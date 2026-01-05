Τέλος από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Ρούμπεν Αμορίμ (pic)

Ούτε ο Ρούμπεν Αμορίμ άντεξε στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφού σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο Πορτογάλος τεχνικός απολύθηκε από την διοίκηση των «κόκκινων διάβολων» μετά από 420 ημέρες στον πάγκο της ομάδας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα και του Athletic, η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποφάσισε την απομάκρυνσή του, χωρίς να έχει ξεκαθαριστεί ακόμη ο λόγος, ωστόσο όλα τα Μέσα μιλούν για απόλυση.

Η αγγλική ομάδα λίγη ώρα μετά τα δημοσιεύματα στο Νησί ανακοίνωσε κι επίσημα την αποχώρηση του Πορτογάλου τεχνικού, ο οποίος βρέθηκε λίγο παραπάνω από έναν χρόνο και στο Ολντ Τράφορντ.

Η ανακοίνωση του συλλόγου

Club statement: Ruben Amorim. — Manchester United (@ManUtd) January 5, 2026

Με Φλέτσερ μέχρι νεοτέρας

Ο πρώην μέσος και νυν προπονητής της ομάδας Κ18 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ντάρεν Φλέτσερ, αναμένεται να αναλάβει προσωρινά τα ηνία της ομάδας, ενώ η πρόσληψη νέου προπονητή είναι πιθανό να αναβληθεί μέχρι το καλοκαίρι, σύμφωνα με το Athletic.

Δείτε την ανάρτηση του Ρομάνο για τον Αμορίμ: