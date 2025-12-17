Ο Σεμένιο «τρελαίνει» την Πρέμιερ Λιγκ – Όλοι θέλουν τον 25χρονο εξτρέμ της Μπόρνμουθ
Η ρήτρα που τίθεται σε ισχύ την πρώτη Γενάρη και ο «πόλεμος» τεσσάρων μεγάλων ομάδων για τα… μάτια του 25χρονου άσου
Ο Αντουάν Σεμένιο είναι από πιο hot ονόματα την φετινή σεζόν στην Πρέμιερ Λιγκ, καθώς ο 25χρονος ακραίος επιθετικός της Μπόρνμουθ, εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του.
Ο Σεμένιο, που έχει γεννηθεί στην Αγγλία αλλά έχει καταγωγή από την Γκάνα, έχει πετύχει εφτά γκολ στο φετινό πρωτάθλημα ενώ έχει και τρεις ασίστ.
Η απόδοσή του στον αγώνα με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Ολντ Τράφορντ (4-4) ήταν αν μη τι άλλο εντυπωσιακή και τα «σενάρια» δίνουν και παίρνουν αναφορικά με την ομάδα στην οποία θα πάρει μεταγραφή ο διεθνής (με την Γκάνα) εξτρέμ.
Για την ακρίβεια, τα ρεπορτάζ του αγγλικού Τύπου αποκαλύπτουν έναν «πόλεμο» τεσσάρων μεγάλων ομάδων της Πρέμιερ Λιγκ για τον Σεμένιο, καθώς Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάντσεστερ Σίτι, Τσέλσι και Τότεναμ φαίνεται να έχουν στο μεταγραφικό τους «στόχαστρο» τον παίκτη.
Οι τελευταίες πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν πως οι δύο ομάδες του Μάντσεστερ είναι έτοιμες να… κονταροχτυπηθούν για τον 25χρονο άσο της Μπόρνμουθ, καθώς τόσο ο Γκουαρντιόλα όσο και ο Αμορίμ θεωρούν «λίρα εκατό» τον Σεμένιο.
Οι αγγλικές εφημερίδες αναφέρουν ότι η ρήτρα που τίθεται σε ισχύ την πρώτη μέρα του 2026, είναι ύψους 73 εκατ. ευρώ και όποια ομάδα δώσει το συγκεκριμένο ποσό μπορεί να εντάξει τον παίκτη στο δυναμικό της.
Το συμβόλαιο του παίκτη με την Μπόρνμουθ λήγει το καλοκαίρι του 2030 αλλά από την στιγμή που υπάρχει η ρήτρα, η αποχώρηση του θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.
Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι ο Σεμένιο μπορεί να παίξει και στην κορυφή της επίθεσης, κι αυτό το στοιχείο καθιστά ακόμα πιο ελκυστική την περίπτωση του διεθνούς άσου της Μπόρνμουθ.
Μπορεί να αγωνιστεί με την ίδια ευχέρια στα «φτερά» της επίθεσης αλλά και σαν σέντερ φορ και ο προπονητής της Μπόρνμουθ τον χρησιμοποιεί και στις δύο θέσεις.
Τα «κεράσια» θέλουν βέβαια να κρατήσουν τον μεγάλο τους σταρ μέχρι το τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου, αλλά κάτι τέτοιο φαντάζει απίθανο λόγω των εντυπωσιακών εμφανίσεων που έχει κάνει ο Σεμένιο.
Και μόνο η αναφορά των ονομάτων των συλλόγων που ενδιαφέρονται για τον διεθνή άσο είναι αρκετή για να καταλάβει κάποιος τον «χορό» εκατομμυρίων που θα στηθεί στα… πόδια του Σεμένιο.
