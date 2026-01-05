Τέλος από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Ρούμπεν Αμορίμ (pic)
Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποτελεί ο Ρούμπεν Αμορίμ, μετά το νέο στραβοπάτημα των «κόκκινων διαβόλων» στην Premier League
Ούτε ο Ρούμπεν Αμορίμ άντεξε στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφού σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο Πορτογάλος τεχνικός απολύθηκε από την διοίκηση των «κόκκινων διάβολων» μετά από 420 ημέρες στον πάγκο της ομάδας.
Σύμφωνα με δημοσίευμα και του Athletic, η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποφάσισε την απομάκρυνσή του, χωρίς να έχει ξεκαθαριστεί ακόμη ο λόγος, ωστόσο όλα τα Μέσα μιλούν για απόλυση.
Η αγγλική ομάδα λίγη ώρα μετά τα δημοσιεύματα στο Νησί ανακοίνωσε κι επίσημα την αποχώρηση του Πορτογάλου τεχνικού, ο οποίος βρέθηκε λίγο παραπάνω από έναν χρόνο και στο Ολντ Τράφορντ.
Η ανακοίνωση του συλλόγου
Club statement: Ruben Amorim.
— Manchester United (@ManUtd) January 5, 2026
Με Φλέτσερ μέχρι νεοτέρας
Ο πρώην μέσος και νυν προπονητής της ομάδας Κ18 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ντάρεν Φλέτσερ, αναμένεται να αναλάβει προσωρινά τα ηνία της ομάδας, ενώ η πρόσληψη νέου προπονητή είναι πιθανό να αναβληθεί μέχρι το καλοκαίρι, σύμφωνα με το Athletic.
Δείτε την ανάρτηση του Ρομάνο για τον Αμορίμ:
🚨💣 BREAKING: Rúben Amorim has just been SACKED by Manchester United.
Decision made this morning. pic.twitter.com/Xmz3x8mkO6
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 5, 2026
