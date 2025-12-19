Ο Μαρέσκα έσπευσε να «σβήσει τη φωτιά» για Γκουαρδιόλα και Μάντσεστερ Σίτι: «Στην Τσέλσι και του χρόνου»
Ο Έντσο Μαρέσκα διέψευσε ρεπορτάζ που τον ήθελε ως πιθανό αντικαταστάτη του Περ Γκουαρδιόλα στον πάγκο της Σίτι, στην περίπτωση που ο Ισπανός αποχωρήσει από την ομάδα του Μάντσεστερ.
- Χαμένος ήλιος, πεταμένος άνεμος - Η ΕΕ κινδυνεύει να χάσει τον στόχο για τις ΑΠΕ
- Η στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ συλλαμβάνει εκατοντάδες πολίτες με το πρόσχημα της «διατάραξης« των εκλογών
- Hunger Games α λα Τραμπ: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοινώνει «Πατριωτικούς Αγώνες» με δύο νέους από κάθε Πολιτεία
- Πόλεμος στη Φτώχεια: Η αμερικανική πόλη που δεν σώθηκε με τα δισ. της Ουάσιγκτον
Ο Έντσο Μαρέσκα έσπευσε να διαψεύσει ρεπορτάζ του «Athletic» που τον ήθελε από τις πρώτες επιλογές των ανθρώπων της Σίτι για τον πάγκο της ομάδας, στο πιθανό ενδεχόμενο αποχώρησης του Πεπ Γκουαρδιόλα από τον πάγκο των «πολιτών» στο τέλος της σεζόν.
Οπως ανέφερε χαρακτηριστικά το «Athletic» «…παρά το γεγονός πως ο Καταλανός τεχνικός δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2027, πηγές κοντά στον ίδιο που επικαλείται το εν λόγω Μέσο, θεωρούν η πιθανότητα η φετινή σεζόν να είναι η τελευταία του στον πάγκο της Σίτι είναι αυξημένη». Μάλιστα όπως διευκρινιζόταν στο εν λόγω ρεπορτάζ η όποια τελική απόφαση δεν θα γινόταν γνωστή σύντομα, αλλά προς το φινάλε της αγωνιστικής περιόδου».
Ωστόσο, ο προπονητής της Τσέλσι διέψευσε τα παραπάνω, τονίζοντας πως και του χρόνου θα παραμείνει στους Λονδρέζους και δεν πρόκειται να αντικαταστήσει τον πρώην συνεργάτη του στη Σίτι.
«Δεν με επηρεάζει ό,τι και αν γράφεται. Είναι 100% εικασίες. Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει χρόνος για τέτοιου είδους πράγματα. Έχω συμβόλαιο με την Τσέλσι μέχρι το 2029. Είμαι πολύ περήφανος που βρίσκομαι εδώ. Δεν δίνω σημασία σε αυτό. Πριν από μία εβδομάδα, ήταν το ίδιο με τη Γιουβέντους, οπότε δεν δίνω σημασία. Θα είμαι και του χρόνου εδώ. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τον λόγο για τον οποίο δημοσιεύτηκαν αυτά τα νέα για τη Μάντσεστερ Σίτι. Είμαι συγκεντρωμένος στον αγώνα με τη Νιούκαστλ. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι», είπε χαρακτηριστικά ο Μαρέσκα.
🚨 Can you guarantee and promise you will be Chelsea manager next season?
🔵 Enzo Maresca: “Yes, absolutely. I have a contract until June 2029”. pic.twitter.com/wIVgprmwMf
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 19, 2025
- «Ο Παναθηναϊκός προσφέρει 10 εκατομμύρια ευρώ για τον Μανδά», λένε οι Ιταλοί
- Σοκαριστικές εικόνες στον Ισημερινό: Η στιγμή της εκτέλεσης ποδοσφαιριστή και της συζύγου του στη μέση του δρόμου (vid)
- Οι Πολωνοί «στέλνουν» Σέχου στον Παναθηναϊκό
- Η αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την Κηφισιά
- Η Κραϊόβα «τελείωσε» τον παίκτη που έκανε το μοιραίο πέναλτι κόντρα στην ΑΕΚ: «Υπέγραψε την καταδίκη του»
- Απάντησε στον Φλορεντίνο Πέρεθ ο Λαπόρτα: «Ξερνάνε ψέματα, θέλουν να μας καταστρέψουν αλλά δεν θα το επιτρέψουμε»
- Ο Μαρέσκα έσπευσε να «σβήσει τη φωτιά» για Γκουαρδιόλα και Μάντσεστερ Σίτι: «Στην Τσέλσι και του χρόνου»
- Η κακή εμφάνιση του Μίτσιτς με τον Παναθηναϊκό έφερε αποκαλύψεις: «Υπάρχουν πράγματα που τον ενοχλούν»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις