Νίκη της Γκενκ με γκολ-ποίημα του Καρέτσα (2-1), σαρωτική η Λιόν (0-6) – 14ος ο ΠΑΟ, 17ος ο ΠΑΟΚ (pic)

Έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, η Γκενκ επιβλήθηκε της Βασιλείας με 2-1, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Oι Βέλγοι προηγήθηκαν με τον Χιουν-Γκιου Οχ στο 14′ και ο Έλληνας μεσοεπιθετικός με ένα απίθανο πλασέ έγραψε το 2-0 στο 45’+2′. Οι Ελβετοί μείωσαν σε 2-1 με τον Οτέλε στο 57′.

Εντυπωσιακή εμφάνιση από τη Λιόν που διέλυσε με 6-0 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ εκτός έδρας. Ο Βινίσιους άνοιξε το σκορ στο 4′, με τον Τολισό να κάνει το 2-0 στο 25′ και τον Νιακατέ με πέναλτι στο 35′ το 3-0. Άλλα δύο γκολ του Τολισό (51′, 53′) για το χατ-τρικ του Γάλλου έκαναν το 5-0 και ο Καραμπέτς στο 62′ διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Απολαυστική ήταν και η Στουτγκάρδη απέναντι στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς την οποία και νίκησε με 4-0 εκτός έδρας. Ο Λέβελινγκ έδωσε αέρα δύο τερμάτων στους φιλοξενούμενους σκοράροντας στο 20′ και το 35′, με τον Ελ Κανούς να κάνει στο 59′ το 3-0 και τον Μπουανανί στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων να κάνει το 4-0.

Τέλος, η Μπολόνια (χωρίς τον τιμωρημένο Λυκογιάννη) επιβλήθηκε 4-1 της Ζάλτσμπουργκ, ο Ερυθρός Αστέρας με 1-0 της FCSB, η Ρέιντζερς έμεινε στο 1-1 με την Μπράγκα, η Μπέτις πήρε το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην Ουτρέχτη με 2-1, ενώ η Νότιγχαμ Φόρεστ επικράτησε 3-0 της Μάλμε.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:

Λουντογκόρετς-Θέλτα 3-2

Άστον Βίλα-Γιούνγκ Μπόις 2-1

Ρόμα-Μίντιλαντ 2-1

Πόρτο-Νις 3-0

Φενέρμπαχτσε-Φερεντσβάρος 1-1

Φέγενορντ-Σέλτικ 1-3

Λιλ-Ντιναμό Ζάγκρεμπ 4-0

ΠΑΟΚ-Μπραν 1-1

Βίκτορ Πλζεν-Φράιμπουργκ 0-0

Μπέτις-Ουτρέχτη 2-1

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάλμε 3-0

Ρέιντζερς-Μπράγκα 1-1

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Λιόν 0-6

Μπολόνια-Ζάλτσμπουργκ 4-1

Ερυθρός Αστέρας-FCSB 1-0

Γκόου Αχέντ Ινγκλς-Στουτγκάρδη 0-4

Παναθηναϊκός-Στουρμ Γκρατς 2-1

Γκενκ-Βασιλεία 2-1

H βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική (6η):

19:45 Ντιναμό Ζάγκρεμπ-Μπέτις

19:45 Ουτρέχτη-Νότιγχαμ Φόρεστ

19:45 Γιουνγκ Μπόις-Λιλ

19:45 Νις-Μπράγκα

19:45 Φερεντσβάρος-Ρέιντζερς

19:45 Στουτγκάρδη-Μακάμπι Τελ Αβίβ

19:45 Στουρμ Γκρατς-Ερυθρός Αστέρας

19:45 Λουντογκόρετς-ΠΑΟΚ

19:45 Μίντιλαντ-Γκενκ

22:00 Σέλτικ-Ρόμα

22:00 Βασιλεία-Άστον Βίλα

22:00 Πόρτο-Μάλμε

22:00 Μπραν-Φενέρμπαχτσε

22:00 FCSB-Φέγενορντ

22:00 Λιόν-Γκόου Αχέντ Ιγκλς

22:00 Θέλτα-Μπολόνια

22:00 Φράιμπουργκ-Ζάλτσμπουργκ

22:00 Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν