Ο Μπρούνο Φερνάντες «καίγεται» για δύο ασίστ

Η νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί της Μπρέντφορντ με 2-1 φέρνει την ομάδα του Μίκαελ Κάρικ ένα βήμα από την συμμετοχή στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Η Γιουνάιτεντ θα πετύχει λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, τον στόχο που είχε θέσει όταν ανέλαβε την τεχνική της ηγεσία ο Κάρικ και πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια που έγινε έχει ο Μπρούνο Φερνάντες.

Ο Πορτογάλος μέσος κάνει πράγματα και θαύματα την φετινή σεζόν και ήταν αυτός που έκανε την τελική πάσα στον Σέσκο, για το δεύτερο γκολ των γηπεδούχων στην χθεσινή αναμέτρηση στο Ολντ Τράφορντ.

Έτσι ο διεθνής άσος έφτασε τις 19 ασίστ στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ και βρίσκεται στην δεύτερη θέση της λίστας με τις περισσότερες τελικές πάσες σε μια σεζόν στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Στην πρώτη θέση βρίσκονται ο Κέβιν Ντε Μπρόινε και ο Τιερί Ανρί με 20 ασίστ σε μια σεζόν στην Πρέμιερ Λιγκ κι αυτό σημαίνει ότι ο Πορτογάλος μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θέλει δύο ασίστ ακόμα για να τους ξεπεράσει και να γράψει ιστορία.

Η ομάδα του Κάρικ έχει να δώσει τέσσερα ακόμα παιχνίδια στο φετινό πρωτάθλημα και ο Πορτογάλος μέσος «καίγεται» για δύο ασίστ, ώστε να πάρει στα χέρια του το σημαντικό αυτό ρεκόρ.

Η φετινή παρουσία του Φερνάντες ήταν εντυπωσιακή αλλά το μέλλον του παίκτη στο «θέατρο των ονείρων» παραμένει αμφίβολο. Ο διεθνής χαφ έχει συμβόλαιο με την Γιουνάιτεντ για έναν ακόμα χρόνο, αλλά κανείς δεν μπορεί ν’ αποκλείσει το ενδεχόμενο αποχώρησης του 31χρονου μέσου από το Ολντ Τράφορντ.

Η διοίκηση της Γιουνάιτεντ επιθυμεί την επέκταση της συνεργασίας με τον έμπειρο άσο και αναμένεται να προτείνει μια καλή αύξηση αποδοχών στον παίκτη, προκειμένου ο Φερνάντες να υπογράψει νέο συμβόλαιο αλλά μέχρι στιγμής ο Πορτογάλος άσος δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του.

Θυμίζουμε ότι τον περασμένο Γενάρη ο Φερνάντες έφτασε ένα… βήμα από την αποχώρηση, καθώς υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας, αλλά τελικά έμεινε στην αγγλική ομάδα.