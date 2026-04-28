Μενουδάκος για υποκλοπές: Σε χαμηλά επίπεδα αξιοπιστίας η Δικαιοσύνη

Την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την αρχειοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών σχολίασε με δηκτικό τρόπο ο πρώην πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Κωνσταντίνος Μενουδάκος.

Ο κ. Μενουδάκος υπογράμμισε ότι η ελληνική δικαιοσύνη βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα αξιοπιστίας, σημειώνοντας ότι είναι αρκετοί οι παράγοντες και οι υπεύθυνοι που την οδήγησαν σε αυτό το σημείο.

«Η κύρια ευθύνη πάντως ανήκει στα δικά της όργανα, και σε δικές τους ενέργειες και παραλείψεις» υπογράμμισε ο πρώην πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, χαρακτηρίζοντας ως «κραυγαλέο παράδειγμα» τέτοιας ενέργειας την παρεμπόδιση να φωτιστεί η υπόθεση των υποκλοπών.

«Ας παρακολουθήσουμε όμως την εξέλιξη του θέματος» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Κωνσταντίνος Μενουδάκος, προβλέποντας εξελίξεις γύρω από την έρευνα για τις υποκλοπές.