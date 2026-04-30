«Ψηφιακός βιασμός»: Η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes φιμώνουν τις γυναίκες στη δημόσια ζωή

Η κακοποίηση που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη ωθεί τις γυναίκες εκτός της δημόσιας ζωής, σύμφωνα με μια νέα έκθεση της UN Women.

Η σημαντική αυτή μελέτη διαπίστωσε ότι οι γυναίκες δημοσιογράφοι, ακτιβίστριες και υπερασπίστριες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντιμετωπίζουν αυξανόμενη διαδικτυακή βία, η οποία περιλαμβάνει deepfakes που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη και αυτό που οι ερευνητές αποκαλούν «ψηφιακό βιασμό».

Η μελέτη, «Tipping Point: Επιδράσεις, εκδηλώσεις και αποκατάσταση της διαδικτυακής βίας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης», δημοσιεύθηκε από την UN Women σε συνεργασία με ερευνητές του City St George’s, του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, και του TheNerve, ενός εργαστηρίου ψηφιακής εγκληματολογίας που ιδρύθηκε από τη νομπελίστα Μαρία Ρέσα.

Πάνω από 640 γυναίκες που κατέχουν δημόσια αξιώματα από 119 χώρες συμμετείχαν στην έρευνα στα τέλη του 2025, σύμφωνα με το Euronews.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι το 27% των γυναικών δέχτηκε ανεπιθύμητες σεξουαλικές προτάσεις ή ανεπιθύμητες εικόνες προσωπικού χαρακτήρα, ενώ το 12% είδε προσωπικές του εικόνες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων προσωπικού χαρακτήρα, να μοιράζονται χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Ένα άλλο 6% των γυναικών υπέστη deepfakes ή παραποιημένες εικόνες.

Οι επιθέσεις ήταν «συχνά σκόπιμες και συντονισμένες, με στόχο να σιωπήσουν τις γυναίκες στη δημόσια ζωή, υπονομεύοντας παράλληλα την επαγγελματική τους αξιοπιστία και την προσωπική τους φήμη», διαπίστωσε η μελέτη.

Η κακοποίηση μέσω AI

Κύριος ένοχος της διαδικτυακής κακοποίησης είναι τα εργαλεία deepfake, τα οποία χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να υπερθέσουν την ομοιότητα ενός ατόμου σε πλαστές εικόνες ή βίντεο, συχνά σεξουαλικού περιεχομένου.

Αυτά τα εργαλεία έχουν γίνει φθηνότερα και ταχύτερα και μπορούν να παράγουν σε λίγα λεπτά εικόνες χωρίς συναίνεση που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παρενόχληση.

Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι πάνω από το 40% των γυναικών δήλωσαν ότι είχαν αυτολογοκριθεί στα μέσα social media για να αποφύγουν την κακοποίηση, ενώ το 19% είχε αποσυρθεί από το να εκφράζεται σε επαγγελματικό πλαίσιο.

Αυτό είχε επίσης ως αποτέλεσμα βαρύ ψυχολογικό κόστος, με μία στις τέσσερις γυναίκες να αναφέρει άγχος ή κατάθλιψη και το 13% των ερωτηθέντων να έχει διαγνωστεί με PTSD.

Φιμώνοντας τις γυναίκες

«Ο ψηφιακός βιασμός με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται πλέον στα χέρια των δραστών. Αυτό το φαινόμενο επιταχύνει τη βλάβη από την διαδικτυακή βία που υφίστανται οι γυναίκες στη δημόσια ζωή», δήλωσε η Julie Posetti, καθηγήτρια δημοσιογραφίας και πρόεδρος του Κέντρου Δημοσιογραφίας και Δημοκρατίας στο City St George’s, καθώς και κύρια συγγραφέας της έκθεσης.

«Αυτή η βία τροφοδοτεί την ανατροπή των δικαιωμάτων που οι γυναίκες κέρδισαν με κόπο, σε ένα κλίμα αυξανόμενου αυταρχισμού, δημοκρατικής οπισθοδρόμησης και δικτυωμένης μισογυνίας», πρόσθεσε.

Η έκθεση υπογράμμισε επίσης τις εκτεταμένες αποτυχίες στις θεσμικές αντιδράσεις, με το 25% των περιπτώσεων να αναφέρονται, αλλά μόνο το 15% της αστυνομίας να προβαίνει σε νομικές ενέργειες.

Ένα επιπλέον τέταρτο των ερωτηθέντων που πήγαν στην αστυνομία δήλωσαν ότι τους έκαναν να νιώσουν ότι κατηγορούνται ως θύματα και τους τέθηκαν ερωτήσεις όπως «Τι έκανες για να προκαλέσεις;».

Ένα ίσο ποσοστό ερωτηθέντων δήλωσε ότι οι αστυνομικοί τους έκαναν να νιώσουν υπεύθυνοι για την προστασία τους από περαιτέρω βλάβη.

«Χρειαζόμαστε πιο αποτελεσματική εκπαίδευση και κατάρτιση των φορέων επιβολής του νόμου και του δικαστικού σώματος για να υποστηρίξουμε τη λήψη μέτρων σε περιπτώσεις βίας κατά γυναικών και κοριτσιών που διευκολύνεται από την τεχνολογία», δήλωσε η Pauline Renaud, λέκτορας δημοσιογραφίας στο City St George’s και συν-συγγραφέας της μελέτης.

«Αυτό πρέπει να συνοδεύεται από πολιτική βούληση για την αποτελεσματική ρύθμιση των εταιρειών Big Tech που χρησιμοποιούν την υπερβολική οικονομική και πολιτική τους δύναμη για να υπονομεύσουν την πρόοδο σε αυτόν τον τομέα», πρόσθεσε.