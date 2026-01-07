Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον έδωσε τις… ευλογίες του στον Φλέτσερ για να αναλάβει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Ντάρεν Φλέτσερ αποκάλυψε ότι επικοινώνησε με τον σερ Άλεξ Φέργκιουσον προκειμένου να ζητήσει την έγκρισή του πριν αναλάβει τον ρόλο του υπηρεσιακού προπονητή στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά την απόλυση του Ρούμπεν Αμορίμ τη Δευτέρα.

Ο 41χρονος Φλέτσερ θα καθοδηγήσει τη Γιουνάιτεντ στο σημερινό (7/1) εκτός έδρας παιχνίδι με την Μπέρνλι για την Premier League, ενώ δεν αποκλείεται να παραμείνει στον πάγκο και στο κυριακάτικο ματς του τρίτου γύρου του FA Cup απέναντι στην Μπράιτον.

Τι είπε ο Φλέτσερ για τη συνομιλία με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον

«Δεν μου αρέσει να παίρνω μεγάλες αποφάσεις χωρίς να μιλήσω πρώτα με τον σερ Άλεξ», δήλωσε ο Φλέτσερ. «Έχω πολύ καλή σχέση μαζί του και ήθελα να μιλήσω πρώτα σε εκείνον και, για να είμαι ειλικρινής, να πάρω την ευλογία του. Του οφείλεται αυτός ο σεβασμός. Ήθελα να του εκθέσω τις σκέψεις μου και συμφώνησε μαζί μου».

Ο πρώην μέσος κατέγραψε 342 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Γιουνάιτεντ, οι περισσότερες υπό την καθοδήγηση του Alex Ferguson, ενώ πρόσφατα ήταν και προπονητής της ομάδας κάτω των 18 ετών.

«Όταν είσαι υπάλληλος του συλλόγου, η δουλειά σου είναι να κάνεις το καλύτερο δυνατό για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ», πρόσθεσε. «Είναι κάτι που προσπαθώ να ζω και να πιστεύω κάθε μέρα, οπότε ήταν καθησυχαστικό να το ακούσω και από εκείνον».

Ο Φλέτσερ είναι ο 11ος προπονητής της Γιουνάιτεντ – υπηρεσιακός ή μόνιμος – από τότε που ο Φέργκιουσον, ο πιο επιτυχημένος τεχνικός στην ιστορία του συλλόγου με 13 τίτλους Premier League και δύο Champions League, αποχώρησε το 2013. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 6η θέση της βαθμολογίας με 31 βαθμούς σε 20 αγώνες.