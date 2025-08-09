Σαλάχ κατά της UEFA για το θάνατο του «Παλαιστίνιου Πελέ»

Ο σούπερ σταρ της Λίβερπουλ Μοχάμεντ Σαλάχ, πήρε θέση κατά της UEFA, με αφορμή μια δημοσίευση της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας.

Η UEFA θέλησε να εκφράσει τα συλλυπητήριά της για τον θάνατο του Παλαιστίνιου ποδοσφαιριστή, Σουλεϊμάν Αλ-Ομπάιντ, η αλλιώς ο «Παλαιστίνιος Πελέ», γράφοντας: «Αντίο, Σουλεϊμάν Αλ Ομπάιντ, «Παλαιστίνιε Πελέ». Ένα ταλέντο που έδωσε ελπίδα σε αμέτρητα παιδιά, ακόμα και στους πιο σκοτεινούς καιρούς». Ο Παλαιστίνιος παίκτης έχασε τη ζωή του από ισραηλινά πυρά ενώ περίμενε για ανθρωπιστική βοήθεια στο νότιο τμήμα της Λωρίδα της Γάζας.

Ο Αιγύπτιος σταρ των «ρεντς» δεν άφησε ασχολίαστη την ανάρτηση της ομοσπονδίας, καθώς στηρίζει τον παλαιστινιακό λαό, με την UEFA να μην γράφει τον τρόπο με τον οποίο πέθανε ο Αλ Ομπ’ειντ και ο Σαλάχ αναδημοσίευσε την ανάρτηση γράφοντας: «Μπορείτε να μας πείτε πώς πέθανε, πού και γιατί;»

Δείτε την ανάρτηση του Σαλάχ