Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
02.12.2025 | 07:49
Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο η χώρα - «Η απεργία είναι προειδοποιητική»
Ο Καρέτσας στη λίστα του Γκουαρντιόλα – Ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Σίτι για τον Έλληνα διεθνή
Ποδόσφαιρο 02 Δεκεμβρίου 2025 | 10:52

Ο Καρέτσας στη λίστα του Γκουαρντιόλα – Ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Σίτι για τον Έλληνα διεθνή

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συνεχίζει να κεντρίζει το ενδιαφέρον κορυφαίων συλλόγων, με τη Μάντσεστερ Σίτι να δείχνει ενδιαφέρον για την περίπτωσή του.

Σύνταξη
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας απασχολεί όλο και περισσότερες ομάδες στην Ευρώπη. Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός συνεχίζει να εντυπωσιάζει με την Γκενκ, ενώ την τρέχουσα περίοδο δεν σταματάει να προσθέτει νούμερα στα στατιστικά του.

Συγκεκριμένα, στα τελευταία του παιχνίδια με τη βελγική ομάδα, ο Έλληνας διεθνής μετράει 8 ασίστ και 1 γκολ, το οποίο σημείωσε απέναντι στη Βασιλεία στο Europa League, και ήταν το πρώτο του στην Ευρώπη. Παράλληλα, σημείωσε άλλο ένα τέρμα με τη φανέλα της Εθνικής μας ομάδας, σκοράροντας το δεύτερο γκολ της ομάδας στο 3-2 επί της Σκωτίας.

Αυτά τα νούμερα, αλλά και ο τρόπος παιχνιδιού και η επιδραστικότητά του στη Γκενκ δεν έχουν μείνει απαρατήρητες, με τεράστια ονόματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου να κατακλύζουν το γήπεδο της ομάδας με σκάουτερ για να τον δουν από κοντά. Ένα από τα νέα ονόματα που προστέθηκαν στις ενδιαφερόμενες ομάδες είναι η Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρντιόλα.

Ο Καρέτσας και το ενδιαφέρον του Γκουαρντιόλα

Το «Οnefootball», με πηγές από βελγικά μέσα αναφέρει: «Αναγνωρισμένος ως μια υποσχόμενη λύση στο κέντρο με ένα συναρπαστικό μέλλον, ο 18χρονος φαίνεται να έχει τραβήξει την προσοχή του Πεπ Γκουαρντιόλα και της ομάδας σκάουτινγκ σε πολλές περιπτώσεις, ενώ ο Καταλανός αναζητά ενεργά εναλλακτικές επιλογές πριν από το άνοιγμα του παραθύρου του Ιανουαρίου».

«Ο Ιανουάριος αναμένεται να είναι πολύ πιο ήσυχος, παρά το γεγονός ότι η ομάδα της Premier League παρακολουθεί προσεκτικά την αγορά. Η Σίτι έχει αναβιώσει την πρόθεσή της να φέρει τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στην Αγγλία και ήταν μία από τις 23 ομάδες που έστειλαν ανιχνευτές στην Cegeka Arena για να παρακολουθήσουν τον επιθετικό μέσο ζωντανά σε δράση την περασμένη εβδομάδα.

Πέρυσι, ο πατέρας του Καρέτσα επιβεβαίωσε ότι η Σίτι -μαζί με τη Λειψία και τη Μίλαν- παρακολούθησαν το ταλέντο σε αρκετές περιπτώσεις. Με γρήγορη προώθηση, η Σίτι επιστρέφει στο παιχνίδι, αλλά αντιμετωπίζει ανταγωνισμό, καθώς η Μίλαν, η Μονακό, η Μπάγερ Λεβερκούζεν και η Μπορούσια Ντόρτμουντ δείχνουν ενδιαφέρον.

Συχνά συγκρινόμενος με παίκτες με παρόμοιο στυλ όπως ο Μάρτιν Όντεγκααρντ και ο Νεϊμάρ, ο Καρέτσας μπορεί να ελέγχει την μπάλα σε στενούς χώρους και να περνάει δυνατά τους αντιπάλους, αξιοποιώντας μια ικανότητα και με τα δύο πόδια».

Στο δημοσίευμα επίσης αναφέρεται ότι την τρέχουσα περίοδο ο Καρέτσας θα ήταν δύσκολο να ξεκινήσει στη βασική εντεκάδα της Σίτι, καθώς στη θέση του αγωνίζονται οι Φιλ Φόντεν και Ραγιάν Τσερκί, οι οποίοι είναι κομβικοί για τον Γκουαρντιόλα, και μάλιστα συνεργάστηκαν στο νικητήριο γκολ της ομάδας στο τελευταίο παιχνίδι επί της Λιντς (3-2).

Παρ’ όλα αυτά, οι προοπτικές που έχει ο 18χρονος είναι τεράστιες, ενώ οι ικανότητές του σε τόσο πρώιμο στάδιο της καριέρας του, σίγουρα ενθουσιάζουν την ομάδα του Μάντσεστερ, ωστόσο αν θέλουν να κινηθούν σύντομα για την απόκτησή του, θα πρέπει να βάλουν… βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Καρέτσας δύο μέρες μετά τα 18α γενέθλιά του υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Γκενκ, με διάρκεια έως το 2029.

Τεχνολογία
Νέες τεχνολογίες: Χάνει η Ευρώπη το τρένο της ΑΙ;

Νέες τεχνολογίες: Χάνει η Ευρώπη το τρένο της ΑΙ;

Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Με δύο ταχύτητες οι χρεώσεις του Δεκεμβρίου

Τιμολόγια ρεύματος: Με δύο ταχύτητες οι χρεώσεις του Δεκεμβρίου

inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
Κριστιάνο εναντίον μηχανής: Πώς ο Ρονάλντο νίκησε το ανίκητο ρομπότ-τερματοφύλακα (vid)
Ποδόσφαιρο 02.12.25
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Κριστιάνο εναντίον μηχανής: Πώς ο Ρονάλντο νίκησε το ανίκητο ρομπότ-τερματοφύλακα (vid)

Γνωστός Αμερικανός YouTuber – εφευρέτης προκάλεσε τον Κριστιάνο Ρονάλντο να τεθεί αντιμέτωπος με τον ανίκητο ρομποτικό τερματοφύλακά του και η «απάντηση» του Πορτογάλου θύμισε ότι το ρομπότ της μπάλας είναι... ο ίδιος!

Σύνταξη
Κριστιάνο εναντίον μηχανής: Πώς ο Ρονάλντο νίκησε το ανίκητο ρομπότ-τερματοφύλακα (vid)
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Κριστιάνο εναντίον μηχανής: Πώς ο Ρονάλντο νίκησε το ανίκητο ρομπότ-τερματοφύλακα (vid)

Γνωστός Αμερικανός YouTuber – εφευρέτης προκάλεσε τον Κριστιάνο Ρονάλντο να τεθεί αντιμέτωπος με τον ανίκητο ρομποτικό τερματοφύλακά του και η «απάντηση» του Πορτογάλου θύμισε ότι το ρομπότ της μπάλας είναι... ο ίδιος!

Σύνταξη
Ο Αντετοκούνμπο… παρακαλάει για ένα φάουλ στο NBA (pic, vid)
Μπάσκετ 02.12.25
Μπάσκετ 02.12.25

Ο Αντετοκούνμπο… παρακαλάει για ένα φάουλ στο NBA (pic, vid)

Οι διαιτητές στο ΝΒΑ εξακολουθούν να μην σφυρίζουν ούτε τα... μισά από τα φάουλ που γίνονται στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος πλέον έχει φτάσει στο σημείο να παρακαλάει για ένα πεντακάθαρο χτύπημα του αντιπάλου στο χέρι του.

Σύνταξη
Νέα καταγγελία: «Ο πρόεδρος του Αιγάλεω έχει χτυπήσει κι άλλους ποδοσφαιριστές»
Ποδόσφαιρο 02.12.25
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Νέα καταγγελία: «Ο πρόεδρος του Αιγάλεω έχει χτυπήσει κι άλλους ποδοσφαιριστές»

Ο πρώην ισχυρός άνδρας του Αιγάλεω, Άρης Παλτόγλου μίλησε για τις τελευταίες εξελίξεις στην ομάδα και αποκάλυψε ότι ο Αχιλλέας Καραχάλιος έχει χτυπήσει ξανά ποδοσφαιριστές.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι: Ιστορικό πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στο CEV Champions League
Βόλεϊ γυναικών 02.12.25
Βόλεϊ γυναικών 02.12.25

Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι: Ιστορικό πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στο CEV Champions League

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το βράδυ της Τρίτης (2/12, 20:00) την τουρκική Εξατσίμπασι, για τη δεύτερη αγωνιστική του Champions League βόλει γυναικών, σε ένα ιστορικό παιχνίδι στο «Μελίνα Μερκούρη».

Σύνταξη
Ο Γιόκιτς «χόρευε», όμως οι Μάβερικς «καθάρισαν» τους Νάγκετς (121-131) – Φοβεροί Χιτ κόντρα στους Κλίπερς (140-123)
Μπάσκετ 02.12.25
Μπάσκετ 02.12.25

Ο Γιόκιτς «χόρευε», όμως οι Μάβερικς «καθάρισαν» τους Νάγκετς (121-131) – Φοβεροί Χιτ κόντρα στους Κλίπερς (140-123)

Ο Άντονι Ντέιβις ηγήθηκε των Μάβερικς στη νίκη κόντρα στους Νάγκετς. Τρομερό σερί από τους Χιτ, που «ισοπέδωσαν» τους Κλίπερς. Όλα τα αποτελέσματα του NBA.

Σύνταξη
Λουίς Ενρίκε: «Το χειρότερο παιχνίδι της σεζόν»
Ποδόσφαιρο 02.12.25
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Λουίς Ενρίκε: «Το χειρότερο παιχνίδι της σεζόν»

Ο Ισπανός τεχνικός εμφανίστηκε έξαλλος με τα λάθη, τις απουσίες και την εικόνα της Παρί ΣΖ - Οι πιέσεις του προγράμματος, οι τραυματισμοί και η γαλλική κριτική που φούντωσε μετά την ήττα από τη Μονακό

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Κυρ. Μητσοτάκης: Πολιτική στην Ελλάδα είναι η… κυβέρνησή μου
Πολιτική 02.12.25
Πολιτική 02.12.25

Κυρ. Μητσοτάκης: Πολιτική στην Ελλάδα είναι η… κυβέρνησή μου

Με την ίδια την έννοια της πολιτικής στην Ελλάδα φτάνει να ταυτίσει την κυβέρνησή του ο Κυρ. Μητσοτάκης, ο οποίος ποντάρει για άλλη μια φορά στο αφήγημα περί σταθερότητας, προσπαθώντας να ανακόψει την κυβερνητική φθορά. Στη δίνη ακρίβειας, διαφθοράς, αγροτικού το Μαξίμου. Γιατί ο πρωθυπουργός θα καταφύγει πάλι στην πόλωση.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κριστιάνο εναντίον μηχανής: Πώς ο Ρονάλντο νίκησε το ανίκητο ρομπότ-τερματοφύλακα (vid)
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Κριστιάνο εναντίον μηχανής: Πώς ο Ρονάλντο νίκησε το ανίκητο ρομπότ-τερματοφύλακα (vid)

Γνωστός Αμερικανός YouTuber – εφευρέτης προκάλεσε τον Κριστιάνο Ρονάλντο να τεθεί αντιμέτωπος με τον ανίκητο ρομποτικό τερματοφύλακά του και η «απάντηση» του Πορτογάλου θύμισε ότι το ρομπότ της μπάλας είναι... ο ίδιος!

Σύνταξη
Φάμελλος: Κυβερνητικά ψέματα τα περί μη βιωσιμότητας των ΕΛΤΑ – Χρυσές αμοιβές των γαλάζιων ακρίδων
Πολιτική Γραμματεία 02.12.25
Πολιτική Γραμματεία 02.12.25

Φάμελλος: Κυβερνητικά ψέματα τα περί μη βιωσιμότητας των ΕΛΤΑ – Χρυσές αμοιβές των γαλάζιων ακρίδων

Η κυβέρνηση θέλει να παραδώσει τα ΕΛΤΑ στα ιδιωτικά συμφέροντα, σημείωσε ο Σωκράτης Φάμελλος ενώ βρέθηκε σε κατάστημα στην Πυλαία Θεσσαλονίκης που έχει κλείσει εδώ και ένα μήνα

Σύνταξη
Ο Αντετοκούνμπο… παρακαλάει για ένα φάουλ στο NBA (pic, vid)
Μπάσκετ 02.12.25

Ο Αντετοκούνμπο… παρακαλάει για ένα φάουλ στο NBA (pic, vid)

Οι διαιτητές στο ΝΒΑ εξακολουθούν να μην σφυρίζουν ούτε τα... μισά από τα φάουλ που γίνονται στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος πλέον έχει φτάσει στο σημείο να παρακαλάει για ένα πεντακάθαρο χτύπημα του αντιπάλου στο χέρι του.

Σύνταξη
Νέο κολυμβητήριο στο Μοσχάτο
Αθλητικές Υποδομές 02.12.25

Νέο κολυμβητήριο στο Μοσχάτο

Δρομολογείται η κατασκευή νέου ανοικτού κολυμβητηρίου στο Μοσχάτο με το in να έχει το ρεπορτάζ.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Νέα καταγγελία: «Ο πρόεδρος του Αιγάλεω έχει χτυπήσει κι άλλους ποδοσφαιριστές»
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Νέα καταγγελία: «Ο πρόεδρος του Αιγάλεω έχει χτυπήσει κι άλλους ποδοσφαιριστές»

Ο πρώην ισχυρός άνδρας του Αιγάλεω, Άρης Παλτόγλου μίλησε για τις τελευταίες εξελίξεις στην ομάδα και αποκάλυψε ότι ο Αχιλλέας Καραχάλιος έχει χτυπήσει ξανά ποδοσφαιριστές.

Σύνταξη
Οι δικηγόροι του Diddy στέλνουν εξώδικο στο Netflix υποστηρίζοντας ότι η σειρά του 50 Cent χρησιμοποιεί «κλεμμένο» υλικό
«The Reckoning» 02.12.25
«The Reckoning» 02.12.25

Οι δικηγόροι του Diddy στέλνουν εξώδικο στο Netflix υποστηρίζοντας ότι η σειρά του 50 Cent χρησιμοποιεί «κλεμμένο» υλικό

Ο Diddy στέλνει εξώδικο στο Netflix λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα της σειράς του 50 Cent, καταγγέλλοντας παράνομη χρήση προσωπικού υλικού, ενώ η πλατφόρμα δηλώνει ότι έχει όλα τα νόμιμα δικαιώματα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ουκρανία: Η ΕΚΤ αρνείται να παράσχει δάνειο αξιοποιώντας ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
Financial Times 02.12.25
Financial Times 02.12.25

Αποκάλυψη: Η ΕΚΤ λέει «όχι» στην πρόταση της Κομισιόν και αρνείται να παράσχει δάνειο στην Ουκρανία

Οι Financial Times αποκαλύπτουν την απόφαση της ΕΚΤ που «υπονομεύει» την πρόταση της Κομισιόν να χορηγήσει «δάνειο αποκατάστασης» στην Ουκρανία βασισμένη σε ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι: Ιστορικό πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στο CEV Champions League
Βόλεϊ γυναικών 02.12.25

Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι: Ιστορικό πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στο CEV Champions League

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το βράδυ της Τρίτης (2/12, 20:00) την τουρκική Εξατσίμπασι, για τη δεύτερη αγωνιστική του Champions League βόλει γυναικών, σε ένα ιστορικό παιχνίδι στο «Μελίνα Μερκούρη».

Σύνταξη
Ο Γιόκιτς «χόρευε», όμως οι Μάβερικς «καθάρισαν» τους Νάγκετς (121-131) – Φοβεροί Χιτ κόντρα στους Κλίπερς (140-123)
Μπάσκετ 02.12.25

Ο Γιόκιτς «χόρευε», όμως οι Μάβερικς «καθάρισαν» τους Νάγκετς (121-131) – Φοβεροί Χιτ κόντρα στους Κλίπερς (140-123)

Ο Άντονι Ντέιβις ηγήθηκε των Μάβερικς στη νίκη κόντρα στους Νάγκετς. Τρομερό σερί από τους Χιτ, που «ισοπέδωσαν» τους Κλίπερς. Όλα τα αποτελέσματα του NBA.

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

