Ασύλληπτο γκολ από τον Καρέτσα – «Τρέλανε» την Ευρώπη (vid)
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έδειξε για ακόμη μία φορά την κλάση του, σημειώνοντας ένα εκπληκτικό γκολ για τη Γκενκ.
Η Γκενκ υποδέχεται τη Βασιλεία στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League και προηγείται με 2-0. Το δεύτερο τέρμα των Βέλγων είχε την υπογραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα ο οποίος έβαλε όλη του την… τέχνη ξεσηκώνοντας το γήπεδο.
Συγκεκριμένα, η ομάδα του νεαρού μεσοεπιθετικού γύρισε υπομονετικά την μπάλα, εκείνος βγήκε από τα δεξιά, κινήθηκε προς την περιοχή και με ένα αδιανόητο πλασέ σκόραρε ένα εκπληκτικό γκολ.
Δείτε το γκολ:
Konstantinos Karetsas 45′ +2
Europa League | 🇪🇺 Genk 2-0 Baselpic.twitter.com/ewD5TLGJw7
— Goals Xtra (@GoalsXtra) November 27, 2025
