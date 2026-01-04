Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1: Γκέλαρε ξανά η ομάδα του Αμορίμ

Μετά το εντός έδρας 1-1 με την ουραγό Γουλβς, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παραχώρησε μία ακόμη ισοπαλία με το ίδιο σκο. Αυτή τη φορά με τη Λιντς στο «Έλαντ Ρόουντ», για την 20η αγωνιστική της Premier League.

Με αυτό το αποτέλεσμα η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ έμεινε στην 5η θέση της βαθμολογίας έχοντας 31 πόντους, ενώ τα «παγώνια» είναι 16α με 22 βαθμούς.

Το πρώτο ημίχρονο είχε πολύ λίγες στιγμές, σε ένα ιδιαίτερα ισορροπημένο α’ 45λεπτο. H Λιντς απείλησε νωρίς στο δεύτερο μέρος (51’) με ένα σουτ του Γκούντμουντσον που έδιωξε ο Λάμενς. Στο 62’ όμως ο Άαρονσον βγήκε στην πλάτη της «κοιμώμενης» άμυνα της Γιουνάιτεντ και με πλασέ άνοιξε το σκορ.

Τρία λεπτά μετά ο Ζίρκζεϊ έβγαλε την κάθετη στον Κούνια κι αυτός, με εκπληκτικό πλασέ, ισοφάρισε άμεσα. Με το 1-1 να μένει έως το τέλος του αγώνα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΛΙΝΤΣ: Πέρι, Τζάστιν, Μπορνόφ (80’Ζινότό), Μπιγιόλ, Στράουχ, Γκούντμουντσον, Γκρούεφ (80’Τανάκα), Σταχ, Άαρονσον (87’Πιρού), Οκαφόρ (75’Ενμετσά), Κάλβερτ-Λιούιν.

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ: Λάμενς, Γιορό (54΄Ζίρκξεϊ), Χέβεν, Μαρτίνες, Νταλότ, Ουγκάρτε, Κασεμίρο, Σο, Ντοργκού, Κούνια, Σέσκο.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 20ης αγωνιστικής

Άστον Βίλα – Νότιγχαμ 3-1

Μπράιτον – Μπέρνλι 2-0

Γουλβς – Γουέστ Χαμ 3-0

Μπόρνμουθ – Άρσεναλ 2-3

Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1

04/1, 17:00 Έβερτον – Μπρέντφορντ

04/1, 17:00 Φούλαμ – Λίβερπουλ

04/1, 17:00 Νιούκαστλ – Κρίσταλ Πάλας

04/1, 17:00 Τότεναμ – Σάντερλαντ

04/1, 19:30 Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής:

06/01, 22:00 Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ

07/01, 21:30 Μπόρνμουθ – Τότεναμ

07/01, 21:30 Μπρέντφορντ – Σάντερλαντ

07/01, 21:30 Κρίσταλ Πάλας – Άστον Βίλα

07/01, 21:30 Έβερτον – Γουλβς

07/01, 21:30 Φούλαμ – Τσέλσι

07/01, 21:30 Μάντσεστερ Σίτι – Μπράιτον

07/01, 22:15 Μπέρνλι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

07/01, 22:15 Νιούκαστλ – Λιντς

08/01, 22:00 Άρσεναλ – Λίβερπουλ