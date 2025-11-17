Η υπόκλιση της UEFA στον Καρέτσα για το παιχνίδι με τη Σκωτία (vid)
Με ένα βίντεο στα social media, η UEFA αποθέωσε τον Κωνσταντίνο Καρέτσα για το πάθος του στη διπλή επέμβασή του μετά το λάθος του απέναντι στη Σκωτία.
- Δολοφονία Λάλα: Οι κινήσεις των δραστών, τα τρία αυτοκίνητα και οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας
- Έλαβε 34 μισθούς συναδέλφων του από λάθος – Αρνείται να τα επιστρέψει, παραιτήθηκε και αγόρασε αυτοκίνητο
- Ρούλα Ρέβη – Αποστόλης Τότσικας: Το συγκινητικό μήνυμα της 10χρονης κόρης τους που γεννήθηκε πρόωρα
- Σοκαριστικές εικόνες από το θανατηφόρο τροχαίο στην Κρήτη - Πώς συνέβη η τραγωδία
Η Ελλάδα ετοιμάζεται για το τελευταίο παιχνίδι των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου και θέλει να ολοκληρώσει την πορεία της με άλλη μία νίκη, μετά το 3-2 επί της Σκωτίας, στο οποίο είχε ως πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.
Ο 17χρονος σκόραρε μετά από ασίστ του Τεττέη για να κάνει το 2-0, ενώ λίγο νωρίτερα έκανε ένα μεγάλο λάθος, το οποίο παραλίγο να οδηγήσει στην ισοφάριση των Σκωτσέζων, ωστόσο ο ίδιος απέτρεψε το γκολ, σταματώντας δύο φορές τον Άνταμς.
Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός πανηγύρισε έντονα την ενέργειά του, και η UEFA τον αποθέωσε μέσω βίντεο στα social media, κάνοντας το σχόλιο: «Ο Καρέτσας δουλεύει σκληρά για την ομάδα του».
Το βίντεο της UEFA για τον Καρέτσα
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
- FIFA: Τα 11 υποψήφια γκολ για το βραβείο Πούσκας – Το ένα καλύτερο από το άλλο (vid)
- Νέος χαμός στην Αγγλία με Μπέλινγκχαμ
- Μπαρτσελόνα: Είναι επίσημο! Σε ποιο παιχνίδι επιστρέφει στο νέο «Καμπ Νου»
- Άρης Betsson: Κοντά σε συμφωνία με τον σκόρερ Ντανίλο Άντζουσιτς (vids)
- ΜακΚίνλεϊ Ράιτ: «Έχω ακούσει ότι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού είναι τρελοί»
- Οι «ultras» της Αρμάνι Μιλάνο ετοιμάζουν διαμαρτυρία στο ματς με τη Χάποελ για τη γενοκτονία της Παλαιστίνης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις