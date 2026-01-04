sports betsson
Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
04.01.2026 | 19:25
Φωτιά σε κτίριο της Προεδρίας της Δημοκρατίας στη Βασιλέως Γεωργίου στο κέντρο της Αθήνας
«Ντου» του Αμορίμ στην διοίκηση της Γιουνάιτεντ – «Εκτός εαυτού» ο Πορτογάλος μετά τον αγώνα με την Λιντς
On Field 04 Ιανουαρίου 2026 | 20:00

«Ντου» του Αμορίμ στην διοίκηση της Γιουνάιτεντ – «Εκτός εαυτού» ο Πορτογάλος μετά τον αγώνα με την Λιντς

Ο προπονητής της Γιουνάιτεντ ξέσπασε στην συνέντευξη Τύπου μετά την ισοπαλία με τα «παγώνια» και είχε να πει πολλά…

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη στον εκτός έδρας αγώνα με την Λιντς (1-1) και η ισοπαλία κόντρα στα «παγώνια» προκάλεσε νέους κλυδωνισμούς στην ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ.

Ο Πορτογάλος τεχνικός της αγγλικής ομάδας δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του μετά από ερώτηση που δέχθηκε στην συνέντευξη Τύπου και τα όσα ακολούθησαν φανερώνουν και τα πολλά προβλήματα που βασανίζουν την Γιουνάιτεντ.

Η ερώτηση είχε να κάνει με το αν ο Πορτογάλος αισθάνεται πως έχει την στήριξη της διοίκησης του συλλόγου και η «έκρηξη» του Αμορίμ δεν άργησε.

«Αυτό το αστείο πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει. Είμαι ο μάνατζερ της Γιουνάιτεντ και όχι απλά ο προπονητής, όπως θέλουν κάποιοι να με παρουσιάζουν, για δικούς τους προφανώς λόγους.

Σταματήστε να το κάνετε αυτό κι εδώ θα πρέπει να πω ότι λαμβάνετε επιλεκτική ενημέρωση από κάποιον» υποστήριξε χαρακτηριστικά ο Αμορίμ αλλά υπήρχε και συνέχεια.

«Ήρθα στο Ολντ Τράφορντ για να είμαι ο μάνατζερ της Μάντσεστερ Γιουνάτεντ και όχι απλά ο προπονητής της ομάδας.

Κι αυτό είναι ξεκάθαρο για μένα, δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. Ξέρω επίσης ότι το όνομα μου δεν είναι Τούχελ και Κόντε αλλά ούτε και Μουρίνιο.

Είμαι όμως ο μάνατζερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και θα είμαι για τους επόμενους 18 μήνες, εκτός και αν η διοίκηση του συλλόγου αποφασίσει κάτι διαφορετικό.

Αυτή είναι η σκέψη μου και θέλω να είμαι ξεκάθαρος σε ότι αφορά το συγκεκριμένο θέμα».

Ο Αμορίμ τόνισε επίσης πως δεν πρόκειται να παραιτηθεί από την τεχνική ηγεσία της αγγλικής ομάδας, αναφέροντας χαρακτηριστικά.

«Δεν θα παραιτηθώ. Θα συνεχίσω την δουλειά μου μέχρι να έρθει ο μάνατζερ που θα με αντικαταστήσει. Αλλά υπάρχει κάτι στο οποίο επιμένω και για μένα είναι πολύ σημαντικό. Είμαι ο μάνατζερ της ομάδας κι όχι ο προπονητής.

Αυτή είναι η δουλειά μου κι αν ο κόσμος δεν αντέχει τους… Γκάρι Νέβιλ και την κριτική που ασκείται, τότε θα πρέπει ν’ αλλάξουμε ομάδα».

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί πως ο Πορτογάλος εστιάζει στο συγκεκριμένο θέμα, γιατί θεωρεί πως δεν έχει τις αρμοδιότητες που θα έπρεπε, στο μεταγραφικό σκέλος.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι ο Αμορίμ είναι σε μεγάλη κόντρα με τον διευθυντή ποδοσφαίρου της Γιουνάιτεντ, Τζέιμς Γουίλκοξ, καθώς ο τελευταίος προσπαθεί να περιορίσει τον ρόλο του Πορτογάλου τεχνικού στις μεταγραφικές κινήσεις της Γιουνάιτεντ.

Ο πρώην τεχνικός της Σπόρτινγκ Λισαβώνας αισθάνεται πως η γνώμη του για τα μεταγραφικά δεν «περνάει» κι αυτό είναι σίγουρα ένα μεγάλο πρόβλημα.

Ο Αμορίμ άλλωστε είχε τονίσει μόλις τον περασμένο μήνα, ότι αναγκάστηκε να βρει πεδίο συνεννόησης με τον Γουίλκοξ, ώστε να βρεθεί μια λύση για το συμφέρον του συλλόγου.

«Όλοι πρέπει να κάνουν την δουλειά που τους έχει ανατεθεί. Όλα τα τμήματα κι όλοι οι υπεύθυνοι. Εγώ θα κάνω την δική μου δουλειά για τους επόμενους 18 μήνες και μετά θα προχωρήσουμε», πρόσθεσε ο Πορτογάλος τεχνικός.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό μετά το ξέσπασμα του Αμορίμ πως η κατάσταση έχει ξεφύγει για τα καλά στο «θέατρο των ονείρων» και κανείς οπαδός της Γιουνάιτεντ δεν μπορεί να αισιοδοξεί για το μέλλον της ομάδας του, ακούγοντας τα όσα είπε ο Πορτογάλος.

Το ερώτημα βέβαια είναι, αν η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα στηρίξει τον Αμορίμ μετά την σημερινή αντίδραση ή αν θ’ αποφασίσει την απομάκρυνση του Πορτογάλου από το Ολντ Τράφορντ. Τούτη την ώρα σύμφωνα και με τα ρεπορτάζ του αγγλικού Τύπου, όλα είναι ανοιχτά.

