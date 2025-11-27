Σημαντικό τρίποντο για την Ομόνοια (2-0), νίκες για Άλκμααρ (2-0) και Σλόβαν (2-1) – Η βαθμολογία του Conference League
Η Ομόνοια επικράτησε με 2-0 της Ντιναμό Κιέβου και πέτυχε την πρώτη της νίκη στη φετινή League Phase του Conference League – Τρίποντο για την Άλκμααρ με 2-0 και για την Σλόβαν με 2-1 – Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και το υπόλοιπο πρόγραμμα.
- Στους δρόμους βγαίνουν την Κυριακή τα τρακτέρ – Πού θα στηθούν τα πρώτα μπλόκα αγροτών και κτηνοτρόφων
- «Ας μην ξεχνάμε τόσο γρήγορα το 2008», καλεί ο Βιλερουά ντε Γκαλό
- Σαλαμίνα: Σοκάρουν οι φωτογραφίες μέσα από το σπίτι της 75χρονης – Τα στοιχεία που δείχνουν προμελέτη από την 46χρονη
- Πολύτιμοι όσο το ρόδιο – Aμύθητα κέρδη για την Apple Corps των Beatles, 60 χρόνια μετά
Μεγάλη νίκη, που τη διατηρεί στο κόλπο για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa Conference League πέτυχε η Ομόνοια απέναντι στην Ντιναμό Κιέβου, με τους Κύπριους να επικρατούν με 2-0. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 34’ με πέναλτι του Σεμέδο και στο 59’ έκαναν το 2-0 με τον Νεοφύτου. Με αυτό το τρίποντο η κυπριακή ομάδα ανέβηκε στους πέντε βαθμούς και βρίσκεται στην 18η θέση, αλλά μόλις στο -2 από την πρώτη 8άδα.
Η Άλκμααρ μπορεί να δυσκολεύτηκε απέναντι στη μαχητική Σέλμπουρν, αλλά με δύο γκολ στο τελευταίο 20άλεπτο κατάφερε να πάρει τη νίκη με 2-0. Το χρυσό γκολ που άνοιξε την άμυνα των φιλοξενούμενων πέτυχε ο Ντε Βιτ στο 70’, ενώ το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Γένσεν στο 87’.
Από εκεί και πέρα, η Κραϊόβα έκανε την έκπληξη απέναντι στην Μάιντς και επικράτησε με 1-0, ενώ η Ρακόφ διέλυσε την Ραπίντ Βιέννης με 4-1 και η Σλόβαν Μπρατισλάβας κέρδισε με 2-1 την Ράγιο Βαγεκάνο. Στα υπόλοιπα παιχνίδια που ξεκίνησαν στις 19:45, η Ζρινιέσκι νίκησε με 2-1 την Χάκεν, η Λεχ Πόζναν με 2-0 την Λωζάνη, η Σίγμα Όλομουτς με 2-1 την Τσέλιε και η Χάμρουν με 3-1 την Λίνκολν.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου
Άλκμααρ – Σέλμπουρν 2-0
Χάμρουν – Λίνκολν 3-1
Ζρίνσκι – Χέκεν 2-1
Λεχ Πόζναν – Λοζάνη 2-0
Ομόνοια – Ντιναμό Κιέβου 2-0
Ρακόβ – Ραπίντ 4-1
Σιγκα Όλομουτς – Τσέλιε 2-1
Σλόβαν – Ράγιο Βαγεκάνο 2-1
Κραϊόβα – Μάιντζ 1-0
22:00 Αμπερντίν – Νόα
22:00 Μπρεϊντάμπλικ – Σαμσούνσπορ
22:00 Ντρίτα – Σκέντιγια
22:00 Φιορεντίνα – ΑΕΚ
22:00 Ριέκα – ΑΕΚ Λάρνακας
22:00 Γιαγκελόνια – Κουόπιο
22:00 Λέγκια – Σπάρτα Πράγας
22:00 Στρασμπούρ – Κρίσταλ Πάλας
22:00 Σάμροκ Ρόβερς – Σαχτάρ Ντόνετσκ
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής
Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου
19:45 Χάκεν – ΑΕΚ Λάρνακας
19:45 Μπρέινταμπλικ – Σάμροκ Ρόβερς
19:45 Ντρίτα – Άλκμααρ
19:45 Νόα – Λέγκια
19:45 Φιορεντίνα – Ντίναμο Κιέβου
19:45 Γιαγκελόνια – Ράγιο Βαγιεκάνο
19:45 Σκεντίγια – Σλόβαν
19:45 Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ
19:45 Κραϊόβα- Σπάρτα Πράγας
22:00 Αμπερντίν – Στρασμπούρ
22:00 Χάμρουν – Σαχτάρ
22:00 Ριέκα – Τσέλια
22:00 Κουόπιο – Λοζάνη
22:00 Λεζ Πόζναν – Μάιντς
22:00 Λίνκολν – Σίγκμα Όλομουτς
22:00 Ράκοβ – Ζρίνσκι
22:00 Σέλμπουρν – Κρίσταλ Πάλας
22:00 Ραπίντ Βιέννης – Ομόνοια
- Γκολ και highlights από τα παιχνίδια του Europa League (vids)
- Σπουδαία νίκη της Στρασμπούρ (2-1), σημαντική ισοπαλία για την ΑΕΚ Λάρνακας (0-0) – Η βαθμολογία
- Νίκη της Γκενκ με γκολ-ποίημα του Καρέτσα (2-1), σαρωτική η Λιόν (0-6) – 14ος ο ΠΑΟ, 17ος ο ΠΑΟΚ (pic)
- Φιορεντίνα – ΑΕΚ 0-1: Διπλό πρόκρισης στη Φλωρεντία
- Παναθηναϊκός-Στουρμ Γκρατς 2-1: Η κλάση του Καλάμπρια έδωσε τη νίκη
- Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε 3-0: Καταιγιστικοί «ρεντς», νέα «τριάρα» και άλμα πρόκρισης
- Ασύλληπτο γκολ από τον Καρέτσα – «Τρέλανε» την Ευρώπη (vid)
- Η ΑΕΚ προηγείται στην Φλωρεντία με γκολ του Γκατσίνοβιτς (1-0, vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις