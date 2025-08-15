Το Άνφιλντ τίμησε τη μνήμη του Ζότα και του αδερφού του (pic+vid)

Υπό φυσιολογικές συνθήκες το βράδυ της Παρασκευής ο Ντιόγκο Ζότα θα βρισκόταν στο «Ανφιλντ» για το παιχνίδι της πρεμιέρας της Premier League ανάμεσα στη Λίβερπουλ και την Μπόρνμουθ.

Το τροχαίο δυστύχημα της 3ης Ιουλίου όμως έβαλε τέλος στη ζωή του άσου των «reds» και σε εκείνη του αδερφού του, Αντρέ Σίλβα, που βρισκόταν επίσης στο αυτοκίνητο.

Κανείς βέβαια στην ομάδα δεν πρόκειται να ξεχάσει ποτέ τον Ζότα και πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης ο κόσμος της ομάδας τίμησε την μνήμη των δύο αδικοχαμένων αδερφών.

Η σχετική ανάρτηση της Λίβερπουλ:

Οι οπαδοί της Λίβερπουλ δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό κορεό αφιερωμένο στους Ζότα και Σίβα ενώ όλοι μαζί τραγουδούσαν συγκινημένοι το «You’ll Never Walk Alone». Κατά τη διάρκεια της σιγής ενός λεπτού οι παίκτες ήταν βουρκωμένοι και στο γήπεδο επικρατούσε απόλυτη ησυχία.

Ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές για όλους ενώ θυμίζουμε πως σε όλα τα ματς της πρεμιέρας θα τηρηθεί ενός λεπτού λιγή ενώ όλοι οι ποδοσφαιριστές θα φορούν μαύρα περιβραχιόνια.