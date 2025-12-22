Ο Σεμένιο έχει στο… περίμενε την μισή Πρέμιερ Λιγκ

Ο Αντουάν Σεμένιο είναι αναμφίβολα το πρόσωπο των ημερών στην Αγγλία καθώς οι… μισές ομάδες της Πρέμιερ Λιγκ ενδιαφέρονται για την απόκτηση του ακραίου επιθετικού της Μπόρνμουθ.

Φαίνεται όμως πως το «σίριαλ» με τον 25χρονο άσο των «κερασιών» θα έχει και συνέχεια, καθώς ο Σεμένιο έχει στο περίμενε τις μεγάλες ομάδες της Αγγλίας που θέλουν να τον εντάξουν στο δυναμικό τους.

Οι δύο ομάδες του Μάντσεστερ, η Λίβερπουλ, η Άρσεναλ και η Τότεναμ έχουν στο μεταγραφικό τους «στόχαστρο» τον άσο της Μπόρνμουθ αλλά οι πληροφορίες που ήθελαν τον διεθνή εξτρέμ, ν’ ανακοινώνει σήμερα την ομάδα στην οποία θα συνεχίσει την καριέρα του, δεν επιβεβαιώθηκαν.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί πως στα αγγλικά μέσα ενημέρωσης επικράτησε χαμός, καθώς υπήρχαν ρεπορτάζ που ήθελαν τον παίκτη μια «ανάσα» από την Λίβερπουλ μετά τον τραυματισμό του Ίσακ ενώ σε άλλες περιπτώσεις φαβορί για την απόκτηση του παίκτη παρουσιάζονταν Γιουνάιτεντ και Σίτι.

Αυτό που είναι σίγουρο έχει να κάνει με την ύπαρξη ρήτρας κι όποια ομάδα δώσει τα 74 εκατ. ευρώ και συμφωνήσει με τον Σεμένιο, ολοκληρώνει την μεταγραφή. Για να έχει ισχύ όμως η ρήτρα θα πρέπει η επίσημη πρόταση στην Μπόρνμουθ να γίνει μέχρι τις 10 Ιανουαρίου.

Αν περάσει αυτή η ημερομηνία, τότε η ρήτρα δεν έχει ισχύ και η αγγλική ομάδα μπορεί να ζητήσει όσα χρήματα θέλει για να παραχωρήσει τον παίκτη.

Θα πρέπει πάντως εδώ να τονίσουμε ότι ο 25χρονος ακραίος επιθετικός δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να πάρει μεταγραφή σε ομάδα εκτός Αγγλίας και το συγκεκριμένο «σενάριο» φαίνεται να κερδίζει… πόντους τις τελευταίες ώρες.

Όπως και να’ χουν πάντως τα πράγματα, ο διεθνής άσος της Μπόρνμουθ έχει εντυπωσιάσει (και) με τις φετινές του εμφανίσεις και γι’ αυτό τον λόγο όλες οι μεγάλες ομάδες της Πρέμιερ Λιγκ, δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

Ο ίδιος «εμφανίζεται» οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά αυτό δεν λέει και πολλά, καθώς η ομάδα που μπορεί να προσφέρει τα περισσότερα χρήματα στον παίκτη είναι η Σίτι και ακολουθεί η Λίβερπουλ.

Η Γιουνάιτεντ δεν έχει (τουλάχιστον αυτή την στιγμή) την πολυτέλεια να δώσει «τρελά» λεφτά στον Σεμένιο κι αυτό είναι ένα σημαντικό μειονέκτημα για την ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ.