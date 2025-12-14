Χαμός στην Τσέλσι με τις αποκαλύψεις Μαρέσκα

Η Τσέλσι επικράτησε άνετα της Έβερτον στο Στάμφορντ Μπριτζ με 2-0 κι ενώ οι οπαδοί της θα περίμεναν ότι η κατάκτηση των τριών βαθμών θα βοηθούσε την ψυχολογία των «μπλε» ενόψει της συνέχειας, ο Έντσο Μαρέσκα… φρόντισε για το αντίθετο.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Ιταλός τεχνικός της ομάδας του Λονδίνου, στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα με τα «ζαχαρωτά», προκάλεσαν πολλές αντιδράσεις και το κλίμα στην Τσέλσι μόνο ιδανικό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.

Μόνο τυχαίο δεν είναι άλλωστε ότι ο αγγλικός Τύπος δεν άργησε να «πυροδοτήσει» σενάρια αποχώρησης του Ιταλού από την τεχνική ηγεσία της ομάδας του Λονδίνου.

«Ήταν μια σημαντική νίκη για την ομάδα, αλλά και για μένα γιατί είχαν προηγηθεί οι πιο δύσκολες 48 ώρες από την μέρα που ανέλαβα την τεχνική ηγεσία της Τσέλσι» ήταν τα λόγια του Ιταλού προπονητή κι όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, οι δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Μαρέσκα τους λόγους που αισθάνθηκε την μεγάλη πίεση.

«Ένιωσα πως δεν είχα την στήριξη που θα περίμενα από ανθρώπους που είναι δίπλα μου στην ομάδα, αισθάνθηκα ότι δεν είχα πλέον την εμπιστοσύνη τους».

Οι εκπρόσωποι του Τύπου ρώτησαν επίμονα τον Ιταλό προπονητή να κατονομάσει τους ανθρώπους που δεν τον στήριξαν αλλά ο Μαρέσκα δεν είπε ονόματα.

Όπως καταλαβαίνει εύκολα κάποιος, τα όσα υποστήριξε ο Ιταλός τεχνικός των «μπλε», ήταν αρκετά για να γίνει χαμός στην ομάδα του Λονδίνου.

Εφημερίδες και ιστοσελίδες ανέφεραν πως το μέλλον του Μαρέσκα στον πάγκο των Λονδρέζων δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο, με τα σχετικά ρεπορτάζ να επισημαίνουν ότι η διοίκηση της Τσέλσι έχει… αποδείξει στο παρελθόν πως δεν έχει πρόβλημα ν’ αλλάζει τους προπονητές.

Προς το παρόν πάντως δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη που να «δείχνει» ότι ο Μαρέσκα ετοιμάζεται ν’ αποχωρήσει από το Στάμφορντ Μπριτζ, αλλά το ότι άνοιξε αυτή η κουβέντα, φανερώνει πολλά για το κλίμα που υπάρχει στην ομάδα του Λονδίνου.

Είναι ενδεικτικό μάλιστα της κατάστασης που επικρατεί στην Τσέλσι, μετά τις τοποθετήσεις του Ιταλού προπονητή, ότι τα ονόματα υποψήφιων «διαδόχων» του Μαρσέσκα στον πάγκο των «μπλε», έκαναν… παρέλαση στις σελίδες των εφημερίδων.

Από τον Ζινεντίν Ζιντάν στον Γκάρετ Σάουθγκεϊτ και από τον Φρανκ Λάμπαρντ στον Έρικ Τεν Χαγκ, με την ονοματολογία να περνά σε… άλλη διάσταση.

Αυτό πάντως που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης, είναι η εμπιστοσύνη που έχουν οι οπαδοί της ομάδας του Λονδίνου στον προπονητή τους, καθώς ο Μαρέσκα είναι ιδιαίτερα αγαπητός στις τάξεις των φιλάθλων της Τσέλσι.

Κι αυτό είναι σίγουρα ένα στοιχείο που μετράει πολύ, είναι κάτι που το «ζυγίζει» καλά η διοίκηση των πρωτευουσιάνων πριν πάρει κάποια απόφαση αναφορικά με το μέλλον του Ιταλού στον πάγκο της ομάδας.