Σεμένιο για ρατσιστικές επιθέσεις: «Πότε θα σταματήσει αυτό;» (pic, vid)

Η πρεμιέρα της Premier League στο «Άνφιλντ» ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Μπόρνμουθ, στην οποία τιμήθηκαν πριν το παιχνίδι οι αδικοχαμένοι Ντιόγκο Ζότα και Αντρέ Σίλβα, στιγματίστηκε για τους λάθος λόγους.

Το εντυπωσιακό παιχνίδι των 6 παιχνιδιών, διεκόπη προσωρινά στο πρώτο ημίχρονο, καθώς ένας φίλος της γηπεδούχου, σε αναπηρικό καροτσάκι, πλησίασε τον Αντουάν Σεμένιο και του επιτέθηκε με χειρονομίες και ρατσιστικά σχόλια. Ο Γκανέζος επιθετικός ανέφερε κατευθείαν το περιστατικό στον Άντονι Τέιλορ, ο οποίος διέκοψε άμεσα το παιχνίδι, μέχρι να οδηγηθεί ο οπαδός της Λίβερπουλ έξω από το «Άνφιλντ».

Το βίντεο με την επίθεση κατά του Σεμένιο

Just a Liverpool fan casually racially abusing Antoine Semenyo Watch this get swept under the carpet by Sky, Carragher and everyone else related to LFCpic.twitter.com/iPt2MpU4fY — Lea (@Lea_EFC) August 15, 2025

Μετά το παιχνίδι, στο οποίο ο Σεμένιο σκόραρε τα δύο γκολ της Μπόρνμουθ, ο 25χρονος δημοσίευσε στο Instagram άλλη μία επίθεση που δέχτηκε, αυτή τη φορά στα σχόλια ανάρτησής του, στην οποία ένας οπαδός τον χαρακτήρισε μαϊμού, χρησιμοποιώντας emoji. Το σχόλιο του Σεμένιο ήταν «Πότε θα σταματήσει αυτό…».

Μετά την αναμέτρηση του «Άνφιλντ», ο αρχηγός της Μπόρνμουθ μίλησε για το περιστατικό και την προσπάθεια να αποβάλλουν τον ρατσισμό από τα γήπεδα. Αναλυτικά, δήλωσε: «Είναι εντελώς απαράδεκτο, είμαι σοκαρισμένος που συνέβη κάτι τέτοιο αυτή την εποχή. Δεν ξέρω πως συνέχισε ο Αντουάν και σημείωσε δύο γκολ. Λυπάμαι πολύ. Ένιωσα θυμό και είπα στον διαιτητή ότι ο οπαδός της Λίβερπουλ έπρεπε να απομακρυνθεί αμέσως και η αστυνομία το τακτοποίησε. Οι παίκτες της Λίβερπουλ ήταν πολύ υποστηρικτικοί προς τον Αντουάν. Έχουμε κάνει συζητήσεις με την Premier League για αυτό και είναι ένα θέμα που το παίρνουν σοβαρά. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να κάνουμε».