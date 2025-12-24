Μια «ανάσα» από τη Μάντσεστερ Σίτι ο Σεμένιο!

Ο Αντουάν Σεμένιο αναμένεται πολύ σύντομα να… μετακομίσει, με τις πληροφορίες από την Αγγλία να κάνουν λόγο για ενδιαφέρον αρκετών ομάδων, ανάμεσά τους οι δύο του Μάντσεστερ.

Ο εξτρέμ της Μπόρνμουθ είναι από τα πιο «hot» ονόματα της Premier League, με τις δύο συμπολίτισσες να… παλεύουν για την υπογραφή του.

Τι λένε στην Αγγλία για το μέλλον του Σεμένιο

Ωστόσο ο παίκτης αναμένεται να γίνει παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι, με τον Γκανέζο επιθετικό να μετακινείται από την Μπόρνμουθ στους «πολίτες» έναντι €65.000.000.

Ο 25χρονος φορ, από τη στιγμή που η Τσέλσι αποσύρθηκε από τη διεκδίκησή του και στη Λίβερπουλ επέλεξαν να μην ασχοληθούν ιδιαίτερα με την περίπτωσή του, είχε ουσιαστικά να διαλέξει ανάμεσα στα κλαμπ του Μάντσεστερ. Και η Σίτι κέρδισε τη «μάχη» με τις επαφές που έγιναν κατά τη διάρκεια της Τρίτης.

Όπως αναφέρει ο αγγλικός Τύπος, μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουν οριστικοποιηθεί όσα χρειάζονται ανάμεσα στους «πολίτες» και τους «cherries», με την ομάδα του Πεπ να καλύπτει τη ρήτρα αποδέσμευσης του ποδοσφαιριστή στα 65 εκατομμύρια ευρώ.