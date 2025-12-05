Ο Γκουαρντιόλα αποθέωσε τον Μαρέσκα: «Από τους κορυφαίους προπονητές στον κόσμο»
Ο Πεπ Γκουαρντιόλα μίλησε για τον Έντσο Μαρέσκα, τονίζοντας ότι είναι πλέον ένας από τους κορυφαίους προπονητές του κόσμου.
Στον συνάδελφό του, Έντσο Μαρέσκα, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο Πεπ Γκουαρντιόλα μιλώντας με τα καλύτερα λόγια.
Ο Καταλανός τεχνικός τόνισε πως ο Ιταλός προπονητής της Τσέλσι είναι πλέον ένας από τους καλύτερους στον κόσμο, αναφέροντας ενδεικτικά την κατάκτηση του Κόνφερενς Λιγκ και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.
«Ένας από τους καλύτερους προπονητές στον κόσμο αυτή την στιγμή είναι ο Έντσο Μαρέσκα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι.
Οι δηλώσεις που έκανε ο Πεπ Γκουαρντιόλα:
«Ένας από τους καλύτερους προπονητές στον κόσμο αυτή τη στιγμή είναι και ο Έντσο Μαρέσκα. Η δουλειά που έχει κάνει στην Τσέλσι δεν αναγνωρίζεται όσο θα έπρεπε.
Το να δουλεύεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, να κατακτήσει το Κόνφερενς Λιγκ, να παίρνεις το εισιτήριο για Champions League, σε αυτό το πρωτάθλημα είναι τόσο δύσκολο.
Μια νεανική ομάδα και το πώς αναπτύσσουν όλους τους παίκτες δείχνει πως είναι εξαιρετικός. Και να πηγαίνεις στο Έλαντ Ρόουντ, και να κάνεις όσα έκανε η Τσέλσι, είναι πραγματικά δύσκολο».
Αξίζει να σημειώσουμε ότι μετά από 14 αγωνιστικές στην Premier League, η Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρντιόλα βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με 28 πόντους, πέντε πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, ενώ η Τσέλσι του Έντσο Μαρέσκα είναι στην 4η θέση με 24 πόντους, 9 πίσω από τους Κανονιέρηδες του Μικέλ Αρτέτα.
