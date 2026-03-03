O Λίνεκερ αποθέωσε τον Μπρούνο Φερνάντες

Ο Μπρούνο Φερνάντες, με ένα γκολ (με πέναλτι) και με μια ασίστ, οδήγησε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε νίκη με 2-1 επί της Κρίσταλ Πάλας και η παλιά μεγάλη δόξα του αγγλικού ποδοσφαίρου, ο εμβληματικός Γκάρι Λίνεκερ αποθέωσε τον Πορτογάλο άσσο των «κόκκινων διαβόλων». Ο Λίνεκερ όχι μόνο δεν ήταν λιτός στα σχόλια αλλά τόνισε ότι «είναι ο παίκτης της χρονιάς στην Premier League» και παράλληλα τον έχρισε και «σπουδαίο ποδοσφαιρικό μυαλό».

Με τη νίκη επί της Κρίσταλ Πάλας, η Γιουνάιτεντ ανέβηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, ενώ ο Μίκαελ Κάρικ συνέχισε το αήττητο ξεκίνημά του ως υπηρεσιακός προπονητής, με έξι νίκες και μία ισοπαλία σε επτά αγώνες. «Τον βλέπεις να παίζει αριστερά, τον βλέπεις δεξιά… τι μυαλό! Για μένα είναι ο παίκτης της σεζόν», τόνισε ο Γκάρι Λίνεκερ για τον Μπρούνο Φερνάντες αν και παραδέχθηκε ότι «πιθανότατα θα το δώσουν (σ.σ. τον τίτλο του παίκτη της χρονιάς) σε κάποιον που θα κατακτήσει τίτλο. Για μένα είναι αυτός ή ίσως ο Ντέκλαν Ράις, αν η ‘Αρσεναλ καταφέρει να πάρει το πρωτάθλημα».

Ο Λίνεκερ έβαλε έναν ακόμη «αστερίσκο», προσθέτοντας ένα ακόμη όνομα για τον τίτλο του παίκτη της χρονιάς: «Ίσως μόνο αν επιστρέψει, αρχίσει να σκοράρει ασταμάτητα και χαρίσει τον τίτλο στη Σίτι, να το πάρει ξανά ο Ερλινγκ Χάαλαντ».

Σε 27 συμμετοχές στην Premier League ο Μπρούνο Φερνάντες «μετράει» 11 γκολ και 13 ασίστ. Παράλληλα, μέχρι τώρα ο Ντέκλαν Ράις πέτυχε 5 γκολ και έβγαλε 8 ασίστ, ενώ είναι κομβικός στην ανάπτυξη και στην αμυντική ισορροπία. Ο δε ‘Ερλινγκ Χάαλαντ σκόραρε 19 γκολ, είναι πρώτος σκόρερ της Premier League, αλλά σημείο αναφοράς στην κούρσα του τίτλου.

Ωστόσο, η διαφορά του Μπρούνο Φερνάντες έγκειται στο γεγονός ότι δεν περιορίζεται σε ρόλο εκτελεστή ή «καθαρού» χαφ. Είναι ο παίκτης που οργανώνει, εκτελεί, καθοδηγεί και, κυρίως, αναλαμβάνει ευθύνη στα δύσκολα. Σε μια σεζόν όπου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κυνηγά την επιστροφή της στην κορυφή, ο Πορτογάλος δείχνει να σηκώνει στις πλάτες του ολόκληρο το αγωνιστικό πλάνο.

Ο Φερνάντες δεν αποτελεί απλώς τον δημιουργικό άξονα της Γιουνάιτεντ, αλλά τον απόλυτο ηγέτη της μέσα στο γήπεδο.