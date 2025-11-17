Η υπόκλιση της UEFA στον Καρέτσα για το παιχνίδι με τη Σκωτία (vid)

Η Ελλάδα ετοιμάζεται για το τελευταίο παιχνίδι των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου και θέλει να ολοκληρώσει την πορεία της με άλλη μία νίκη, μετά το 3-2 επί της Σκωτίας, στο οποίο είχε ως πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Ο 17χρονος σκόραρε μετά από ασίστ του Τεττέη για να κάνει το 2-0, ενώ λίγο νωρίτερα έκανε ένα μεγάλο λάθος, το οποίο παραλίγο να οδηγήσει στην ισοφάριση των Σκωτσέζων, ωστόσο ο ίδιος απέτρεψε το γκολ, σταματώντας δύο φορές τον Άνταμς.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός πανηγύρισε έντονα την ενέργειά του, και η UEFA τον αποθέωσε μέσω βίντεο στα social media, κάνοντας το σχόλιο: «Ο Καρέτσας δουλεύει σκληρά για την ομάδα του».

Το βίντεο της UEFA για τον Καρέτσα