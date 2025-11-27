Πάτησε κορυφή η Άστον Βίλα – Στη 13η θέση ο ΠΑΟΚ

Εννέα αναμετρήσεις περιλάμβανε το πρώτο σκέλος της 5ης αγωνιστικής του Europa League, με το θέαμα να μην λείπει για ακόμα ένα βράδυ στη διοργάνωση.

Η Άστον Βίλα έκανε το… καθήκον της στο «Βίλα Παρκ» επικρατώντας της Γιούνγκ Μπόις με 2-1, πιάνοντας έτσι τη Μίντιλαντ στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι «χωριάτες» καθάρισαν με πρωταγωνιστή τον Ντόνιελ Μάλεν που σκόραρε δις στο 27′ και το 42′ να γράψει το 2-0, ενώ το τελικό 2-1 διαμόρφωσε ο Μοντέιρο στο 90′.

Η Ρόμα, με τον Κώστα Τσιμίκα να περνά ως αλλαγή στο 78′, πήρε τη δεύτερη σερί νίκη της στη διοργάνωση αφού επιβλήθηκε 2-1 της Μίντιλαντ που ήταν πρώτη μέχρι πρότινος. Ο Ελ Αϊναουί στο 7′ άνοιξε το σκορ για τους Ρωμαίους, με τον Ελ Σαράουι να κάνει το 2-0. Το μόνο που κατάφεραν οι Δανοί ήταν να μειώσουν σε 2-1 με τον Παουλίνιο.

Παράλληλα, η Σέλτικ πέρασε από την έδρα της Φέγενορντ με 3-1. Οι Ολλανδοί ήταν εκείνοι που πήραν τα ηνία στο 11′ με τον Ουέντα, αλλά οι Σκωτσέζοι έκαναν την ανατροπή. Ο Χιουν-Γιουν στο 31′, ο Χατάτε στο 43′ και ο Νίγκρεν στο 82′ έκαναν το 3-1 και χάρισαν τη νίκη στην ομάδα τους.

Τέλος, η Πόρτο νίκησε 3-0 τη Νις, η Φενέρμπαχτσε έμεινε στο 1-1 με τη Φερεντσβάρος, η Λιλ διέλυσε με 4-0 την Ντιναμό Ζάγκρεμπ, η Λουντογκόρετς επιβλήθηκε με 3-2 της Θέλτα και χωρίς σκορ ολοκληρώθηκε το ματς ανάμεσα σε Βικτόρια Πλζεν και Φράιμπουργκ.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής:

Λουντογκόρετς-Θέλτα 3-2

Άστον Βίλα-Γιούνγκ Μπόις 2-1

Ρόμα-Μίντιλαντ 2-1

Πόρτο-Νις 3-0

Φενέρμπαχτσε-Φερεντσβάρος 1-1

Φέγενορντ-Σέλτικ 1-3

Λιλ-Ντιναμό Ζάγκρεμπ 4-0

ΠΑΟΚ-Μπραν 1-1

Βίκτορ Πλζεν-Φράιμπουργκ

22:00 Μπέτις-Ουτρέχτη

22:00 Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάλμε

22:00 Ρέιντζερς-Μπράγκα

22:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Λιόν

22:00 Μπολόνια-Ζάλτσμπουργκ

22:00 Ερυθρός Αστέρας-FCSB

22:00 Γκόου Αχέντ Ινγκλς-Στουτγκάρδη

22:00 Παναθηναϊκός-Στουρμ Γκρατς

22:00 Γκενκ-Βασιλεία

H βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική (6η):

19:45 Ντιναμό Ζάγκρεμπ-Μπέτις

19:45 Ουτρέχτη-Νότιγχαμ Φόρεστ

19:45 Γιουνγκ Μπόις-Λιλ

19:45 Νις-Μπράγκα

19:45 Φερεντσβάρος-Ρέιντζερς

19:45 Στουτγκάρδη-Μακάμπι Τελ Αβίβ

19:45 Στουρμ Γκρατς-Ερυθρός Αστέρας

19:45 Λουντογκόρετς-ΠΑΟΚ

19:45 Μίντιλαντ-Γκενκ

22:00 Σέλτικ-Ρόμα

22:00 Βασιλεία-Άστον Βίλα

22:00 Πόρτο-Μάλμε

22:00 Μπραν-Φενέρμπαχτσε

22:00 FCSB-Φέγενορντ

22:00 Λιόν-Γκόου Αχέντ Ιγκλς

22:00 Θέλτα-Μπολόνια

22:00 Φράιμπουργκ-Ζάλτσμπουργκ

22:00 Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν