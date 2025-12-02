Ο Καρέτσας στη λίστα του Γκουαρντιόλα – Ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Σίτι για τον Έλληνα διεθνή

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας απασχολεί όλο και περισσότερες ομάδες στην Ευρώπη. Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός συνεχίζει να εντυπωσιάζει με την Γκενκ, ενώ την τρέχουσα περίοδο δεν σταματάει να προσθέτει νούμερα στα στατιστικά του.

Συγκεκριμένα, στα τελευταία του παιχνίδια με τη βελγική ομάδα, ο Έλληνας διεθνής μετράει 8 ασίστ και 1 γκολ, το οποίο σημείωσε απέναντι στη Βασιλεία στο Europa League, και ήταν το πρώτο του στην Ευρώπη. Παράλληλα, σημείωσε άλλο ένα τέρμα με τη φανέλα της Εθνικής μας ομάδας, σκοράροντας το δεύτερο γκολ της ομάδας στο 3-2 επί της Σκωτίας.

Αυτά τα νούμερα, αλλά και ο τρόπος παιχνιδιού και η επιδραστικότητά του στη Γκενκ δεν έχουν μείνει απαρατήρητες, με τεράστια ονόματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου να κατακλύζουν το γήπεδο της ομάδας με σκάουτερ για να τον δουν από κοντά. Ένα από τα νέα ονόματα που προστέθηκαν στις ενδιαφερόμενες ομάδες είναι η Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρντιόλα.

Ο Καρέτσας και το ενδιαφέρον του Γκουαρντιόλα

Το «Οnefootball», με πηγές από βελγικά μέσα αναφέρει: «Αναγνωρισμένος ως μια υποσχόμενη λύση στο κέντρο με ένα συναρπαστικό μέλλον, ο 18χρονος φαίνεται να έχει τραβήξει την προσοχή του Πεπ Γκουαρντιόλα και της ομάδας σκάουτινγκ σε πολλές περιπτώσεις, ενώ ο Καταλανός αναζητά ενεργά εναλλακτικές επιλογές πριν από το άνοιγμα του παραθύρου του Ιανουαρίου».

«Ο Ιανουάριος αναμένεται να είναι πολύ πιο ήσυχος, παρά το γεγονός ότι η ομάδα της Premier League παρακολουθεί προσεκτικά την αγορά. Η Σίτι έχει αναβιώσει την πρόθεσή της να φέρει τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στην Αγγλία και ήταν μία από τις 23 ομάδες που έστειλαν ανιχνευτές στην Cegeka Arena για να παρακολουθήσουν τον επιθετικό μέσο ζωντανά σε δράση την περασμένη εβδομάδα.

Πέρυσι, ο πατέρας του Καρέτσα επιβεβαίωσε ότι η Σίτι -μαζί με τη Λειψία και τη Μίλαν- παρακολούθησαν το ταλέντο σε αρκετές περιπτώσεις. Με γρήγορη προώθηση, η Σίτι επιστρέφει στο παιχνίδι, αλλά αντιμετωπίζει ανταγωνισμό, καθώς η Μίλαν, η Μονακό, η Μπάγερ Λεβερκούζεν και η Μπορούσια Ντόρτμουντ δείχνουν ενδιαφέρον.

Συχνά συγκρινόμενος με παίκτες με παρόμοιο στυλ όπως ο Μάρτιν Όντεγκααρντ και ο Νεϊμάρ, ο Καρέτσας μπορεί να ελέγχει την μπάλα σε στενούς χώρους και να περνάει δυνατά τους αντιπάλους, αξιοποιώντας μια ικανότητα και με τα δύο πόδια».

Στο δημοσίευμα επίσης αναφέρεται ότι την τρέχουσα περίοδο ο Καρέτσας θα ήταν δύσκολο να ξεκινήσει στη βασική εντεκάδα της Σίτι, καθώς στη θέση του αγωνίζονται οι Φιλ Φόντεν και Ραγιάν Τσερκί, οι οποίοι είναι κομβικοί για τον Γκουαρντιόλα, και μάλιστα συνεργάστηκαν στο νικητήριο γκολ της ομάδας στο τελευταίο παιχνίδι επί της Λιντς (3-2).

Παρ’ όλα αυτά, οι προοπτικές που έχει ο 18χρονος είναι τεράστιες, ενώ οι ικανότητές του σε τόσο πρώιμο στάδιο της καριέρας του, σίγουρα ενθουσιάζουν την ομάδα του Μάντσεστερ, ωστόσο αν θέλουν να κινηθούν σύντομα για την απόκτησή του, θα πρέπει να βάλουν… βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Καρέτσας δύο μέρες μετά τα 18α γενέθλιά του υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Γκενκ, με διάρκεια έως το 2029.