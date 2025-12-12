Λίστα Forbes: Οι 100 «σιδηρές κυρίες» του 2025 – Η οικονομική τους δύναμη ξεπερνά το ΑΕΠ της ΕΕ

newspaper
Οι 100 ισχυρότερες γυναίκες του κόσμου στη λίστα του Forbes, έχουν αθροιστικά οικονομική ισχύ που αποτιμάται σε 37 τρισ. δολάρια, μεγαλύτερη από το ΑΕΠ της Ευρώπης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Spotlight

Η λίστα του Forbes με τις 100 πιο ισχυρές γυναίκες του κόσμου, θεωρητικά είναι ένας ύμνος στη γυναικεία χειραφέτηση. Τουλάχιστον έτσι προβάλλεται εδώ και 21 χρόνια, από το 2004 όταν ξεκίνησε να δημοσιεύεται.

Τότε τον τίτλο της πιο ισχυρής γυναίκας του κόσμου κατέκτησε η Κοντολίζα Ράις, ως η πρώτη γυναίκα Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ. Η μετέπειτα υπουργός εξωτερικών της κυβέρνησης Μπους θα μείνει στην ιστορία ως η «αρχιτέκτονας» του πολέμου στο Ιράκ. Έναν πόλεμο που ξεκίνησε με τον ψευδή ισχυρισμό ότι ο πρώην σύμμαχος των ΗΠΑ Σαντάμ Χουσεΐν έκρυβε όπλα μαζικής καταστροφής και εξελίχθηκε σε ένα πολυετές λουτρό αίματος, με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, βασανιστήρια  και εμφύλιες συρράξεις, οι επιπτώσεις των οποίων διαρκούν ως σήμερα.

H Oύρσουλα Φον Ντερ Λάιεν στην κορυφή

Φέτος, η  ισχυρότερη γυναίκα του κόσμου στη λίστα του Forbes είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν. Η σιδηρά κυρία της Κομισιόν είναι η αρχιτέκτονας του σχεδίου ReArm ΕU των 800 δισ. ευρώ για εξοπλιστικές δαπάνες, που μετονομάστηκε σε Readiness Europe, για να ακούγεται λιγότερο πολεμοχαρές.

Ελπίζουμε η πρώτη κυρία των «100 Power Women» του Forbes να μη μείνει στην ιστορία ως η γυναίκα που οδήγησε την Ευρώπη σε πόλεμο. Η ίδια πάντως υποστηρίζει ότι η γηραιά ήπειρος ήδη δέχεται «υβριδικό πόλεμο» από τη Ρωσία, και μας προετοιμάζει για παν ενδεχόμενο.

Στη δεύτερη και τρίτη θέση των ισχυρότερων γυναικών του 2025, βρίσκονται η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ και η Σαναέ Τακαΐτσι, η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας .

Η CEO της ΑMD Λίσα Σου, κρατά στα χέρια της το μέλλον του ΑΙ, μας λέει το Forbes

Εξουσία, χρήμα και τεχνολογία ΑΙ

Στην πρώτη δεκάδα φιγουράρουν επίσης η ακροδεξιά πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, η προοδευτική πρωθυπουργός του Μεξικού Κλόντια Σέινμπαουμ, και πέντε γυναίκες CEOs – όλες τους Αμερικανίδες. Οι δύο προέρχονται από τον επιχειρηματικό κόσμο (Αccenture, General Electric) και άλλες δύο από τον χρηματοοικονομικό τομέα (Citi, Fidelity Investments).
Στη δέκατη θέση έχει πλασαριστεί μια γυναίκα από το χώρο της τεχνολογίας, η Λίσα Σου διευθύνουσα σύμβουλος της Αdvanced Micro Devices – ΑΜD, πανίσχυρης εταιρείας κατασκευής ολοκληρωμένων συστημάτων για υπολογιστές, η οποία συναγωνίζεται στα ίσα την Νvidia. Πρόσφατα υπέγραψε συμφωνία-μαμούθ με την Οpen AI, για μικροτσίπ και επεξεργαστές τεράστιας ισχύος, που θα αποφέρουν δεκάδες δισ. δολάρια και «θα αλλάξουν το οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης».

H «γυάλινη οροφή» της εξουσίας

Η 46χρονη Μόιρα Φορμπς, αντιπρόεδρος του ομίλου Forbes και τέταρτη γενιά της πανίσχυρης εκδοτικής οικογένειας, επιμελείται κάθε χρόνο τη λίστα με τις «Ισχυρότερες Γυναίκες».
Ως επικεφαλής του Forbes Woman, έχει αφιερώσει το δημοσιογραφικό της έργο στα γυναικεία θέματα, προβάλλοντας τις γυναίκες καριέρας, με δύναμη και επιρροή – ει δυνατόν σε παγκόσμια κλίμακα.

Προλογίζοντας τη φετινή λίστα η αντιπρόεδρος του Forbes  βάζει μια φεμινιστική πινελιά. Τονίζει ότι οι γυναίκες που παρελαύνουν στον κατάλογο βρίσκονται σε θέσεις κλειδιά σε νευραλγικούς τομείς και κατευθύνουν συστήματα που θα καθορίσουν την επόμενη δεκαετία. Όμως μολονότι ασκούν επιρροή σε μια κλίμακα άνευ προηγουμένου, τα ανώτατα κλιμάκια εξουσίας παραμένουν «επιλεκτικά προστατευμένα».

Η ίδια καταλήγει ότι «το αν ο κόσμος θα κινηθεί προς μια πραγματική κοινή ηγεσία ή θα συνεχίσει να βασίζεται στις γυναίκες για τη σταθεροποίηση θεσμών που δεν ελέγχουν πλήρως, θα διαμορφώσει το επόμενο κεφάλαιο της εξουσίας». Πρόκειται για τη θεωρία της «γυάλινης οροφής» (glass ceiling), που αφορά την αναρρίχηση των γυναικών σε υψηλόβαθμες θέσεις και τα αόρατα εμπόδια που θέτει ο ανδροκρατούμενος κόσμος, των επιχειρήσεων, της πολιτικής και της οικονομίας.

Η Μπιγιονσέ είναι μια από τις μετρημένες στα δάχτυλα «ισχυρές γυναίκες» με μελαψό δέρμα.

Πρώτα η λευκή Αμερική

Η λίστα των ισχυρότερων γυναικών παγκοσμίως κρατάει κάποια προσχήματα διεθνών ισορροπιών και συμπερίληψης. Φροντίζει να τοποθετήσεις μη-Αμερικανίδες στις πρώτες πέντε θέσεις, ενώ εκπροσωπούνται επίσης αρκετές  ισχυρές γυναίκες από τις οικονομίες της Ασίας.

Ωστόσο η πλειονότητα των ισχυρών γυναικών είναι λευκές και Αμερικανίδες ή πληρούν τουλάχιστον ένα από τα δύο παραπάνω κριτήρια. Από τις πρώτες 50 της λίστας του Forbes, οι 33 προέρχονται από τις ΗΠΑ. Ανάμεσά τους υπάρχουν δύο διάσημες Αφροαμερικανίδες – η Όπρα Γουίνφρεϊ και η Mπιγιονσέ Νόουλς (Beyoncé) , στην 30h και 33η θέση αντίστοιχα.

Η Τέιλορ Σουίφτ βρίσκεται στην 21η θέση, ως η πρώτη γυναίκα μουσικός δισεκατομμυριούχος και η Κιμ Καρντάσιαν κατακτά για πρώτη φορά μια θέση στη λίστα των 100 (την 77η) χάρη στις επικερδείς μπίζνες με τη σειρά ρούχων Skims.

Η Ελλάδα απουσιάζει

Αν ψάξει κανείς θα βρει τρεις γυναίκες από την αφρικανική ηπειρο. Στην 78η θέση βρίσκεται η Ζουντίτ Σουμινουά, πρωθυπουργός της Λαϊκής Δημκρατίας του Κογκό. Η Νετούμπο Νάντι-Ντάιτβαχ αναφέρεται ως «πρωθυπουργός της πλούσιας σε πόρους Ναμίμπια», που αναδείχθηκε στην 79η θέση χάρη «στην κούρσα για τα ορυκτά των σπάνιων γαιών». Στην πραγματικότητα δεν είναι πρωθυπουργός, αλλά πρόεδρος, αλλά αυτά είναι ψιλά γράμματα.

Στην 98η θέση βρίσκεται η νιγηριανή μεγιστάνας των μίντια Μο Αμπούντου, ιδιοκτήτρια της παναφρικανικής τηλεοπτικής πλατφόρμας Ebonylife TV, που συνεργάζεται με το Netfilix.

Αθροιστικά, οι 100 γυναίκες της λίστας, έχουν οικονομική δύναμη που αποτιμάται σε 37 τρισεκατομμύρια δολάρια και επηρεάζουν πάνω από 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους.

Δυστυχώς δεν βρήκαμε κάποια Ελληνίδα στη λίστα των 100 ισχυρότερων γυναικών. Η αλήθεια είναι ότι η χώρα μας στον παγκόσμιο καταμερισμό δυνάμεων παραμένει μικρό ψάρι, όσο και αν γεννά προσωπικότητες των οποίων η λάμψη, η ισχύς, και κυρίως τα δισεκατομμύρια της περιουσίας τους ξεπερνάνε τα ελληνικά σύνορα.

