28.04.2026 | 17:50
Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Στάση εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ
Ένα παλικάρι από τις… λίμνες του Οντάριο
On Field 29 Απριλίου 2026, 00:07

Ένα παλικάρι από τις… λίμνες του Οντάριο

Ο Κόρι Τζόσεφ ήταν ο «άσος στο μανίκι» του προπονητή του Ολυμπιακού, με τον Καναδό να μυρίζεται πλέι οφ και ν’ αφηνιάζει

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Ολυμπιακός έκανε την δουλειά του στο πρώτο ματς με την Μονακό και η νίκη που κατέκτησαν οι «ερυθρόλευκοι» ήταν πανάξια και συνάμα επιβλητική, με τους πρωταθλητές Ελλάδας να κάνουν το 1-0.

Θα πρέπει μάλιστα εδώ να σημειωθεί πως η ελληνική ομάδα δεν χρειάστηκε να πατήσει τέρμα το γκάζι αλλά το σημαντικό είναι ότι η νίκη επιτεύχθηκε και τώρα το μυαλό όλων στον Ολυμπιακό είναι στον αγώνα της Πέμπτης για το 2-0.

Οι «ερυθρόλευκοι» είδαν τους Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ να κάνουν μεγάλο παιχνίδι αλλά εδώ θα πρέπει να σταθεί κάποιος στον Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος ήταν το «πρωτοπαλίκαρο» του Γιώργου Μπαρτζώκα στην πρώτη «μάχη» κόντρα στην ομάδα του Πριγκιπάτου.

Ο Καναδός έκανε αυτό που θα ονειρεύονταν να δει ο προπονητής του και με μια «γεμάτη» εμφάνιση, με 13 πόντους, τέσσερις ασίστ και δύο ριμπάουντ, έγινε καθοριστικός παράγοντας νίκης για τους πειραιώτες.

Ο γεννημένος στο Οντάριο, Τζόσεφ αποδείχθηκε το «κρυφό χαρτί» του Μπαρτζώκα στην μεγάλη αναμέτρηση και πάτησε παρκέ ξέροντας πολύ καλά τι σημαίνουν πλέι οφ.

Θαρρείς κι έβλεπες «άλλον» παίκτη σε σχέση με αυτά που είχαμε δει σε προηγούμενα παιχνίδια κι αυτό αν μη τι άλλο είναι ένα πολύ καλό νέο για τους «ερυθρόλευκους» ενόψει της συνέχειας.

Είπαμε λοιπόν ότι ο Τζόσεφ «μυρίστηκε» πλέι οφ και φανέρωσε στο παρκέ όλες εκείνες τις αρετές που έχει, μετά από χίλια σχεδόν παιχνίδια στο πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα του κόσμου.

Ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη τον Τζόσεφ που είδαμε στον πρώτο αγώνα με την Μονακό και θα είναι μεγάλη υπόθεση για το πλάνο των πρωταθλητών, να συνεχίσει ο Καναδός σε αυτούς τους ρυθμούς.

Η υπεροχή των πρωταθλητών Ελλάδας είναι αναμφισβήτητη και από τα μέσα του δευτέρου δεκαλέπτου, οι «ερυθρόλευκοι» ξεκαθάρισαν στην Μονακό πως δεν είχαν διάθεση γι’… αστεία και πήραν άνετα τη νίκη.

Το παιχνίδι της Πέμπτης είναι ακόμα δυσκολότερο και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούν οι παίκτες της ομάδας του Πειραιά.

Χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή για να κάνει το 2-0 ο Ολυμπιακός στην σειρά και αν οι «ερυθρόλευκοι» κάνουν το δύο στα δύο, τότε αυτομάτως θα έχουν κάνει και άλμα πρόκρισης στο final 4 της Αθήνας.

Είπαμε όμως, η Μονακό δεν έχει τίποτα να χάσει κι αυτό την κάνει πιο επικίνδυνη στον μεθαυριανό αγώνα, κάτι που σημαίνει ότι χρειάζεται απόλυτη συγκέντρωση για να γίνει το 2-0.

ΟΠΕΚ: Μια όχι τόσο απρόσμενη αποχώρηση – Η υπαρξιακή κρίση του καρτέλ

ΟΠΕΚ: Μια όχι τόσο απρόσμενη αποχώρηση – Η υπαρξιακή κρίση του καρτέλ

Η απλή συνήθεια που μειώνει τη μοναξιά – και δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνικότητα

Η απλή συνήθεια που μειώνει τη μοναξιά – και δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνικότητα

Wall Street: Από τα υψηλά της χθεσινής συνεδρίασης… στα χαμηλά

Wall Street: Από τα υψηλά της χθεσινής συνεδρίασης… στα χαμηλά

Αθλητική Ροή
Champions League 29.04.26

Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου 5-4: Παίζοντας μπάλα στο Λούβρο… (vid)

Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου… τερμάτισαν την πίστα του ποδοσφαίρου! Ανεπανάληπτη παράσταση, διαφήμιση του ποδοσφαίρου με 9 γκολ (!) και μια ρεβάνς που ήδη αναμένουμε με λαχτάρα για να μάθουμε τον φιναλίστ του Τσάμπιονς Λιγκ και να «χορτάσουμε» ξανά… αστεράτο ποδόσφαιρο.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68: «Έσπασε» την έδρα με «καυτό» Ναν και καταλυτικό Χέιζ-Ντέιβις
Μπάσκετ 28.04.26

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68: «Έσπασε» την έδρα με «καυτό» Ναν και καταλυτικό Χέιζ-Ντέιβις

Με βολή του Κέντρικ Ναν στα 2,1'' και κλέψιμο του Χέιζ- Ντέιβις στην τελευταία φάση, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να «σπάσει» το πλεονέκτημα έδρα της Βαλένθια στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των πλέι οφ.

Μπαρτζώκας: «Να βάζουμε πίεση στους δημιουργούς της Μονακό και να μην βιαζόμαστε»
Μπάσκετ 28.04.26

Μπαρτζώκας: «Να βάζουμε πίεση στους δημιουργούς της Μονακό και να μην βιαζόμαστε»

Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα στο πρώτο παιχνίδι τη Μονακό, ωστόσο ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε στις δηλώσεις του ότι στο δεύτερο την ερχόμενη Πέμπτη (30/4) περιμένει σαφώς μεγαλύτερη αντίσταση.

Ολυμπιακός – Μονακό 91-70: Σαρωτικός με «20άρα» του Βεζένκοφ, έκανε το πρώτο βήμα για το F-4! (vid)
Μπάσκετ 28.04.26

Ολυμπιακός – Μονακό 91-70: Σαρωτικός με «20άρα» του Βεζένκοφ, έκανε το πρώτο βήμα για το F-4! (vid)

Με τον Βεζένκοφ να σημειώνει 20 πόντους κι ακόμη τέσσερις παίκτες του να έχουν διψήφιο αριθμό πόντων, ο Ολυμπιακός... πάτησε γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και συνέτριψε τη Μονακό στο πρώτο ματς του ΣΕΦ.

Φενερμπαχτσέ – Ζαλγκίρις Κάουνας 89-78: Έκαναν το 1-0 για το F-4 οι Τούρκοι, σούπερ ο Μπιμπέροβιτς (vid)
Μπάσκετ 28.04.26

Φενερμπαχτσέ – Ζαλγκίρις 89-78: Έκαναν το 1-0 οι Τούρκοι με σούπερ Μπιμπέροβιτς

Σχετικά εύκολα έφτασε στην πρώτη νίκη της επί της Ζαλγκίρις Κάουνας, η Φενερμπαχτσέ επικρατώντας με 89-78 στην Πόλη. Πρώτος σκόρερ ο Μπιμπέροβιτς με 26 πόντους, καταλυτικός και ο Χόρτον-Τάκερ με 15.

LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 28.04.26

LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός

LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βαλένθια – Παναθηναϊκός για το Game 1 των playoffs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό
Μπάσκετ 28.04.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μονακό για το Game 1 των playoffs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4HD.

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις Κάουνας
Μπάσκετ 28.04.26

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις Κάουνας

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις. Παρακολουθήστε live στις 20:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις για το Game 1 των playoffs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 5HD.

Ποιες θεωρούνται οι πρώτες «κλεισμένες» μεταγραφές της Euroleague: Ο ΜακΙντάιρ, ο Πίτερς και οι τρεις κινήσεις της Μπαρτσελόνα
Euroleague 28.04.26

Ποιες θεωρούνται οι πρώτες «κλεισμένες» μεταγραφές της Euroleague: Ο ΜακΙντάιρ, ο Πίτερς και οι τρεις κινήσεις της Μπαρτσελόνα

Ποιοι είναι οι πρώτοι παίκτες της Euroleague που έχουν ήδη συμφωνήσει για το καλοκαίρι, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό – Από τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ μέχρι τον Πίτερς και τον Μάικ Τζέιμς που φεύγει από τη Μονακό.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ο Τραμπ αντεπιτίθεται στον Μερτς: «Δεν ξέρει τι λέει»
ΗΠΑ 29.04.26

Σφοδρή (αντ)επίθεση Τραμπ στον Μερτς

«Κάνω κάτι για το Ιράν, επί του παρόντος, που άλλες χώρες ή πρόεδροι θα έπρεπε να είχαν κάνει καιρό τώρα», δηλώνει ο Τραμπ, και επιτίθεται στον Φρίντριχ Μερτς: «Δεν ξέρει τι λέει».

Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου 5-4: Παίζοντας μπάλα στο Λούβρο… (vid)
Champions League 29.04.26

Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου 5-4: Παίζοντας μπάλα στο Λούβρο… (vid)

Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου… τερμάτισαν την πίστα του ποδοσφαίρου! Ανεπανάληπτη παράσταση, διαφήμιση του ποδοσφαίρου με 9 γκολ (!) και μια ρεβάνς που ήδη αναμένουμε με λαχτάρα για να μάθουμε τον φιναλίστ του Τσάμπιονς Λιγκ και να «χορτάσουμε» ξανά… αστεράτο ποδόσφαιρο.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιορτή σήμερα 29 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Ελλάδα 29.04.26

Γιορτή σήμερα 29 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Ποιοι έχουν γιορτή σήμερα 29 Απριλίου σύμφωνα με το εορτολόγιο; Δείτε ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα και ποιοι Άγιοι τιμώνται από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Απριλίου Σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα: Ιάσων, Ιάσονας, Ιάσωνας Σωσίπατρος, Σώπατρος, Σωπάτρα, Σωπατρία, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα * Κέρκυρα, Κερκύρα * Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το […]

Μαρίνα Κουτσούμπα
Το Ευρωκοινοβούλιο καλεί την ΕΕ να καταρτίσει ορισμό του βιασμού με βάση τη συναίνεση
Σειρά της Κομισιόν 29.04.26

Το Ευρωκοινοβούλιο καλεί την ΕΕ να καταρτίσει ορισμό του βιασμού με βάση τη συναίνεση

Οκτώ μέλη της ΕΕ συνεχίζουν να περιλαμβάνουν τη βία στον ορισμό του βιασμού στους ποινικούς κώδικες. Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι δεν μπορεί να ισχύουν διαφορετικά πράγματα όταν περνάει κάποιος τα σύνορα.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψης του 89χρονου στην Πάτρα – Κρατείται στη ΓΑΔΑ
Ελλάδα 28.04.26

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψης του 89χρονου στην Πάτρα – Κρατείται στη ΓΑΔΑ

Ο 89χρονος συνελήφθη χωρίς να προκληθεί αναστάτωση, παρά το γεγονός ότι έφερε οπλισμό - Στην κατοχή του βρέθηκε πιστόλι σε θήκη, με έξι φυσίγγια, καθώς και επιπλέον σακούλα με σφαίρες.

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68: «Έσπασε» την έδρα με «καυτό» Ναν και καταλυτικό Χέιζ-Ντέιβις
Μπάσκετ 28.04.26

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68: «Έσπασε» την έδρα με «καυτό» Ναν και καταλυτικό Χέιζ-Ντέιβις

Με βολή του Κέντρικ Ναν στα 2,1'' και κλέψιμο του Χέιζ- Ντέιβις στην τελευταία φάση, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να «σπάσει» το πλεονέκτημα έδρα της Βαλένθια στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των πλέι οφ.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Να βάζουμε πίεση στους δημιουργούς της Μονακό και να μην βιαζόμαστε»
Μπάσκετ 28.04.26

Μπαρτζώκας: «Να βάζουμε πίεση στους δημιουργούς της Μονακό και να μην βιαζόμαστε»

Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα στο πρώτο παιχνίδι τη Μονακό, ωστόσο ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε στις δηλώσεις του ότι στο δεύτερο την ερχόμενη Πέμπτη (30/4) περιμένει σαφώς μεγαλύτερη αντίσταση.

Σύνταξη
Δουδωνής για υποκλοπές: Αυτοεξευτελιστικές οι τοποθετήσεις παρακολουθούμενων υπουργών – Μείζον πολιτικό θέμα
Πολιτική Γραμματεία 28.04.26

Δουδωνής: Αυτοεξευτελιστικές οι τοποθετήσεις παρακολουθούμενων υπουργών - Μείζον πολιτικό θέμα

Η απόφαση του ΑΠ για το σκάνδαλο των υποκλοπών «μετατρέπει τη χώρα μας σε ένα παράδεισο πρακτόρων, κατασκόπων και εκβιαστών», τονίζει ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ, μιλά για μείζον πολιτικό ζήτημα και εξαπολύει πυρά για τη στάση τους στους υπουργούς θύματα του Predator, μιλώντας για αυτοεξευτελιστικές τοποθετήσεις.

Ο περιορισμός που έχει θέσει η Βικτόρια Μπέκαμ στην έφηβη κόρη της
«Είναι 14» 28.04.26

Η Βικτόρια Μπέκαμ έχει απαγορεύσει στην έφηβη κόρη της να δανειστεί ένα συγκεκριμένο ρούχο από τη ντουλάπα της

Μιλώντας στην εκδήλωση Time100 Summit που έλαβε χώρα Νέα Υόρκη, η Βικτόρια Μπέκαμ ρωτήθηκε αν η έφηβη Χάρπερ θα κληρονομήσει κάποια outfit των Spice Girls.

Οι ΗΠΑ θα εκδώσουν αναμνηστικά διαβατήρια για τα 250ά γενέθλιά τους – Και θα έχουν τη φωτογραφία του Τραμπ
Κι άλλες αλλαγές 28.04.26

Οι ΗΠΑ θα εκδώσουν αναμνηστικά διαβατήρια για τα 250ά γενέθλιά τους – Και θα έχουν τη φωτογραφία του Τραμπ

Τα διαβατήρια θα είναι διαθέσιμα αρχικά μόνο σε αιτούντες στο γραφείο διαβατηρίων της Ουάσιγκτον και μόνο κατόπιν αιτήματος. Ο Τραμπ θα είναι ο πρώτος εν ζωή πρόεδρος που θα εμφανίζεται στο ταξιδιωτικό έγγραφο.

Ολυμπιακός – Μονακό 91-70: Σαρωτικός με «20άρα» του Βεζένκοφ, έκανε το πρώτο βήμα για το F-4! (vid)
Μπάσκετ 28.04.26

Ολυμπιακός – Μονακό 91-70: Σαρωτικός με «20άρα» του Βεζένκοφ, έκανε το πρώτο βήμα για το F-4! (vid)

Με τον Βεζένκοφ να σημειώνει 20 πόντους κι ακόμη τέσσερις παίκτες του να έχουν διψήφιο αριθμό πόντων, ο Ολυμπιακός... πάτησε γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και συνέτριψε τη Μονακό στο πρώτο ματς του ΣΕΦ.

Σύνταξη
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «σφίγγει τα λουριά»: Βαρύτερα πρόστιμα για τις παραβάσεις κρατών-μελών
Άμεσες οι διαδικασίες 28.04.26

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «σφίγγει τα λουριά»: Βαρύτερα πρόστιμα για τις παραβάσεις κρατών-μελών

Οι Βρυξέλλες προχωρούν σε αυστηροποίηση των κυρώσεων για όσες χώρες καθυστερούν την ενσωμάτωση των κοινοτικών οδηγιών, θέτοντας ως στόχο την εξάλειψη των γραφειοκρατικών εμποδίων

Φενερμπαχτσέ – Ζαλγκίρις Κάουνας 89-78: Έκαναν το 1-0 για το F-4 οι Τούρκοι, σούπερ ο Μπιμπέροβιτς (vid)
Μπάσκετ 28.04.26

Φενερμπαχτσέ – Ζαλγκίρις 89-78: Έκαναν το 1-0 οι Τούρκοι με σούπερ Μπιμπέροβιτς

Σχετικά εύκολα έφτασε στην πρώτη νίκη της επί της Ζαλγκίρις Κάουνας, η Φενερμπαχτσέ επικρατώντας με 89-78 στην Πόλη. Πρώτος σκόρερ ο Μπιμπέροβιτς με 26 πόντους, καταλυτικός και ο Χόρτον-Τάκερ με 15.

«Τους τη μπουμπούνησα» είπε στους αστυνομικούς ο 89χρονος όταν συνελήφθη
Ελλάδα 28.04.26

«Τους τη μπουμπούνησα» - Τι είπε στους αστυνομικούς ο 89χρονος όταν συνελήφθη και πώς σχεδίαζε τη διαφυγή του

Τι είπε ο 89χρονος μετά τη σύλληψή του στην Πάτρα για τα όσα συνέβησαν στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο και πώς είχε αποφασίσει να φύγει από τη χώρα.

ΠΑΣΟΚ: Tο κράτος δικαίου στην ατζέντα Ανδρουλάκη – Οι συναντήσεις στη Βουλή
Επικαιρότητα 28.04.26

Tο κράτος δικαίου στην ατζέντα Ανδρουλάκη - Οι συναντήσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, υποδέχθηκε στη Βουλή τις εισηγήτριες της Επιτροπής για την παρακολούθηση των υποχρεώσεων της Ελλάδας προς το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 29 Απριλίου 2026
