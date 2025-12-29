Forbes: Στις 40 πιο ακριβές ομάδες του κόσμου μόνο δύο ποδοσφαιρικές – Πού βρίσκονται Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Στα 353 δισεκατομμύρια δολάρια -σημειώνοντας αύξηση 22% σε σχέση με πέρυσι και υπερδιπλάσια σε σχέση με μόλις τέσσερα χρόνια πριν- φτάνει η εκτιμώμενη αξία των 50 πιο ακριβών αθλητικών συλλόγων στον κόσμο, στην νέα κατάταξη που παρουσίασε πριν λίγες μέρες το Forbes.

Από το 2016 στην κορυφή οι Ντάλας Καουμπόις

Πριν από έξι χρόνια, οι Ντάλας Καουμπόις (Dallas Cowboys)-ομάδα του αμερικάνικου ποδοσφαίρου/NFL- είχαν αξία 5 δισεκατομμύρια δολάρια και ήταν η πιο πολύτιμη αθλητική ομάδα στον κόσμο. Σήμερα, αυτός ο αριθμός δεν θα μπορούσε καν να μπει στην πρώτη 50άδα, αλλά οι Καουμπόις παραμένουν στην πρώτη θέση -όπως κάνουν κάθε χρόνο από το 2016- με μια αποτίμηση 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων(!), όπως αναφέρει το Forbes.

Την περασμένη σεζόν, τα έσοδά τους ξεπέρασαν τα 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο πλησιέστερος αντίπαλος είναι η Ρεάλ Μαδρίτης της La Liga – παρεμπιπτόντως, η τελευταία ομάδα που ξεπέρασε τους Καουμπόις κατάταξη αποτίμησης, πριν από μια δεκαετία, όταν οι Μαδριλένοι είχαν αξία 3,26 δισεκατομμύρια δολάρια και το Ντάλας ήταν στα 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Τώρα, φυσικά, η Ρεάλ Μαδρίτης αξίζει μόλις τα μισά από τους Καουμπόις, στα 6,75 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ενώ μαζί, οι 50 κορυφαίες ομάδες αξίζουν από 353 δισεκατομμύρια δολάρια, κατά μέσο όρο η καθεμιά αξίζει 7,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Οκτώ σύλλογοι από τους κορυφαίους 50 κατέγραψαν αυξήσεις τουλάχιστον 30% σε ετήσια βάση, και αυτός ο αριθμός δεν περιλαμβάνει τις Ferrari και Mercedes της Formula 1, οι οποίες παρουσίασαν αύξηση κατά 58% από το 2023, αλλά δεν αξιολογήθηκαν από το Forbes πέρυσι.

Η λέσχη των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Ένα χρόνο αφότου οι Καουμπόις ίδρυσαν την λέσχη των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έχει τέσσερα νέα μέλη: τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (Golden State Warriors), που εκτιμώνται στα 11 δισεκατομμύρια δολάρια, ακολουθούμενους από τους Λος Άντζελες Ραμς (Los Angeles Rams/10,5 δισεκατομμύρια δολάρια), τους Τζάιαντς Νέας Υόρκης (New York Giants /10,1 δισεκατομμύρια δολάρια) και τους Λος Άντζελες Λέικερς (Los Angeles Lakers /10 δισεκατομμύρια δολάρια). Και οι Νικς της νέας Υόρκης (New York Knicks) χτυπούν ήδη την πόρτα, ως η έκτη πιο ακριβή ομάδα στον κόσμο με 9,75 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι ωφελημένοι

Σίγουρα ορισμένα πρωταθλήματα και ομάδες επωφελούνται περισσότερο από άλλα. Ενώ οι 32 ομάδες του NFL σημείωσαν άνοδο 25% φέτος, οι 20 πιο πολύτιμοι ευρωπαϊκοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι σημείωσαν άνοδο 5%. Τα τελευταία τρία χρόνια -από τότε που οι οπαδοί άρχισαν να επιστρέφουν στα στάδια και τα γήπεδα κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19- το NBA ηγείται, με τη μέση αξία των ομάδων του να αυξάνεται κατά 87%, ενώ το MLB (μπέιζμπολ) και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι στο ίδιο επίπεδο με 25% και 24%.

Το ποδόσφαιρο

Το ποδόσφαιρο πλέον αντιπροσωπεύεται με μόνο δύο στις 40 και τέσσερις στις 50 πιο πολύτιμες ομάδες στον κόσμο – δύο ομάδες από την ισπανική La Liga (Ρέαλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα) και δύο από την αγγλική Premier League (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λίβερπουλ)- από επτά που ήταν τα τελευταία δύο χρόνια, με την Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία), τη Μπάγερν (Γερμανία) και τη Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) να αποχωρούν από τη λίστα.

Το Top-40 σύμφωνα με το Forbes:

Έτσι ο πρώτος ποδοσφαιρικός σύλλογος είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, στην 20η θέση, με αξία 6,75 δισεκατομμύρια δολάρια, μπροστά από την -24η- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (6,6 δισεκατομμύρια δολάρια) , την -42η- Μπαρτσελόνα (5,65 δισεκατομμύρια δολάρια) και την-48η-Λίβερπουλ (5,4 δισεκατομμύρια δολάρια)

Η F1

Εν τω μεταξύ, η Formula 1 επιστρέφει μετά από ένα χρόνο διακοπής, με τις Ferrari και Mercedes. Η Ferrari είαι στην 26η θέση με 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η Mercedes στην 34η θέση με 6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το ασύγκριτο NFL, το NBA και το MBL

Το NBA έχει συμπεριλάβει 12 ομάδες για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, με τους Μαϊάμι Χιτ να μπαίνουν στη λίστα αντί των Ντάλας Μάβερικς, ενώ το MLB έχει επίσης δύο εκπροσώπους, αφού οι Ρεντ Σοξ Βοστώνης (Boston Red Sox) έπεσαν από την πρώτη 50άδα.

Κανένα πρωτάθλημα, ωστόσο, δεν συγκρίνεται με το NFL, το οποίο έχει 30 από τις 32 ομάδες του μεταξύ των 50 κορυφαίων -όλες εκτός από τους Σάιντς τα Νέας Ορλεάνης των 5,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων και τους Σινσινάτι Μπένγκαλς των 5,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Όπως είναι γνωστό ο πιο πολύτιμος γυναικείος σύλλογος για φέτος ήταν η Λίβερτι Νέας Υόρκης του WNBA με 400 εκατομμύρια δολάρια.

Ο 10 πιο ακριβοί σύλλογοι στον κόσμο:

1. Ντάλας Καουμπόις NFL 13 δισ. δολάρια

2. Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς NBA 11

3. Λος Άντζελες Ραμς NFL 10.5

4. Τζάιαντς Νέας Υόρκης NFL 10.1

5. Λος Άντζελες Λέικερς NBA 10

6. Νικς Νέας Υόρκης NBA 9.75

7. Νιου Ίνγκλαντ Πάτριοτς NFL 9

8. Σαν Φραντσίσκο 49ers NFL 8.6

9. Φιλαδέλφεια Ιγκλς NFL 8.3

10. Σικάγο Μπεάρς NFL 8.2

-. Γιάνκις Νέας Υόρκης MLB 8.2