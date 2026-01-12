sports betsson
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
12.01.2026 | 16:57
Μεγάλη φωτιά σε κατοικία στο Ίλιον – Kάηκαν και δύο οχήματα
Ο Μπρούνο Φερνάντες έπεσε θύμα χάκερ – Η προειδοποίηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 12 Ιανουαρίου 2026 | 17:12

Θύμα διαδικτυακής επίθεσης έπεσε Μπρούνο Φερνάντες, καθώς η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έκανε γνωστό ότι χάκερ απέκτησαν πρόσβαση στον λογαριασμό του στο Χ.

Πολλοί άνθρωποι παγκοσμίως πέφτουν καθημερινά θύμα χάκερ και από τον «κανόνα» δεν γλιτώνουν ούτε οι διάσημοι αθλητές, όπως ο Μπρούνο Φερνάντες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Σύμφωνα με ανάρτηση της αγγλικής ομάδας  ο αρχηγός της έπεσε θύμα χάκερ οι οποίοι απέκτησαν πρόσβαση στον λογαριασμό του στο Χ.

Έτσι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προειδοποιεί όποιον «έρχεται σε επαφή» με τον λογαριασμό του Πορτογάλου Μέσου να προσέχει: «Ο λογαριασμός του Μπρούνο Φερνάντες Πορτογάλου μέσου έχει παραβιαστεί και πως μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως ο έλεγχός του, δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία αλληλεπίδραση με αναρτήσεις ή προσωπικά μηνύματα που προέρχονται από αυτόν».

Οι «κόκκινοι διάβολοι» ζητούν από το κοινό να μη λαμβάνει υπόψιν ό,τι γράφεται στον λογαριασμό μέχρι να αποκατασταθεί ο έλεγχος από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή

Headlines:
Ομόλογα
JPMorgan: Στα κορυφαία carry trades η Ελλάδα, αλλά και σύσταση κατοχύρωσης κερδών

JPMorgan: Στα κορυφαία carry trades η Ελλάδα, αλλά και σύσταση κατοχύρωσης κερδών

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Συγκρατούν το Γενικό Δείκτη οι πιέσεις σε Metlen, ΟΠΑΠ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Συγκρατούν το Γενικό Δείκτη οι πιέσεις σε Metlen, ΟΠΑΠ

Αθλητική Ροή
Euroleague 12.01.26

Ο Μπαρτζώκας έκλεισε έξι χρόνια στη δεύτερη θητεία του στον Ολυμπιακό – Τα εντυπωσιακά νούμερα (vids)

Μια μέρα σαν σήμερα πριν από 6 χρόνια, ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέστρεψε στον Ολυμπιακό και από τότε κατακτά μόνο κορυφές. Τα πεπραγμένα του και η εικόνα της εξαετίας…

Σύνταξη
Stoiximan GBL: Ο Πίτερς MVP της αγωνιστικής για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν
Μπάσκετ 12.01.26

Ο Πίτερς MVP της αγωνιστικής για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν

Ο Άλεκ Πίτερς είναι ο MVP της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL και αναδεικνύεται για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν στο πρωτάθλημα ο πολυτιμότερος, μετά την εξαιρετική του εμφάνιση απέναντι στην Καρδίτσα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανεργία: Σταδιακή αύξηση σε ΗΠΑ και Ευρώπη και στο βάθος η… Τεχνητή Νοημοσύνη – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 12.01.26

Σταδιακή αύξηση της ανεργίας σε ΗΠΑ και Ευρώπη και στο βάθος η... Τεχνητή Νοημοσύνη - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Η αγορά εργασίας έχει επιδεινωθεί τον τελευταίο χρόνο τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη με την ανεργία να σημειώνει σταδιακή αύξηση την χρονιά που έφυγε

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ποινική έρευνα κατά του διοικητή της Fed – Η κυβέρνηση Τραμπ τον κατηγορεί για «ψευδή κατάθεση» στη Γερουσία
Ανοιχτή σύγκρουση 12.01.26

Ποινική έρευνα κατά του διοικητή της Fed – Η κυβέρνηση Τραμπ τον κατηγορεί για «ψευδή κατάθεση» στη Γερουσία

Ο διοικητής της Fed καταγγέλλει απόπειρα εκφοβισμού του ανεξάρτητου αυτού φορέα, εξαιτίας της άρνησή του να μειώσει τα επιτόκια στον βαθμό που επιθυμεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
«Ο Τιμοτέ Σαλαμέ πήρε πάνω από 1,5 κιλά για το Marty Supreme!» – Οι καλύτερες ατάκες από τις Χρυσές Σφαίρες 2026
Κουλ 12.01.26

«Ο Τιμοτέ Σαλαμέ πήρε πάνω από 1,5 κιλά για το Marty Supreme!» - Οι καλύτερες ατάκες από τις Χρυσές Σφαίρες 2026

Οι πιο αστείες ατάκες και οι συγκινητικές στιγμές από τις Χρυσές Σφαίρες, συμπεριλαμβανομένου του χαρακτηρισμού της παρουσιάστριας Νίκι Γκλέιζερ «μια σέξι δερμάτινη τσάντα» αναφερόμενη στον Σον Πεν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γροιλανδία: «Η στρατιωτική κατάληψή της από τις ΗΠΑ θα σημάνει το τέλος του ΝΑΤΟ»
Δηλώσεις Κουμπίλιους 12.01.26

«Η στρατιωτική κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ θα σημάνει το τέλος του ΝΑΤΟ»

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα Άμυνας, Άντριους Κουμπίλιους μίλησε για την κατάσταση στη Γροιλανδία και το μέλλον του ΝΑΤΟ έπειτα από τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Συνεχίζεται η Δομή Σίτισης στον Δήμο Αλεξανδρούπολης
Κοινωνική πολιτική 12.01.26

Συνεχίζεται η Δομή Σίτισης στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Την απρόσκοπτη παροχή καθημερινών γευμάτων, μέσω των κοινωνικών δομών, σε πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη στο Δήμο Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Σύνταξη
Σκάνδαλο Grok: Κέιτ Μίντλετον και ανήλικες «γυμνές» από τον ψηφιακό βοηθό του Έλον Μασκ – «Αποτρόπαιο»
Go Fun 12.01.26

Σκάνδαλο Grok: Κέιτ Μίντλετον και ανήλικες «γυμνές» από τον ψηφιακό βοηθό του Έλον Μασκ – «Αποτρόπαιο»

To Grok, το chatbot τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ δημιουργεί deepfake γυμνά της Κέιτ Μίντλετον και άλλων γυναικών με την επιδημία να προκαλεί θύελλα αντιδράσεων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η βαθμολογία είναι αμείλικτη για τον Παναθηναϊκό
Δυστοπικό σενάριο 12.01.26

Η βαθμολογία είναι αμείλικτη για τον Παναθηναϊκό

Ο Λεβαδειακός συνεχίζει να νικάει και να εντυπωσιάζει και ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι καθόλου εύκολο να τον προσπεράσει για τη μάχη της τετράδας της Stoiximan Super League.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
ΥΠΑΙΘΑ και ΕΚΠΑ ενώνουν δυνάμεις για τη Διά Βίου Μάθηση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων
Ελλάδα 12.01.26

ΥΠΑΙΘΑ και ΕΚΠΑ ενώνουν δυνάμεις για τη Διά Βίου Μάθηση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων

Η πρωτοβουλία προωθεί την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης σε κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο, ενσωματώνοντας καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους, ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες αιχμής, με στόχο την ενδυνάμωση δεξιοτήτων, τη συμμετοχή και την κοινωνική συνοχή

Σύνταξη
