Ο Έντσο Μαρέσκα έσπευσε να διαψεύσει ρεπορτάζ του «Athletic» που τον ήθελε από τις πρώτες επιλογές των ανθρώπων της Σίτι για τον πάγκο της ομάδας, στο πιθανό ενδεχόμενο αποχώρησης του Πεπ Γκουαρδιόλα από τον πάγκο των «πολιτών» στο τέλος της σεζόν.

Οπως ανέφερε χαρακτηριστικά το «Athletic» «…παρά το γεγονός πως ο Καταλανός τεχνικός δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2027, πηγές κοντά στον ίδιο που επικαλείται το εν λόγω Μέσο, θεωρούν η πιθανότητα η φετινή σεζόν να είναι η τελευταία του στον πάγκο της Σίτι είναι αυξημένη». Μάλιστα όπως διευκρινιζόταν στο εν λόγω ρεπορτάζ η όποια τελική απόφαση δεν θα γινόταν γνωστή σύντομα, αλλά προς το φινάλε της αγωνιστικής περιόδου».

Ωστόσο, ο προπονητής της Τσέλσι διέψευσε τα παραπάνω, τονίζοντας πως και του χρόνου θα παραμείνει στους Λονδρέζους και δεν πρόκειται να αντικαταστήσει τον πρώην συνεργάτη του στη Σίτι.

«Δεν με επηρεάζει ό,τι και αν γράφεται. Είναι 100% εικασίες. Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει χρόνος για τέτοιου είδους πράγματα. Έχω συμβόλαιο με την Τσέλσι μέχρι το 2029. Είμαι πολύ περήφανος που βρίσκομαι εδώ. Δεν δίνω σημασία σε αυτό. Πριν από μία εβδομάδα, ήταν το ίδιο με τη Γιουβέντους, οπότε δεν δίνω σημασία. Θα είμαι και του χρόνου εδώ. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τον λόγο για τον οποίο δημοσιεύτηκαν αυτά τα νέα για τη Μάντσεστερ Σίτι. Είμαι συγκεντρωμένος στον αγώνα με τη Νιούκαστλ. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι», είπε χαρακτηριστικά ο Μαρέσκα.