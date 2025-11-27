Πάτησε κορυφή η Άστον Βίλα – Στη 13η θέση ο ΠΑΟΚ
Δείτε τα αποτελέσματα και τη βαθμολογία από τις πρώτες αναμετρήσεις της βραδιάς στο Europa League.
Εννέα αναμετρήσεις περιλάμβανε το πρώτο σκέλος της 5ης αγωνιστικής του Europa League, με το θέαμα να μην λείπει για ακόμα ένα βράδυ στη διοργάνωση.
Η Άστον Βίλα έκανε το… καθήκον της στο «Βίλα Παρκ» επικρατώντας της Γιούνγκ Μπόις με 2-1, πιάνοντας έτσι τη Μίντιλαντ στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι «χωριάτες» καθάρισαν με πρωταγωνιστή τον Ντόνιελ Μάλεν που σκόραρε δις στο 27′ και το 42′ να γράψει το 2-0, ενώ το τελικό 2-1 διαμόρφωσε ο Μοντέιρο στο 90′.
Η Ρόμα, με τον Κώστα Τσιμίκα να περνά ως αλλαγή στο 78′, πήρε τη δεύτερη σερί νίκη της στη διοργάνωση αφού επιβλήθηκε 2-1 της Μίντιλαντ που ήταν πρώτη μέχρι πρότινος. Ο Ελ Αϊναουί στο 7′ άνοιξε το σκορ για τους Ρωμαίους, με τον Ελ Σαράουι να κάνει το 2-0. Το μόνο που κατάφεραν οι Δανοί ήταν να μειώσουν σε 2-1 με τον Παουλίνιο.
Παράλληλα, η Σέλτικ πέρασε από την έδρα της Φέγενορντ με 3-1. Οι Ολλανδοί ήταν εκείνοι που πήραν τα ηνία στο 11′ με τον Ουέντα, αλλά οι Σκωτσέζοι έκαναν την ανατροπή. Ο Χιουν-Γιουν στο 31′, ο Χατάτε στο 43′ και ο Νίγκρεν στο 82′ έκαναν το 3-1 και χάρισαν τη νίκη στην ομάδα τους.
Τέλος, η Πόρτο νίκησε 3-0 τη Νις, η Φενέρμπαχτσε έμεινε στο 1-1 με τη Φερεντσβάρος, η Λιλ διέλυσε με 4-0 την Ντιναμό Ζάγκρεμπ, η Λουντογκόρετς επιβλήθηκε με 3-2 της Θέλτα και χωρίς σκορ ολοκληρώθηκε το ματς ανάμεσα σε Βικτόρια Πλζεν και Φράιμπουργκ.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής:
Λουντογκόρετς-Θέλτα 3-2
Άστον Βίλα-Γιούνγκ Μπόις 2-1
Ρόμα-Μίντιλαντ 2-1
Πόρτο-Νις 3-0
Φενέρμπαχτσε-Φερεντσβάρος 1-1
Φέγενορντ-Σέλτικ 1-3
Λιλ-Ντιναμό Ζάγκρεμπ 4-0
ΠΑΟΚ-Μπραν 1-1
Βίκτορ Πλζεν-Φράιμπουργκ
22:00 Μπέτις-Ουτρέχτη
22:00 Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάλμε
22:00 Ρέιντζερς-Μπράγκα
22:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Λιόν
22:00 Μπολόνια-Ζάλτσμπουργκ
22:00 Ερυθρός Αστέρας-FCSB
22:00 Γκόου Αχέντ Ινγκλς-Στουτγκάρδη
22:00 Παναθηναϊκός-Στουρμ Γκρατς
22:00 Γκενκ-Βασιλεία
H βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική (6η):
19:45 Ντιναμό Ζάγκρεμπ-Μπέτις
19:45 Ουτρέχτη-Νότιγχαμ Φόρεστ
19:45 Γιουνγκ Μπόις-Λιλ
19:45 Νις-Μπράγκα
19:45 Φερεντσβάρος-Ρέιντζερς
19:45 Στουτγκάρδη-Μακάμπι Τελ Αβίβ
19:45 Στουρμ Γκρατς-Ερυθρός Αστέρας
19:45 Λουντογκόρετς-ΠΑΟΚ
19:45 Μίντιλαντ-Γκενκ
22:00 Σέλτικ-Ρόμα
22:00 Βασιλεία-Άστον Βίλα
22:00 Πόρτο-Μάλμε
22:00 Μπραν-Φενέρμπαχτσε
22:00 FCSB-Φέγενορντ
22:00 Λιόν-Γκόου Αχέντ Ιγκλς
22:00 Θέλτα-Μπολόνια
22:00 Φράιμπουργκ-Ζάλτσμπουργκ
22:00 Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν
