγάρου Μαξίμου, τη συμμορία που οργάνωσε Δημητριάδης και Μητσοτάκης» σημείωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης απευθυνόμενος στα στελέχη που κάθονταν στα έδρανα της κυβέρνησης.

«Ποιος πληρώνει τα χιλιάδες τρολ του Διαδικτύου;» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης, κάνοντας αναφορά στον «Georgy Zhukov» και ρωτώντας αν τα στελέχη της κυβέρνησης τον γνωρίζουν.

Όπως τόνισε, πρόκειται για ένα γαλάζιο στέλεχος, απότακτο αστυνομικό, ο οποίος ήταν εργαζόμενος στη γνωστή εταιρεία «Blue Sky», που πλήρωναν ιδιώτες για να στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία, και στο περιβάλλον του κ. Λιβάνιου.

«Ο κ. Θεοδωρικάκος με απόφασή του βάζει ένα απότακτο αστυνομικό, που έχει καταδικαστεί με το μισό ποινικό κώδικα. Με τους ποινικούς κάντε τις δουλειές. Με τους ποινικούς. Αυτό είναι το ήθος σας» πρόσθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την τοποθέτηση του Θεοδόση Μούγιου στην Επιτροπή Έγκρισης Έργων Προγράμματος «Αντώνη Τρίτση».

«Το παρακράτος στις επιτροπές αξιολόγησης. Επίσης, με απόφαση του Προέδρου της Ενιαίας Αρχής Ανεξάρτητων Δημοσίων Συμβάσεων, με την οποία ο εν λόγω κύριος καλείται να αναμορφώσει το παρακράτος, να αναμορφώσει τη νέα Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες συμβάσεις. Προσοχή. Ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, ο απόστρατος καταδικασμένος με το μισό Ποινικό Κώδικα ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών. Δηλαδή κάποιος που είχε οργανώσει τη συκοφαντική μας δυσφήμηση, οργανωμένος από τη γνωστή συμμορία του Μαξίμου, αποδεικνύεται τις σχέσεις με το σκοτάδι και την αριστεία που μας λέγατε. Άρα οι συνεργάτες σας με ποια κριτήρια πήραν αυτές τις θέσεις; Με τα κριτήρια των αποφάσεων της ελληνικής δικαιοσύνης;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι είπε για την Συγγούνα και τις ανεξάρτητες αρχές

Στη συνέχεια, ο Νίκος Ανδρουλάκης στάθηκε στα όσα συνέβησαν στη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής για την εκλογή επικεφαλής στις ανεξάρτητες αρχές.

«Και πάω στο νέο πραξικόπημα, στη νέα εκτροπή, τη σημερινή εκτροπή. Μου κάνει εντύπωση η στάση του ΣΥΡΙΖΑ που από ότι βλέπω εξαφανίστηκε από τις συνεδρίες. Καλό θα ήταν να είχε εδώ ένα εκπρόσωπο να ακούσει τις απόψεις μας και της κυρίας Κωνσταντοπούλου» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και συνέχισε:

«Έκανα μια πρόταση στον πρωθυπουργό τον Σεπτέμβριο. Τι είπα; Τέλος τα παζάρια για τις ανεξάρτητες αρχές κάτω από το τραπέζι. Ανοιχτή πρόσκληση να συλλέξουμε βιογραφικά, να τα αξιολογήσει κάθε κόμμα, να γίνει σύγκληση της αρμόδιας επιτροπής της Διάσκεψης των προέδρων και να τοποθετούμε όλα τα κόμματα. Άρα πρότεινα κάτι που ενισχύει τη διαφάνεια και την αξιοκρατία».

«Διαβάζω τώρα και μήνες ότι κολλησιεργείται με ευθύνη της αντιπολίτευσης. Το γράφουν γνωστοί δημοσιογράφοι, υποστηρικτές του Μεγάρου Μαξίμου και του κ. Μητσοτάκη. Μετά λοιπόν, από μεγάλη ταλαιπωρία και προπαγάνδα. Χθες μαθαίνουμε χθες ότι σήμερα θα συνεδριάσει η επιτροπή, αλλά όχι για τις τρεις, αλλά για τις δύο. Γιατί; Ποιος ο λόγος; Τα βιογραφικά είναι 22 για τα προσωπικά δεδομένα, 25 για το συνήγορο του πολίτη και για την ΑΑΔΕ 22» ανέφερε και υπογράμμισε για τις κινήσεις της κυβέρνησης, ότι «υπάρχουν 3/5 στο πρόσωπο της κ. Συγγούνα και ακυρώνεται η διαδικασία, όταν έχει έναν χρόνο που παραιτήθηκε ο Μενουδάκος».

«Δεν θέλετε ούτε διαφάνεια, ούτε αξιοκρατία. Παζάρια θέλετε; Από το ΠΑΣΟΚ παζάρια δεν θα έχετε. Η κυρία Συγγούνα έπρεπε σήμερα να ήταν πρόεδρος της ΑΠΔΠΧ και εσείς δεν το επιτρέψατε. Δεν είναι φέουδο το κοινοβούλιο, είμαστε εμείς εδώ» τόνισε για τους χειρισμούς της κυβέρνησης.

«Ένα κόμμα που υπό την ηγεσία του κυρίου Μητσοτάκη κοιμίζει νωρίς τους βουλευτές, εκβιάζει τη δικαιοσύνη, στήνει παρακράτος υποκλοπών και νομίζει ότι είναι φέουδο το Κοινοβούλιο. Όχι, δεν είναι, γιατί είμαστε εμείς εδώ. Είμαστε εμείς εδώ. Ο πυλώνας σεβασμού του Κοινοβουλίου και της Δημοκρατίας» συμπλήρωσε ασκώντας δριμεία κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη και το Μέγαρο Μαξίμου.

«Οι μάσκες λοιπόν έπεσαν και σε αυτό το ζήτημα. Ο μόνος που λειτουργεί παραθεσμικά είστε εσείς και κανένας άλλος. Και δεν μιλώ πάλι προσωπικά. Μιλώ κομματικά. Αλλά πρέπει να κατανοήσετε. Η ανοχή σας είναι συνενοχή και αυτό σας αφορά όλους. Και υπουργούς και βουλευτές» συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Από ένα θαύμα εξυγίανσης στην αχαλίνωτη κερδοσκοπία»

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε και στα ενεργειακά θέματα, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση άφησε τη χώρα «ενεργειακά γυμνή, εγκαταλείποντας εγχώριες πηγές που θα μπορούσαν να μας θωρακίσουν σε περιόδους κρίσης, κρίσης».

«Μια υπερσύγχρονη μονάδα που δαπανήθηκαν κοντά στο 1,5 δισ. ευρώ και τώρα καλείται η ΔΕΗ να πληρώσει άλλα 420 εκατ. για να μετατρέψει τη μονάδα αυτή σε φυσικό αέριο, ουσιαστικά να την ξηλώσει. Ο ΑΔΜΗΕ τι σας λέει για αυτό; Είπατε στην Ολομέλεια;» σημείωσε, τονίζοντας ότι «ο ΑΔΜΗΕ πριν από λίγες μέρες με επιστολή του ζητά την παράταση της λειτουργίας της Πτολεμαΐδας 5 γιατί υπάρχει κίνδυνος μπλακ-άουτ το χειμώνα».

Σχολιάζοντας την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι «ο Έλληνας φορολογούμενος θα αναγκαστεί να καταβάλει 700 εκατ. ευρώ για να αποκτήσουν φθηνότερη ενέργεια πολίτες άλλων χωρών, Ρουμανία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Κροατία, Σλοβακία, Πολωνία – γιατί εκεί επενδύει η ΔΕΗ».

«Και αυτά τη στιγμή που ώριμες εγχώριες πράσινες λύσεις, όπως το φράγμα της Μεσοχώρας που είχε εξαγγείλει ο πρωθυπουργός το ’19, παραμένουν ανενεργές, ενώ το δίκτυο διανομής ενέργειας στην Ελλάδα είναι προσβάσιμο μόνο για τους λίγους και τους αρεστούς σας» συμπλήρωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Το 31% του στρατηγικού σχεδίου θα χρηματοδοτηθεί, θα χρηματοδοτηθεί μέσω αύξησης καθαρού δανεισμού από τη ΔΕΗ, καθαρού δανεισμού. Δηλαδή η επιχείρηση θα δανειστεί επιπλέον 7 δις. ευρώ, τη στιγμή που ο καθαρός της δανεισμός έχει σχεδόν διπλασιαστεί από 3,3 δισ. το ’20 σε 6,9 δισεκατομμύρια το 2026. Σύμφωνα λοιπόν μάλιστα με τη ΔΕΗ, ο συνολικός δανεισμός παρακαλώ μέχρι το ’30 θα είναι 16 δισ. ευρώ. Αυτό είναι το success story. Από ένα θαύμα εξυγίανσης σε μια πορεία υπερχρέωσης αχαλίνωτης κερδοσκοπίας» τόνισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υπογραμμίζοντας ότι «ο λαός τα πληρώνει όλα αυτά, στα τιμολόγια του. Αυτά λοιπόν είναι τα μεγάλα ζητήματα τα οποία έχουν δημιουργήσει τα golden boys στη ΔΕΗ».

«Όσοι ανέχεστε το παρακράτος, είστε συνένοχοι»

Στη συνέχεια, απαντώντας στον υπουργό Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε ευθεία επίθεση στην κυβέρνηση κατηγορώντας την για προσπάθεια πολιτικών εξολοθρεύσεων από το Μέγαρο Μαξίμου.

«Εμείς στο ΠΑΣΟΚ, που σηκώσαμε το βάρος της χρεοκοπίας σας. Εσάς των Ζαπείων, σας θυμόμαστε τα Ζάπεια, αυτά που λέγατε μαζί με τους άλλους παρέα. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση πόσο κοντή μνήμη έχετε, κύριε Παπασταύρου. Και πραγματικά θα ήθελα ένα παράδειγμα που το ΠΑΣΟΚ οργάνωσε εξολόθρευση πολιτικού αντιπάλου» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Το Predator στην Ελλάδα γιατί το έφερε ο πρωθυπουργός; Γιατί; Γιατί σας παρακολουθούσαν; Γιατί; Τους υπουργούς σας γιατί; Γιατί οι μισοί υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας είχαν καρφωμένο το Predator. Γιατί η Αρχή των Ενόπλων Δυνάμεων είχαν καρφωμένο το Predator. Μήπως άλλος οργάνωνε πολιτικές εξολοθρεύσεις; Και αυτό σήμερα στον βωμό του να κρυφτεί από τους εκβιασμούς του Ισραηλινού αξιωματικού παίζει παιχνίδια παραθεσμικά; Και μου τα λέτε αυτά πότε; Σήμερα; Που κάνω μία ύψιστη θεσμική καταγγελία; Από το 1974 έχουν περάσει πολλά χρόνια. Απ’ το 2002 επίσης πολλά. Εγώ δεν θυμάμαι ξανά να γίνεται συνεδρίαση και να καλείται τα 3/5 και αντί ο Πρόεδρος της Βουλής να προχωρήσει στην πλήρωση της θέσης του Προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής, να το βάζει στα πόδια. Γιατί το έκανε αυτό σήμερα ο κ. Ζακλαμάνης, κ. Παπασταύρου; Γιατί; Τι επιδιώκετε; Πόσο πιο χαμηλά θα πάει το Ελληνικό Κοινοβούλιο; Πού θα φτάσετε τη δημοκρατία;» επανέλαβε για τη διαδικασία στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.

«Πρότεινα και σχεδόν εξήντα άνθρωποι δέχθηκαν να στείλουν τα βιογραφικά τους. Περιμένουμε μήνες και αυτοί περιμένουν μήνες. Εμείς τα αξιολογήσαμε τα βιογραφικά. Όχι με το ποιος είναι ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιο άλλο κόμμα, αλλά με το ποιος θα είναι ο νέος Ράμμος και ο νέος Μανουδάκος για να βάλουν φραγμό στην απληστία σας, στη διαφθορά σας και στα παιχνίδια που κάνετε με τη δικαιοσύνη. Ήρθε λοιπόν η ώρα σήμερα. Και ενώ υπάρχουν τα τρία πέμπτα, ο κ. Κακλαμάνης το βάζει στα πόδια. Μου προκαλεί αλγηνή εντύπωση. Αλγηνή εντύπωση. Είναι πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε ζήσει ποτέ. Δεν είχαμε ζήσει ποτέ να λέει ένας πρωθυπουργός ότι η επιστολική ψήφο είναι για να ελέγξω τους βουλευτές μου. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ. Ποτέ! Το σημερινό πάλι δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ποτέ! Γι’ αυτά λοιπόν, έχετε μία απάντηση; Αφήστε, λοιπόν, τις θεωρίες και τις μεγαλοστομίες ότι οργανώνουμε την πολιτική σας εξολόθρευση.

«Το κόμμα είναι θεσμικό, προοδευτικό, δημοκρατικό. Δεν είναι παρακρατικό. Δεν είναι παρακρατικό» ανέφερε για το ΠΑΣΟΚ ο κ. Ανδρουλάκης και κατέληξε λέγοντας ότι «όσοι ανέχεστε και όσο ανέχεστε τη συμμορία του Μαξίμου που οργανώθηκε από Μητσοτάκη – Δημητριάδη, είστε συνένοχοι».