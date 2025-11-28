sports betsson
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
Νίκη της Γκενκ με γκολ-ποίημα του Καρέτσα (2-1), σαρωτική η Λιόν (0-6) – 14ος ο ΠΑΟ, 17ος ο ΠΑΟΚ (pic)
Europa League 28 Νοεμβρίου 2025 | 00:11

Νίκη της Γκενκ με γκολ-ποίημα του Καρέτσα (2-1), σαρωτική η Λιόν (0-6) – 14ος ο ΠΑΟ, 17ος ο ΠΑΟΚ (pic)

Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία, μετά τις αναμετρήσεις της βραδιάς στο Europa League.

Σύνταξη
Έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, η Γκενκ επιβλήθηκε της Βασιλείας με 2-1, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Oι Βέλγοι προηγήθηκαν με τον Χιουν-Γκιου Οχ στο 14′ και ο Έλληνας μεσοεπιθετικός με ένα απίθανο πλασέ έγραψε το 2-0 στο 45’+2′. Οι Ελβετοί μείωσαν σε 2-1 με τον Οτέλε στο 57′.

Εντυπωσιακή εμφάνιση από τη Λιόν που διέλυσε με 6-0 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ εκτός έδρας. Ο Βινίσιους άνοιξε το σκορ στο 4′, με τον Τολισό να κάνει το 2-0 στο 25′ και τον Νιακατέ με πέναλτι στο 35′ το 3-0. Άλλα δύο γκολ του Τολισό (51′, 53′) για το χατ-τρικ του Γάλλου έκαναν το 5-0 και ο Καραμπέτς στο 62′ διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Απολαυστική ήταν και η Στουτγκάρδη απέναντι στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς την οποία και νίκησε με 4-0 εκτός έδρας. Ο Λέβελινγκ έδωσε αέρα δύο τερμάτων στους φιλοξενούμενους σκοράροντας στο 20′ και το 35′, με τον Ελ Κανούς να κάνει στο 59′ το 3-0 και τον Μπουανανί στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων να κάνει το 4-0.

Τέλος, η Μπολόνια (χωρίς τον τιμωρημένο Λυκογιάννη) επιβλήθηκε 4-1 της Ζάλτσμπουργκ, ο Ερυθρός Αστέρας με 1-0 της FCSB, η Ρέιντζερς έμεινε στο 1-1 με την Μπράγκα, η Μπέτις πήρε το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην Ουτρέχτη με 2-1, ενώ η Νότιγχαμ Φόρεστ επικράτησε 3-0 της Μάλμε.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:

Λουντογκόρετς-Θέλτα 3-2
Άστον Βίλα-Γιούνγκ Μπόις 2-1
Ρόμα-Μίντιλαντ 2-1
Πόρτο-Νις 3-0
Φενέρμπαχτσε-Φερεντσβάρος 1-1
Φέγενορντ-Σέλτικ 1-3
Λιλ-Ντιναμό Ζάγκρεμπ 4-0
ΠΑΟΚ-Μπραν 1-1
Βίκτορ Πλζεν-Φράιμπουργκ 0-0
Μπέτις-Ουτρέχτη 2-1
Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάλμε 3-0
Ρέιντζερς-Μπράγκα 1-1
Μακάμπι Τελ Αβίβ-Λιόν 0-6
Μπολόνια-Ζάλτσμπουργκ 4-1
Ερυθρός Αστέρας-FCSB 1-0
Γκόου Αχέντ Ινγκλς-Στουτγκάρδη 0-4
Παναθηναϊκός-Στουρμ Γκρατς 2-1
Γκενκ-Βασιλεία 2-1

H βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική (6η):

19:45 Ντιναμό Ζάγκρεμπ-Μπέτις
19:45 Ουτρέχτη-Νότιγχαμ Φόρεστ
19:45 Γιουνγκ Μπόις-Λιλ
19:45 Νις-Μπράγκα
19:45 Φερεντσβάρος-Ρέιντζερς
19:45 Στουτγκάρδη-Μακάμπι Τελ Αβίβ
19:45 Στουρμ Γκρατς-Ερυθρός Αστέρας
19:45 Λουντογκόρετς-ΠΑΟΚ
19:45 Μίντιλαντ-Γκενκ
22:00 Σέλτικ-Ρόμα
22:00 Βασιλεία-Άστον Βίλα
22:00 Πόρτο-Μάλμε
22:00 Μπραν-Φενέρμπαχτσε
22:00 FCSB-Φέγενορντ
22:00 Λιόν-Γκόου Αχέντ Ιγκλς
22:00 Θέλτα-Μπολόνια
22:00 Φράιμπουργκ-Ζάλτσμπουργκ
22:00 Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν

Fed: Η οικονομία Κ «ξεπηδά» μέσα από τις σελίδες του Beige Book

Fed: Η οικονομία Κ «ξεπηδά» μέσα από τις σελίδες του Beige Book

Intralot: Γιατί θα βγει κερδισμένη στο ΗΒ – Σχέδια για εξαγορές και μέρισμα

Intralot: Γιατί θα βγει κερδισμένη στο ΗΒ – Σχέδια για εξαγορές και μέρισμα

Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα απομακρύνθηκε από την Πολωνία και μείωσε με την Τσεχία
Ποδόσφαιρο 28.11.25

Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα απομακρύνθηκε από την Πολωνία και μείωσε με την Τσεχία

Οι νίκες της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού άνοιξαν την ψαλίδα της Ελλάδας με την Πολωνία, στη μάχη που δίνει η χώρα μας για να κρατήσει την 11η θέση. Παράλληλα, μείωσε τη διαφορά με την Τσεχία

Σύνταξη
Conference League 28.11.25

Σπουδαία νίκη της Στρασμπούρ (2-1), σημαντική ισοπαλία για την ΑΕΚ Λάρνακας (0-0) – Η βαθμολογία

Η ΑΕΚ Λάρνακας πήρε θετικό αποτέλεσμα στην Κροατία κόντρα στη Ριέκα (0-0), η Σαχτάρ επικράτησε με 2-1 της Σάμροκ Ρόβερς στην Ιρλανδία και η Στρασμπούρ σόκαρε την Κρίσταλ Πάλας (2-1) – Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και το υπόλοιπο πρόγραμμα στο Conference League

Σύνταξη
Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε 3-0: Καταιγιστικοί «ρεντς», νέα «τριάρα» και άλμα πρόκρισης (vid)
Europa League 27.11.25

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε 3-0: Καταιγιστικοί «ρεντς», νέα «τριάρα» και άλμα πρόκρισης (vid)

Μετά την ιστορική «τριάρα» επί της Λίβερπουλ, η Νότιγχαμ Φόρεστ «καθάρισε» με 3-0 και τη Μάλμε για την 5η αγωνιστική του Europa League και έκανε μεγάλο άλμα πρόκρισης, φτάνοντας τους 8 βαθμούς.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
LIVE: Γκενκ – Βασιλεία
Europa League 27.11.25

LIVE: Γκενκ – Βασιλεία

LIVE: Γκενκ – Βασιλεία. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γκενκ – Βασιλεία, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς
Europa League 27.11.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς

LIVE: Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 4.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε
Europa League 27.11.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Μπραν
Europa League 27.11.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Μπραν

LIVE: ΠΑΟΚ – Μπραν. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Μπραν, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 3.

Σύνταξη
LIVE: Άστον Βίλα – Γιουνγκ Μπόις
Europa League 27.11.25

LIVE: Άστον Βίλα – Γιουνγκ Μπόις

LIVE: Άστον Βίλα – Γιουνγκ Μπόις. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Γιουνγκ Μπόις, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Ρόμα – Μίντιλαντ
Europa League 27.11.25

LIVE: Ρόμα – Μίντιλαντ

LIVE: Ρόμα – Μίντιλαντ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Μίντιλαντ, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Μπραν
Europa League 27.11.25

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Μπραν

Αυτές είναι οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για την αρχική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στο ματς της 5ης αγωνιστικής του Europa League κόντρα στη Μπραν.

Σύνταξη
Κηδεία για Νοτιοκορεάτη και Αμερικανό εθελοντή στην Ουκρανία στην πλατεία Μαϊντάν του Κιέβου
Κόσμος 28.11.25

Κηδεία για Νοτιοκορεάτη και Αμερικανό εθελοντή στην Ουκρανία στην πλατεία Μαϊντάν του Κιέβου

H Ουκρανία έκανε εξόδιο ακολουθία για έναν νοτιοκορεάτη και έναν αμερικανό εθελοντή στην πλατεία Μαϊντάν που πέθαναν νωρίτερα το 2025. Δεν είναι σαφές αν τώρα βρέθηκαν οι σοροί τους

Σύνταξη
Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα απομακρύνθηκε από την Πολωνία και μείωσε με την Τσεχία
Ποδόσφαιρο 28.11.25

Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα απομακρύνθηκε από την Πολωνία και μείωσε με την Τσεχία

Οι νίκες της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού άνοιξαν την ψαλίδα της Ελλάδας με την Πολωνία, στη μάχη που δίνει η χώρα μας για να κρατήσει την 11η θέση. Παράλληλα, μείωσε τη διαφορά με την Τσεχία

Σύνταξη
Το Κίεβο απαντά στον Πούτιν: Ο Ζελένσκι δεν θα υπογράψει παραχώρηση εδαφών
Πόλεμος στην Ουκρανία 28.11.25

Το Κίεβο απαντά στον Πούτιν: Ο Ζελένσκι δεν θα υπογράψει παραχώρηση εδαφών

Ο Αντρίι Γέρμακ, επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας, δήλωσε η παραχώρηση εδαφών είναι απαγορευμένη στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Με τον τρόπο αυτό απάντησε στον Πούτιν.

Σύνταξη
Σπουδαία νίκη της Στρασμπούρ (2-1), σημαντική ισοπαλία για την ΑΕΚ Λάρνακας (0-0) – Η βαθμολογία
Conference League 28.11.25

Σπουδαία νίκη της Στρασμπούρ (2-1), σημαντική ισοπαλία για την ΑΕΚ Λάρνακας (0-0) – Η βαθμολογία

Η ΑΕΚ Λάρνακας πήρε θετικό αποτέλεσμα στην Κροατία κόντρα στη Ριέκα (0-0), η Σαχτάρ επικράτησε με 2-1 της Σάμροκ Ρόβερς στην Ιρλανδία και η Στρασμπούρ σόκαρε την Κρίσταλ Πάλας (2-1) – Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και το υπόλοιπο πρόγραμμα στο Conference League

Σύνταξη
Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε 3-0: Καταιγιστικοί «ρεντς», νέα «τριάρα» και άλμα πρόκρισης (vid)
Europa League 27.11.25

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε 3-0: Καταιγιστικοί «ρεντς», νέα «τριάρα» και άλμα πρόκρισης (vid)

Μετά την ιστορική «τριάρα» επί της Λίβερπουλ, η Νότιγχαμ Φόρεστ «καθάρισε» με 3-0 και τη Μάλμε για την 5η αγωνιστική του Europa League και έκανε μεγάλο άλμα πρόκρισης, φτάνοντας τους 8 βαθμούς.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Πολύτιμοι όσο το ρόδιο – Aμύθητα κέρδη για την Apple Corps των Beatles, 60 χρόνια μετά
Show me the money 27.11.25

Πολύτιμοι όσο το ρόδιο – Aμύθητα κέρδη για την Apple Corps των Beatles, 60 χρόνια μετά

Μπορεί τα έσοδα για φέτος να είναι λιγότερα από αυτά της περσινής χρονιάς αλλά η Apple Corps που διαχειρίζεται το εμπορικό σήμα και τα πνευματικά δικαιώματα των Beatles είναι μια μηχανή ασίγαστου κέρδους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δημοσκόπηση: Τα ποσοστά του Αλέξη Τσίπρα μετά την «Ιθάκη» – Ανοδική η τάση του «νέου κόμματος»
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

Τα ποσοστά του Αλέξη Τσίπρα μετά την «Ιθάκη» - Ανοδική η τάση του «νέου κόμματος»

Στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας παραμένει ο Αλέξης Τσίπρας. Η «Ιθάκη» συνεχίζει το ταξίδι της και οι δημοσκοπικές εταιρείες προσπαθούν να πιάσουν τον παλμό.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Συναγερμός στην Πολιτική Προστασία για επικίνδυνες καταιγίδες – Πού θα χτυπήσει η Adel τις επόμενες ώρες
Κακοκαιρία 27.11.25

Συναγερμός στην Πολιτική Προστασία για επικίνδυνες καταιγίδες - Πού θα χτυπήσει η Adel τις επόμενες ώρες

Οι κρίσιμες ώρες, σύμφωνα με τις προβλέψεις των επιστημόνων, θα είναι περίπου ένα δωδεκάωρο, από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, αλλά τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, κυρίως στα Δωδεκάνησα

Σύνταξη
Le Soir: Μάρτυρας εμπλέκει άμεσα την Εύα Καϊλή στο Qatargate – Νέα στοιχεία στη βελγική δικαιοσύνη
Le Soir 27.11.25

Le Soir: Μάρτυρας εμπλέκει άμεσα την Εύα Καϊλή στο Qatargate – Νέα στοιχεία στη βελγική δικαιοσύνη

Μάρτυρας που κατέθεσε στους Βέλγους εισαγγελείς για το Qatargate ανέφερε ότι η Εύα Καϊλή ήταν παρούσα σε δωροδοκία. Τα χρήματα προορίζονταν για την αγορά διαμερίσματος με τον σύντροφό της.

Σύνταξη
Συμμορία με ραντεβού-παγίδα μέσω TikTok: Λήστευαν και εκβίαζαν θύματα σε διαμέρισμα στα Πατήσια
Πώς δρούσαν 27.11.25

Συμμορία με ραντεβού-παγίδα μέσω TikTok: Λήστευαν και εκβίαζαν θύματα σε διαμέρισμα στα Πατήσια

Tα μέλη της συμμορίας, έχοντας δημιουργήσει ψεύτικο γυναικείο προφίλ στο TikTok, προσέγγιζαν διαδικτυακά τα θύματά τους και κανόνιζαν συνάντηση σε διαμέρισμα στα Πατήσια

Σύνταξη
Νέα καταδίκη πρώην προέδρου του Περού – 11,5 χρόνια φυλάκιση στον Πέδρο Καστίγιο για «εξέγερση»
Κόσμος 27.11.25

Νέα καταδίκη πρώην προέδρου του Περού – 11,5 χρόνια φυλάκιση στον Πέδρο Καστίγιο για «εξέγερση»

Ο πρώην πρόεδρος του Περού, Πέδρο Καστίγιο, επιχείρησε να διαλύσει το Κογκρέσο το οποίο ετοιμαζόταν να κινήσει διαδικασία καθαίρεσής του εξαιτίας κατηγοριών σε υπόθεση διαφθοράς

Σύνταξη
Τελεσίγραφο από την Ισπανία: Ή θα πάρουμε εμείς μέρος στην Eurovision ή το Ισραήλ
«Ανθρώπινα δικαιώματα» 27.11.25

Τελεσίγραφο από την Ισπανία: Ή θα πάρουμε εμείς μέρος στην Eurovision ή το Ισραήλ

Η RTVE επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά ότι δεν θα συμμετάσχει στην φετινή διοργάνωση της Eurovision εάν το Ισραήλ συμπεριληφθεί στη λίστα των συμμετεχόντων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ας μην ξεχνάμε τόσο γρήγορα το 2008», καλεί ο Βιλερουά ντε Γκαλό
Προτροπή 27.11.25

«Ας μην ξεχνάμε τόσο γρήγορα το 2008», καλεί ο Βιλερουά ντε Γκαλό

Ο Γάλλος τραπεζίτης. Βιλερουά ντε Γκαλό, προέτρεψε όσους διαμαρτύρονται για το «πυκνό ρυθμιστικό πλαίσιο» του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος να μην έχουν μνήμη χρυσόψαρου

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
O Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης μίλησε για υγιείς πόλεις και επενδύσεις σε υποδομές
«Ανθεκτικές Πόλεις» 27.11.25

O Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης μίλησε για υγιείς πόλεις και επενδύσεις σε υποδομές

Στα Ιωάννινα βρέθηκε ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης στο πλαίσιο του 20ου Πανελλήνιου Συνεδρίου που διοργάνωσε το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ.

Σύνταξη
Εκτέλεση Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη από τον ισραηλινό στρατό κατά τη διάρκεια επιχείρησης [βίντεο]
Κόσμος 27.11.25

Εκτέλεση Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη από τον ισραηλινό στρατό κατά τη διάρκεια επιχείρησης [βίντεο]

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη Δυτική Όχθη δείχνει την εκτέλεση άοπλων Παλαιστινίων από τον Ισραηλινό στρατό παρότι είχαν παραδοθεί. Το Ισραήλ στηρίζει τους στρατιώτες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Ελλάδα 2.0»: Το Ταμείο Ανάκαμψης φεύγει, η ανάπτυξη συρρικνώνεται – Ο «μαρτυριάρης» ΠΔΠ
«Ελλάδα 2.0» 27.11.25

Το Ταμείο Ανάκαμψης φεύγει, η ανάπτυξη συρρικνώνεται - Ο «μαρτυριάρης» Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός

Εκπνέει στα τέλη του 2026 το Ταμείο Ανάκαμψης, συμπαρασύροντας προς τα κάτω τους ρυθμούς ανάπτυξης. Ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός μας δείχνει τα… προσεχώς.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Αττική – Σκεπτικοί οι επιστήμονες για τα fast track έργα
ΕΥΔΑΠ 27.11.25

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Αττική – Σκεπτικοί οι επιστήμονες για τα fast track έργα

Οι καθηγητές Νικήτας Μυλόπουλος και Αθανάσιος Λουκάς και ο διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, εκφράζουν τον σκεπτικισμό τους για τον τρόπο αντιμετώπισης της λειψυδρίας στην Αττική

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
