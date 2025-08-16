Συγκίνηση: Ο Σαλάχ δεν άντεξε και λύγισε με τα συνθήματα των οπαδών της Λίβερπουλ για τον Ζότα (pics, vid)
Συγκλονιστική στιγμή στο Άνφιλντ με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να λυγίζει συναισθηματικά μπροστά στα συνθήματα των οπαδών της Λίβερπουλ για τον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα.
Η Λίβερπουλ αν και ζορίστηκε πολύ απέναντι στην Μπόρνμουθ, ξεκίνησε με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα, επικρατώντας με 4-2 και τον Μοχάμεντ Σαλάχ να σφραγίζει την επικράτηση των «reds» στο 90+4.
Μετά το τέλος του ματς οι οπαδοί της Λίβερπουλ τραγούδησαν συνθήματα για τον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα, κίνηση που συγκίνησε βαθύτατα τον Μοχάμεντ Σαλάχ.
Ο Αιγύπτιος, πανηγύρισε όπως συνήθιζε να το κάνει ο Ζότα στο γκολ που σημείωσε και ακούγοντας το τραγούδι των οπαδών της Λίβερπουλ λύγισε και έβαλε τα κλάματα.
Δείτε τον Μο Σαλάχ στο Άνφιλντ
A tearful Mo Salah the last player to leave the field as he stands in front of the Kop while the Jota song echoes around Anfield. pic.twitter.com/LFg23udPuf
— James Pearce (@JamesPearceLFC) August 15, 2025
Ο φωτογραφικός φακός, όπως ήταν φυσικό απαθανάτισε τα φωτογραφικά στιγμιότυπα, που προκαλούν ανατριχίλα για μια έντονα συναισθηματικά φορτισμένη βραδιά στο γήπεδο της Λίβερπουλ.
Mo Salah was brought to tears as he applauded the Liverpool supporters singing at full time ❤️ pic.twitter.com/sRDD3dJBSn
— ESPN FC (@ESPNFC) August 15, 2025
