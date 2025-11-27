Σημαντικό τρίποντο για την Ομόνοια (2-0), νίκες για Άλκμααρ (2-0) και Σλόβαν (2-1) – Η βαθμολογία του Conference League

Μεγάλη νίκη, που τη διατηρεί στο κόλπο για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa Conference League πέτυχε η Ομόνοια απέναντι στην Ντιναμό Κιέβου, με τους Κύπριους να επικρατούν με 2-0. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 34’ με πέναλτι του Σεμέδο και στο 59’ έκαναν το 2-0 με τον Νεοφύτου. Με αυτό το τρίποντο η κυπριακή ομάδα ανέβηκε στους πέντε βαθμούς και βρίσκεται στην 18η θέση, αλλά μόλις στο -2 από την πρώτη 8άδα.

Η Άλκμααρ μπορεί να δυσκολεύτηκε απέναντι στη μαχητική Σέλμπουρν, αλλά με δύο γκολ στο τελευταίο 20άλεπτο κατάφερε να πάρει τη νίκη με 2-0. Το χρυσό γκολ που άνοιξε την άμυνα των φιλοξενούμενων πέτυχε ο Ντε Βιτ στο 70’, ενώ το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Γένσεν στο 87’.

Από εκεί και πέρα, η Κραϊόβα έκανε την έκπληξη απέναντι στην Μάιντς και επικράτησε με 1-0, ενώ η Ρακόφ διέλυσε την Ραπίντ Βιέννης με 4-1 και η Σλόβαν Μπρατισλάβας κέρδισε με 2-1 την Ράγιο Βαγεκάνο. Στα υπόλοιπα παιχνίδια που ξεκίνησαν στις 19:45, η Ζρινιέσκι νίκησε με 2-1 την Χάκεν, η Λεχ Πόζναν με 2-0 την Λωζάνη, η Σίγμα Όλομουτς με 2-1 την Τσέλιε και η Χάμρουν με 3-1 την Λίνκολν.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου

Άλκμααρ – Σέλμπουρν 2-0

Χάμρουν – Λίνκολν 3-1

Ζρίνσκι – Χέκεν 2-1

Λεχ Πόζναν – Λοζάνη 2-0

Ομόνοια – Ντιναμό Κιέβου 2-0

Ρακόβ – Ραπίντ 4-1

Σιγκα Όλομουτς – Τσέλιε 2-1

Σλόβαν – Ράγιο Βαγεκάνο 2-1

Κραϊόβα – Μάιντζ 1-0

22:00 Αμπερντίν – Νόα

22:00 Μπρεϊντάμπλικ – Σαμσούνσπορ

22:00 Ντρίτα – Σκέντιγια

22:00 Φιορεντίνα – ΑΕΚ

22:00 Ριέκα – ΑΕΚ Λάρνακας

22:00 Γιαγκελόνια – Κουόπιο

22:00 Λέγκια – Σπάρτα Πράγας

22:00 Στρασμπούρ – Κρίσταλ Πάλας

22:00 Σάμροκ Ρόβερς – Σαχτάρ Ντόνετσκ

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου

19:45 Χάκεν – ΑΕΚ Λάρνακας

19:45 Μπρέινταμπλικ – Σάμροκ Ρόβερς

19:45 Ντρίτα – Άλκμααρ

19:45 Νόα – Λέγκια

19:45 Φιορεντίνα – Ντίναμο Κιέβου

19:45 Γιαγκελόνια – Ράγιο Βαγιεκάνο

19:45 Σκεντίγια – Σλόβαν

19:45 Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ

19:45 Κραϊόβα- Σπάρτα Πράγας

22:00 Αμπερντίν – Στρασμπούρ

22:00 Χάμρουν – Σαχτάρ

22:00 Ριέκα – Τσέλια

22:00 Κουόπιο – Λοζάνη

22:00 Λεζ Πόζναν – Μάιντς

22:00 Λίνκολν – Σίγκμα Όλομουτς

22:00 Ράκοβ – Ζρίνσκι

22:00 Σέλμπουρν – Κρίσταλ Πάλας

22:00 Ραπίντ Βιέννης – Ομόνοια