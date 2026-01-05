Έξαλλος με τον Αμορίμ ο γιος του Σκόουλς: «Φύγε από εδώ άχρηστε ηλίθιε, είσαι σαν τον Μουρίνιο»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν κατάφερε να κερδίσει ούτε τη Λιντς εκτός έδρας, καθώς έμεινε στο 1-1 και πήρε μόλις έναν βαθμό, με αποτέλεσμα να ανέβει στους 31 βαθμούς και να βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας, με τον Ρούμπεν Αμορίμ να είναι ξανά στο επίκεντρο για τις επιλογές του.

Μετά το νέο στραβοπάτημα των «κόκκινων διαβόλων», ο Άρον Σκόουλς, γιος του θρύλου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Πολ Σκόουλς, κατέφυγε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επικρίνει τον Ρούμπεν Αμορίμ και να στείλει ένα πολύ σκληρό μήνυμα στον Πορτογάλο προπονητή.

Τι είπε ο γιος του Σκόουλς για τον Αμορίμ

«Φύγε από εδώ, λοιπόν, άχρηστε ηλίθιε. Είπες ότι θα έφευγες. Είσαι απλώς ένας ακόμα σαν τον Ζοζέ [Μουρίνιο], που ζητιανεύει αποζημίωση», άρχισε να γράφει ο Άρον Σκόουλς στον επίσημο λογαριασμό του στο Χ, συνεχίζοντας: «Σου υποστήριξαν και πήρες μερικές από τις χειρότερες τακτικές αποφάσεις που έχω δει ποτέ σε παιχνίδι. Δεν υπάρχει κανείς άλλος να κατηγορήσεις εκτός από εσένα. Πάρε την ευθύνη όπως υποσχέθηκες και φύγε από εδώ…».

Ο Ρούμπεν Αμορίμ βρίσκεται σε σύγκρουση με τον Τζέισον Γουίλκοξ, τον διευθυντή ποδοσφαίρου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Σύμφωνα με την «Telegraph», ο διευθυντής των «κόκκινων διαβόλων» πιέζει τον Πορτογάλο προπονητή να αλλάξει τον τακτικό του σχηματισμό, προτείνοντας μια τετράδα στην άμυνα αντί για τη συνηθισμένη τριάδα.