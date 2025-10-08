Για μοτίβο αυξανόμενων απειλών στον ουρανό της Ευρώπης έκανε λόγο η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, το οποίο όπως τόνισε «είναι ώρα να ειπωθεί με το όνομά του, είναι υβριδικός πόλεμος». Από το βήμα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, η ίδια υπογράμμισε ότι χρειάζεται ευρεία απάντηση εκ μέρους της ΕΕ στις απειλές αυτές.

Υπενθυμίζεται ότι αξιωματούχοι του Οργανισμού Άμυνας της ΕΕ δείχνουν τη Ρωσία ως υπεύθυνη για τις πτήσεις μη εξουσιοδοτημένων drones πάνω από αεροδρόμια και στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Ευρώπης, παρά την απουσία αδιάσειστων αποδεικτικών στοιχείων.

Όπως αναφέρει το Reuters, η πρόεδρος της Κομισιόν σημείωσε την Τετάρτη ότι τα πρόσφατα περιστατικά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και άλλες παραβιάσεις του εναέριου χώρου δείχνουν ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει υβριδικό πόλεμο, στον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί με μέτρα που υπερβαίνουν την παραδοσιακή άμυνα.

«Δεν πρόκειται για τυχαία παρενόχληση – Είναι οργανωμένη και κλιμακούμενη εκστρατεία» δήλωσε η Φον Ντερ Λάιεν

Make no mistake. The recent incursions in our skies are part of a pattern of growing threats. It’s time to call it by its name.

«Δεν πρόκειται για τυχαία παρενόχληση. Πρόκειται για οργανωμένη και κλιμακούμενη εκστρατεία που αποσκοπεί στο να αναστατώσει τους πολίτες μας, να δοκιμάσει την αποφασιστικότητά μας, να διχάσει την Ένωσή μας και να αποδυναμώσει την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία. Και είναι καιρός να την αποκαλέσουμε με το όνομά της. Πρόκειται για υβριδικό πόλεμο» τόνισε.

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Η Ρωσία θέλει να σπείρει τη διαίρεση»

«Μην κάνετε λάθος. Οι πρόσφατες επιδρομές στους ουρανούς μας αποτελούν μέρος ενός μοτίβου αυξανόμενων απειλών. Είναι υβριδικός πόλεμος. Η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει την ικανότητα να ανταποκριθεί και να προστατεύσει τους ουρανούς μας» έγραψε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παρότι η Φον Ντερ Λάιεν δεν ισχυρίστηκε ότι η Ρωσία είναι υπεύθυνη για όλα τα περιστατικά, στην ομιλία της είπε ότι είναι σαφές πως ο στόχος της Ρωσίας είναι να «σπείρει τη διαίρεση» στην Ευρώπη.

«Η αντιμετώπιση του υβριδικού πολέμου της Ρωσίας δεν αφορά μόνο την παραδοσιακή άμυνα. Αυτό απαιτεί μια νέα νοοτροπία για όλους μας. Μπορούμε είτε να δειλιάσουμε και να παρακολουθούμε τις ρωσικές απειλές να κλιμακώνονται, είτε να τις αντιμετωπίσουμε με ενότητα, αποτροπή και αποφασιστικότητα» πρόσθεσε.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν βρέθηκε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο όπου παρουσίασε το σχέδιο της Επιτροπής για την ασφάλεια της Ευρώπης.