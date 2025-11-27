ΠΑΟΚ-Μπραν 1-1: «Έμφραγμα» στο 89’ για τους Θεσσαλονικείς (vid)

Τραγικό φινάλε για τον ΠΑΟΚ. Ενώ οι Θεσσαλονικείς είχαν τη νίκη στα χέρια τους, η Μπραν ισοφάρισε στο 89’, πήρε ισοπαλία 1-1 και έβαλε τέλος στο σερί δυο νικών του ΠΑΟΚ, στο ματς της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Ηρωας ξανά ο Παβλένκα, ο οποίος στο 18’ απέκρουσε πέναλτι, ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στο 64’ με τον Ιβανούσετς, όμως δεν άντεξε την πίεση των Νορβηγών. Αξιο αναφοράς ότι αποδοκιμάστηκε ο Τσάλοφ, καθώς ο Ρώσος μπήκε αλλαγή και έκανε πολλά λάθη. Ο ΠΑΟΚ έχασε τα αβγά και τα καλάθια από το 80’ και μετά.

Ο ΠΑΟΚ, αυτό γινόταν και στα περσινά ματς, αγχώθηκε απέναντι στην Μπραν που βρίσκεται στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος Νορβηγίας. Ετσι έχασε μεγάλη ευκαιρία. Αν κρατούσε τη νίκη θα άγγιζε την πρόκριση, θα έβλεπε και 8αδα. Μετά το 1-1 έχει 8 βαθμούς, όσους και η Μπραν.

Προβληματικός στο α’ μέρος

Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παρατάχθηκε χωρίς τους Κωνσταντέλια, Πέλκα (σ.σ. πρόβλημα της τελευταίας στιγμής) και Καμαρά, είχε μεγάλο πρόβλημα στην ανάπτυξη και στο ξεκίνημα του αγώνα η μπάλα παιζόταν στην περιοχή του με κατοχή της Μπραν. Ο Παβλένκα, σε ένα ακόμη ματς, αποδείχθηκε ήρωας του ΠΑΟΚ καθώς απέκρουσε πέναλτι του Κόρνβινγκ στο 18’, το οποίο καταλογίστηκε σε ανατροπή του Σόρενσεν από τον Μεϊτέ.

Ο ΠΑΟΚ «ξύπνησε» μετά το χαμένο πέναλτι και από τις φωνές του Λουτσέσκου. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία καταγράφεται στο 32’, όταν ο Ντίνγκελαντ απέκρουσε με τα πόδια πλασέ του Μπραν σε τετ α τετ.

Ο ΠΑΟΚ ανέβηκε προς το τέλος του 45λεπτου που όμως τελείωσε με κατοχή μπάλας 54 % της Μπραν. Στο 37’ ο Γιακουμάκης έχασε μεγάλη ευκαιρία (πλασέ πάνω στον γκολκίπερ της Μπραν), μετά από σέντρα του Κίνι. Ακολούθησε (38’) άστοχο σουτ του Ζίφκοβιτς.

Τάραξε τα νερά αλλά…

Τίποτα σπουδαίο στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ ήθελε αλλά δεν μπορούσε να πιέσει. Όμως, στο 64’ ο ξεμαρκάριστος Λούκα Ιβανούσετς τάραξε τα νερά καθώς έκανε το 1-0 με σουτ, μετά από πάσα από τον Τάισον και ήταν ένα καταπληκτικό γκολ. Ηταν και η πρώτη ευκαιρία των γηπεδούχων στο β’ μέρος. Στο 68’ ο Ντίνγκελαντ απέκρουσε πλασέ του σκόρερ του 1-0.

Πολύ καλή επέμβαση του Παβλένκα σε φάουλ του Κάστρο στο 71’. Μετά το 80’ η Μπραν άρχισε να απειλεί, ενώ αποδοκιμάστηκε ο Τσάλοφ, ο οποίος μπήκε αλλαγή και έκανε συνεχόμενα λάθη.

Ο ΠΑΟΚ πανικοβλήθηκε και δεν μπορούσε να κρατήσει τη μπάλα. Η ψυχρολουσία για τους Θεσσαλονικείς ήρθε στο 89’, με γκολ του Κόρνβινγκ με το στήθος και έτσι «ρέφαρε» για το χαμένο πέναλτι.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η απόκρουση του πέναλτι από τον Παβλένκα. Με τα προβλήματα που είχε ο ΠΑΟΚ, κόντρα στην Μπραν, είναι άγνωστο αν θα κατάφερνε να γυρίσει το παιχνίδι.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Ο τερματοφύλακας της Μπραν Ματίας Ντίνγκελαντ κράτησε την ομάδα του με τις αποκρούσεις του και στο τέλος δικαιώθηκε, καθώς έχει μεγάλο μερίδιο στο γεγονός ότι οι Νορβηγοί πήραν ισοπαλία.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Τσάλοφ, χωρίς δεύτερη σκέψη. Ο Λουτσέσκου θα πρέπει να μετάνιωσε που τον έβαλε στο ματς. Έχανε τη μπάλα σε κάθε επαφή, με αποτέλεσμα να πάρει και τον ΠΑΟΚ η κάτω βόλτα.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Γερμανός Στέγκεμαν καταλόγισε άμεσα πέναλτι σε βάρος του ΠΑΟΚ σε ανατροπή του Σόρενσεν από τον Μεϊτέ στο 17’.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Μίλερ δεν χρειάστηκε να παρέμβει, εκτός από την επιβεβαίωση του πέναλτι.

ΣΚΟΡΕΡ: 64’ Ιβανούσετς – 89’ Κόρνβινγκ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μπιάνκο (62’ Οζντόεφ), Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς, Τάισον (79’ Ντεσπόντοφ), Γιακουμάκης (84’ Τσάλοφ)

ΜΠΡΑΝ: Ντίνγκελαντ, Χέλαντ, Πάλεσεν, Λάρσεν (72’ Ντε Ρούβε), Ντράγκσνες (87’ Σόλτβεντ), Κόρνβιγκ, Σόρενσεν, Γκούντμουντσον (77’ Πέντερσεν), Μάθισεν (72’ Φιν), Χολμ, Κάστρο (72’ Χάαλαντ)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

11/12: Λουντογκόρετς-ΠΑΟΚ (19:45)

11/12: Μπραν-Φενερμπαχτσέ (22:00)