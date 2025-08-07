Ο Μαρέσκα περιμένει ο Εστεβάο να γίνει σαν τον Κόουλ Πάλμερ

Περιμένει πολλά ο τεχνικός της Τσέλσι Εντσο Μαρέσκα από τον 18χρονο Βραζιλιάνο επιθετικό Εστεβάο που η Τσέλσι αγόρασε πέρσι το καλοκαίρι με 29 εκατ. λίρες και τον άφησε στην Παλμέιρας για να «ψηθεί». Ο Εστεβάο, τον αποίο αποκαλούν και «Μεσίνιο», μετακόμισε το καλοκαίρι στην Τσέλσι και ο Μαρέσκα έχει πλάνο, ώστε ο Βραζιλιάνος επιθετικός να προσαρμοστεί βήμα βήμα στην ομάδα για να δείξει το ταλέντο του.

Μάλιστα, ο Εντσο Μαρέσκα έβαλε ψηλά τον πήχη για τον Εστεβάο. Η απόδειξη για το τελευταίο είναι ότι τον συγκρίνει με το αστέρι της Τσέλσι τον Κόουλ Πάλμερ, η μεταγραφή του οποίου από την Μάντσεστερ Σίτι κόστισε 42,5 εκατ. λίρες και είναι ίνδαλμα για τους οπαδούς των μπλε.

«Για μένα ο Εστεβάο είναι σαν τον Κόουλ Πάλμερ όσον αφορά τη θέση του στο γήπεδο. Μπορεί να παίξει στα άκρα, στον άξονα. Στις πέντε επιθετικές θέσεις, ο Εστεβάο μπορεί να αγωνιστεί οπουδήποτε», δήλωσε ο Μαρέσκα.

Ο προπονητής της Τσέλσι δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την άφιξη του ταλαντούχου επιθετικού, ενώ προέτρεψε τους οπαδούς να μην πιέσουν τον Εστεβάο, ώστε να προσαρμοστεί χωρίς πρόβλημα. «Τον γνώρισα στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, όταν παίξαμε με την Παλμέιρας. Είναι ένας φανταστικός παίκτης. Πολύ νέος, χαρούμενος και πάντα γελαστός, θα έλεγα τυπικός Βραζιλιάνος, και θέλουμε να τον κρατήσουμε χαρούμενο», δήλωσε ο Μαρέσκα.

Γιατί ζητά προσοχή για τον Εστεβάο; «Προέρχεται από άλλη ήπειρο και είναι πολύ νέος. Πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί, να μην τον πιέσουμε, να του δώσουμε χαρά και χρόνο», εξήγησε ο Μαρέσκα, ο οποίος πρόσθεσε: «Πρέπει να προσαρμοστεί και ελπίζω να μπορέσουμε να του δώσουμε λεπτά συμμετοχής για να γίνει ακόμα πιο χαρούμενος. Σίγουρα όμως είναι ταλαντούχος παίκτης».