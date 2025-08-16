Συγκίνηση: Ο Σαλάχ δεν άντεξε και λύγισε με τα συνθήματα των οπαδών της Λίβερπουλ για τον Ζότα (pics, vid)

Η Λίβερπουλ αν και ζορίστηκε πολύ απέναντι στην Μπόρνμουθ, ξεκίνησε με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα, επικρατώντας με 4-2 και τον Μοχάμεντ Σαλάχ να σφραγίζει την επικράτηση των «reds» στο 90+4.

Μετά το τέλος του ματς οι οπαδοί της Λίβερπουλ τραγούδησαν συνθήματα για τον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα, κίνηση που συγκίνησε βαθύτατα τον Μοχάμεντ Σαλάχ.

Ο Αιγύπτιος, πανηγύρισε όπως συνήθιζε να το κάνει ο Ζότα στο γκολ που σημείωσε και ακούγοντας το τραγούδι των οπαδών της Λίβερπουλ λύγισε και έβαλε τα κλάματα.

Δείτε τον Μο Σαλάχ στο Άνφιλντ

A tearful Mo Salah the last player to leave the field as he stands in front of the Kop while the Jota song echoes around Anfield. pic.twitter.com/LFg23udPuf — James Pearce (@JamesPearceLFC) August 15, 2025



Ο φωτογραφικός φακός, όπως ήταν φυσικό απαθανάτισε τα φωτογραφικά στιγμιότυπα, που προκαλούν ανατριχίλα για μια έντονα συναισθηματικά φορτισμένη βραδιά στο γήπεδο της Λίβερπουλ.