Νίκη της Γκενκ με γκολ-ποίημα του Καρέτσα (2-1), σαρωτική η Λιόν (0-6) – 14ος ο ΠΑΟ, 17ος ο ΠΑΟΚ (pic)
Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία, μετά τις αναμετρήσεις της βραδιάς στο Europa League.
Έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, η Γκενκ επιβλήθηκε της Βασιλείας με 2-1, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Oι Βέλγοι προηγήθηκαν με τον Χιουν-Γκιου Οχ στο 14′ και ο Έλληνας μεσοεπιθετικός με ένα απίθανο πλασέ έγραψε το 2-0 στο 45’+2′. Οι Ελβετοί μείωσαν σε 2-1 με τον Οτέλε στο 57′.
Εντυπωσιακή εμφάνιση από τη Λιόν που διέλυσε με 6-0 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ εκτός έδρας. Ο Βινίσιους άνοιξε το σκορ στο 4′, με τον Τολισό να κάνει το 2-0 στο 25′ και τον Νιακατέ με πέναλτι στο 35′ το 3-0. Άλλα δύο γκολ του Τολισό (51′, 53′) για το χατ-τρικ του Γάλλου έκαναν το 5-0 και ο Καραμπέτς στο 62′ διαμόρφωσε το τελικό σκορ.
Απολαυστική ήταν και η Στουτγκάρδη απέναντι στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς την οποία και νίκησε με 4-0 εκτός έδρας. Ο Λέβελινγκ έδωσε αέρα δύο τερμάτων στους φιλοξενούμενους σκοράροντας στο 20′ και το 35′, με τον Ελ Κανούς να κάνει στο 59′ το 3-0 και τον Μπουανανί στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων να κάνει το 4-0.
Τέλος, η Μπολόνια (χωρίς τον τιμωρημένο Λυκογιάννη) επιβλήθηκε 4-1 της Ζάλτσμπουργκ, ο Ερυθρός Αστέρας με 1-0 της FCSB, η Ρέιντζερς έμεινε στο 1-1 με την Μπράγκα, η Μπέτις πήρε το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην Ουτρέχτη με 2-1, ενώ η Νότιγχαμ Φόρεστ επικράτησε 3-0 της Μάλμε.
Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:
Λουντογκόρετς-Θέλτα 3-2
Άστον Βίλα-Γιούνγκ Μπόις 2-1
Ρόμα-Μίντιλαντ 2-1
Πόρτο-Νις 3-0
Φενέρμπαχτσε-Φερεντσβάρος 1-1
Φέγενορντ-Σέλτικ 1-3
Λιλ-Ντιναμό Ζάγκρεμπ 4-0
ΠΑΟΚ-Μπραν 1-1
Βίκτορ Πλζεν-Φράιμπουργκ 0-0
Μπέτις-Ουτρέχτη 2-1
Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάλμε 3-0
Ρέιντζερς-Μπράγκα 1-1
Μακάμπι Τελ Αβίβ-Λιόν 0-6
Μπολόνια-Ζάλτσμπουργκ 4-1
Ερυθρός Αστέρας-FCSB 1-0
Γκόου Αχέντ Ινγκλς-Στουτγκάρδη 0-4
Παναθηναϊκός-Στουρμ Γκρατς 2-1
Γκενκ-Βασιλεία 2-1
H βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική (6η):
19:45 Ντιναμό Ζάγκρεμπ-Μπέτις
19:45 Ουτρέχτη-Νότιγχαμ Φόρεστ
19:45 Γιουνγκ Μπόις-Λιλ
19:45 Νις-Μπράγκα
19:45 Φερεντσβάρος-Ρέιντζερς
19:45 Στουτγκάρδη-Μακάμπι Τελ Αβίβ
19:45 Στουρμ Γκρατς-Ερυθρός Αστέρας
19:45 Λουντογκόρετς-ΠΑΟΚ
19:45 Μίντιλαντ-Γκενκ
22:00 Σέλτικ-Ρόμα
22:00 Βασιλεία-Άστον Βίλα
22:00 Πόρτο-Μάλμε
22:00 Μπραν-Φενέρμπαχτσε
22:00 FCSB-Φέγενορντ
22:00 Λιόν-Γκόου Αχέντ Ιγκλς
22:00 Θέλτα-Μπολόνια
22:00 Φράιμπουργκ-Ζάλτσμπουργκ
22:00 Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν
