Τετάρτη 29 Απριλίου 2026
28.04.2026 | 17:50
Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Στάση εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ
Κόρι Τζόσεφ: Ο x factor του game 1 έχει δαχτυλίδι ΝΒΑ
On Field 29 Απριλίου 2026, 00:09

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εμφάνισε έτοιμο τον Κόρι Τζόσεφ. Και εκείνος του θύμισε πως…

Διονύσης Δελλής
Το πρώτο βήμα στον δρόμο για το ΟΑΚΑ, ο Ολυμπιακός το έκανε ίσως ευκολότερα από ότι μάρτυρα το τελικό 91–70 κόντρα στη Μονακό. Κόντρα ενός ημιχρόνου. Προηγήθηκαν 36-35 οι Μονεγάσκοι στο 18΄, δέχθηκαν ένα ξεγυρισμένο 0-10 σε δύο λεπτά και εκεί τελείωσαν όλα. Πέραν τούδε οι δύο ομάδες δεν συναντήθηκαν ποτέ…

Και ενώ πολύ λογικά οι σεσημασμένοι Σάσα Βεζένκοφ (20 π), Νικόλα Μιλουτίνοφ (13π, 10ριμπ, 3 ασίστ), Τάιλερ Ντόρσει (11π), Εβάν Φουρνιέ (13π, 7ριπ) και Τόμας Γουόκαπ (7ασίστ) έκαναν τη δουλειά τους; Η αλήθεια είναι πως η νύχτα στο μεγάλο λιμάνι είχε x factor. Μια έκπληξη με όνομα και επώνυμο που πριν διεκδικήσει το τρόπαιο της Euroleague έχει κερδίσει δαχτυλίδι ΝΒΑ.

Ναι, ο Κόρεϊ Τζόσεφ. Άφησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας εκτός 12άδας και τον Φρανκ Νιλικίνα και τον Μόντε Μόρις προσφέροντας στον Καναδό πλέι-μέικερ τον κύκλο του rotation που αφορά στον Τόμας Γουόκαπ. Και είναι αλήθεια ότι ο Έλληνας κόουτς πέτυχε διάνα. Διότι ο 35χρονος άσος έκανε ότι ήθελε στο παρκέ: 13 πόντοι, 2/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3/3 βολές, 4 ασίστ, 2 ριμπάουντ σε 18 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα. Κανονική παράσταση από κάποιον που δίνει την εντύπωση πως όντως μπορεί να αποτελέσει τον παίκτη «παραπάνω» στην τελική ευθεία της σεζόν.

Δεκατρία χρόνια πριν ο Τζόσεφ άνοιγε τον playoffs κύκλο του φορώντας τα σπιρούνια του Γκρεγκ Πόποβιτς. Έπαιξε τελικούς το 2013 και πήρε το πρωτάθλημα του ΝΒΑ το 2014 με τους Spurs. Υπέγραψε για 30 εκατ δολάρια και έγινε τραγούδι από τον Drake το 2015 επιστρέφοντας στο Τορόντο, τη γενέτειρα του, για τους Raptors. Με εκείνους έφτασε στον τελικό της Ανατολής το 2016 και στους ημιτελικούς του 2017 χάνοντας δυο φορές από τον ΛεΜπρον. Είχε μια ακόμη διετία 2018-2019 με τους Pacers στην Ιντιάνα. Έφτασε ως εκεί με και τους Magic πρόπερσι.

Κάποιος με 87 playoffs ματς ΝΒΑ στην καριέρα του: Πρωταθλητής αλλά και φιναλίστ σε κάθε πιθανό τελικό. Άλλος με το βιογραφικό του στα λημέρια της Euroleague δεν γυρίζει, όσο και αν ψάξεις. Πολυτέλεια να υπάρχει στο ρόστερ σου. Πολλώ δε μάλλον όταν πλέον και το σωματικό του βάρος και οι αναπνοές του παραπέμπουν σε στρατιώτη έτοιμο να βουτήξει στους καπνούς της μάχης.

Φυσικά μια νίκη ίσον… καμία σε αυτό το επίπεδο. Και οι Ερυθρόλευκοι το ξέρουν καλά πως έχουν ακόμη δουλειά ως ότου να ξεμπερδέψουν με τη Μονακό. «Θα είναι δυσκολότερο τη Πέμπτη» έλεγε με σιγουριά στο φινάλε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

«Πρέπει να ανεβάσουμε την απόδοσή μας σε αυτό το σημείο της σεζόν. Παίζουμε απέναντι σε μια καλή ομάδα. Έχουμε βάθος στον πάγκο, με πολλές λύσεις και ταλέντο. Πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε ομαδικά και σημασία έχει να κερδίζουμε» πρόσθεσε ο Τζόσεφ μιλώντας σαν… assistant. Καλύτερο από το 1-0 είναι το 2-0 και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού

Πετρέλαιο
ΟΠΕΚ: Μια όχι τόσο απρόσμενη αποχώρηση – Η υπαρξιακή κρίση του καρτέλ

Wall Street: Από τα υψηλά της χθεσινής συνεδρίασης… στα χαμηλά

Champions League 29.04.26

Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου 5-4: Παίζοντας μπάλα στο Λούβρο… (vid)

Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου… τερμάτισαν την πίστα του ποδοσφαίρου! Ανεπανάληπτη παράσταση, διαφήμιση του ποδοσφαίρου με 9 γκολ (!) και μια ρεβάνς που ήδη αναμένουμε με λαχτάρα για να μάθουμε τον φιναλίστ του Τσάμπιονς Λιγκ και να «χορτάσουμε» ξανά… αστεράτο ποδόσφαιρο.

Γιώργος Νοικοκύρης
Ο Μπρούνο Φερνάντες «καίγεται» για δύο ασίστ
On Field 28.04.26

Ο Πορτογάλος άσος της Γιουνάιτεντ έφτασε τις 19 τελικές πάσες στην Πρέμιερ Λιγκ και θέλει δύο ακόμα στα τέσσερα τελευταία ματς του πρωταθλήματος, για να γράψει ιστορία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο πρώτος «κομάντο» στις μάχες του Ολυμπιακού
On Field 28.04.26

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του για τον μεγάλο αγώνα της Κυριακής στην Τούμπα και ο προπονητής των πρωταθλητών περιμένει πολλά από τον πολεμιστή της μεσαίας γραμμής των «ερυθρόλευκων»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η ευχάριστη έκπληξη στην παρέλαση του ΟΦΗ και η μεγαλύτερη στήριξη που αξίζουν οι Κρητικοί
Ποδόσφαιρο 28.04.26

Η δυναμική παρουσία χιλιάδων Κρητικών στην φιέστα του ΟΦΗ για την κατάκτηση του Κυπέλλου φέρνει το προσκήνιο το θέμα της στήριξης των «ασπρόμαυρων» που δεν είχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τα κρυμμένα μυστικά του τελικού Κυπέλλου
On Field 27.04.26

Είχε τα θέματά του ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, από την «εξαφανισμένη» βαθμολογία των διαιτητών μέχρι και την τρανταχτή απουσία από την απονομή…

Βάιος Μπαλάφας
Ο Κόντης ήταν μία μεταφυσική τιμωρία για τον Παναθηναϊκό
Παιχνίδια της μοίρας 27.04.26

Το ποδόσφαιρο επέλεξε να τιμωρήσει τον Παναθηναϊκό με τον πιο σκληρό τρόπο, αφού τον «έριξε» ευρωπαϊκή διοργάνωση ο προπονητής που κρίθηκε ανεπαρκής από τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Το πιο καλό νέο είναι ο… Τζόουνς
On Field 26.04.26

Η επιστροφή του Αμερικανού προσφέρει πολλά στον Μπαρτζώκα ενόψει Μονακό και ο σέντερ των πειραιωτών έδειξε κόντρα στην ΑΕΚ πως είναι έτοιμος να δώσει σημαντικές λύσεις

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μεγάλο ρεκόρ από τον Ντιμάρκο
On Field 26.04.26

Ο ακραίος μπακ της Ίντερ έφτασε τις 17 ασίστ και είναι πλέον ο παίκτης με τις περισσότερες τελικές πάσες στην ιστορία της Serie A

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Τραμπ αντεπιτίθεται στον Μερτς: «Δεν ξέρει τι λέει»
ΗΠΑ 29.04.26

«Κάνω κάτι για το Ιράν, επί του παρόντος, που άλλες χώρες ή πρόεδροι θα έπρεπε να είχαν κάνει καιρό τώρα», δηλώνει ο Τραμπ, και επιτίθεται στον Φρίντριχ Μερτς: «Δεν ξέρει τι λέει».

Σύνταξη
Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου 5-4: Παίζοντας μπάλα στο Λούβρο… (vid)
Champions League 29.04.26

Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου… τερμάτισαν την πίστα του ποδοσφαίρου! Ανεπανάληπτη παράσταση, διαφήμιση του ποδοσφαίρου με 9 γκολ (!) και μια ρεβάνς που ήδη αναμένουμε με λαχτάρα για να μάθουμε τον φιναλίστ του Τσάμπιονς Λιγκ και να «χορτάσουμε» ξανά… αστεράτο ποδόσφαιρο.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιορτή σήμερα 29 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Ελλάδα 29.04.26

Ποιοι έχουν γιορτή σήμερα 29 Απριλίου σύμφωνα με το εορτολόγιο; Δείτε ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα και ποιοι Άγιοι τιμώνται από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Απριλίου Σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα: Ιάσων, Ιάσονας, Ιάσωνας Σωσίπατρος, Σώπατρος, Σωπάτρα, Σωπατρία, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα * Κέρκυρα, Κερκύρα * Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το […]

Μαρίνα Κουτσούμπα
Το Ευρωκοινοβούλιο καλεί την ΕΕ να καταρτίσει ορισμό του βιασμού με βάση τη συναίνεση
Σειρά της Κομισιόν 29.04.26

Οκτώ μέλη της ΕΕ συνεχίζουν να περιλαμβάνουν τη βία στον ορισμό του βιασμού στους ποινικούς κώδικες. Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι δεν μπορεί να ισχύουν διαφορετικά πράγματα όταν περνάει κάποιος τα σύνορα.

Σύνταξη
Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψης του 89χρονου στην Πάτρα – Κρατείται στη ΓΑΔΑ
Ελλάδα 28.04.26

Ο 89χρονος συνελήφθη χωρίς να προκληθεί αναστάτωση, παρά το γεγονός ότι έφερε οπλισμό - Στην κατοχή του βρέθηκε πιστόλι σε θήκη, με έξι φυσίγγια, καθώς και επιπλέον σακούλα με σφαίρες.

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68: «Έσπασε» την έδρα με «καυτό» Ναν και καταλυτικό Χέιζ-Ντέιβις
Μπάσκετ 28.04.26

Με βολή του Κέντρικ Ναν στα 2,1'' και κλέψιμο του Χέιζ- Ντέιβις στην τελευταία φάση, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να «σπάσει» το πλεονέκτημα έδρα της Βαλένθια στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των πλέι οφ.

Μπαρτζώκας: «Να βάζουμε πίεση στους δημιουργούς της Μονακό και να μην βιαζόμαστε»
Μπάσκετ 28.04.26

Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα στο πρώτο παιχνίδι τη Μονακό, ωστόσο ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε στις δηλώσεις του ότι στο δεύτερο την ερχόμενη Πέμπτη (30/4) περιμένει σαφώς μεγαλύτερη αντίσταση.

Δουδωνής για υποκλοπές: Αυτοεξευτελιστικές οι τοποθετήσεις παρακολουθούμενων υπουργών – Μείζον πολιτικό θέμα
Πολιτική Γραμματεία 28.04.26

Η απόφαση του ΑΠ για το σκάνδαλο των υποκλοπών «μετατρέπει τη χώρα μας σε ένα παράδεισο πρακτόρων, κατασκόπων και εκβιαστών», τονίζει ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ, μιλά για μείζον πολιτικό ζήτημα και εξαπολύει πυρά για τη στάση τους στους υπουργούς θύματα του Predator, μιλώντας για αυτοεξευτελιστικές τοποθετήσεις.

Ο περιορισμός που έχει θέσει η Βικτόρια Μπέκαμ στην έφηβη κόρη της
«Είναι 14» 28.04.26

Μιλώντας στην εκδήλωση Time100 Summit που έλαβε χώρα Νέα Υόρκη, η Βικτόρια Μπέκαμ ρωτήθηκε αν η έφηβη Χάρπερ θα κληρονομήσει κάποια outfit των Spice Girls.

Οι ΗΠΑ θα εκδώσουν αναμνηστικά διαβατήρια για τα 250ά γενέθλιά τους – Και θα έχουν τη φωτογραφία του Τραμπ
Κι άλλες αλλαγές 28.04.26

Τα διαβατήρια θα είναι διαθέσιμα αρχικά μόνο σε αιτούντες στο γραφείο διαβατηρίων της Ουάσιγκτον και μόνο κατόπιν αιτήματος. Ο Τραμπ θα είναι ο πρώτος εν ζωή πρόεδρος που θα εμφανίζεται στο ταξιδιωτικό έγγραφο.

Ολυμπιακός – Μονακό 91-70: Σαρωτικός με «20άρα» του Βεζένκοφ, έκανε το πρώτο βήμα για το F-4! (vid)
Μπάσκετ 28.04.26

Με τον Βεζένκοφ να σημειώνει 20 πόντους κι ακόμη τέσσερις παίκτες του να έχουν διψήφιο αριθμό πόντων, ο Ολυμπιακός... πάτησε γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και συνέτριψε τη Μονακό στο πρώτο ματς του ΣΕΦ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «σφίγγει τα λουριά»: Βαρύτερα πρόστιμα για τις παραβάσεις κρατών-μελών
Άμεσες οι διαδικασίες 28.04.26

Οι Βρυξέλλες προχωρούν σε αυστηροποίηση των κυρώσεων για όσες χώρες καθυστερούν την ενσωμάτωση των κοινοτικών οδηγιών, θέτοντας ως στόχο την εξάλειψη των γραφειοκρατικών εμποδίων

Φενερμπαχτσέ – Ζαλγκίρις Κάουνας 89-78: Έκαναν το 1-0 για το F-4 οι Τούρκοι, σούπερ ο Μπιμπέροβιτς (vid)
Μπάσκετ 28.04.26

Σχετικά εύκολα έφτασε στην πρώτη νίκη της επί της Ζαλγκίρις Κάουνας, η Φενερμπαχτσέ επικρατώντας με 89-78 στην Πόλη. Πρώτος σκόρερ ο Μπιμπέροβιτς με 26 πόντους, καταλυτικός και ο Χόρτον-Τάκερ με 15.

«Τους τη μπουμπούνησα» είπε στους αστυνομικούς ο 89χρονος όταν συνελήφθη
Ελλάδα 28.04.26

Τι είπε ο 89χρονος μετά τη σύλληψή του στην Πάτρα για τα όσα συνέβησαν στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο και πώς είχε αποφασίσει να φύγει από τη χώρα.

ΠΑΣΟΚ: Tο κράτος δικαίου στην ατζέντα Ανδρουλάκη – Οι συναντήσεις στη Βουλή
Επικαιρότητα 28.04.26

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, υποδέχθηκε στη Βουλή τις εισηγήτριες της Επιτροπής για την παρακολούθηση των υποχρεώσεων της Ελλάδας προς το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

