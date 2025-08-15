Το Άνφιλντ τίμησε τη μνήμη του Ζότα και του αδερφού του (pic+vid)
Συγκινητικές στιγμές πριν την έναρξη της αναμέτρησης της Λίβερπουλ με την Μπόρνμουθ στο «Ανφιλντ», το οποίο τίμησε τη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα και του Αντρέ Σίλβα.
- Πορτογαλία: Ο πρόεδρος ντε Σόουζα ανακοινώνει τον πρώτο νεκρό από τις πυρκαγιές – Ήταν πρώην δήμαρχος που βοηθούσε στην κατάσβεση
- Νέο μηχανισμό χρέους για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας προτείνει η Citigroup
- Στροφή της Ελβετίας στην πυρηνική ενέργεια εφτά χρόνια μετά την απαγόρευση
- Καμπανάκι Scope για MAGA – Λάθος ο εφησυχασμός
Υπό φυσιολογικές συνθήκες το βράδυ της Παρασκευής ο Ντιόγκο Ζότα θα βρισκόταν στο «Ανφιλντ» για το παιχνίδι της πρεμιέρας της Premier League ανάμεσα στη Λίβερπουλ και την Μπόρνμουθ.
Το τροχαίο δυστύχημα της 3ης Ιουλίου όμως έβαλε τέλος στη ζωή του άσου των «reds» και σε εκείνη του αδερφού του, Αντρέ Σίλβα, που βρισκόταν επίσης στο αυτοκίνητο.
Κανείς βέβαια στην ομάδα δεν πρόκειται να ξεχάσει ποτέ τον Ζότα και πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης ο κόσμος της ομάδας τίμησε την μνήμη των δύο αδικοχαμένων αδερφών.
Η σχετική ανάρτηση της Λίβερπουλ:
— Liverpool FC (@LFC) August 15, 2025
Οι οπαδοί της Λίβερπουλ δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό κορεό αφιερωμένο στους Ζότα και Σίβα ενώ όλοι μαζί τραγουδούσαν συγκινημένοι το «You’ll Never Walk Alone». Κατά τη διάρκεια της σιγής ενός λεπτού οι παίκτες ήταν βουρκωμένοι και στο γήπεδο επικρατούσε απόλυτη ησυχία.
Ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές για όλους ενώ θυμίζουμε πως σε όλα τα ματς της πρεμιέρας θα τηρηθεί ενός λεπτού λιγή ενώ όλοι οι ποδοσφαιριστές θα φορούν μαύρα περιβραχιόνια.
An impeccably observed period of silence for Diogo and Andre ❤ pic.twitter.com/0wxIkod0XH
— Liverpool FC (@LFC) August 15, 2025
- Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ 4-2: «Καθάρισαν» Κιέζα και Σαλάχ
- Η λίστα του ΠΑΟΚ για τα παιχνίδια με τη Ριέκα
- Σκόραρε ο Χατζηδιάκος στη νίκη της Κοπεγχάγης (3-1, vid)
- Το Άνφιλντ τίμησε τη μνήμη του Ζότα και του αδερφού του (pic+vid)
- Χιρόνα – Βαγιεκάνο 1-3: «Χορηγία» Γκαζανίγκα το διπλό της Ράγιο
- Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε τον Τζιοβάνι Λεόνι (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις