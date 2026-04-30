Μπανγκλαντές: Παιδί πέφτει σε ράγες και ο πατέρας του το καλύπτει ενώ περνά τρένο – Συγκλονιστικές εικόνες
Διαδοχικά βαγόνια διέρχονται από το σημείο, ενώ πατέρας και παιδί βρίσκονται κάτω από το τρένο - Συνολικά οκτώ βαγόνια πέρασαν από το σημείο
Ένα δραματικό περιστατικό σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Κισοργκάντζ του Μπανγκλαντές κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες. Παιδί έπεσε από την αποβάθρα τη στιγμή που διερχόταν τρένο, με τον πατέρα του να αντιδρά μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου.
Σε βίντεο που κατέγραψε επιβάτης, φαίνεται ο άνδρας να καλύπτει το βρέφος με το σώμα του, παραμένοντας ακίνητος καθώς το τρένο περνάει από πάνω τους. Η σκηνή είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς διαδοχικά βαγόνια διέρχονται από το σημείο, ενώ πατέρας και παιδί βρίσκονται κάτω από το τρένο.
Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο:
Dramatic video from a railway station in Bangladesh shows a father shielding his infant underneath a moving train after the child fell off the platform.
Local media reported that both escaped unharmed after eight carriages passed over them. pic.twitter.com/tctiHD04yB
— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) April 30, 2026
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, συνολικά οκτώ βαγόνια πέρασαν από το σημείο. Παρά την επικινδυνότητα, τόσο ο πατέρας όσο και το παιδί βγήκαν αβλαβείς.
Μετά τη διέλευση του τρένου, ο πατέρας σηκώθηκε αμέσως, ενώ επιβάτες που βρίσκονταν στην αποβάθρα έσπευσαν να βοηθήσουν. Η μητέρα πήρε το παιδί στην αγκαλιά της, κλαίγοντας, ανακουφισμένη που και οι δύο είναι καλά.
Το περιστατικό προκάλεσε έντονη συγκίνηση και αναπαράχθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ο πατέρας χαρακτηρίστηκε «ήρωας» από πολλούς χρήστες.
