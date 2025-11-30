Ο Καρέτσας στο «μπλοκάκι» των μεγάλων κλαμπ της Ευρώπης – «Παρέλαση» σκάουτερ στο ματς της Γκενκ (pic)
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας κέντρισε το ενδιαφέρον των μεγαλύτερων σκάουτερ της Ευρώπης, στον αγώνα της Γκενκ απέναντι στη Βασιλεία.
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έκλεψε τις εντυπώσεις με το τρομερό γκολ του στο ματς της Γκενκ εναντίον της Βασιλείας και την εμφάνισή του στον εν λόγω αναμέτρηση παρακολούθησαν σκάουτερ από κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το «Het Laatste Nieuw», σκάουτερ από τη Μίλαν και άλλων συλλόγων όπως οι: Μάντσεστερ Σίτι, Μπορούσια Ντόρτμουντ, Λεβερκούζεν και Μονακό έδωσαν το «παρών» στον αγώνα του Europa League για να δουν από κοντά το 18άχρονο wonderkid.
Ο Καρέτσας και η ανάρτηση για τη Μίλαν
🇬🇷 @HLN_BE: #ACMilan send scouts to watch Genk playmaker in Europa League actionhttps://t.co/SQJIywoid4 #SempreMilan
— SempreMilan (@SempreMilanCom) November 29, 2025
Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά το υπέροχο γκολ του και τη νίκη της Γκενκ επί της Βασιλείας ο Καρέτσας ανέφερε:
«Δεν ξέρω πώς κατάφερα να βάλω την μπάλα στα δίχτυα. Είναι κάτι που δουλεύω πολύ στην προπόνηση. Το να βγαίνει και στον αγώνα είναι φανταστικό. Μαζί με το γκολ μου απέναντι στη Γάνδη (στα περσινά playoffs), αυτό εδώ είναι το ωραιότερο της καριέρας μου. Στις ακαδημίες είχα σημειώσει πολλά τέτοια. Είναι σημαντικό να συνεχίσω σε αυτό το επίπεδο και με την πρώτη ομάδα».
