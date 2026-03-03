sports betsson
Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
Σημαντική εξέλιξη:
02.03.2026 | 22:28
Το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ – «Θα βομβαρδίζουμε όλα τα πλοία» λένε οι Φρουροί της Επανάστασης
O Λίνεκερ αποθέωσε τον Μπρούνο Φερνάντες
Ποδόσφαιρο 03 Μαρτίου 2026, 08:12

O Λίνεκερ αποθέωσε τον Μπρούνο Φερνάντες

«Ο Φερνάντες είναι ο παίκτης της σεζόν στην Premier League», σχολίασε ο Γκάρι Λίνεκερ για τον αρχηγό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
A
A
Ο Μπρούνο Φερνάντες, με ένα γκολ (με πέναλτι) και με μια ασίστ, οδήγησε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε νίκη με 2-1 επί της Κρίσταλ Πάλας και η παλιά μεγάλη δόξα του αγγλικού ποδοσφαίρου, ο εμβληματικός Γκάρι Λίνεκερ αποθέωσε τον Πορτογάλο άσσο των «κόκκινων διαβόλων». Ο Λίνεκερ όχι μόνο δεν ήταν λιτός στα σχόλια αλλά τόνισε ότι «είναι ο παίκτης της χρονιάς στην Premier League» και παράλληλα τον έχρισε και «σπουδαίο ποδοσφαιρικό μυαλό».

Με τη νίκη επί της Κρίσταλ Πάλας, η Γιουνάιτεντ ανέβηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, ενώ ο Μίκαελ Κάρικ συνέχισε το αήττητο ξεκίνημά του ως υπηρεσιακός προπονητής, με έξι νίκες και μία ισοπαλία σε επτά αγώνες. «Τον βλέπεις να παίζει αριστερά, τον βλέπεις δεξιά… τι μυαλό! Για μένα είναι ο παίκτης της σεζόν», τόνισε ο Γκάρι Λίνεκερ για τον Μπρούνο Φερνάντες αν και παραδέχθηκε ότι «πιθανότατα θα το δώσουν (σ.σ. τον τίτλο του παίκτη της χρονιάς) σε κάποιον που θα κατακτήσει τίτλο. Για μένα είναι αυτός ή ίσως ο Ντέκλαν Ράις, αν η ‘Αρσεναλ καταφέρει να πάρει το πρωτάθλημα».

Ο Λίνεκερ έβαλε έναν ακόμη «αστερίσκο», προσθέτοντας ένα ακόμη όνομα για τον τίτλο του παίκτη της χρονιάς: «Ίσως μόνο αν επιστρέψει, αρχίσει να σκοράρει ασταμάτητα και χαρίσει τον τίτλο στη Σίτι, να το πάρει ξανά ο Ερλινγκ Χάαλαντ».

Σε 27 συμμετοχές στην Premier League ο Μπρούνο Φερνάντες «μετράει» 11 γκολ και 13 ασίστ. Παράλληλα, μέχρι τώρα ο Ντέκλαν Ράις πέτυχε 5 γκολ και έβγαλε 8 ασίστ, ενώ είναι κομβικός στην ανάπτυξη και στην αμυντική ισορροπία. Ο δε ‘Ερλινγκ Χάαλαντ σκόραρε 19 γκολ, είναι πρώτος σκόρερ της Premier League, αλλά σημείο αναφοράς στην κούρσα του τίτλου.

Ωστόσο, η διαφορά του Μπρούνο Φερνάντες έγκειται στο γεγονός ότι δεν περιορίζεται σε ρόλο εκτελεστή ή «καθαρού» χαφ. Είναι ο παίκτης που οργανώνει, εκτελεί, καθοδηγεί και, κυρίως, αναλαμβάνει ευθύνη στα δύσκολα. Σε μια σεζόν όπου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κυνηγά την επιστροφή της στην κορυφή, ο Πορτογάλος δείχνει να σηκώνει στις πλάτες του ολόκληρο το αγωνιστικό πλάνο.

Ο Φερνάντες δεν αποτελεί απλώς τον δημιουργικό άξονα της Γιουνάιτεντ, αλλά τον απόλυτο ηγέτη της μέσα στο γήπεδο.

Φυσικό αέριο
Ενεργειακή ασφάλεια: Συναγερμός για καύσιμα και αέριο – Επί ποδός η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων

Ενεργειακή ασφάλεια: Συναγερμός για καύσιμα και αέριο – Επί ποδός η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων

Κόσμος
Νέο ισραηλινό σφυροκόπημα στη Βηρυτό – Το Ιράν έπληξε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν

Νέο ισραηλινό σφυροκόπημα στη Βηρυτό – Το Ιράν έπληξε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν

Αθλητική Ροή
Καλλιτεχνική κολύμβηση 02.03.26

Στην ΕΟΕ οι αδελφές Αλεξανδρή, συναντήθηκαν με τον Ισίδωρο Κούβελο: «Η επιστροφή σας μας έδωσε μεγάλη χαρά»

Η επιστροφή της Άννας-Μαρίας, της Ειρήνης και της Βασιλικής Αλεξανδρή στην Ελλάδα είναι γεγονός καθώς οι τρίδυμες πρωταθλήτριες της καλλιτεχνικής κολύμβησης θα αγωνίζονται πλέον με τα εθνικά χρώματα.

Σύνταξη
Ο Τζόκοβιτς στους Λέικερς! ΛεΜπρόν και Ντόντσιτς υποδέχθηκαν τον κορυφαίο τενίστα (vids)
Μπάσκετ 02.03.26

Ο Τζόκοβιτς στους Λέικερς! ΛεΜπρόν και Ντόντσιτς υποδέχθηκαν τον κορυφαίο τενίστα (vids)

Ο εκ των κορυφαίων τενιστών όλων των εποχών Νόβακ Τζόκοβιτς βρέθηκε στο παιχνίδι των Λέικερς με τους Κινγκς, όπου αποθεώθηκε, ενώ πέρασε χρόνο με τους Λούκα Ντόντσιτς και ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μαυροβούνιο – Ελλάδα 65-79: Σπουδαία νίκη με σούπερ Τολιόπουλο η Εθνική! (vids)
Μπάσκετ 02.03.26

Μαυροβούνιο – Ελλάδα 65-79: Σπουδαία νίκη με σούπερ Τολιόπουλο η Εθνική! (vids)

Χάρη σε έναν εξαιρετικό Βασίλη Τολιόπουλο στο Μαυροβούνιο που είχε 27 πόντους, 5 ριμπάουντ, 10 ασίστ, η Ελλάδα πήρε εκτός έδρας νίκη με 79-65 κόντρα στο Μαυροβούνιο και πέρασε ξανά στην κορυφή!

Σύνταξη
Μπάρτσα και Ρεάλ τα δίνουν όλα για Ρόδρι
On Field 02.03.26

Μπάρτσα και Ρεάλ τα δίνουν όλα για Ρόδρι

Ο ισπανικός Τύπος αναφέρει πως «μπλαουγκράνα» και «μερένχες» κάνουν μεγάλη προσπάθεια για την απόκτηση του διεθνούς μέσου της Σίτι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αντρέα Τρινκιέρι κι επίσημα στον ΠΑΟΚ – Πότε πιάνει δουλειά
Μπάσκετ 02.03.26

Αντρέα Τρινκιέρι κι επίσημα στον ΠΑΟΚ – Πότε πιάνει δουλειά

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε επίσημα την πρόσληψη του έμπειρου Ιταλού τεχνικού, Αντρέα Τρινκιέρι, ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα πρώτου προπονητή από το καλοκαίρι. Το συμβόλαιο που υπέγραψε είναι για τρία χρόνια

Σύνταξη
Premier League: Κόκκινη κάρτα στο VAR για κόρνερ, προβληματισμός για την «αδιαφορία» των διαιτητών
Ποδόσφαιρο 02.03.26

Premier League: Κόκκινη κάρτα στο VAR για κόρνερ, προβληματισμός για την «αδιαφορία» των διαιτητών

Η Premier League θα εξαιρεθεί από μια νέα προτεινόμενη αλλαγή κανονισμού που επιτρέπει στο VAR να εξετάζει αν πρέπει να καταλογιστεί κόρνερ. Για ποια …επιδημία «αδιαφορούν» οι διαιτητές

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Μαυροβούνιο – Ελλάδα
Μπάσκετ 02.03.26

LIVE: Μαυροβούνιο – Ελλάδα

LIVE: Μαυροβούνιο – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μαυροβούνιο – Ελλάδα για την 4η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Μουρίνιο: «Αν η ρατσιστική επίθεση στον Βινίσιους αποδειχθεί, η καριέρα του Πρεστιάνι στη Μπενφίκα τελείωσε»
Ποδόσφαιρο 02.03.26

Μουρίνιο: «Αν η ρατσιστική επίθεση αποδειχθεί, ο Πρεστιάνι θα τελειώσει από τη Μπενφίκα»

Ο Ζοσέ Μουρίνιο ξεκαθάρισε πως αν αποδειχθεί η ρατσιστική επίθεση που ισχυρίζεται ο Βινίσιους οτι δέχθηκε από τον παίκτη του Τζιανλούκα Πρεστιάνι, τότε ο Αργεντινός θα αποτελέσει παρελθόν.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Tα διλήμματα στο τραπέζι Μητσοτάκη για πρόωρες εκλογές: Ο πόλεμος στο Ιράν, η συνταγματική αναθεώρηση, η ελληνική προεδρία Ε.Ε.
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Tα διλήμματα στο τραπέζι Μητσοτάκη για πρόωρες εκλογές: Ο πόλεμος στο Ιράν, η συνταγματική αναθεώρηση, η ελληνική προεδρία Ε.Ε.

Εισηγήσεις για κάλπες το Φθινόπωρο δέχεται ο Κυρ. Μητσοτάκης ήδη από πριν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τα σενάρια και το σκεπτικό εκείνων που τάσσονται υπέρ των πρόωρων εκλογών, αλλά και όσων θέλουν εξάντληση της τετραετίας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Θεσμική η συνάντηση Ανδρουλάκη – Μητσοτάκη – Δεν υπάρχουν περιθώρια συναίνεσης σε άλλα θέματα διαμηνύει το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Θεσμική η συνάντηση Ανδρουλάκη – Μητσοτάκη – Δεν υπάρχουν περιθώρια συναίνεσης σε άλλα θέματα διαμηνύει το ΠΑΣΟΚ

Υπό τη σκιά της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε αυστηρά θεσμικό πλαίσιο. «Δεν υπάρχει χώρος για συναινέσεις γύρω από άλλα θέματα, θα συζητήσουν αποκλειστικά για την πολεμική σύρραξη» ξεκαθαρίζουν από το ΠΑΣΟΚ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Συναγερμός για καύσιμα και φυσικό αέριο – Επί ποδός η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων
Ενεργειακή ασφάλεια 03.03.26

Συναγερμός για καύσιμα και φυσικό αέριο – Επί ποδός η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων

Τα σενάρια για ενεργειακή ασφάλεια και τιμές σε καύσιμα και φυσικό αέριο – Κλειδί τα Στενά του Ορμούζ – Στο τραπέζι η σύγκληση της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Β. Σπανάκης: Πρώτη γραμμή οι Δήμοι για την πρόληψη πυρκαγιών–Ζητούμενο της ΚΕΔΕ η ουσιαστική ενίσχυση τους
Στο πεδίο 03.03.26

Β. Σπανάκης: Πρώτη γραμμή οι Δήμοι για την πρόληψη πυρκαγιών–Ζητούμενο της ΚΕΔΕ η ουσιαστική ενίσχυση τους

Ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης τόνισε ότι οι 332 Δήμοι θα βρίσκονται και φέτος στην πρώτη γραμμή για μέτρα πρόληψης κατά των πυρκαγιών. Η ΚΕΔΕ επισημαίνει ότι χρειάζονται Μέσα, πόροι και προσωπικό.

Σύνταξη
Νέο ισραηλινό σφυροκόπημα στη Βηρυτό – Το Ιράν έπληξε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν
Εξαπλώνεται ο πόλεμος 03.03.26

Νέο ισραηλινό σφυροκόπημα στη Βηρυτό – Το Ιράν έπληξε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν

Ορατός ο κίνδυνος γενικευμένου πολέμου στη Μέση Ανατολή - Οι φονικές επιδρομές ΗΠΑ και Ισραήλ σε Ιράν και Λίβανο συνεχίζονται - Ο Τραμπ ανοίγει παράθυρο για χερσαία επέμβαση - Η Τεχεράνη συνεχίζει να πλήττει αμερικανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
«Αυτός δεν είναι πόλεμος χωρίς τέλος» λέει ο Νετανιάχου για την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν
Κόσμος 03.03.26

«Αυτός δεν είναι πόλεμος χωρίς τέλος» λέει ο Νετανιάχου για την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν

«Μπορεί να απαιτήσει κάποιο χρόνο, αλλά όχι χρόνια» διαμήνυσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον πόλεμο ΗΠΑ Ισραήλ κατά του Ιράν

Σύνταξη
Αλλάζει γούστα η Ευρώπη στα ταξίδια της: Έτσι απαντά στην κλιματική αλλαγή
Ποιοι οι προορισμοί 03.03.26

Αλλάζει γούστα η Ευρώπη στα ταξίδια της: Έτσι απαντά στην κλιματική αλλαγή

Ο υπερτουρισμός και οι καύσωνες αλλάζουν τις ταξιδιωτικές συνήθειες: οι επισκέπτες επιλέγουν πιο δροσερούς, λιγότερο πολυσύχναστους προορισμούς στην Ευρώπη και προτιμούν πλέον άνοιξη και φθινόπωρο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ρουκέτες αυξήσεων στα καύσιμα – Τι είναι το φαινόμενο «rockets and feathers» και πώς επηρεάζει τις τιμές
Αγορά πετρελαιοειδών 03.03.26

Ρουκέτες αυξήσεων στα καύσιμα – Τι είναι το φαινόμενο «rockets and feathers» και πώς επηρεάζει τις τιμές

Οι Έλληνες οδηγοί συνέρρευσαν μαζικά στα βενζινάδικα να προμηθευθούν καύσιμα πριν ανέβουν οι τιμές λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τι ισχύει με το φαινόμενο «ρουκέτα και φτερό».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο γιος του Χαμενεΐ, ο εγγονός του Χομεϊνί, ο αγιατολάχ Αραφί –Πιθανοί υποψήφιοι για το ανώτατο αξίωμα στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 03.03.26

Ο γιος του Χαμενεΐ, ο εγγονός του Χομεϊνί, ο αγιατολάχ Αραφί –Πιθανοί υποψήφιοι για το ανώτατο αξίωμα στο Ιράν

Είναι η δεύτερη φορά από το 1979 που επιλέγεται νέος ανώτατος ηγέτης στο Ιράν. Οι πιθανοί υποψήφιοι είναι σκληροπυρηνικοί, που ορκίζονται στην σύγκρουση με τη Δύση, αλλά και μεταρρυθμιστές, που επιδιώκουν διπλωματία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, ενδιαφέρονται πλέον οι Ευρωπαίοι για το ποιος θα νικήσει;
Κόσμος 03.03.26

Μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, ενδιαφέρονται πλέον οι Ευρωπαίοι για το ποιος θα νικήσει;

Καθώς η πλήρης εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία μπήκε στον πέμπτο χρόνο της, η κατάσταση παραμένει αβέβαιη και διχαστική, τόσο για τις εμπλεκόμενες χώρες όσο και για την Ευρώπη συνολικά

Σύνταξη
Υποκλοπές: Ο κ. Μαρινάκης, το αφήγημα των ιδιωτών και τα fake news για τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ και την ΕΥΠ
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Υποκλοπές: Ο κ. Μαρινάκης, το αφήγημα των ιδιωτών και τα fake news για τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ και την ΕΥΠ

Μπαράζ ερωτήσεων στον κυβερνητικό εκπρόσωπο για τις υποκλοπές. Ο κ. Μαρινάκης επέμεινε στο αφήγημα των ιδιωτών και δεν δίστασε να προχωρήσει στη διάδοση fake news περί τάχα ενημέρωσης του Νίκου Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Οι 9 αιτίες που οδηγούν στην παχυσαρκία
Παγκόσμια ημέρα 03.03.26

Οι 9 αιτίες που οδηγούν στην παχυσαρκία

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Παχυσαρκίας, Μεταβολισμού και Διαταραχών Διατροφής (ΕΠΑΜΕΔΙ) προτείνει νέες δράσεις στο σύστημα υγείας σε συνδυασμό με τα νέα φάρμακα

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ερήμωσαν 50 νησιά τα τελευταία πενήντα χρόνια – Αποκλειστικά στο in o πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών
Δημογραφικό 03.03.26

Ερήμωσαν 50 νησιά τα τελευταία πενήντα χρόνια – Αποκλειστικά στο in o πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών

«Την προηγούμενη 50ετια μας άδειαζε ένα νησί σχεδόν κάθε χρόνο». Αποκλειστική συνέντευξη του in του Προέδρου του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών Λευτέρη Κεχαγιόγλου.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Δασμοί: Εφετείο απορρίπτει το αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ να καθυστερήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων
ΗΠΑ 03.03.26

Νέο δικαστικό χαστούκι στον Τραμπ για τις αποζημιώσεις λόγω δασμών

Απορρίφθηκε το αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ να καθυστερήσει η διαδικασία για την καταβολή των αποζημιώσεων στις εταιρείες που πλήρωσαν δασμούς, οι οποίοι ακυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Σύνταξη
Ιράν: Θα ήταν χαζό να θεωρήσουμε πως όσα συμβαίνουν μακριά από τα σύνορά μας δεν μας αφορούν, λέει η Μελόνι
Μέση Ανατολή 03.03.26

«Θα ήταν χαζό» να μην ανησυχώ, λέει η Μελόνι

«Ασφαλώς και ανησυχώ διότι θα ήταν χαζό να θεωρήσουμε ότι όσα συμβαίνουν - ακόμη και μακριά από τα σύνορά μας - δεν μας αφορούν», τονίζει η Τζόρτζια Μελόνι για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
