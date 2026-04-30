30.04.2026 | 15:25
Μεγάλη φωτιά σε κατάστημα στο Ίλιον - Εκρήξεις και απεγκλωβισμοί
«Ψηφιακός βιασμός»: Η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes φιμώνουν τις γυναίκες στη δημόσια ζωή
Κόσμος 30 Απριλίου 2026, 15:20

«Ψηφιακός βιασμός»: Η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes φιμώνουν τις γυναίκες στη δημόσια ζωή

Αυτό το φαινόμενο επιταχύνει τη βλάβη από την διαδικτυακή βία που υφίστανται οι γυναίκες στη δημόσια ζωή

Η κακοποίηση που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη ωθεί τις γυναίκες εκτός της δημόσιας ζωής, σύμφωνα με μια νέα έκθεση της UN Women.

Η σημαντική αυτή μελέτη διαπίστωσε ότι οι γυναίκες δημοσιογράφοι, ακτιβίστριες και υπερασπίστριες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντιμετωπίζουν αυξανόμενη διαδικτυακή βία, η οποία περιλαμβάνει deepfakes που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη και αυτό που οι ερευνητές αποκαλούν «ψηφιακό βιασμό».

Η μελέτη, «Tipping Point: Επιδράσεις, εκδηλώσεις και αποκατάσταση της διαδικτυακής βίας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης», δημοσιεύθηκε από την UN Women σε συνεργασία με ερευνητές του City St George’s, του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, και του TheNerve, ενός εργαστηρίου ψηφιακής εγκληματολογίας που ιδρύθηκε από τη νομπελίστα Μαρία Ρέσα.

Πάνω από 640 γυναίκες που κατέχουν δημόσια αξιώματα από 119 χώρες συμμετείχαν στην έρευνα στα τέλη του 2025, σύμφωνα με το Euronews.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι το 27% των γυναικών δέχτηκε ανεπιθύμητες σεξουαλικές προτάσεις ή ανεπιθύμητες εικόνες προσωπικού χαρακτήρα, ενώ το 12% είδε προσωπικές του εικόνες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων προσωπικού χαρακτήρα, να μοιράζονται χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Ένα άλλο 6% των γυναικών υπέστη deepfakes ή παραποιημένες εικόνες.

Οι επιθέσεις ήταν «συχνά σκόπιμες και συντονισμένες, με στόχο να σιωπήσουν τις γυναίκες στη δημόσια ζωή, υπονομεύοντας παράλληλα την επαγγελματική τους αξιοπιστία και την προσωπική τους φήμη», διαπίστωσε η μελέτη.

Η κακοποίηση μέσω AI

Κύριος ένοχος της διαδικτυακής κακοποίησης είναι τα εργαλεία deepfake, τα οποία χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να υπερθέσουν την ομοιότητα ενός ατόμου σε πλαστές εικόνες ή βίντεο, συχνά σεξουαλικού περιεχομένου.

Αυτά τα εργαλεία έχουν γίνει φθηνότερα και ταχύτερα και μπορούν να παράγουν σε λίγα λεπτά εικόνες χωρίς συναίνεση που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παρενόχληση.

Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι πάνω από το 40% των γυναικών δήλωσαν ότι είχαν αυτολογοκριθεί στα μέσα social media για να αποφύγουν την κακοποίηση, ενώ το 19% είχε αποσυρθεί από το να εκφράζεται σε επαγγελματικό πλαίσιο.

Αυτό είχε επίσης ως αποτέλεσμα βαρύ ψυχολογικό κόστος, με μία στις τέσσερις γυναίκες να αναφέρει άγχος ή κατάθλιψη και το 13% των ερωτηθέντων να έχει διαγνωστεί με PTSD.

Φιμώνοντας τις γυναίκες

«Ο ψηφιακός βιασμός με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται πλέον στα χέρια των δραστών. Αυτό το φαινόμενο επιταχύνει τη βλάβη από την διαδικτυακή βία που υφίστανται οι γυναίκες στη δημόσια ζωή», δήλωσε η Julie Posetti, καθηγήτρια δημοσιογραφίας και πρόεδρος του Κέντρου Δημοσιογραφίας και Δημοκρατίας στο City St George’s, καθώς και κύρια συγγραφέας της έκθεσης.

«Αυτή η βία τροφοδοτεί την ανατροπή των δικαιωμάτων που οι γυναίκες κέρδισαν με κόπο, σε ένα κλίμα αυξανόμενου αυταρχισμού, δημοκρατικής οπισθοδρόμησης και δικτυωμένης μισογυνίας», πρόσθεσε.

Η έκθεση υπογράμμισε επίσης τις εκτεταμένες αποτυχίες στις θεσμικές αντιδράσεις, με το 25% των περιπτώσεων να αναφέρονται, αλλά μόνο το 15% της αστυνομίας να προβαίνει σε νομικές ενέργειες.

Ένα επιπλέον τέταρτο των ερωτηθέντων που πήγαν στην αστυνομία δήλωσαν ότι τους έκαναν να νιώσουν ότι κατηγορούνται ως θύματα και τους τέθηκαν ερωτήσεις όπως «Τι έκανες για να προκαλέσεις;».

Ένα ίσο ποσοστό ερωτηθέντων δήλωσε ότι οι αστυνομικοί τους έκαναν να νιώσουν υπεύθυνοι για την προστασία τους από περαιτέρω βλάβη.

«Χρειαζόμαστε πιο αποτελεσματική εκπαίδευση και κατάρτιση των φορέων επιβολής του νόμου και του δικαστικού σώματος για να υποστηρίξουμε τη λήψη μέτρων σε περιπτώσεις βίας κατά γυναικών και κοριτσιών που διευκολύνεται από την τεχνολογία», δήλωσε η Pauline Renaud, λέκτορας δημοσιογραφίας στο City St George’s και συν-συγγραφέας της μελέτης.

«Αυτό πρέπει να συνοδεύεται από πολιτική βούληση για την αποτελεσματική ρύθμιση των εταιρειών Big Tech που χρησιμοποιούν την υπερβολική οικονομική και πολιτική τους δύναμη για να υπονομεύσουν την πρόοδο σε αυτόν τον τομέα», πρόσθεσε.

ΕΚΤ: Παραμένει σε αναμονή – Αμετάβλητα τα επιτόκια

Διατροφικές επιλογές: Θέλετε να τρώτε υγιεινά; Δεσμευτείτε από πριν!

Χαμενεΐ για ΗΠΑ: Οι ξένοι εισβολείς ανήκουν στα βάθη του Περσικού

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

AI: Ποιες ευρωπαϊκές χώρες προσελκύουν τα κορυφαία ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης;
Ποιες ευρωπαϊκές χώρες προσελκύουν τα κορυφαία ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης;

Η Ευρώπη αναδεικνύεται σε τρίτη αγορά ταλέντων στον τομέα της AI, καθώς οι περιορισμοί στις βίζες δυσχεραίνουν τη διαμονή και την εργασία των εργαζομένων στον τομέα της τεχνολογίας στις ΗΠΑ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αγορά εργασίας: CEOs… από απελπισία – Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας
CEOs... από απελπισία - Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας

Καθώς οι νέοι βλέπουν την AI να εξαλείφει σταδιακά τις εισαγωγικές θέσεις εργασίας, η έννοια της υπαλληλικής σχέσης χάνεται και μαζί το όνειρο για μια καλή δουλειά

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Το τέλος της βεβαιότητας: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διέλυσε την κοινή μας πραγματικότητα
Το τέλος της βεβαιότητας: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διέλυσε την κοινή μας πραγματικότητα

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης διαβρώνει την κοινή μας πραγματικότητα δημιουργώντας μια πρωτοφανή κρίση εμπιστοσύνης παγκοσμίως

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί οι περισσότεροι εργοδότες δεν είναι ικανοποιημένοι από την AI – Οι προκλήσεις
Γιατί οι περισσότεροι εργοδότες δεν είναι ικανοποιημένοι από την AI - Οι προκλήσεις

Μόνο ένας στους 10 εργοδότες στην Ελλάδα δηλώνει ότι οι σημερινές λύσεις που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες πρόσληψης, onboarding και εκπαίδευσης

ΑΙ και εργασία: Η τεχνητή νοημοσύνη ίσως να μην σας κλέψει τη δουλειά, αλλά θα αλλάξει ριζικά το επάγγελμά σας
Η τεχνητή νοημοσύνη ίσως να μην σας κλέψει τη δουλειά, αλλά θα αλλάξει ριζικά το επάγγελμά σας

Ίσως η AI να μην καταργεί απλώς θέσεις εργασίας, αλλά να αναδιαμορφώνει σιωπηλά τον τρόπο εργασίας, αυτοματοποιώντας συγκεκριμένες εργασίες και αναδεικνύοντας τη σημασία της ανθρώπινης κρίσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Betsson εντείνει την δράση της κατά του bullying
Η Betsson εντείνει την δράση της κατά του bullying

Η Betsson εντείνει τη δράση της κατά του bullying, ενισχύοντας τον δημόσιο διάλογο γύρω από ένα κοινωνικό φαινόμενο που επηρεάζει τον αθλητισμό, το εργασιακό περιβάλλον και συνολικά την καθημερινότητά μας

Θεσσαλονίκη: Μαθητής έσωσε με λαβή χάιμλιχ γυναίκα που πνιγόταν τρώγοντας ψάρι
Μαθητής έσωσε με λαβή χάιμλιχ γυναίκα που πνιγόταν τρώγοντας ψάρι - «Η εκπαίδευση διαρκεί 10 λεπτά και σώζει ζωές»

Η παρέμβασή του αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς αποκαταστάθηκε η αναπνοή της γυναίκας - Εκτός από τη λαβή Χάιμλιχ, ο 18χρονος γνωρίζει ΚΑΡΠΑ, καθώς και άλλες βασικές πρώτες βοήθειες

Το μοντέλο της JTI στην Ελλάδα: Επενδύσεις στην ακριτική περιφέρεια με διεθνή αντίκτυπο
Το μοντέλο της JTI στην Ελλάδα: Επενδύσεις στην ακριτική περιφέρεια με διεθνή αντίκτυπο

Από τη δημοσιονομική συνεισφορά του 1% των φορολογικών εσόδων έως την ανάδειξη της Ξάνθης σε διεθνή εξαγωγικό κόμβο, η εταιρεία ενισχύει την παραγωγική βάση της Θράκης, δημιουργώντας παράλληλα ανάχωμα στο δημογραφικό μέσω της σταθερής απασχόλησης.

Επέκταση και εκβάθυνση του λιμανιού στη Σίκινο
Επέκταση και εκβάθυνση του λιμανιού στη Σίκινο

«Με μεγάλη επιμονή, υπομονή, μεθοδικότητα,πολύ δουλειά,και με την βοήθεια και συνεργασία πολλών ανθρώπων και φορέων, φτάσαμε στο σημείο κατασκευής του έργου» ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτηση του ο Δήμαρχος.

Κάν'το όπως η Μέριλ Στριπ – Αρνήθηκε ρόλο, ώστε να της προτείνουν διπλάσιο μισθό
Κάν'το όπως η Μέριλ Στριπ - Αρνήθηκε ρόλο, ώστε να της προτείνουν διπλάσιο μισθό

Η Μέριλ Στριπ διάβασε το σενάριο της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada» και αμέσως κατάλαβε ότι θα γινόταν επιτυχία. Οπότε τι έκανε; Αρνήθηκε τον ρόλο, ώστε να διεκδικήσει μεγαλύτερη αμοιβή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ανάπτυξη: Ο κίνδυνος του 1% για την ελληνική οικονομία – Η αβέβαιη πορεία και τα υπαρκτά προβλήματα
Ο κίνδυνος του 1% για την ελληνική οικονομία - Η αβέβαιη πορεία και τα υπαρκτά προβλήματα

H ανησυχία για σημαντική επιβράδυνση της ελληνικής οικονομίας είναι ένα σενάριο που εξετάζουν σοβαρά διεθνείς οργανισμοί. Η ανάπτυξη, τα τέσσερα «γιατί», τα «αντίβαρα» και η «παγίδα» των μέσων όρων.

Στράτος Ιωακείμ
Ανδρουλάκης: Πρέπει να μπουν κανόνες για την εύρυθμη λειτουργία των τραπεζών προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας
Ανδρουλάκης: Πρέπει να μπουν κανόνες για την εύρυθμη λειτουργία των τραπεζών προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ανέπτυξε την πρόταση για το τραπεζικό σύστημα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης που βασίζεται σε τρεις πυλώνες, κατά τη συνάντηση με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη: Η τοξικότητα, η πόλωση και ο λαϊκισμός είναι καλοαναθρεμμένα παιδιά της κυβέρνησης
Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη: Η τοξικότητα, η πόλωση και ο λαϊκισμός είναι καλοαναθρεμμένα παιδιά της κυβέρνησης

«Μιας και θα κάνετε και καμπάνια να βγουν οι 'κουκούλες' από το διαδίκτυο, ξεκινήστε από τους 'κολλητούς' σας», είπε απευθυνόμενος στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Πολιτική Προστασία: Σε ισχύ από σήμερα ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς
Σε ισχύ από σήμερα ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς

Ο χάρτης εκδίδεται με κύριο στόχο την έγκαιρη ενημέρωση των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, προς ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας

Betsson: Ολυμπιακός – Μονακό και Βαλένθια – Παναθηναϊκός πράξη δεύτερη με κορυφαίες Ενισχυμένες Αποδόσεις
Betsson: Ολυμπιακός – Μονακό και Βαλένθια – Παναθηναϊκός πράξη δεύτερη με κορυφαίες Ενισχυμένες Αποδόσεις

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας» τη Μονακό για το δεύτερο μεταξύ τους ματς στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης των play-off της EuroLeague. Η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις τρεις νίκες προκρίνεται στο Final Four. Εκεί, θα παίξει με τη νικήτρια του ζευγαριού Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις Κάουνας

Φερούτσο Λαμποργκίνι – Ο αγρότης με το μεγάλο όνειρο που δημιούργησε το πρώτο supercar στον κόσμο
Φερούτσο Λαμποργκίνι – Ο αγρότης με το μεγάλο όνειρο που δημιούργησε το πρώτο supercar στον κόσμο

Ο πρωτότοκος γιος οικογένειας αγροτών είχε από μικρός πάθος με τους κινητήρες. Από μηχανικός του στρατού έγινε βιομήχανος τρακτέρ. Πείσμωσε όταν ο Φεράρι τον υποτίμησε και έφτιαξε αυτοκίνητα που αγγίζουν την τελειότητα.

Εργατικό ατύχημα στο Superstar II: Σε κρίσιμη κατάσταση 41χρονος λοστρόμος που έπεσε από ύψος έξι μέτρων
Σε κρίσιμη κατάσταση 41χρονος λοστρόμος που έπεσε από ύψος έξι μέτρων κατά τη διάρκεια εργασιών σε πλοίο

Ο τραυματίας ναυτικός υποβλήθηκε σε πολύωρη επέμβαση στο Νοσοκομείο Λάρισας, όπου μεταφέρθηκε με ελικόπτερο από την Αλόννησο - Ανακοινώσεις από το Λιμενικό και τη Seajets για το εργατικό ατύχημα

Ηλεία: Σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας του ανήλικου που σκοτώθηκε με το πατίνι
«Σε γέννησα για να μου φύγεις στα 13;» - Σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας του 13χρονου που σκοτώθηκε με το πατίνι

Η οικογένεια του 13χρονου που σκοτώθηκε με το πατίνι θρηνεί και σημείωσε ότι δεν ζητάει ευθύνες από τον οδηγό του αυτοκινήτου και την οικογένειά του

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

