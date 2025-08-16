Συνελήφθη ΑμεΑ οπαδός της Λίβερπουλ για ρατσιστική επίθεση στον Σεμένιο (vid)

Συνελήφθη ο οπαδός που επιτέθηκε ρατσιστικά στον Σεμένιο, στη χθεσινή (15/8) πρεμιέρα της Premier League, ανάμεσα στη Λίβερπουλ και την Μπόρνμουθ.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, το παιχνίδι διακόπηκε για μερικά λεπτά επειδή ο ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων, Σεμένιο, κατήγγειλε ότι δέχθηκε ρατσιστική επίθεση από 47χρονο οπαδό σε καροτσάκι που βρισκόταν στις κερκίδες των ΑμεΑ του γηπέδου.

Ο πάγκος της Μπόρνμουθ ενημέρωσε τον διαιτητή, ΄Άντονι Τέιλορ, ότι ο Αντουάν Σεμένιο έγινε δέκτης ρατσιστικού σχολίου. Ακολούθησε μικρή αναταραχή, ο Τέιλορ διέκοψε το ματς για λίγα λεπτά ώστε να εξηγήσει και στις δύο πλευρές τι ακριβώς συνέβη, προτού το ματς συνεχιστεί κανονικά.

Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ, ο 47χρονος άνδρας τακτοποιήθηκε και απομακρύνθηκε από τις κερκίδες, ενώ μερικές ώρες αργότερα, το πρωί του Σαββάτου (16/8), συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση για ανάκριση.

Just a Liverpool fan casually racially abusing Antoine Semenyo Watch this get swept under the carpet by Sky, Carragher and everyone else related to LFCpic.twitter.com/iPt2MpU4fY — Lea (@Lea_EFC) August 15, 2025

Μετά το ματς, ο Σεμένιο έσπασε τη σιωπή του στο Instagram ρωτώντας «πότε θα σταματήσει αυτό», αφού ένας οπαδός ανέβασε κάτω από μία από τις φωτογραφίες του emoji με μαϊμού.

Οργισμένος για το περιστατικό εμφανίστηκε και ο αρχηγός της Μπόρνμουθ, Ανταμ Σμιθ, μιλώντας στο Sky Sports: «Είναι εντελώς απαράδεκτο, είμαι σοκαρισμένος που συνέβη κάτι τέτοιο αυτή την εποχή. Δεν ξέρω πως συνέχισε ο Αντ (σ.σ. Αντουάν) και σημείωσε δύο γκολ. Λυπάμαι πολύ.

Ένιωσα θυμό και είπα στον διαιτητή ότι ο οπαδός της Λίβερπουλ έπρεπε να απομακρυνθεί αμέσως και η αστυνομία το τακτοποίησε. Οι παίκτες της Λίβερπουλ ήταν πολύ υποστηρικτικοί προς τον Αντουάν. Έχουμε κάνει συζητήσεις με την Premier League για αυτό και είναι ένα θέμα που το παίρνουν σοβαρά. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να κάνουμε».