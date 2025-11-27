Ασύλληπτο γκολ από τον Καρέτσα – «Τρέλανε» την Ευρώπη (vid)

Η Γκενκ υποδέχεται τη Βασιλεία στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League και προηγείται με 2-0. Το δεύτερο τέρμα των Βέλγων είχε την υπογραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα ο οποίος έβαλε όλη του την… τέχνη ξεσηκώνοντας το γήπεδο.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του νεαρού μεσοεπιθετικού γύρισε υπομονετικά την μπάλα, εκείνος βγήκε από τα δεξιά, κινήθηκε προς την περιοχή και με ένα αδιανόητο πλασέ σκόραρε ένα εκπληκτικό γκολ.

Δείτε το γκολ: