Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ 4-2: «Καθάρισαν» Κιέζα και Σαλάχ
Η Λίβερπουλ… τα χρειάστηκε, το 2-0 έγινε 2-2 από τη σκληροτράχηλη Μπόρνμουθ, αλλά ο Κιέζα έδωσε τη λύση στο 88′, ο Σαλάχ έβαλε το… κερασάκι στην τούρτα (4-2) και έτσι η πρωταθλήτρια ξεκίνησε με το «δεξί» τη φετινή Premier League
Νίκη στην έναρξη της Premier League για την πρωταθλήτρια Αγγλίας Λίβερπουλ.
Το σύνολο του Άρνε Σλοτ η αλήθεια είναι πως… τα χρειάστηκε κόντρα στη σκληροτράχηλη Μπόρνμουθ, αλλά εν τέλει κατάφερε να πετύχει αυτό που θέλει. Το 2-0 έγινε 2-2 σε 12 λεπτά (64′, 76′), αλλά Κιέζα (88′) και Σαλάχ (90+4′) έδωσαν τη λύση, για την επικράτηση με σκορ 4-2 των «κόκκινων».
Αυτή η νίκη ήταν αφιερωμένη στον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα, καθώς η οικογένειά του μετέβη στο Άνφιλντ και παρακολούθησε από κοντά τον αγώνα.
Ο Εκιτικέ ήταν αυτός που σημείωσε το πρώτο γκολ της νέας σεζόν στην Premier League στο 37′, όντας ο πρώτος Γάλλος που το καταφέρνει, τέσσερα χρόνια μετά τον Αλεξάντερ Λακαζέτ με την Άρσεναλ.
Ο Χάκπο έκανε το 2-0 στο 49′ και όλα έδειχναν πως το παιχνίδι θα «σβήσει» σε αυτά τα επίπεδα. Αλλά δεν έγινε έτσι. Με δύο γκολ του Σεμένιο στο 64′ και τ 76′ έγινε το 2-2, αλλά εν τέλει στο φινάλε η Λίβερπουλ βρήκε τις λύσεις που έψαχνε για την επίτευξη της νίκης.
Ο Φεντερίκο Κιέζα με ωραίο σουτ πάνω στην κίνηση στο 88’ χάρισε μία σπουδαία νίκη στην ομάδα του. Το… κερασάκι στην τούρτα από τον Μοχάμεντ Σαλάχ στο 94΄, με το δεξί, με τον Αιγύπτιο σταρ να πανηγυρίζει σαν τον Ντιόγκο Ζότα!
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: Άλισον, Κονατέ, Φριμπόνγκ (960’ Έντο), Κερκέζ (60’ Ρόμπερτσον) Φαν Ντάικ, Μακ Άλιστερ (72’ Τζόουνς), Σομποσλάι, Σαλάχ, Βιρτς (82’ Κιέζα), Εκιτικέ (73’ Γκόμεζ), Χάκπο
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ: Πέτροβιτς, Σκοτ (74’ Τραορέ), Ντιακιτέ, Τρουφέρ, Σμιθ (90’ Χιλ), Μπρουκς (84’ Γουίντερμπερν), Σενέσι, Άνταμς (90+1’ Κρούπι), Εβανίλσον, Ταβερνιέ, Σεμένιο
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής της Premier League:
Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ 4-2
16/08 14:30 Άστον Βίλα – Νιούκαστλ
16/08 17:00 Μπράιτον – Φούλαμ
16/08 17:00 Σάντερλαντ – Γουέστ Χαμ
16/08 17:00 Τότεναμ – Μπέρνλι
16/08 19:30 Γουλβς – Σίτι
17:00 16:00 Τσέλσι – Κρίσταλ Πάλας
17/08 16:00 Νότιγχαμ – Μπρέντφορντ
17/08 18:30 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ
17/08 22:00 Λιντς – Έβερτον
